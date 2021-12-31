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Новости Война
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Кабмин назначил Олега Гайдука замминистра обороны, - распоряжение

Кабмин назначил Олега Гайдука замминистра обороны, - распоряжение

Кабмин назначил нового замминистра обороны Украины. Им стал Олег Гайдук.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Урядовий портал".

"Назначить Гайдука Олега Васильевича заместителем министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации", - сказано в распоряжении правительства.

Предыдущий заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Юлия Гере уволилась по собственному желанию.

Читайте: Минобороны работает над переведением воинского учета в онлайн-формат, - Маляр

Кабмин назначил Олега Гайдука замминистра обороны, - распоряжение 01

Олег Гайдук возглавляет Совет по информационной и кибербезопасности Украины, созданный Меморандумом СНБО, Минцифры и Госспецсвязи.

Он также является директором компании "Трайбекс", оператора украинской защищенной операционной системы "Січ".

Автор: 

Кабмин (14025) Минобороны (9306) назначение (2170)


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Топ комментарии
+12
Тигр прийде до нас лише 1 лютого (китайський новий рік) а зараз святкуйте лише з оленями та 73%-відсотковими дятлами! Наберемо скумбрії по 8 гр. І гуляй на всі боки…
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31.12.2021 11:19
+11
Діти в школі запитують.
-А хто таки дєд мароз?
Вчитель відповідає_
-Це Миколай який зрадив Бога та пішов до комуністів
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31.12.2021 11:16
+5
Щось ваш Дід Мороз мокшанською вітає... Сєпар?
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31.12.2021 11:07
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Будет помогать капитулировать!
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31.12.2021 10:57 Ответить
Та шо ви таке кажете? Він же почесний зв'язківець.
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31.12.2021 11:05 Ответить
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31.12.2021 11:01 Ответить
Щось ваш Дід Мороз мокшанською вітає... Сєпар?
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31.12.2021 11:07 Ответить
Готується братів зустрічати.
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31.12.2021 11:17 Ответить
Діти в школі запитують.
-А хто таки дєд мароз?
Вчитель відповідає_
-Це Миколай який зрадив Бога та пішов до комуністів
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31.12.2021 11:16 Ответить
Тигр прийде до нас лише 1 лютого (китайський новий рік) а зараз святкуйте лише з оленями та 73%-відсотковими дятлами! Наберемо скумбрії по 8 гр. І гуляй на всі боки…
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31.12.2021 11:19 Ответить
А кем он раньше был этот гайдук? Лучше бы Гогу назначили у него начальник ГУР друг и охрана из военны.
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31.12.2021 11:15 Ответить
Ну вроде не крот, уже хорошо. Инженер по коллоидной химии. Нифига не военный и нифига не прграммист, но то таке.
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31.12.2021 11:29 Ответить
Олег Васильович Гайдук (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 17 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/1965 1965 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Київ , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Українська РСР , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР ) - український зв'язківець, державний службовець (до 2007), підприємець. Голова Правління ВАТ «Укртелеком» (до 2003), голова Національної комісії регулювання зв'язку України (2005-2007), голова Ради з інформаційної та кібербезпеки України, утвореної Меморандумом РНБО, Мінцифри та Держспецзв'язку України. https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1 Почесний зв'язківець України . Має І ранг державного службовця.
ЗДАВАЙСЯ ЕРЕФІЯ,
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31.12.2021 11:51 Ответить
С Новым Годом Народ Украины! В Н.Г. Желаем Исполнения Всех Ваших желаний!29 декабря произошли географичиские чудеса праздника Сатурналии (ШадЭр-Торжественный муж с ИндоПэриджанского) на Кавказе.СЛАВА УКРАИНЕ И КАВКАЗУ!!!
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31.12.2021 12:03 Ответить
Ждем комментариев Бутусова в связи с таким назначением.
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31.12.2021 12:05 Ответить
Браво,браво и браво...Министром обороны Украины назначен человек который по всей своей трудовой карьере все доводил до провала,ни на одной должности этот человек ничего не достиг.Вот такие и ЗЕбанде и нужны,заведомо провальные люди на руководящих должностьях.А дальше все свалят на них мол нифига не сделали а вот мы на следующий президентский срок будем исправлять ошибки этих нерадивых.
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31.12.2021 12:08 Ответить
 
 