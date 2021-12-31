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Новости Война
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Денисова призвала ОБСЕ и "Красный Крест" помочь воину 53-й ОМБр Корсуну, которого удерживают оккупанты в Луганской области

Денисова призвала ОБСЕ и

Пленный военнослужащий Павел Корсун, незаконно содержащийся в "Макеевской исправительной колонии № 32" на оккупированной Луганщине, имеет серьезные проблемы со здоровьем.

Об этом сообщила в Фейсбук Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"Павел - старший солдат 53-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, с 31 мая 2016 года нес военную службу в зоне вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях".

22 мая 2019 года он и еще семь военнослужащих во время выполнения задания были незаконно задержаны в районе населенного пункта Новотроицкое Волновахского района Донецкой области во время пересечения контрольно-пропускного пункта "Березово-2".

Пятерых из них - Александра Геймура, Кима Дуванова, Бориса Пундора, Максима Горяева, Виктора Шайду освободили в рамках обмена. Роман Беспалый до своего освобождения не дожил. В октябре 2019 года оккупационная администрация сообщила, что под арестом он якобы покончил с собой. В незаконном плену остались Павел Корсун и Юрий Гордейчук.

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В июне 2019 года Павел Корсун был приговорен так называемым "Верховным судом" в ОРДО к 17 годам лишения свободы за якобы "диверсионную деятельность", - напомнила она.

По информации омбудсмана, Корсун имеет хроническое заболевание - двусторонний гнойный гайморит, "который в любой момент может вызвать воспаление мозговой оболочки и даже абсцесс головного мозга, а также стать источником генерализованной инфекции". Кроме того, у него диагностирован миокардит и поражение почек.

"Предоставляется ли ему нужная медицинская помощь, неизвестно, поскольку представители оккупационной администрации РФ в ОРДО не позволяют родным видеться с Павлом.

Такие действия в отношении Павла Корсуна являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевских Конвенциях от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод человека 1950 года.

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Обращаюсь к руководству МККК в Украине срочно посетить Павла Корсуна, содействовать его немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированной медицинской помощью.

Прошу координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для предоставления соответствующей помощи", - резюмировала Денисова.

Напомним, восемь армейцев на КамАЗе случайно заехали на неподконтрольные территории в мае 2019 года возле Новотроицкого Донецкой области.

Одного из заблудившихся пленных - старшего солдата Максима Горяинова - в июне 2019 года освободили. Еще один - старший сержант Роман Беспалый, по версии наемников РФ, якобы повесился в камере. Террористы передали на подконтрольную территорию его выпотрошенное тело. То, что это Беспалый, доказала только ДНК-экспертиза.

Сначала их содержали в СИЗО в Донецке. Шайдова - в камере в подвале, потом начались "судебные заседания".

29 декабря 2019 года Украине передали Александра Геймура, Кима Дуванова и Бориса Пундора. 49-летний Виктор Шайдов из Днепропетровской области вернулся 16 апреля 2020 года. После освобождения Шайдова еще двое бойцов 53 ОМБР остаются в плену "ДНР".

Автор: 

Денисова Людмила (996) военнослужащие (6116) пленные (2134) 53 отдельная механизированная бригада (117) ОРДЛО (246)


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Не до нього, Саакашвілі нада спасать!
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31.12.2021 12:32 Ответить
*красный крест* помогает только террористам гуманитаркой, стройматериалами для блиндажей и медикаментами для раненных террористов.
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31.12.2021 12:33 Ответить
Да, с КК тоже пора что-то решать.
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31.12.2021 12:35 Ответить
Для начала надо сломать киве колено, как вариант.
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31.12.2021 12:33 Ответить
макеевская колония на луганщине... матчасть выучи для начала
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31.12.2021 13:41 Ответить
Бойка, Рабиновича и Киву можно, например, обменять ?!
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31.12.2021 17:50 Ответить
Красный крест леваковые двуличные твари, каждый месяц шлет сепарам сотни тонн медикаментов, которые сепары продают ...
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31.12.2021 17:58 Ответить
Денисова епт....Где Луганск,а где Макеевка?шел 8 год войны ска...
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31.12.2021 20:11 Ответить
Наших пленных безнаказанно гноят в тюрьмах, пытают и убивают. А если обменивают то со статьей по которой их потом ловит интерпол на отдыхе заграницей.
А зеленая власть выдала всех пленных в том числе и Цемаха, в целости и сохранности и еще перед обменом сняла с них уголовные статьи.
Комплекс меншовартости аж прет
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31.12.2021 23:01 Ответить
 
 