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Групу послів G7 в Україні у 2022 році очолюватиме Німеччина

Групу послів G7 в Україні у 2022 році очолюватиме Німеччина

Посольство Великої Британії в Україні символічно передало право головування у групі послів країн "Групи семи" (G7) представництву Німеччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер групи послів G7 в Україні.

"Сьогодні останній день головування посольства Великої Британії в Україні в групі послів G7 в Україні. Для нас було честю і привілеєм очолити цю групу на підтримку амбітного плану реформ в Україні. Завтра ми передаємо естафету послу Анці Фельдгузен і команді посольства Німеччини в Україні", - йдеться в повідомленні.

Групу послів G7 в Україні у 2022 році очолюватиме Німеччина 01

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Нагадаємо, в січні 2021 року Велика Британія очолила групу послів країн G7 з підтримки України.

Автор: 

G-7 G7 (1032) Німеччина (7336)


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Искренне жаль. Ссыкливо-хитрожопая позиция Немеции только подстегивает аппетиты *****. Мне больше по душе США или Великобритания. У парней есть яйца и четкое понимание пи...арской природы кацапсин.
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31.12.2021 11:56 Відповісти
Херово. Наркомана назначать на ответственную должность
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31.12.2021 12:02 Відповісти
Може одразу варто було б призначати Лаврова замість цієї Анке, щоб без цих гнилих німецьких посередників?
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31.12.2021 13:30 Відповісти
Погано. Все менше хочеться мати справу з брехунами.
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31.12.2021 13:53 Відповісти
Капец. Страна с комплексом вины перед РФ за войну. Про Украину фрицы не помнят совсем.
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31.12.2021 14:51 Відповісти
Ничто германцев не исправит. Со времен Римской империи, как и сРашку. Підступні та ненажерливі.
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31.12.2021 17:59 Відповісти
Если коротко,то группу львов возглавит баран
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31.12.2021 19:15 Відповісти
 
 