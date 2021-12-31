Кабмін призначив Олега Гайдука заступником міністра оборони, - розпорядження
Кабмін призначив нового заступника міністра оборони України. Ним став Олег Гайдук.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Урядовий портал".
"Призначити Гайдука Олега Васильовича заступником міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації", - сказано у розпорядженні уряду.
Попередній заступник міністра оборони з питань цифрового розвитку Юлія Гере звільнилась за власним бажанням.
Олег Гайдук очолює Раду з інформаційної та кібербезпеки України, утворену Меморандумом РНБО, Мінцифри та Держспецзв'язку.
Він також є директором компанії "Трайбекс", оператора української захищеної операційної системи "Січ".
Топ коментарі
+12 Sharl
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+11 Злий Грицько
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+5 Da non
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-А хто таки дєд мароз?
Вчитель відповідає_
-Це Миколай який зрадив Бога та пішов до комуністів
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