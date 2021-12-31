Денісова закликала ОБСЄ та "Червоний Хрест" допомоги воїну 53-ї ОМБр Корсуну, якого утримують окупанти на Луганщині

Полонений військовослужбовець Павло Корсун, який незаконно утримується у "Макіївській виправній колонії № 32" на окупованій Луганщині, має серйозні проблеми зі здоров’ям.

Про це повідомила у фейсбуці уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Павло - старший солдат 53-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України, з 31 травня 2016 року ніс військову службу в зоні збройного конфлікту в Донецькій та Луганській областях.

22 травня 2019 року його та ще сімох військовослужбовців під час виконання завдання було незаконно затримано в районі населеного пункту Новотроїцьке Волноваського району Донецької області під час перетину контрольно-пропускного пункту "Березове-2".

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П’ятьох із них - Олександра Геймура, Кіма Дуванова, Бориса Пундора, Максима Горяєва, Віктора Шайду звільнили в рамках обміну. Роман Безпалий до свого звільнення не дожив. У жовтні 2019 року окупаційна адміністрація повідомила, що під арештом він нібито наклав на себе руки. У незаконному полоні залишилися Павло Корсун і Юрій Гордейчук.

У червні 2019 року Павла Корсуна було засуджено так званим "Верховним судом" в ОРДО до 17 років позбавлення волі за нібито "диверсійну діяльність", - нагадала вона.

За інформацією омбудсмана, Корсун має хронічне захворювання - двосторонній гнійний гайморит, "який в будь-який момент може спричинити запалення мозкової оболонки і навіть абсцес головного мозку, а також стати джерелом генералізованої інфекції". Крім того, у нього діагностовано міокардит та ураження нирок.

"Чи надається йому потрібна медична допомога, невідомо, оскільки представники окупаційної адміністрації РФ в ОРДО не дозволяють рідним бачитися з Павлом.

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Такі дії стосовно Павла Корсуна є порушеннями не лише українського законодавства, але й норм міжнародного права, в тому числі Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року.

Звертаюся до керівництва МКЧХ в Україні терміново здійснити візит до Павла Корсуна, сприяти його негайній госпіталізації та забезпечити кваліфікованою медичною допомогою.

Прошу координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитись задля надання відповідної допомоги", - резюмувала Денісова.

Нагадаємо, вісім армійців на КамАЗі випадково заїхали на непідконтрольні території у травні 2019 року біля Новотроїцького на Донеччині.

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Один із заблукалих полонених - старший солдат Максим Горяїнов - у червні 2019 року був звільнений. Ще один – старший сержант Роман Беспалий – за версією бойовиків, нібито повісився в камері. Терористи передали на підконтрольну територію його випатране тіло. Те, що це Беспалий, довела лише ДНК-експериза.

Спочатку їх утримували у СІЗО в Донецьку. Шайдова - в камері в підвалі, згодом розпочалися "судові засідання".

29 грудня 2019 року Україні передали Олександра Геймура, Кіма Дуванова, Бориса Пундора. 49-річний Віктор Шайдов із Дніпропетровської області поернувся 16 квітня 2020 року. Після звільнення Шайдова ще двоє бійців 53 ОМБр, відповідно, лишаються в полоні "ДНР".