Групу послів G7 в Україні у 2022 році очолюватиме Німеччина
Посольство Великої Британії в Україні символічно передало право головування у групі послів країн "Групи семи" (G7) представництву Німеччини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер групи послів G7 в Україні.
"Сьогодні останній день головування посольства Великої Британії в Україні в групі послів G7 в Україні. Для нас було честю і привілеєм очолити цю групу на підтримку амбітного плану реформ в Україні. Завтра ми передаємо естафету послу Анці Фельдгузен і команді посольства Німеччини в Україні", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в січні 2021 року Велика Британія очолила групу послів країн G7 з підтримки України.
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