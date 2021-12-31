Групу послів G7 в Україні у 2022 році очолюватиме Німеччина

Посольство Великої Британії в Україні символічно передало право головування у групі послів країн "Групи семи" (G7) представництву Німеччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер групи послів G7 в Україні.

"Сьогодні останній день головування посольства Великої Британії в Україні в групі послів G7 в Україні. Для нас було честю і привілеєм очолити цю групу на підтримку амбітного плану реформ в Україні. Завтра ми передаємо естафету послу Анці Фельдгузен і команді посольства Німеччини в Україні", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, в січні 2021 року Велика Британія очолила групу послів країн G7 з підтримки України.