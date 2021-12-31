Стефанчук пропонує присвоїти особливий статус нардепам-засновникам незалежності України

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зареєстрував законопроєкт "Про статус народного депутата - засновника державної незалежності України".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ВР.

"У разі ухвалення закону народні депутати, які були на передовій становлення державної незалежності, отримають особливий статус. Ця практика поширена в багатьох країнах світу. Десь їх називають "батьками-засновниками", десь "підписантами". А в Україні пропоную таким народним депутатам присвоїти особливий статус "Засновника державної незалежності України", - зазначає Стефанчук.

Стефанчук також нагадав, що найважливішою подією 2021 року було святкування 30-річчя відновлення незалежності України.

"За кожною великою подією стоять великі люди. Цінуймо тих, хто подарував нам незалежність. І докладаймо всіх зусиль, аби не втратити її", - наголосив він.

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