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Кабмін призначив Олега Гайдука заступником міністра оборони, - розпорядження

Кабмін призначив Олега Гайдука заступником міністра оборони, - розпорядження

Кабмін призначив нового заступника міністра оборони України. Ним став Олег Гайдук.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Урядовий портал".

"Призначити Гайдука Олега Васильовича заступником міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації", - сказано у розпорядженні уряду.

Попередній заступник міністра оборони з питань цифрового розвитку Юлія Гере звільнилась за власним бажанням.

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Кабмін призначив Олега Гайдука заступником міністра оборони, - розпорядження 01

Олег Гайдук очолює Раду з інформаційної та кібербезпеки України, утворену Меморандумом РНБО, Мінцифри та Держспецзв'язку.

Він також є директором компанії "Трайбекс", оператора української захищеної операційної системи "Січ".

Автор: 

Кабмін (14077) Міноборони (7332) призначення (2279)


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Топ коментарі
+12
Тигр прийде до нас лише 1 лютого (китайський новий рік) а зараз святкуйте лише з оленями та 73%-відсотковими дятлами! Наберемо скумбрії по 8 гр. І гуляй на всі боки…
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31.12.2021 11:19
+11
Діти в школі запитують.
-А хто таки дєд мароз?
Вчитель відповідає_
-Це Миколай який зрадив Бога та пішов до комуністів
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31.12.2021 11:16
+5
Щось ваш Дід Мороз мокшанською вітає... Сєпар?
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31.12.2021 11:07
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Будет помогать капитулировать!
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31.12.2021 10:57 Відповісти
Та шо ви таке кажете? Він же почесний зв'язківець.
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31.12.2021 11:05 Відповісти
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31.12.2021 11:01 Відповісти
Щось ваш Дід Мороз мокшанською вітає... Сєпар?
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31.12.2021 11:07 Відповісти
Готується братів зустрічати.
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31.12.2021 11:17 Відповісти
Діти в школі запитують.
-А хто таки дєд мароз?
Вчитель відповідає_
-Це Миколай який зрадив Бога та пішов до комуністів
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31.12.2021 11:16 Відповісти
Тигр прийде до нас лише 1 лютого (китайський новий рік) а зараз святкуйте лише з оленями та 73%-відсотковими дятлами! Наберемо скумбрії по 8 гр. І гуляй на всі боки…
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31.12.2021 11:19 Відповісти
А кем он раньше был этот гайдук? Лучше бы Гогу назначили у него начальник ГУР друг и охрана из военны.
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31.12.2021 11:15 Відповісти
Ну вроде не крот, уже хорошо. Инженер по коллоидной химии. Нифига не военный и нифига не прграммист, но то таке.
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31.12.2021 11:29 Відповісти
Олег Васильович Гайдук (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 17 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/1965 1965 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Київ , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Українська РСР , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР ) - український зв'язківець, державний службовець (до 2007), підприємець. Голова Правління ВАТ «Укртелеком» (до 2003), голова Національної комісії регулювання зв'язку України (2005-2007), голова Ради з інформаційної та кібербезпеки України, утвореної Меморандумом РНБО, Мінцифри та Держспецзв'язку України. https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1 Почесний зв'язківець України . Має І ранг державного службовця.
ЗДАВАЙСЯ ЕРЕФІЯ,
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31.12.2021 11:51 Відповісти
С Новым Годом Народ Украины! В Н.Г. Желаем Исполнения Всех Ваших желаний!29 декабря произошли географичиские чудеса праздника Сатурналии (ШадЭр-Торжественный муж с ИндоПэриджанского) на Кавказе.СЛАВА УКРАИНЕ И КАВКАЗУ!!!
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31.12.2021 12:03 Відповісти
Ждем комментариев Бутусова в связи с таким назначением.
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31.12.2021 12:05 Відповісти
Браво,браво и браво...Министром обороны Украины назначен человек который по всей своей трудовой карьере все доводил до провала,ни на одной должности этот человек ничего не достиг.Вот такие и ЗЕбанде и нужны,заведомо провальные люди на руководящих должностьях.А дальше все свалят на них мол нифига не сделали а вот мы на следующий президентский срок будем исправлять ошибки этих нерадивых.
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31.12.2021 12:08 Відповісти
 
 