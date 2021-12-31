Группу послов G7 в Украине в 2022 году возглавит Германия
Посольство Великобритании в Украине символически передало право председательства в группе послов стран "Группы семи" (G7) представительству Германии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер группы послов G7 в Украине.
"Сегодня последний день председательства посольства Великобритании в Украине в группе послов G7 в Украине. Для нас было честью и привилегией возглавить эту группу в поддержку амбициозного плана реформ в Украине. Завтра мы передаем эстафету послу Анке Фельдгузен и команде посольства Германии в Украине", - говорится в сообщении.
Напомним, в январе 2021 года Великобритания возглавила группу послов стран G7 по поддержке Украины.
Нагадаємо, в січні 2021 року Велика Британія очолила групу послів країн G7 з підтримки України.
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