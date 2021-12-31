РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10003 посетителя онлайн
Новости Санкции против России
17 764 138

Байден предупредил о всесторонних санкциях в случае эскалации, - помощник Путина

Байден предупредил о всесторонних санкциях в случае эскалации, - помощник Путина

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным предупредил о введении масштабных санкций экономического, финансового и политического плана в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины.

Об этом сказал помощник Путина Юрий Ушаков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Конечно, Украина очень много времени заняла… И, конечно же, (Байден, - ред.) сказал, что США и западные союзники готовят масштабные санкции: и экономического, и финансового, и политического плана, которые будут использованы, если ситуация вокруг Украины будет и дальше эскалироваться", — сказал Ушаков.

По его словам, Путин назвал подобные масштабные санкции "крупной ошибкой, которая, естественно, могла бы привести к полному разрыву отношений" и выразил надежду, что "этого не будет".

Также читайте: Байден призвал Путина к деэскалации ситуации вокруг Украины, - Белый дом

Помощник российского президента также сказал, что "Байден четко заявил о том, что США не намерены размещать в Украине ударные наступательные вооружения" и в ходе разговора несколько раз подчеркнул, что "ядерную войну нельзя начинать, также её нельзя и выиграть".

Автор: 

Байден Джо (2785) путин владимир (31224)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+19
можливо холоп московит під проксі хотів сказати - президента підаросії?
показать весь комментарий
31.12.2021 03:37
+13
А чі байден у телефонній розмові впізнав *****? Воно вже давно живе десь не з нами...
***** вже 8 років як вдерся до України, а Захід лише попереджає і висловлює занепокоєння.
Українці завжди будуть на правильній стороні.
показать весь комментарий
31.12.2021 04:08
+12
Давай підбивай підсумки року і додому )
показать весь комментарий
31.12.2021 05:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Кот Бегемот b96e8d54 , , Вот только не надо , дрыщь, и шапко закидательства. ***** , это очень сильный враг , хитрый и опасный , . Не даром всю Европу ,разом поставил , и заметьте ,без единого выстрела
показать весь комментарий
31.12.2021 08:19 Ответить
Раком поставил
показать весь комментарий
31.12.2021 08:20 Ответить
Нагибатели миииира в своих влажніх фантазиях, идетенах на полусогнутіх не оглядиваясь! Где ві (в навозной куче),а где США и ЕС ,єто просто пропасть
показать весь комментарий
31.12.2021 12:48 Ответить
Хто може сказати, що станеться коли США запровадять санкції на надання ІТ послуг, включаючи постачання і обслуговування софту для рахи, без розбору, навіть тих хто не голосував за №%йла ? ,
показать весь комментарий
31.12.2021 08:32 Ответить
безплатно без лицензии будет софт использоваться.
показать весь комментарий
01.01.2022 07:23 Ответить
Бывший посол США в Киеве, сотрудник американского Брукингсого института Стифен Пфафер заявил, что Вашингтон примет некоторые условия России по гарантиям безопасности, в частности допускается ограничение военных учений Запада в Украине. Слова дипломата https://apnews.com/article/joe-biden-vladimir-putin-europe-ukraine-eastern-europe-1cb20563ff8dd31ce9dfa93757295eb2 приводит https://lenta.ru/tags/organizations/associated-press/ Associated Press .Он указал, что для этого Москве следует серьезно настроиться на переговоры. В тоже время ключевые члены НАТО дали понять, что в ближайшее время не планируют расширение альянса.
показать весь комментарий
31.12.2021 08:37 Ответить
В тому посиланні,що ти надав немає ні слова про обмеження військових навчань і ні слова про Стивена Пфафера,зате видно хто автор статті і звідки ноги ростуть в кінці написано-З Москви повідомив Володимир Ісаченков. Автори Associated Press Даша Літвінова з Москви, Роберт Бернс у Вашингтоні та Юрась Карманов з Києва, а автори-ААМЕР МАДХАНІ та ВОЛОДИМИР ІСАЧЕНКОВ
показать весь комментарий
31.12.2021 10:04 Ответить
СПАЛИЛ ВСЕ ИПСО ...)
показать весь комментарий
31.12.2021 18:32 Ответить
Байден пообещал , что США не будут размещать в Украине наступательньіе вооружения . Сказано больше для Киева , чем до Москвьі . Настало время для ускоренного завершения работ по созданию собственного ракетного оружия неядерного сдерживания . Стьідно ракетной и космической державе его не иметь ! И опасно его не иметь...
показать весь комментарий
31.12.2021 08:46 Ответить
Але у кацапів своя версія розмови
показать весь комментарий
31.12.2021 08:56 Ответить
Предупрежден - значит вооружен!
Байден предупредил - ... ??
показать весь комментарий
31.12.2021 09:29 Ответить
"Я объясняю свои обязанности,
но неограничиваю ваших прав!" (м/ф "Пес в сапогах")
показать весь комментарий
31.12.2021 15:04 Ответить
Как бы не получилось как с сельским хозяйством у рашки от этих санкций. Как раз сейчас, ВТО рассматривает жалобу ЕС на Россию, где убытки Европы от санкций оценены в 290 млрд. долларов из-за импортозамещения. Санкции это не тот метод давления. Они за семь лет ни разу не сработали. Они взаимно убыточны.
показать весь комментарий
31.12.2021 09:35 Ответить
вам они только на пользу © члени
показать весь комментарий
31.12.2021 10:50 Ответить
Это утверждение верно и подтверждено фактами. Это как ветер к перемене погоды, когда засуха, а он нагоняет дождь. Самый наглядный пример, это продовольственная безопасность. До санкций, стояли поля крапивой заростали. А сейчас?! Кто первый экспортёр зерна в мире, пусть и фуражного? И, что характерно экспорт куриных ножек начался вместо импорта.
показать весь комментарий
31.12.2021 11:37 Ответить
Для . Не нужно передергивать факты, рашка и до санкций всегда входила в топ экспортеров зерна 2014 год - третье место, что неудивительно имея одну восьмую площади всей планеты. А по производству 2021 она на ТРЕТЬЕМ месте . после Китая и Индии. Так что успехи от импортозамещения , как и многое наросии дутое и подогнанное статистами вроде тебя.
показать весь комментарий
31.12.2021 12:59 Ответить
Я говорю о экспорте пшеницы, а не по производству. Экспорт 33 млн. тонн кажется был в прошлом году. Даже при СССРе пшеницу импортировали. А теперь её продают больше всех в мире. И по мясу в мировой десятке экспортёров стали.
показать весь комментарий
31.12.2021 14:19 Ответить
А я говорю , что импортозамещение здесь абсолютно ни при чем. рашка была всегда лидером по экспорту пшеницы, еще до введения санкций. Благодаря большим посевным площадям, а не каким-то прорывом в технологиях. Украина , кстати тоже стабильно входит в топ десятку.
показать весь комментарий
31.12.2021 15:41 Ответить
Мне даже гугл не нужен. Я своими глазами видел обширные территории, не паханые не сеяные, заросшие кустарником, где иногда бродили немногочисленные телята. А сейчас всюду корпуса птице, свиноферм, коровники, цеха по переработке молока, мяса. Комбикормовые заводы. На полях смотря по сезону, трактора, комбайны. Их даже со спутника видно в программе гугл планета земля. Так, что это, как ни импортозамещение? Вот на соседней ветке, твой соотечественник пишет


Поезд уже ушел. На 28 ноября 2021 года экспорт российской продукции АПК составил более 31,2 млрд долларов - это новый исторический максимум для страны. А импорт продовольствия за этот же период 28 млрд. Россия впервые в своей новейшей истории стала больше продовольствия продавать чем покупать.

А ведь это основа пирамиды. Агрокомплексам постоянно надо, семена, удобрения, машины, механизмы, подшипники, ленты транспортёрные, алюминий пищевой и прочее. Соответственно химическая, металлургическая отрасли загружаются. Энергетика развивается. И пусть пока производительность труда не высока, но зато оно есть производство своё. Оно развивается, это видно невооруженным глазом. А вот если бы не было санкций и антисанкций, так бы и покупали сникерсы за нефтедоллары. В телевизоре каждый день трындят, то под Питером завод запустили, по производству удобрений 2млн тонн в год (кстати он газа потребляет прорву), то какую то белую крошку пластмассовую начали выпускать, полиэтилен, поликарбонат погнали свой. Это же наглядно и очевидно.
А разве просто так ЕС жалобу в ВТО на Россию накатал, где убытки Европы от санкций оценены в 290 млрд. долларов из-за импортозамещения?
показать весь комментарий
31.12.2021 16:12 Ответить
показать весь комментарий
31.12.2021 16:15 Ответить
КАЦАПОРЫЛО - не тужся! Да всем насрать на твои розовые мечты...
Много трепа - не признак истины.
показать весь комментарий
31.12.2021 18:38 Ответить
Хрюсское животное ,пнх ,продолжайте процветать импортозамещением ! Подонки конченніе ,чтобі наступающий год стал для вас последним
показать весь комментарий
31.12.2021 11:39 Ответить
Да не расстраивайся ты так. Наладится ещё всё и у вас. Я желаю вам в новом году процветания, изобилия и здоровья.
показать весь комментарий
31.12.2021 11:49 Ответить
А я вам желаю всяческих бед,несчастий ,мора и катастроф ! Как тебе уровень мішебратства и *расширения*хрюсского мирка
показать весь комментарий
31.12.2021 12:52 Ответить
Я бы тебе советовал с осторожностью такие истерики закатывать. Есть такой эффект бумеранга, дурные мысли материализуются и перенаправляются на их автора.
показать весь комментарий
31.12.2021 13:51 Ответить
как с вами произошло?
Желали нам холодомора, а вас сейчас приморье и сибирь замерзает!
показать весь комментарий
31.12.2021 18:39 Ответить
Возможно что и так. Всегда найдётся идиот, от которого одни убытки.
показать весь комментарий
31.12.2021 19:07 Ответить
У нас все наладится , когда вы от нас от@@@@сь .Живите в своем изобилии, наращивайте экспорт мяса и зерновых, а о нас забудьте и будем вам счастье. Украину вы потеряли навсегда.
показать весь комментарий
31.12.2021 15:44 Ответить
Джо, НЕ ВІР КРЕМЛЮ. БРЕШЕ І БЛЕФУЄ.
показать весь комментарий
31.12.2021 09:46 Ответить
если бы западный мир хотел-давно бы бензоколонку уронил.
достаточно ввести полное эмбарго на покупку нефти и газа, отрубить интернет и свифт. Прошло бы пару месяцев и росияне доедали бы жаб на кострах на красной площади...

но, Байден в одиночку не введет эмбарго потому что проституточные бюргеры, италии, испании и дальше будут покупать газ и нефть...
Были бы яйца у Джо - поставил бы вопрос руба и перед проститутками - и вам отрубим интернет и свифт если будете покупать у бензоколонки-тогда бы дело пошло.
показать весь комментарий
31.12.2021 10:24 Ответить
У рашки всего 2% мирового ВВП. Когда она загнётся, мир этого даже не заметит. Об этом постоянно все пишут и на этом сайте тоже. Вот только цены в мире на газ от неё безумно скачут и кризис энергетический, а так то она просто мировая бензоколонка.
показать весь комментарий
31.12.2021 11:56 Ответить
Высокие цены на энергоносители выгодны в первую очередь производителям альтернативной энергии, эти же цены стимулируют развитие отрасли в разы. В этом году как раз страны участники на конференции по климату что-то решили , чтобы ускорить переход на чистую энергию до 2035 года. А Россия бесится, кубышка хватит только на жизнь Путина.
показать весь комментарий
31.12.2021 12:32 Ответить
Это как в басне Крылова, лиса и виноград. Зелёная энергетика, не от хорошей жизни. Достаточно взглянуть на эту формулу, что бы понять, что газ, это наизеленейшая в мире энергия CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O + Q. Они же не дураки, понимают, что такой дешевый, свободный, доступный всем газ на планете заканчивается и что потребность в нём растёт. Сжигать его в печах чрезвычайно глупо, тогда когда он является прекрасным сырьём для химической промышленности. Кто его сможет, купить, урвать, уговорить продать, тот и будет на верху прогресса.
показать весь комментарий
31.12.2021 13:43 Ответить
Кстати, а вот вам формула фотосинтеза. 6СО 2 + 6Н 2 О → С 6 Н 12 О 6 + 6О. Как видите, простые растения полностью перерабатывают выделенный при сгорании углекислый газ. Этот цикл замкнутый и безвредный для природы.
показать весь комментарий
31.12.2021 13:46 Ответить
Де ціни скачуть? В США? Ні! Тільки в Європі, яка завжди прагнула торгувати з покидьками. А тепер покидьки ставлять її в позу для миття підлоги!
показать весь комментарий
31.12.2021 12:34 Ответить
Та не. Это мировые биржевые цены, они от географии не зависят. Промышленные страны Европы наоборот, сидят на долгосрочных контрактах и нормальных ценах 200-300$/ К примеру Германия по 230$ за 1000 кубометров платит. Цены по 1000 и более долларов, то для нервных и капризных, которые до последнего кочевряжились, дожидались пока газпромовский газ кончится.
показать весь комментарий
31.12.2021 13:33 Ответить
Страница 2 из 2
 
 