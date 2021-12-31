Байден попередив про всебічні санкції у разі ескалації, - помічник Путіна

Президент США Джо Байден у телефонній розмові з російським лідером Володимиром Путіним попередив того щодо запровадження масштабних санкцій економічного, фінансового та політичного плану в разі подальшої ескалації ситуації навколо України.

Про це сказав помічник Путіна Юрій Ушаков, передає Цензор.НЕТ, з посиланням на Укрінформ.

"Звичайно, Україна дуже багато часу зайняла… І, звичайно, (Байден, - ред.) сказав, що США та західні союзники готують масштабні санкції: і економічного, і фінансового, і політичного плану, які будуть використані, якщо ситуація навколо України і надалі ескалюватиметься", — сказав Ушаков.

За його словами, Путін назвав подібні масштабні санкції "великою помилкою, яка, природно, могла б призвести до повного розриву відносин" і висловив сподівання, що "цього не буде".

Помічник російського президента також сказав, що "Байден чітко заявив про те, що США не мають наміру розміщувати в Україні ударне наступальне озброєння" і в ході розмови кілька разів наголосив, що "ядерну війну не можна розпочинати, також її не можна і виграти".

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