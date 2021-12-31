УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9461 відвідувач онлайн
Новини Війна
15 728 130

Лавров пригрозив Україні "адекватною відповіддю на провокації проти Донбасу"

Лавров пригрозив Україні

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва дасть "адекватну відповідь" на "будь-які військові провокації Києва проти Донбасу". Конфлікт на Донбасі він назвав "внутрішньоукраїнським".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новости.

"На будь-які можливі військові провокації Києва проти Донбасу буде дано адекватну відповідь", - погрожує він.

За словами Лаврова, Захід нібито продовжує підтримувати мілітаристські устремління української влади.

"А та (Україна, - Ред.), природно, сприймає таку підтримку як карт-бланш на проведення силової операції", - сказав російський міністр.

Наслідуючи лінію російської пропаганди, Лавров намагався вдавати, нібито Росія не причетна до конфлікту на Донбасі, а він є "внутрішньоукраїнським".

"Щодо жителів Донбасу, де проживають сотні тисяч громадян нашої країни, то Росія вживатиме всіх необхідних заходів для їхнього захисту. Продовжимо докладати зусиль щодо вирішення внутрішньоукраїнського конфлікту політико-дипломатичним шляхом. Безальтернативною основою для цього залишається мінський "Комплекс заходів", схвалений резолюцією 2202 РБ ООН", - сказав Лавров. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія вживатиме заходи, якщо США і країни НАТО не нададуть "гарантій безпеки", - Лавров

Автор: 

Лавров Сергій (1576) Донбас (22354)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+50
Коняка закрой уже свой поганый рот. Кто еще кроме козломордых может это организовать.
показати весь коментар
31.12.2021 12:05
+41
Якщо конфлікт внутрішнєукраїнський то якого хера ти коняка кацапоармянська тут іржеш?
показати весь коментар
31.12.2021 12:06
+32
А що "ваші громадяни" роблять на українському Донбасі? Роздали паспорта, так забирайте їх у свою московію!
показати весь коментар
31.12.2021 12:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Пора вместо русни на картах делать белое пятно и перекрыть с ними границы всем, не торговать и общаться. Не пройдет и пол года и они сами себя уничтожат.
показати весь коментар
31.12.2021 13:58 Відповісти
Конченная коняка
показати весь коментар
31.12.2021 14:02 Відповісти
показати весь коментар
31.12.2021 14:08 Відповісти
Видать дедушка Джо вставил х#йло и конячка заржала...
показати весь коментар
31.12.2021 14:12 Відповісти
Русише швайне боятся напасть на Украину.Требуют письменных гарантий,что НАТО не вмешается.. Руки так и чешутся,войска в палатках замерзает,все лесопосадки засрали.
показати весь коментар
31.12.2021 14:16 Відповісти
адекватною відповіддю вони називають призови жириновського бомбити українські міста та українські війська за те що колись в неокресленому майбутньому Україна вступить в НАТО.
показати весь коментар
31.12.2021 14:18 Відповісти
Какой может быть адекватный ответ у неадеквата ???
показати весь коментар
31.12.2021 14:31 Відповісти
лающая кобыла!
показати весь коментар
31.12.2021 14:33 Відповісти
Я житель донбасса.Кацапня иди в ад.
показати весь коментар
31.12.2021 14:34 Відповісти
Лавров, забери к себе нах всех своих жителей и усохни с ними.
показати весь коментар
31.12.2021 14:35 Відповісти
Странно, что граждане РФ поселились на территории Украины!?? Может им домой пора? Тов. Лошадиная морда?
показати весь коментар
31.12.2021 14:41 Відповісти
Цих кацапів ніяк не зрозуміти, то стверджують, що на Донбасі громадянська війна між українцями, то що вже там громадяни Росії з якогось дива під час війни з*явилися.
показати весь коментар
31.12.2021 15:06 Відповісти
,...лошадью ході.лошадью,...
А по вухах.
показати весь коментар
31.12.2021 15:08 Відповісти
Сивая кобыла, угрожай *****!
А то что будет творится в Украине, В Крыму и на Донбассе, не твоё свинособачье дело!
Дебил б#ля!
показати весь коментар
31.12.2021 15:11 Відповісти
коли ви Чечню знищували не кололо тобі бревно в твоєму оці, кінь кастрований?
показати весь коментар
31.12.2021 15:16 Відповісти
лошадь вообще берега попутала! уже сам себе противоречит...
показати весь коментар
31.12.2021 15:32 Відповісти
Кожен має думку в міру своєї зіпсованості ...
показати весь коментар
31.12.2021 15:44 Відповісти
Не коверкай мову ,хрюкай хрюсской...
показати весь коментар
31.12.2021 18:02 Відповісти
Нарыв (или "конфликт") так завсегда внутри только заноза из вне...... Перед любимым праздником даже думать об этих скотах неохота но, после свежего ржания стало ясно ,что беседа с президентом кремлевской банде ничего не дала. Ну и ладушки! С новым годом!
показати весь коментар
31.12.2021 16:00 Відповісти
Я только не понял, какое отношение имеет москва к "внутриукраинскому" конфликту? 🤔
показати весь коментар
31.12.2021 17:07 Відповісти
КОНЬ И ЛОШАДЬ ))))))))))
показати весь коментар
31.12.2021 17:24 Відповісти
А шо такое Донбасс?Ему есть юридическое определение,кроме того,що это Украина?
показати весь коментар
31.12.2021 19:34 Відповісти
Ну как можно нормальному человеку воспринимать таких, как лавров? Который говорит,что если Украина нападет сама на себя,то кацапстан нападет на Украину.
показати весь коментар
31.12.2021 19:56 Відповісти
Как говорят в бизнесе,не верь словам,верь документам.Поэтому и вопрос такой.Шо воно такое Донбасс,ОРДЛО?Где и в каких документах о них написано?Летописи не предлогать.Желательно современную историю
показати весь коментар
31.12.2021 20:20 Відповісти
Прочитав коменти-добавити нічого...
показати весь коментар
31.12.2021 19:49 Відповісти
Как осточертел этот кацапский дебилизм. Сдохни,конь паршивый.
показати весь коментар
31.12.2021 19:54 Відповісти
Что, только у них смелость угрожать, нам же в нашем же доме? Донбасс хоть и туалет, но это наш туалет! Ни у кого храбрости нет, ответить так же.
показати весь коментар
31.12.2021 20:58 Відповісти
лошадка, не захлебнись уем)
показати весь коментар
31.12.2021 22:44 Відповісти
все просто. Соцопросы уже и на востоке Украины фиксируют 50% за НАТО. Вот ***** и бесится
показати весь коментар
31.12.2021 22:58 Відповісти
Он деякі країни у передчутті військових дій на території України рекомендують своїм громадянам евакуюватися з нашої країни. Що заважає Росії закликати, або навіть забезпечити евакуацію своїх громадян, відчуваючи якісь заворушення?
показати весь коментар
26.01.2022 12:51 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 