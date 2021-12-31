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Новости Война
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Лавров пригрозил Украине "адекватным ответом на провокации против Донбасса"

Лавров пригрозил Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва даст "адекватный ответ" на "любые военные провокации Киева против Донбасса". Конфликт на Донбассе он назвал "внутриукраинским".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА-Новости.

"На любые возможные военные провокации Киева против Донбасса будет дан адекватный ответ", – угрожает он.

По словам Лаврова, Запад якобы продолжает поддерживать милитаристские устремления украинской власти.

"А та (Украина - Ред.), естественно, воспринимает такую ​​поддержку как карт-бланш на проведение силовой операции", - сказал российский министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия примет меры, если США и страны НАТО не предоставят "гарантий безопасности", - Лавров

Следуя линии российской пропаганды, Лавров пытался делать вид, будто Россия не причастна к конфликту на Донбассе, а он "внутриукраинский".

"Что касается жителей Донбасса, где проживают сотни тысяч граждан нашей страны, то Россия предпримет все необходимые меры для их защиты. Продолжим прилагать усилия по разрешению внутриукраинского конфликта политико-дипломатическим путем. Безальтернативной основой для этого остается минский "Комплекс мер", одобренный резолюцией 2202 СБ ООН", - сказал Лавров.

Автор: 

Лавров Сергей (2292) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+50
Коняка закрой уже свой поганый рот. Кто еще кроме козломордых может это организовать.
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31.12.2021 12:05
+41
Якщо конфлікт внутрішнєукраїнський то якого хера ти коняка кацапоармянська тут іржеш?
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31.12.2021 12:06
+32
А що "ваші громадяни" роблять на українському Донбасі? Роздали паспорта, так забирайте їх у свою московію!
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31.12.2021 12:11
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Пора вместо русни на картах делать белое пятно и перекрыть с ними границы всем, не торговать и общаться. Не пройдет и пол года и они сами себя уничтожат.
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31.12.2021 13:58 Ответить
Конченная коняка
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31.12.2021 14:02 Ответить
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31.12.2021 14:08 Ответить
Видать дедушка Джо вставил х#йло и конячка заржала...
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31.12.2021 14:12 Ответить
Русише швайне боятся напасть на Украину.Требуют письменных гарантий,что НАТО не вмешается.. Руки так и чешутся,войска в палатках замерзает,все лесопосадки засрали.
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31.12.2021 14:16 Ответить
адекватною відповіддю вони називають призови жириновського бомбити українські міста та українські війська за те що колись в неокресленому майбутньому Україна вступить в НАТО.
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31.12.2021 14:18 Ответить
Какой может быть адекватный ответ у неадеквата ???
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31.12.2021 14:31 Ответить
лающая кобыла!
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31.12.2021 14:33 Ответить
Я житель донбасса.Кацапня иди в ад.
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31.12.2021 14:34 Ответить
Лавров, забери к себе нах всех своих жителей и усохни с ними.
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31.12.2021 14:35 Ответить
Странно, что граждане РФ поселились на территории Украины!?? Может им домой пора? Тов. Лошадиная морда?
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31.12.2021 14:41 Ответить
Цих кацапів ніяк не зрозуміти, то стверджують, що на Донбасі громадянська війна між українцями, то що вже там громадяни Росії з якогось дива під час війни з*явилися.
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31.12.2021 15:06 Ответить
,...лошадью ході.лошадью,...
А по вухах.
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31.12.2021 15:08 Ответить
Сивая кобыла, угрожай *****!
А то что будет творится в Украине, В Крыму и на Донбассе, не твоё свинособачье дело!
Дебил б#ля!
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31.12.2021 15:11 Ответить
коли ви Чечню знищували не кололо тобі бревно в твоєму оці, кінь кастрований?
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31.12.2021 15:16 Ответить
лошадь вообще берега попутала! уже сам себе противоречит...
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31.12.2021 15:32 Ответить
Кожен має думку в міру своєї зіпсованості ...
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31.12.2021 15:44 Ответить
Не коверкай мову ,хрюкай хрюсской...
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31.12.2021 18:02 Ответить
Нарыв (или "конфликт") так завсегда внутри только заноза из вне...... Перед любимым праздником даже думать об этих скотах неохота но, после свежего ржания стало ясно ,что беседа с президентом кремлевской банде ничего не дала. Ну и ладушки! С новым годом!
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31.12.2021 16:00 Ответить
Я только не понял, какое отношение имеет москва к "внутриукраинскому" конфликту? 🤔
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31.12.2021 17:07 Ответить
КОНЬ И ЛОШАДЬ ))))))))))
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31.12.2021 17:24 Ответить
А шо такое Донбасс?Ему есть юридическое определение,кроме того,що это Украина?
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31.12.2021 19:34 Ответить
Ну как можно нормальному человеку воспринимать таких, как лавров? Который говорит,что если Украина нападет сама на себя,то кацапстан нападет на Украину.
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31.12.2021 19:56 Ответить
Как говорят в бизнесе,не верь словам,верь документам.Поэтому и вопрос такой.Шо воно такое Донбасс,ОРДЛО?Где и в каких документах о них написано?Летописи не предлогать.Желательно современную историю
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31.12.2021 20:20 Ответить
Прочитав коменти-добавити нічого...
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31.12.2021 19:49 Ответить
Как осточертел этот кацапский дебилизм. Сдохни,конь паршивый.
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31.12.2021 19:54 Ответить
Что, только у них смелость угрожать, нам же в нашем же доме? Донбасс хоть и туалет, но это наш туалет! Ни у кого храбрости нет, ответить так же.
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31.12.2021 20:58 Ответить
лошадка, не захлебнись уем)
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31.12.2021 22:44 Ответить
все просто. Соцопросы уже и на востоке Украины фиксируют 50% за НАТО. Вот ***** и бесится
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31.12.2021 22:58 Ответить
Он деякі країни у передчутті військових дій на території України рекомендують своїм громадянам евакуюватися з нашої країни. Що заважає Росії закликати, або навіть забезпечити евакуацію своїх громадян, відчуваючи якісь заворушення?
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26.01.2022 12:51 Ответить
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