Стефанчук предлагает присвоить особый статус нардепам-основателям независимости Украины
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук зарегистрировал законопроект "О статусе народного депутата – основателя государственной независимости Украины".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал ВР.
"В случае принятия закона народные депутаты, которые были на передовой становления государственной независимости, получат особый статус. Эта практика распространена во многих странах мира. Где-то их называют "отцами-основателями", где-то "подписантами". А в Украине предлагаю таким народным депутатам присвоить особый статус "Основателя государственной независимости Украины", – отмечает Стефанчук.
Стефанчук также напомнил, что важнейшим событием 2021 года было празднование 30-летия восстановления независимости Украины.
"За каждым большим событием стоят великие люди. Ценим тех, кто подарил нам независимость. И будем прилагать все усилия, чтобы не потерять ее", - подчеркнул он.
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А кравчучка обійдеться.
С одной поправкой - посмертно...
саме вони знаходяться біля витоків цієї держави
для реалізації слов зеЛоха "до меня никто и ничего не делал, особенно для государственности Украини"..
мабудь він про гру на піаніно та вісміювання (голяком) українців - по баням в рашке..
вони аж скавчали так "бажали" незалежності України
Але дебіли ніколи цього не визнають!
- в те времена он банкротил вместе с своим папкой сахарные заводы..
- вместе с Черноволом, Лукьяненком и другими политическими бился за независимость Украины, прошел тюрьмы и и баррикады..
Так вам подойдет?
от тепер і статуса стефанчукового не дадуть
У вирішальний момент він був з державою. Чого не скажеш про вашого зеленського.
ти хоть знаєш чим займався його батько ?
Коммунизм сначала строил, а потом бросил, да?
- и начал строить капитализм ?
увійшов в історію , як патріот Украіни !
Не дай боже таких патріотів. Цей такий же патріот як моторила та ініші лугандонські виродки
розвалу України?
Вперше в нас така срака. Чого б не увековечить?
как с фильмов 90-х - про бандюганов и рэкетиров
"Да ему человечка замочить - как тебе высморкаться блд"
На взаєм 😊
*****..ли полуострив ,ядерну зброю, територию двох областей...
А чому ще не затвердили статус Йе Банько ?!
щоб кожний наступний дрібний чиновник в залежності від свого
бажання не гралися званнями Героїв України для Бандери, Стуса або
Степана Хмарі чи Мустафи Джемілєва..
Тільки не всі батьки-засновники України були депутатами Ради.
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"Что это за два "деда-мопеда стоят в зале?", - Арахамия в Раде не узнал Виктора Шишкина и Степана Хмару
Як раніше повідомлялося у ЗМІ глава Офісу президента Андрій Єрмак відзначив свій день народження у компанії глави держави Володимира Зеленського саме на держдачі "Синьогора".
в Украине депутатов не уважают, считают их ворами, шестерками олигархов и шариеовыми..
Вообще что делает это стадо в 450 человек для Украины? Ничего..
Они все получают взятки в конвертах..
украинцы уже на паперти, а рыло свынарчук-стефанчук все о льготах бредит..