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Политзаключенного Яцкина этапируют в Кемеровскую область

Политзаключенного Яцкина этапируют в Кемеровскую область

Украинского политзаключенного Ивана Яцкина, которого "суд" оккупантов признал "виновным в госизмене" в пользу Украины, доставят в колонию строгого режима в Кемеровской области РФ.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов, информирует Цензор.НЕТ.

О планах этапировать Яцкина его супруге накануне сообщили в оккупационном управлении Федеральной службы наказаний РФ по Крыму, отметил Полозов.

В какую именно колонию Кемеровской области поместят Яцкина, пока неизвестно.

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Напомним, в мае "суд" в оккупированном Крыму назначил наказание украинцу Ивану Яцкину в виде 11 лет лишения свободы. Отбывать незаконное наказание украинец будет в колонии строгого режима. Иван Яцкин был задержан 16 октября 2019 года в оккупированном Крыму. Во время обысков у него изъяли документы украинского образца и ноутбук. Самого Ивана еще до начала обыска арестовали. Николай Полозов, который является его адвокатом, говорил, что Яцкина преследуют за проукраинскую позицию.

Автор: 

россия (96200) политзаключенные (1624) Полозов Николай (460) Яцкин (11)


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так какого цера он шастал по оккупированной территории?
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27.10.2021 21:10 Ответить
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27.10.2021 22:24 Ответить
 
 