Группу послов G7 в Украине в 2022 году возглавит Германия

Посольство Великобритании в Украине символически передало право председательства в группе послов стран "Группы семи" (G7) представительству Германии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер группы послов G7 в Украине.

"Сегодня последний день председательства посольства Великобритании в Украине в группе послов G7 в Украине. Для нас было честью и привилегией возглавить эту группу в поддержку амбициозного плана реформ в Украине. Завтра мы передаем эстафету послу Анке Фельдгузен и команде посольства Германии в Украине", - говорится в сообщении.

Напомним, в январе 2021 года Великобритания возглавила группу послов стран G7 по поддержке Украины.

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Нагадаємо, в січні 2021 року Велика Британія очолила групу послів країн G7 з підтримки України.