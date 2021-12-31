Стефанчук пропонує присвоїти особливий статус нардепам-засновникам незалежності України
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зареєстрував законопроєкт "Про статус народного депутата - засновника державної незалежності України".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ВР.
"У разі ухвалення закону народні депутати, які були на передовій становлення державної незалежності, отримають особливий статус. Ця практика поширена в багатьох країнах світу. Десь їх називають "батьками-засновниками", десь "підписантами". А в Україні пропоную таким народним депутатам присвоїти особливий статус "Засновника державної незалежності України", - зазначає Стефанчук.
Стефанчук також нагадав, що найважливішою подією 2021 року було святкування 30-річчя відновлення незалежності України.
"За кожною великою подією стоять великі люди. Цінуймо тих, хто подарував нам незалежність. І докладаймо всіх зусиль, аби не втратити її", - наголосив він.
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А кравчучка обійдеться.
С одной поправкой - посмертно...
саме вони знаходяться біля витоків цієї держави
для реалізації слов зеЛоха "до меня никто и ничего не делал, особенно для государственности Украини"..
мабудь він про гру на піаніно та вісміювання (голяком) українців - по баням в рашке..
вони аж скавчали так "бажали" незалежності України
Але дебіли ніколи цього не визнають!
- в те времена он банкротил вместе с своим папкой сахарные заводы..
- вместе с Черноволом, Лукьяненком и другими политическими бился за независимость Украины, прошел тюрьмы и и баррикады..
Так вам подойдет?
от тепер і статуса стефанчукового не дадуть
У вирішальний момент він був з державою. Чого не скажеш про вашого зеленського.
ти хоть знаєш чим займався його батько ?
Коммунизм сначала строил, а потом бросил, да?
- и начал строить капитализм ?
увійшов в історію , як патріот Украіни !
Не дай боже таких патріотів. Цей такий же патріот як моторила та ініші лугандонські виродки
розвалу України?
Вперше в нас така срака. Чого б не увековечить?
как с фильмов 90-х - про бандюганов и рэкетиров
"Да ему человечка замочить - как тебе высморкаться блд"
На взаєм 😊
*****..ли полуострив ,ядерну зброю, територию двох областей...
А чому ще не затвердили статус Йе Банько ?!
щоб кожний наступний дрібний чиновник в залежності від свого
бажання не гралися званнями Героїв України для Бандери, Стуса або
Степана Хмарі чи Мустафи Джемілєва..
Тільки не всі батьки-засновники України були депутатами Ради.
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"Что это за два "деда-мопеда стоят в зале?", - Арахамия в Раде не узнал Виктора Шишкина и Степана Хмару
Як раніше повідомлялося у ЗМІ глава Офісу президента Андрій Єрмак відзначив свій день народження у компанії глави держави Володимира Зеленського саме на держдачі "Синьогора".
в Украине депутатов не уважают, считают их ворами, шестерками олигархов и шариеовыми..
Вообще что делает это стадо в 450 человек для Украины? Ничего..
Они все получают взятки в конвертах..
украинцы уже на паперти, а рыло свынарчук-стефанчук все о льготах бредит..