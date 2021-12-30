Конкурсна комісія рекомендує Зеленському призначити Сухачова директором ДБР

На засіданні 30 грудня конкурсна комісія з відбору директора Державного бюро розслідувань вирішила рекомендувати президенту Володимиру Зеленському призначати головою відомства нинішнього в.о. голови відомства Олексія Сухачова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

За відповідні рішення проголосували п'ятеро із шести членів комісії. Проти був лише юрист, колишній член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Андрій Козлов.

Загалом у комісію мало входити дев'ять осіб. Але міжнародні організації так і не делегували до неї своїх членів.

У фінальну частину конкурсу вийшли три кандидати: Сухачов, а також двоє його підлеглих: керівник та заступник керівника управління із забезпечення особистої безпеки ГБР Олександр Козленко та Сергій Мережко. 30 грудня комісія проводила з ними співбесіди.

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Козленко та Мережко, згідно з рішенням комісії, не відповідають критеріям доброчесності. П'ять із шести членів комісії вирішили, що цьому критерію відповідає лише Сухачов, як і критерію професійних навичок.

Засідання комісії транслювалось на каналі Офісу Президента у YouTube.

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