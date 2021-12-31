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Новини Санкції проти Росії
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Байден попередив про всебічні санкції у разі ескалації, - помічник Путіна

Байден попередив про всебічні санкції у разі ескалації, - помічник Путіна

Президент США Джо Байден у телефонній розмові з російським лідером Володимиром Путіним попередив того щодо запровадження масштабних санкцій економічного, фінансового та політичного плану в разі подальшої ескалації ситуації навколо України.

Про це сказав помічник Путіна Юрій Ушаков, передає Цензор.НЕТ, з посиланням на Укрінформ.

"Звичайно, Україна дуже багато часу зайняла… І, звичайно, (Байден, - ред.) сказав, що США та західні союзники готують масштабні санкції: і економічного, і фінансового, і політичного плану, які будуть використані, якщо ситуація навколо України і надалі ескалюватиметься", — сказав Ушаков.

За його словами, Путін назвав подібні масштабні санкції "великою помилкою, яка, природно, могла б призвести до повного розриву відносин" і висловив сподівання, що "цього не буде".

Помічник російського президента також сказав, що "Байден чітко заявив про те, що США не мають наміру розміщувати в Україні ударне наступальне озброєння" і в ході розмови кілька разів наголосив, що "ядерну війну не можна розпочинати, також її не можна і виграти".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден закликав Путіна до деескалації ситуації навколо України, - Білий дім

Автор: 

Байден Джо (2883) путін володимир (23772)


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Топ коментарі
+19
можливо холоп московит під проксі хотів сказати - президента підаросії?
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31.12.2021 03:37
+13
А чі байден у телефонній розмові впізнав *****? Воно вже давно живе десь не з нами...
***** вже 8 років як вдерся до України, а Захід лише попереджає і висловлює занепокоєння.
Українці завжди будуть на правильній стороні.
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31.12.2021 04:08
+12
Давай підбивай підсумки року і додому )
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31.12.2021 05:32
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Кот Бегемот b96e8d54 , , Вот только не надо , дрыщь, и шапко закидательства. ***** , это очень сильный враг , хитрый и опасный , . Не даром всю Европу ,разом поставил , и заметьте ,без единого выстрела
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31.12.2021 08:19 Відповісти
Раком поставил
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31.12.2021 08:20 Відповісти
Нагибатели миииира в своих влажніх фантазиях, идетенах на полусогнутіх не оглядиваясь! Где ві (в навозной куче),а где США и ЕС ,єто просто пропасть
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31.12.2021 12:48 Відповісти
Хто може сказати, що станеться коли США запровадять санкції на надання ІТ послуг, включаючи постачання і обслуговування софту для рахи, без розбору, навіть тих хто не голосував за №%йла ? ,
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31.12.2021 08:32 Відповісти
безплатно без лицензии будет софт использоваться.
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01.01.2022 07:23 Відповісти
Бывший посол США в Киеве, сотрудник американского Брукингсого института Стифен Пфафер заявил, что Вашингтон примет некоторые условия России по гарантиям безопасности, в частности допускается ограничение военных учений Запада в Украине. Слова дипломата https://apnews.com/article/joe-biden-vladimir-putin-europe-ukraine-eastern-europe-1cb20563ff8dd31ce9dfa93757295eb2 приводит https://lenta.ru/tags/organizations/associated-press/ Associated Press .Он указал, что для этого Москве следует серьезно настроиться на переговоры. В тоже время ключевые члены НАТО дали понять, что в ближайшее время не планируют расширение альянса.
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31.12.2021 08:37 Відповісти
В тому посиланні,що ти надав немає ні слова про обмеження військових навчань і ні слова про Стивена Пфафера,зате видно хто автор статті і звідки ноги ростуть в кінці написано-З Москви повідомив Володимир Ісаченков. Автори Associated Press Даша Літвінова з Москви, Роберт Бернс у Вашингтоні та Юрась Карманов з Києва, а автори-ААМЕР МАДХАНІ та ВОЛОДИМИР ІСАЧЕНКОВ
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31.12.2021 10:04 Відповісти
СПАЛИЛ ВСЕ ИПСО ...)
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31.12.2021 18:32 Відповісти
Байден пообещал , что США не будут размещать в Украине наступательньіе вооружения . Сказано больше для Киева , чем до Москвьі . Настало время для ускоренного завершения работ по созданию собственного ракетного оружия неядерного сдерживания . Стьідно ракетной и космической державе его не иметь ! И опасно его не иметь...
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31.12.2021 08:46 Відповісти
Але у кацапів своя версія розмови
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31.12.2021 08:56 Відповісти
Предупрежден - значит вооружен!
Байден предупредил - ... ??
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31.12.2021 09:29 Відповісти
"Я объясняю свои обязанности,
но неограничиваю ваших прав!" (м/ф "Пес в сапогах")
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31.12.2021 15:04 Відповісти
Как бы не получилось как с сельским хозяйством у рашки от этих санкций. Как раз сейчас, ВТО рассматривает жалобу ЕС на Россию, где убытки Европы от санкций оценены в 290 млрд. долларов из-за импортозамещения. Санкции это не тот метод давления. Они за семь лет ни разу не сработали. Они взаимно убыточны.
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31.12.2021 09:35 Відповісти
вам они только на пользу © члени
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31.12.2021 10:50 Відповісти
Это утверждение верно и подтверждено фактами. Это как ветер к перемене погоды, когда засуха, а он нагоняет дождь. Самый наглядный пример, это продовольственная безопасность. До санкций, стояли поля крапивой заростали. А сейчас?! Кто первый экспортёр зерна в мире, пусть и фуражного? И, что характерно экспорт куриных ножек начался вместо импорта.
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31.12.2021 11:37 Відповісти
Для . Не нужно передергивать факты, рашка и до санкций всегда входила в топ экспортеров зерна 2014 год - третье место, что неудивительно имея одну восьмую площади всей планеты. А по производству 2021 она на ТРЕТЬЕМ месте . после Китая и Индии. Так что успехи от импортозамещения , как и многое наросии дутое и подогнанное статистами вроде тебя.
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31.12.2021 12:59 Відповісти
Я говорю о экспорте пшеницы, а не по производству. Экспорт 33 млн. тонн кажется был в прошлом году. Даже при СССРе пшеницу импортировали. А теперь её продают больше всех в мире. И по мясу в мировой десятке экспортёров стали.
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31.12.2021 14:19 Відповісти
А я говорю , что импортозамещение здесь абсолютно ни при чем. рашка была всегда лидером по экспорту пшеницы, еще до введения санкций. Благодаря большим посевным площадям, а не каким-то прорывом в технологиях. Украина , кстати тоже стабильно входит в топ десятку.
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31.12.2021 15:41 Відповісти
Мне даже гугл не нужен. Я своими глазами видел обширные территории, не паханые не сеяные, заросшие кустарником, где иногда бродили немногочисленные телята. А сейчас всюду корпуса птице, свиноферм, коровники, цеха по переработке молока, мяса. Комбикормовые заводы. На полях смотря по сезону, трактора, комбайны. Их даже со спутника видно в программе гугл планета земля. Так, что это, как ни импортозамещение? Вот на соседней ветке, твой соотечественник пишет


Поезд уже ушел. На 28 ноября 2021 года экспорт российской продукции АПК составил более 31,2 млрд долларов - это новый исторический максимум для страны. А импорт продовольствия за этот же период 28 млрд. Россия впервые в своей новейшей истории стала больше продовольствия продавать чем покупать.

А ведь это основа пирамиды. Агрокомплексам постоянно надо, семена, удобрения, машины, механизмы, подшипники, ленты транспортёрные, алюминий пищевой и прочее. Соответственно химическая, металлургическая отрасли загружаются. Энергетика развивается. И пусть пока производительность труда не высока, но зато оно есть производство своё. Оно развивается, это видно невооруженным глазом. А вот если бы не было санкций и антисанкций, так бы и покупали сникерсы за нефтедоллары. В телевизоре каждый день трындят, то под Питером завод запустили, по производству удобрений 2млн тонн в год (кстати он газа потребляет прорву), то какую то белую крошку пластмассовую начали выпускать, полиэтилен, поликарбонат погнали свой. Это же наглядно и очевидно.
А разве просто так ЕС жалобу в ВТО на Россию накатал, где убытки Европы от санкций оценены в 290 млрд. долларов из-за импортозамещения?
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31.12.2021 16:12 Відповісти
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31.12.2021 16:15 Відповісти
КАЦАПОРЫЛО - не тужся! Да всем насрать на твои розовые мечты...
Много трепа - не признак истины.
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31.12.2021 18:38 Відповісти
Хрюсское животное ,пнх ,продолжайте процветать импортозамещением ! Подонки конченніе ,чтобі наступающий год стал для вас последним
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31.12.2021 11:39 Відповісти
Да не расстраивайся ты так. Наладится ещё всё и у вас. Я желаю вам в новом году процветания, изобилия и здоровья.
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31.12.2021 11:49 Відповісти
А я вам желаю всяческих бед,несчастий ,мора и катастроф ! Как тебе уровень мішебратства и *расширения*хрюсского мирка
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31.12.2021 12:52 Відповісти
Я бы тебе советовал с осторожностью такие истерики закатывать. Есть такой эффект бумеранга, дурные мысли материализуются и перенаправляются на их автора.
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31.12.2021 13:51 Відповісти
как с вами произошло?
Желали нам холодомора, а вас сейчас приморье и сибирь замерзает!
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31.12.2021 18:39 Відповісти
Возможно что и так. Всегда найдётся идиот, от которого одни убытки.
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31.12.2021 19:07 Відповісти
У нас все наладится , когда вы от нас от@@@@сь .Живите в своем изобилии, наращивайте экспорт мяса и зерновых, а о нас забудьте и будем вам счастье. Украину вы потеряли навсегда.
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31.12.2021 15:44 Відповісти
Джо, НЕ ВІР КРЕМЛЮ. БРЕШЕ І БЛЕФУЄ.
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31.12.2021 09:46 Відповісти
если бы западный мир хотел-давно бы бензоколонку уронил.
достаточно ввести полное эмбарго на покупку нефти и газа, отрубить интернет и свифт. Прошло бы пару месяцев и росияне доедали бы жаб на кострах на красной площади...

но, Байден в одиночку не введет эмбарго потому что проституточные бюргеры, италии, испании и дальше будут покупать газ и нефть...
Были бы яйца у Джо - поставил бы вопрос руба и перед проститутками - и вам отрубим интернет и свифт если будете покупать у бензоколонки-тогда бы дело пошло.
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31.12.2021 10:24 Відповісти
У рашки всего 2% мирового ВВП. Когда она загнётся, мир этого даже не заметит. Об этом постоянно все пишут и на этом сайте тоже. Вот только цены в мире на газ от неё безумно скачут и кризис энергетический, а так то она просто мировая бензоколонка.
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31.12.2021 11:56 Відповісти
Высокие цены на энергоносители выгодны в первую очередь производителям альтернативной энергии, эти же цены стимулируют развитие отрасли в разы. В этом году как раз страны участники на конференции по климату что-то решили , чтобы ускорить переход на чистую энергию до 2035 года. А Россия бесится, кубышка хватит только на жизнь Путина.
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31.12.2021 12:32 Відповісти
Это как в басне Крылова, лиса и виноград. Зелёная энергетика, не от хорошей жизни. Достаточно взглянуть на эту формулу, что бы понять, что газ, это наизеленейшая в мире энергия CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O + Q. Они же не дураки, понимают, что такой дешевый, свободный, доступный всем газ на планете заканчивается и что потребность в нём растёт. Сжигать его в печах чрезвычайно глупо, тогда когда он является прекрасным сырьём для химической промышленности. Кто его сможет, купить, урвать, уговорить продать, тот и будет на верху прогресса.
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31.12.2021 13:43 Відповісти
Кстати, а вот вам формула фотосинтеза. 6СО 2 + 6Н 2 О → С 6 Н 12 О 6 + 6О. Как видите, простые растения полностью перерабатывают выделенный при сгорании углекислый газ. Этот цикл замкнутый и безвредный для природы.
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31.12.2021 13:46 Відповісти
Де ціни скачуть? В США? Ні! Тільки в Європі, яка завжди прагнула торгувати з покидьками. А тепер покидьки ставлять її в позу для миття підлоги!
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31.12.2021 12:34 Відповісти
Та не. Это мировые биржевые цены, они от географии не зависят. Промышленные страны Европы наоборот, сидят на долгосрочных контрактах и нормальных ценах 200-300$/ К примеру Германия по 230$ за 1000 кубометров платит. Цены по 1000 и более долларов, то для нервных и капризных, которые до последнего кочевряжились, дожидались пока газпромовский газ кончится.
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31.12.2021 13:33 Відповісти
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