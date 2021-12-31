Байден предупредил о всесторонних санкциях в случае эскалации, - помощник Путина
Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным предупредил о введении масштабных санкций экономического, финансового и политического плана в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины.
Об этом сказал помощник Путина Юрий Ушаков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Конечно, Украина очень много времени заняла… И, конечно же, (Байден, - ред.) сказал, что США и западные союзники готовят масштабные санкции: и экономического, и финансового, и политического плана, которые будут использованы, если ситуация вокруг Украины будет и дальше эскалироваться", — сказал Ушаков.
По его словам, Путин назвал подобные масштабные санкции "крупной ошибкой, которая, естественно, могла бы привести к полному разрыву отношений" и выразил надежду, что "этого не будет".
Помощник российского президента также сказал, что "Байден четко заявил о том, что США не намерены размещать в Украине ударные наступательные вооружения" и в ходе разговора несколько раз подчеркнул, что "ядерную войну нельзя начинать, также её нельзя и выиграть".
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Байден предупредил - ... ??
но неограничиваю ваших прав!" (м/ф "Пес в сапогах")
Поезд уже ушел. На 28 ноября 2021 года экспорт российской продукции АПК составил более 31,2 млрд долларов - это новый исторический максимум для страны. А импорт продовольствия за этот же период 28 млрд. Россия впервые в своей новейшей истории стала больше продовольствия продавать чем покупать.
А ведь это основа пирамиды. Агрокомплексам постоянно надо, семена, удобрения, машины, механизмы, подшипники, ленты транспортёрные, алюминий пищевой и прочее. Соответственно химическая, металлургическая отрасли загружаются. Энергетика развивается. И пусть пока производительность труда не высока, но зато оно есть производство своё. Оно развивается, это видно невооруженным глазом. А вот если бы не было санкций и антисанкций, так бы и покупали сникерсы за нефтедоллары. В телевизоре каждый день трындят, то под Питером завод запустили, по производству удобрений 2млн тонн в год (кстати он газа потребляет прорву), то какую то белую крошку пластмассовую начали выпускать, полиэтилен, поликарбонат погнали свой. Это же наглядно и очевидно.
А разве просто так ЕС жалобу в ВТО на Россию накатал, где убытки Европы от санкций оценены в 290 млрд. долларов из-за импортозамещения?
Много трепа - не признак истины.
Желали нам холодомора, а вас сейчас приморье и сибирь замерзает!
достаточно ввести полное эмбарго на покупку нефти и газа, отрубить интернет и свифт. Прошло бы пару месяцев и росияне доедали бы жаб на кострах на красной площади...
но, Байден в одиночку не введет эмбарго потому что проституточные бюргеры, италии, испании и дальше будут покупать газ и нефть...
Были бы яйца у Джо - поставил бы вопрос руба и перед проститутками - и вам отрубим интернет и свифт если будете покупать у бензоколонки-тогда бы дело пошло.