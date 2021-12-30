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Новости Силовики
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Конкурсная комиссия рекомендует Зеленскому назначить Сухачева директором ГБР

Конкурсная комиссия рекомендует Зеленскому назначить Сухачева директором ГБР

На заседании 30 декабря конкурсная комиссия по отбору директора Государственного бюро расследований решила рекомендовать президенту Владимиру Зеленскому назначить главой ведомства нынешнего и. главы ведомства Алексея Сухачева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

За соответствующие решения проголосовали пятеро из шести членов комиссии. Против был только юрист, бывший член Высшей квалификационной комиссии судей Украины Андрей Козлов.

Всего в комиссию должно было входить девять человек. Но международные организации так и не делегировали в нее своих членов.

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В финальную часть конкурса вышли три кандидата: Сухачев, а также двое его подчиненных: руководитель и заместитель руководителя управления по обеспечению личной безопасности ГБР Александр Козленко и Сергей Мережко. 30 декабря комиссия проводила с ними собеседование.

Козленко и Мережко, согласно решению комиссии, не отвечают критериям добродетели. Пять из шести членов комиссии решили, что этому критерию отвечает только Сухачев, как и критерию профессиональных навыков.

Заседание комиссии транслировалось на канале Офиса президента в YouTube.

Автор: 

конкурс (1142) правоохранительные органы (2969) силовики (2798) ГБР (2977) Сухачев Алексей (57)


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Топ комментарии
+28
У подяку за переслідування п'ятого Президента України Петра Порошенка Банкова просуває на посаду очільника Державного бюро розслідувань в.о. Директора ДБР Олексія Сухачова.
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30.12.2021 23:55
+27
Неймовірне новорічне диво!
Цей той "конкурс" із сімома "конкурсантами" який ЗЕбанатииконкретно під Сухачова і робили.
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30.12.2021 23:53
+23
Вот это конкурс!
Зеленые макаки думают что они умнее всех, но хитрожопость это еще не признак высокого интеллекта!
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30.12.2021 23:58
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Знову малорос радянського пошибу? А судді хто?
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31.12.2021 08:01 Ответить
Странно, никто не заболел, ни у кого кот голодный дома не был, никому не надо было решение суда или ГПУ о допуске к гостайне...
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31.12.2021 08:50 Ответить
Шановний пане Президент, я правильно розумію- рішенням комісії Козленко та Мережко (діючи заступники голови САП) не відповідають критеріям доброчесності?
Питання перше- як вони взагалі стали заступниками?
Питання друге- вони будуть звільнені?
Питання третє- чи будуть відповідати критеріям доброчесності нові, якщо цих звільнять, заступники?
Четверте і головне питання - чи відповідає критеріям доброчесності взагалі керівництво в країні та депутати такі як Євген Шевченко якого Ви пане Президент включили в список своєї партії і я і моя дружина керуючись прізвищем цієї людини та належністю до партії Слуга Народу голосували за нього?
Капєц якийся, читаєш і не віриш в те що написано - заступники голови САП не відповідають критеріям доброчесності!!!
ЖАХ!
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31.12.2021 09:02 Ответить
" і я і моя дружина керуючись прізвищем цієї людини та належністю до партії Слуга Народу голосували за нього" (с.)
Їжте очі, аж хоч повилазьте!
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31.12.2021 09:36 Ответить
І головне, "Шановний пане Президент". То невиліковно... Якщо він шановний, то які претензії до решти?!
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31.12.2021 09:38 Ответить
****-чев только такие полезны шмаркле.
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31.12.2021 09:23 Ответить
Людина яка не пройшла тестування в прокуратурі,і через ОАСК скасувала результати,претендує на головну посаду в ДБР.
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31.12.2021 09:40 Ответить
Гірші вибирають найгіршого - дожились!
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31.12.2021 09:48 Ответить
А ви помітили, що всі кандидати чи члени з неукраїнськими прізвищами... Дуже вже ця зевлада боїться нас-українців!
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31.12.2021 09:50 Ответить
Це не їх проблєма...
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31.12.2021 10:30 Ответить
Гарика ******** знаю! А это кто?
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31.12.2021 10:14 Ответить
У фінальну частину конкурсу вийшли три кандидати: Сухачов, а також двоє його підлеглих: керівник та заступник керівника управління із забезпечення особистої безпеки ГБР Олександр Козленко та Сергій Мережко
Козленко та Мережко, згідно з рішенням комісії, не відповідають критеріям доброчесності.

ТАК КАКОГО Х,,, ОНИ НА ЭТИХ ДОЛЖНОСТЯХ ТОГДА ДО СИХ ПОР?? если по ним есть инфо о взятках??? ну какое то шапито плять
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31.12.2021 10:16 Ответить
Козленко та Мережко, згідно з рішенням комісії, не відповідають критеріям доброчесності.

С...ка ... То чому вони там працюють ???
Будь-якого держслужбовця вже б турнули ...
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31.12.2021 10:29 Ответить
Та в нас през не відповідає ВСІМ критеріям, то що тут дивного...
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31.12.2021 11:12 Ответить
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31.12.2021 11:25 Ответить
ну а хто б сумнівався🤣шкода тільки що ці особи невідповідають своєю кар'єрою та суддовими рішеннями в майбутньому за свої дії
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31.12.2021 12:34 Ответить
СУХАЧЕВу 42 года, харьковчанин (как Венедиктова, Соколов и Бабиков).

В https://declarations.com.ua/declaration/nacp_badbd9c8-b46c-4c38-9118-075a118a0d86 декларации Сухачева перед увольнением из Генпрокуратуры - это 2019 год, более свежей нет, - указана квартира в Киеве, приобретенная в 2017 году, владельцем которой записан сын.

У жены 1000 м2 земли в Киевской области, приобретенные в 2010 году.
Сухачев имеет автомобиль Toyota camry 2007 года выпуска, который куплен в 2007-м, а жена - Lexus rx-350, год выпуска - 2010-й, куплен в 2010-м
Есть еще Toyota camry 2011 года выпуска, задекларированная женой, владеет которой однофамилец человека, владеющего квартирой, которая у Сухачевых в безвозмездном пользовании.
Можно предположить, что это родственники жены.
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31.12.2021 13:00 Ответить
В доходах супругов Сухачев значатся заработная плата, государственная и социальная материальная помощь и инвестиционный доход от вклада в негосударственном Пенсионном фонде.

Держат 39 тыс. долларов наличными и вклады в 5 767; 255 тыс.; 52 509; 349 и 961 грн в различных банках.
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31.12.2021 13:02 Ответить
Вже пройшло більше року з моменту історії з "вагнерівцями". Чи продовжує ДБР розслідувати цю справу, експертизи вже завершені? Чи буде враховувати слідство висновки ТСК, матеріали сюжету CNN?

СУХАЧОВ: ЦЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ НАДМІРНО ПОЛІТИЗОВАНЕ.

Наразі жодної інформації про проведення такої операції на території України ми не отримали. За результатами допитів посадовців такої інформації також не отримано.

Що стосується репортажу CNN - аналізували його зі слідчими двічі і не виявили будь-яких фактичних даних, які б це ЗМІ могло надати слідству, як версію або напрям для дослідження.

https://interfax.com.ua/news/interview/768445.html
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31.12.2021 13:21 Ответить
Сухачов: СПРАВА, ЯКА ОСОБИСТО МЕНЕ ТУРБУЄ - це справа про розкрадання коштів під час будівництва броньованих десантних катерів проекту "Кентавр".

По справі затримано 4 осіб: колишній заступник міністра оборони, директор "Кузні на Рибальському", двоє колишніх директорів департаментів Міністерства оборони. Слідство збирає докази, йде робота щодо механізмів відшкодування збитків.

А як щодо політичної складової в цій справі?

ПОЛІТИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ НЕМАЄ.

https://interfax.com.ua/news/interview/768445.html
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31.12.2021 13:22 Ответить
Навіщо було продовження строків розслідування в так званій "справі про ТОМОС"?

СУХАЧОВ: Таке провадження було зареєстровано за колективним зверненням громадян України.

В березні 2021 року Шевченківський районний суд Києва прийняв рішення про скасування постанови слідчого і зобов'язав ДБР додатково вивчити факти протистоянь між вірянами Української Православної Церкви Київського Патріархату та Православної Церкви України (МП) з приводу користування церковними будівлями та майном в деяких областях України.

З урахуванням цього рішення суду був розроблений додатковий план слідчих заходів, який наразі і виконується.

https://interfax.com.ua/news/interview/768445.html
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31.12.2021 13:26 Ответить
Конституционный суд признал несоответствующим законопроект о назначении Зеленским глав Госбюро и НАБУ

17 декабря 2019

Соответствующий проект закона президент внес в Верховную Раду 29 августа.

Уже 3 сентября https://babel.ua/ru/news/35152-rada-napravila-v-konstitucionnyy-sud-zakonoproekt-kotoryy-pozvolit-prezidentu-naznachat-glav-nabu-i-gbr Рада направила в Конституционный суд законопроект, позволяющий президенту назначать глав НАБУ и ГБР , чтобы установить, соответствует ли он статьям 157 и 158 Конституции. ЗА НАПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТА В КСУ ПРОГОЛОСОВАЛИ 282 НАРДЕПА.

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31.12.2021 13:43 Ответить
5. Компромат/скандалы

Окружной административный суд города Киева восстановил в должности прокурора, который провалил аттестацию, и постановил компенсировать 1,1 миллиона гривен.

Когда Алексей Сухачев был заместителем начальника департамента ГПУ, то при прохождении переаттестации провалил ее, так как не набрал необходимого количества баллов во время тестирования на знание законодательства. Вместо минимальных 70 баллов экс-прокурор смог получить только 61.

Однако Окружной административный суд столицы 10 июля 2020 года решил, что Сухачев может работать в Офисе Генпрокурора (на равнозначной должности, которую занимал в ГПУ) и даже получить компенсацию более миллиона гривен .

По мнению судей ОАСК относительно членов комиссии, которых делегировали международные организации, не было доказательств имеющейся у них безупречной деловой репутации и общественного авторитета. Также у них не было опыта работы в подобных аттестационных комиссиях (напоминаем, речь идет об аттестации прокуроров ГПУ, которая ранее никогда не проводилась подобным образом). Судья Шулежко В.П. решил, что подписание прокурором заявления о намерении пройти аттестацию - это вмешательство в его права и свободы.

По мнению суда, вмешательством в личную жизнь является и получение комиссией обращений и жалоб от физических и юридических лиц на деятельность этого прокурора (напомним, до этапа собеседования, где комиссия может задавать вопрос на основе полученных обращений, прокурор даже не дошел). Сейчас судебное решение не вступило в силу.

6. Личная жизнь

Женат, имеет двух сыновей - Никиту и Александра.
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31.12.2021 15:24 Ответить
"Загалом у комісію мало входити дев'ять осіб. Але міжнародні організації так і не делегували до неї своїх членів""". - міжнародні організації ігнорували ДБР Портнова , котре з дозволу "зе" від самого початку створювалося для переслідування Порошенка , українських патріотів і активістів Майдану
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31.12.2021 15:58 Ответить
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