Байден предупредил о всесторонних санкциях в случае эскалации, - помощник Путина

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным предупредил о введении масштабных санкций экономического, финансового и политического плана в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины.

Об этом сказал помощник Путина Юрий Ушаков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Конечно, Украина очень много времени заняла… И, конечно же, (Байден, - ред.) сказал, что США и западные союзники готовят масштабные санкции: и экономического, и финансового, и политического плана, которые будут использованы, если ситуация вокруг Украины будет и дальше эскалироваться", — сказал Ушаков.

По его словам, Путин назвал подобные масштабные санкции "крупной ошибкой, которая, естественно, могла бы привести к полному разрыву отношений" и выразил надежду, что "этого не будет".

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Помощник российского президента также сказал, что "Байден четко заявил о том, что США не намерены размещать в Украине ударные наступательные вооружения" и в ходе разговора несколько раз подчеркнул, что "ядерную войну нельзя начинать, также её нельзя и выиграть".