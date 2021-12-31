Кабмін призначив Олега Гайдука заступником міністра оборони, - розпорядження

Кабмін призначив нового заступника міністра оборони України. Ним став Олег Гайдук.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Урядовий портал".

"Призначити Гайдука Олега Васильовича заступником міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації", - сказано у розпорядженні уряду.

Попередній заступник міністра оборони з питань цифрового розвитку Юлія Гере звільнилась за власним бажанням.

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Олег Гайдук очолює Раду з інформаційної та кібербезпеки України, утворену Меморандумом РНБО, Мінцифри та Держспецзв'язку.

Він також є директором компанії "Трайбекс", оператора української захищеної операційної системи "Січ".