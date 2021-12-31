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Группу послов G7 в Украине в 2022 году возглавит Германия

Группу послов G7 в Украине в 2022 году возглавит Германия

Посольство Великобритании в Украине символически передало право председательства в группе послов стран "Группы семи" (G7) представительству Германии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер группы послов G7 в Украине.

"Сегодня последний день председательства посольства Великобритании в Украине в группе послов G7 в Украине. Для нас было честью и привилегией возглавить эту группу в поддержку амбициозного плана реформ в Украине. Завтра мы передаем эстафету послу Анке Фельдгузен и команде посольства Германии в Украине", - говорится в сообщении.

Напомним, в январе 2021 года Великобритания возглавила группу послов стран G7 по поддержке Украины.

Группу послов G7 в Украине в 2022 году возглавит Германия 01

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Нагадаємо, в січні 2021 року Велика Британія очолила групу послів країн G7 з підтримки України.

Автор: 

G7 (833) Германия (6939)


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Искренне жаль. Ссыкливо-хитрожопая позиция Немеции только подстегивает аппетиты *****. Мне больше по душе США или Великобритания. У парней есть яйца и четкое понимание пи...арской природы кацапсин.
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31.12.2021 11:56 Ответить
Херово. Наркомана назначать на ответственную должность
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31.12.2021 12:02 Ответить
Може одразу варто було б призначати Лаврова замість цієї Анке, щоб без цих гнилих німецьких посередників?
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31.12.2021 13:30 Ответить
Погано. Все менше хочеться мати справу з брехунами.
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31.12.2021 13:53 Ответить
Капец. Страна с комплексом вины перед РФ за войну. Про Украину фрицы не помнят совсем.
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31.12.2021 14:51 Ответить
Ничто германцев не исправит. Со времен Римской империи, как и сРашку. Підступні та ненажерливі.
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31.12.2021 17:59 Ответить
Если коротко,то группу львов возглавит баран
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31.12.2021 19:15 Ответить
 
 