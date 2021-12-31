Лавров пригрозив Україні "адекватною відповіддю на провокації проти Донбасу"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва дасть "адекватну відповідь" на "будь-які військові провокації Києва проти Донбасу". Конфлікт на Донбасі він назвав "внутрішньоукраїнським".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА-Новости.

"На будь-які можливі військові провокації Києва проти Донбасу буде дано адекватну відповідь", - погрожує він.

За словами Лаврова, Захід нібито продовжує підтримувати мілітаристські устремління української влади.

"А та (Україна, - Ред.), природно, сприймає таку підтримку як карт-бланш на проведення силової операції", - сказав російський міністр.

Наслідуючи лінію російської пропаганди, Лавров намагався вдавати, нібито Росія не причетна до конфлікту на Донбасі, а він є "внутрішньоукраїнським".

"Щодо жителів Донбасу, де проживають сотні тисяч громадян нашої країни, то Росія вживатиме всіх необхідних заходів для їхнього захисту. Продовжимо докладати зусиль щодо вирішення внутрішньоукраїнського конфлікту політико-дипломатичним шляхом. Безальтернативною основою для цього залишається мінський "Комплекс заходів", схвалений резолюцією 2202 РБ ООН", - сказав Лавров.

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