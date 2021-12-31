Кабмин назначил Олега Гайдука замминистра обороны, - распоряжение

Кабмин назначил нового замминистра обороны Украины. Им стал Олег Гайдук.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Урядовий портал".

"Назначить Гайдука Олега Васильевича заместителем министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации", - сказано в распоряжении правительства.

Предыдущий заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Юлия Гере уволилась по собственному желанию.

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Олег Гайдук возглавляет Совет по информационной и кибербезопасности Украины, созданный Меморандумом СНБО, Минцифры и Госспецсвязи.

Он также является директором компании "Трайбекс", оператора украинской защищенной операционной системы "Січ".