Байден попередив про всебічні санкції у разі ескалації, - помічник Путіна
Президент США Джо Байден у телефонній розмові з російським лідером Володимиром Путіним попередив того щодо запровадження масштабних санкцій економічного, фінансового та політичного плану в разі подальшої ескалації ситуації навколо України.
Про це сказав помічник Путіна Юрій Ушаков, передає Цензор.НЕТ, з посиланням на Укрінформ.
"Звичайно, Україна дуже багато часу зайняла… І, звичайно, (Байден, - ред.) сказав, що США та західні союзники готують масштабні санкції: і економічного, і фінансового, і політичного плану, які будуть використані, якщо ситуація навколо України і надалі ескалюватиметься", — сказав Ушаков.
За його словами, Путін назвав подібні масштабні санкції "великою помилкою, яка, природно, могла б призвести до повного розриву відносин" і висловив сподівання, що "цього не буде".
Помічник російського президента також сказав, що "Байден чітко заявив про те, що США не мають наміру розміщувати в Україні ударне наступальне озброєння" і в ході розмови кілька разів наголосив, що "ядерну війну не можна розпочинати, також її не можна і виграти".
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Байден предупредил - ... ??
но неограничиваю ваших прав!" (м/ф "Пес в сапогах")
Поезд уже ушел. На 28 ноября 2021 года экспорт российской продукции АПК составил более 31,2 млрд долларов - это новый исторический максимум для страны. А импорт продовольствия за этот же период 28 млрд. Россия впервые в своей новейшей истории стала больше продовольствия продавать чем покупать.
А ведь это основа пирамиды. Агрокомплексам постоянно надо, семена, удобрения, машины, механизмы, подшипники, ленты транспортёрные, алюминий пищевой и прочее. Соответственно химическая, металлургическая отрасли загружаются. Энергетика развивается. И пусть пока производительность труда не высока, но зато оно есть производство своё. Оно развивается, это видно невооруженным глазом. А вот если бы не было санкций и антисанкций, так бы и покупали сникерсы за нефтедоллары. В телевизоре каждый день трындят, то под Питером завод запустили, по производству удобрений 2млн тонн в год (кстати он газа потребляет прорву), то какую то белую крошку пластмассовую начали выпускать, полиэтилен, поликарбонат погнали свой. Это же наглядно и очевидно.
А разве просто так ЕС жалобу в ВТО на Россию накатал, где убытки Европы от санкций оценены в 290 млрд. долларов из-за импортозамещения?
Много трепа - не признак истины.
Желали нам холодомора, а вас сейчас приморье и сибирь замерзает!
достаточно ввести полное эмбарго на покупку нефти и газа, отрубить интернет и свифт. Прошло бы пару месяцев и росияне доедали бы жаб на кострах на красной площади...
но, Байден в одиночку не введет эмбарго потому что проституточные бюргеры, италии, испании и дальше будут покупать газ и нефть...
Были бы яйца у Джо - поставил бы вопрос руба и перед проститутками - и вам отрубим интернет и свифт если будете покупать у бензоколонки-тогда бы дело пошло.