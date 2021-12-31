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Стефанчук предлагает присвоить особый статус нардепам-основателям независимости Украины

Стефанчук предлагает присвоить особый статус нардепам-основателям независимости Украины

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук зарегистрировал законопроект "О статусе народного депутата – основателя государственной независимости Украины".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал ВР.

"В случае принятия закона народные депутаты, которые были на передовой становления государственной независимости, получат особый статус. Эта практика распространена во многих странах мира. Где-то их называют "отцами-основателями", где-то "подписантами". А в Украине предлагаю таким народным депутатам присвоить особый статус "Основателя государственной независимости Украины", – отмечает Стефанчук.

Стефанчук также напомнил, что важнейшим событием 2021 года было празднование 30-летия восстановления независимости Украины.

"За каждым большим событием стоят великие люди. Ценим тех, кто подарил нам независимость. И будем прилагать все усилия, чтобы не потерять ее", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почти 90 ученых и практиков в области права будут помогать Раде в написании законов, - Стефанчук. ДОКУМЕНТ

Автор: 

законопроект (3220) независимость (254) Стефанчук Руслан (656)


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Топ комментарии
+24
Вони не засновники. Тим більше основних борців за незалежність вже немає в живих.
А кравчучка обійдеться.
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31.12.2021 12:42
+12
Фух як ці дебіли своїм імбецилізмом вже дістали. Ви тварюки для початку забезпечте гідне життя інвалідам війни, які на відміну від вас трутнів, Захищали цю Незалежність!
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31.12.2021 12:46
+10
Мразота зегнидная, решил поживиться
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31.12.2021 12:45
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Вони не засновники. Тим більше основних борців за незалежність вже немає в живих.
А кравчучка обійдеться.
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31.12.2021 12:42 Ответить
Хорошая инициатива!
С одной поправкой - посмертно...
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31.12.2021 13:08 Ответить
засновники - це ольга, святослав, володимир і батько ключниці малуші - князь мал...
саме вони знаходяться біля витоків цієї держави
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31.12.2021 13:10 Ответить
стефанчук має на увазі себе, яременко, верещук, тищенко та інших слуг урода..
для реалізації слов зеЛоха "до меня никто и ничего не делал, особенно для государственности Украини"..
мабудь він про гру на піаніно та вісміювання (голяком) українців - по баням в рашке..
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31.12.2021 13:14 Ответить
переважна більшість тих "отцов" - комуняки.
вони аж скавчали так "бажали" незалежності України
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31.12.2021 14:33 Ответить
Молодець Стефанчук . Нехай мають статус засновника. Та одночасно слід надати їм статус Злодія в законі.
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31.12.2021 12:44 Ответить
Мразота зегнидная, решил поживиться
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31.12.2021 12:45 Ответить
Фух як ці дебіли своїм імбецилізмом вже дістали. Ви тварюки для початку забезпечте гідне життя інвалідам війни, які на відміну від вас трутнів, Захищали цю Незалежність!
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31.12.2021 12:46 Ответить
Тоді треба в першу чергу Пороху!
Але дебіли ніколи цього не визнають!
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31.12.2021 12:48 Ответить
куда бы еще Порошенко приткнуть, да?
- в те времена он банкротил вместе с своим папкой сахарные заводы..
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31.12.2021 12:52 Ответить
А ви сиділи в їхніх трусах і все записували*?
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31.12.2021 12:55 Ответить
ну ОК
- вместе с Черноволом, Лукьяненком и другими политическими бился за независимость Украины, прошел тюрьмы и и баррикады..
Так вам подойдет?
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31.12.2021 13:01 Ответить
а міг би банкротити цукрові заводи...
от тепер і статуса стефанчукового не дадуть
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31.12.2021 13:21 Ответить
Для кожного борця настає свій час.
У вирішальний момент він був з державою. Чого не скажеш про вашого зеленського.
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31.12.2021 14:01 Ответить
Не бреши так по - хамськи про якесь вигадане банкрутство і обов'язково туди Пороха втулив 😡
ти хоть знаєш чим займався його батько ?
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31.12.2021 13:56 Ответить
чем занимался его батько?
Коммунизм сначала строил, а потом бросил, да?

- и начал строить капитализм ?
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31.12.2021 14:05 Ответить
Ваш батько не спромігся, то ви заздрите?
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31.12.2021 17:16 Ответить
Зебіли не визнають і хр@ н з ними ,бо головне , що Порошенко вже
увійшов в історію , як патріот Украіни !
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31.12.2021 13:59 Ответить
Чувак бери закуску. Який цей чорт патріот? Ти про шо? твій сатанюга разом з сатанистами-солідарністю відкрили гральне кубло по ВСІЙ Україні. Пітрот? Нищити сотні тисяч доль? Патріот херів. Вугілля від окупантів, разом з ждиом каломойським? Патріот? ПРОСРАТИ НАШІ (не сатанистів) кошти на сховища грошей, свинарчуки....
Не дай боже таких патріотів. Цей такий же патріот як моторила та ініші лугандонські виродки
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31.12.2021 14:33 Ответить
Не да й Боже бути таким упоротим дурнем як ти. Чи за зарплату можна писани різну дурню і брехню?
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31.12.2021 15:38 Ответить
Откуда он черпает идеи? Из тазика с оливье? Видимо, оливье уже закончилось, надо бы заполнить тазик. Пусть черпает салат, а идеи оставит в покое.
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31.12.2021 12:48 Ответить
Чем бы дитя не тешилось. По ходу этого жиробаса туда специально засунули людям мозг выносить. И что это вообще: Особый статус? Ты там курнул чего то, али с Донбассом попутал?
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31.12.2021 12:49 Ответить
А чого не дати статус "Перші ноу-нейм літса Вумного Наріду" сьогоднішнім "отцам-основателям"
розвалу України?
Вперше в нас така срака. Чого б не увековечить?
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31.12.2021 12:51 Ответить
в 91 було відродження а не заснування .
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31.12.2021 12:54 Ответить
Для зеленських крах союзу то найбільша драма 20 століття.
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31.12.2021 12:56 Ответить
вот классное фото здесь
как с фильмов 90-х - про бандюганов и рэкетиров
"Да ему человечка замочить - как тебе высморкаться блд"
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31.12.2021 12:56 Ответить
После зелёной плесени мы будем годами вымывать из обихода ненужные лжепонятия.
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31.12.2021 13:10 Ответить
Поки що "особливий статус" в Україні мають нардепи, завгоспи, радники, секретутки ***********, всілякі новоявлені "генії управління" по квоті шапіто-95. Бюджет держави від цих "статусників" уже тріщить по швам і без цих дебільних ініціатив(
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31.12.2021 13:11 Ответить
Больные люди! Это видно и поих облику и по их словам!
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31.12.2021 13:14 Ответить
Всех поздравляю с наступающим Новым Годом и желаю нам всем , следующий Новый Год встретить с новым президентом и новым составом ВР. Ну и естественно , смотреть новое реалити шоу , прямо из зала суда , где Оса будут судить за гос измену.
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31.12.2021 13:17 Ответить
Вітання просто супер 👍🏼👍🏼👍🏼дякую

На взаєм 😊
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31.12.2021 14:02 Ответить
___Авжеж.
*****..ли полуострив ,ядерну зброю, територию двох областей...
А чому ще не затвердили статус Йе Банько ?!
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31.12.2021 13:21 Ответить
А потім буде особливий статус для колишніх дєятєлєй на посаді Голови ВР.
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31.12.2021 13:21 Ответить
Перелік моральних авторитетів для країни і для народу має бути,
щоб кожний наступний дрібний чиновник в залежності від свого
бажання не гралися званнями Героїв України для Бандери, Стуса або
Степана Хмарі чи Мустафи Джемілєва..
Тільки не всі батьки-засновники України були депутатами Ради.
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31.12.2021 13:21 Ответить
а где амнистия в честь 30-летия?
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31.12.2021 13:26 Ответить
А статус для тих хто нищіть державність!?
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31.12.2021 13:27 Ответить
Комунякам недорізаним особливий статус? Зелені охєрєли.
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31.12.2021 13:27 Ответить
Что бы такое сделать чтоб Ничего хорошего для Людей не сделать?! И популизм и заискивание перед некоторыми членами общества.
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31.12.2021 13:29 Ответить
Комуняки хотели сберечь свою власть в УССР , потому и голосовали за независимость.
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31.12.2021 13:31 Ответить
Істэнно украънське лыЦО

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31.12.2021 13:33 Ответить
Карабас Барабас, это точно….
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31.12.2021 13:47 Ответить
А якщо таке мурло попадеться в темному провулку , що робити ?
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31.12.2021 14:04 Ответить
Зразу в морду, потім в пах
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31.12.2021 14:07 Ответить
А не для того ли этот свиноподобный разрабатывает такие законопроекты, чтобы проголосовать в пакете с особым статусом для Лугандона? От этих помойных клоунов всего можно ожидать.
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31.12.2021 13:40 Ответить
Особый статус присвоить - депутатам киве, Коле митболу, овальной, брату допы, Олегу ляшку,шуфричу, агрохимии… работникам оп люсику, татарову, левченко, шиферу… в ознаменование всем выдать по 1 кг. мороженной скумбрии по 8 гр.
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31.12.2021 13:46 Ответить
о каком уважении может идти речь... если некоторые хамии даже не знают кто они!!!
***
"Что это за два "деда-мопеда стоят в зале?", - Арахамия в Раде не узнал Виктора Шишкина и Степана Хмару

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31.12.2021 13:50 Ответить
Зажравшееся отцы основатели,тут же стали отцами разрушителями,Стефанчук это символ зажравшихся основателей,по сути являясь разрушителем Украины
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31.12.2021 13:50 Ответить
Хера им. Результат плачевный их правления. А себя они не обижали за наш счет.
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31.12.2021 14:22 Ответить
Там більше половини - комуняки, які пересрали від ГКЧП, інакше хер би вони голосували
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31.12.2021 14:32 Ответить
Дважды депутат? Да хоть трижды - нехрен нам инфляцию в 12% и отложенную в 6-10% заговаривать фокусами...
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31.12.2021 14:34 Ответить
На резиденцію президента "Синьогора"з початку року вже витратили понад 20 210 000 грн з бюджету,на резиденцію "Залісся" понад 13 000 000 грн з бюджету.Джерело:ДУС.
Як раніше повідомлялося у ЗМІ глава Офісу президента Андрій Єрмак відзначив свій день народження у компанії глави держави Володимира Зеленського саме на держдачі "Синьогора".
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31.12.2021 14:48 Ответить
Якщо вони якісь і засновники то лише нинішнього злиденного життя жителів України.
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31.12.2021 14:59 Ответить
Народ Украины против..
в Украине депутатов не уважают, считают их ворами, шестерками олигархов и шариеовыми..
Вообще что делает это стадо в 450 человек для Украины? Ничего..
Они все получают взятки в конвертах..
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31.12.2021 15:20 Ответить
Посмотрите на это рыло стефанчука, надо разогнать тряпками это бесполезное стадо 450 туш, они позор народа Украины..
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31.12.2021 15:22 Ответить
надо убирать этот зе- позор, они уже совсем одурели, только для себя выдумывают новые льготы.. в следующем году, украинцы должны снести клоуна голобородько и его слуг, которые столько нагадили Украине..
украинцы уже на паперти, а рыло свынарчук-стефанчук все о льготах бредит..
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31.12.2021 15:26 Ответить
Вы вдумайтесь только, все депутаты это слуги народа , значит они должны работать на процветание и улучшение жизни своего народа и своей страны. А у них что в голове? Законы их улучшают им избранным жизнь, их бизнесу . Вопрос, зачем они нам нужны?! Стефанчук о доме надо думать, о доме, а не о конфетке во рту, тем более, когда война . А почему ты не утверждаешь законы нужные людям, военным, врачам, стране? Что в гарбузе на плечах?
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31.12.2021 16:04 Ответить
игра рассчитанная на зебилов,
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31.12.2021 17:03 Ответить
Тут бы надо гуманитарную инициативу выдвинуть - главе и нардепам Русику Стефанчуку, Юзику Корявченкову и некоторым прочим за счёт средств управления делами Верховной Рады заказать ременяки вокруг хари из кожи жопы носорога, а то ж у них мурло совсем треснет.
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31.12.2021 17:40 Ответить
Дозвольте спитати, а за який-такий ***?
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31.12.2021 18:23 Ответить
Стефанчук , ты подлая мразь и провокатор ! Без этих людей независимая Украина не состоялась бы ?
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31.12.2021 18:47 Ответить
щось в Конституції всі рівні , особливих там немає !
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31.12.2021 18:56 Ответить
морда этой мерзости уже в монитор не влазит
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31.12.2021 19:54 Ответить
Черновилу? Так родители сегодняшних 73% в 1991 году бегали и трусились от страха что он прийдет и всех расстреляет за руssкий язык, и тада будет как в страшной прибалтике откуда все они понаприехали с семьями в Украину потому шо тут видете-ли мову можно не учить
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01.01.2022 13:51 Ответить
 
 