Стефанчук предлагает присвоить особый статус нардепам-основателям независимости Украины

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук зарегистрировал законопроект "О статусе народного депутата – основателя государственной независимости Украины".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал ВР.

"В случае принятия закона народные депутаты, которые были на передовой становления государственной независимости, получат особый статус. Эта практика распространена во многих странах мира. Где-то их называют "отцами-основателями", где-то "подписантами". А в Украине предлагаю таким народным депутатам присвоить особый статус "Основателя государственной независимости Украины", – отмечает Стефанчук.

Стефанчук также напомнил, что важнейшим событием 2021 года было празднование 30-летия восстановления независимости Украины.

"За каждым большим событием стоят великие люди. Ценим тех, кто подарил нам независимость. И будем прилагать все усилия, чтобы не потерять ее", - подчеркнул он.

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