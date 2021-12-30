Конкурсная комиссия рекомендует Зеленскому назначить Сухачева директором ГБР

На заседании 30 декабря конкурсная комиссия по отбору директора Государственного бюро расследований решила рекомендовать президенту Владимиру Зеленскому назначить главой ведомства нынешнего и. главы ведомства Алексея Сухачева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

За соответствующие решения проголосовали пятеро из шести членов комиссии. Против был только юрист, бывший член Высшей квалификационной комиссии судей Украины Андрей Козлов.

Всего в комиссию должно было входить девять человек. Но международные организации так и не делегировали в нее своих членов.

Читайте также: Конкурсная комиссия внезапно назначила на сегодняшний вечер собеседования с финалистами конкурса на директора ГБР, - журналист Мокрик

В финальную часть конкурса вышли три кандидата: Сухачев, а также двое его подчиненных: руководитель и заместитель руководителя управления по обеспечению личной безопасности ГБР Александр Козленко и Сергей Мережко. 30 декабря комиссия проводила с ними собеседование.

Козленко и Мережко, согласно решению комиссии, не отвечают критериям добродетели. Пять из шести членов комиссии решили, что этому критерию отвечает только Сухачев, как и критерию профессиональных навыков.

Заседание комиссии транслировалось на канале Офиса президента в YouTube.