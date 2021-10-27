Политзаключенного Яцкина этапируют в Кемеровскую область
Украинского политзаключенного Ивана Яцкина, которого "суд" оккупантов признал "виновным в госизмене" в пользу Украины, доставят в колонию строгого режима в Кемеровской области РФ.
Об этом сообщил адвокат Николай Полозов, информирует Цензор.НЕТ.
О планах этапировать Яцкина его супруге накануне сообщили в оккупационном управлении Федеральной службы наказаний РФ по Крыму, отметил Полозов.
В какую именно колонию Кемеровской области поместят Яцкина, пока неизвестно.
Напомним, в мае "суд" в оккупированном Крыму назначил наказание украинцу Ивану Яцкину в виде 11 лет лишения свободы. Отбывать незаконное наказание украинец будет в колонии строгого режима. Иван Яцкин был задержан 16 октября 2019 года в оккупированном Крыму. Во время обысков у него изъяли документы украинского образца и ноутбук. Самого Ивана еще до начала обыска арестовали. Николай Полозов, который является его адвокатом, говорил, что Яцкина преследуют за проукраинскую позицию.
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