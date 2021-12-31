Лавров пригрозил Украине "адекватным ответом на провокации против Донбасса"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва даст "адекватный ответ" на "любые военные провокации Киева против Донбасса". Конфликт на Донбассе он назвал "внутриукраинским".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА-Новости.

"На любые возможные военные провокации Киева против Донбасса будет дан адекватный ответ", – угрожает он.

По словам Лаврова, Запад якобы продолжает поддерживать милитаристские устремления украинской власти.

"А та (Украина - Ред.), естественно, воспринимает такую ​​поддержку как карт-бланш на проведение силовой операции", - сказал российский министр.

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Следуя линии российской пропаганды, Лавров пытался делать вид, будто Россия не причастна к конфликту на Донбассе, а он "внутриукраинский".

"Что касается жителей Донбасса, где проживают сотни тысяч граждан нашей страны, то Россия предпримет все необходимые меры для их защиты. Продолжим прилагать усилия по разрешению внутриукраинского конфликта политико-дипломатическим путем. Безальтернативной основой для этого остается минский "Комплекс мер", одобренный резолюцией 2202 СБ ООН", - сказал Лавров.