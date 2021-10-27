Політв'язня Яцкіна етапують у Кемеровську область

Українського політв'язня Івана Яцкіна, якого "суд" окупантів визнав "винним у держзраді" на користь України, доставлять у колонію суворого режиму в Кемеровській області РФ.

Про це повідомив адвокат Микола Полозов, інформує Цензор.НЕТ.

Про плани етапувати Яцкіна його дружині напередодні повідомили в окупаційному управлінні Федеральної служби покарань РФ у Криму, зазначив Полозов.

В яку саме колонію Кемеровської області помістять Яцкіна, наразі невідомо.

Нагадаємо, у травні "суд" в окупованому Криму призначив покарання українцю Івану Яцкіну у вигляді 11 років позбавлення волі. Відбуватиме незаконне покарання українець у колонії суворого режиму. Івана Яцкіна було затримано 16 жовтня 2019 року в окупованому Криму. Під час обшуків у нього вилучили документи українського зразка і ноутбук. Самого Івана ще до початку обшуку заарештували. Микола Полозов, який є його адвокатом, казав, що Яцкіна переслідують за проукраїнську позицію.

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