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Новости Война
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Зеленский утвердил новое положение о прохождении службы военнослужащими СВР, - указ

Зеленский утвердил новое положение о прохождении службы военнослужащими СВР, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Положение о прохождении военной службы военнослужащими Службы внешней разведки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ №690/2021 главы государства.

"Это Положение определяет порядок прохождения военной службы лицами сержантского и старшинского состава, офицерского состава Службы внешней разведки Украины, исполнения воинского долга в запасе и особенности прохождения военной службы в особый период", - говорится в документе.

Отмечается также, что это Положение применимо к отношениям, возникающим в связи с прохождением в Службе внешней разведки Украины лицами офицерского состава кадровой военной службы до их перехода в установленном порядке на военную службу по контракту или увольнения с военной службы.

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Уточняется, что комплектование Службы внешней разведки военнослужащими осуществляется путем:

- принятия граждан Украины в добровольном порядке на военную службу по контракту;

- призыва граждан Украины на военную службу.

Также сообщается, что военнослужащие Службы внешней разведки Украины проходят следующие виды военной службы:

- военную службу по контракту лиц сержантского и старшинского состава;

- военную службу по контракту лиц офицерского состава;

- военную службу по призыву во время мобилизации на особый период;

- военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период;

- военную службу по призыву лиц офицерского состава.

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"Для нужд Службы внешней разведки Украины в комплектовании отдельных должностей по решению Председателя Службы внешней разведки Украины на военную службу по призыву лиц офицерского состава могут быть приняты граждане Украины, не достигшие предельного возраста пребывания на военной службе, прошедшие профессионально-психологический отбор, психофизиологическое исследование с применением технических средств фиксации реакций человека, проверку в связи с назначением на должности в разведывательном органе в порядке, определенном Председателем Службы внешней разведки Украины, и отвечающие установленным требованиям прохождения военной службы в разведывательных органах Украины.

Для граждан Украины, которые проходят военную службу по призыву лиц офицерского состава, сроки военной службы в календарном исчислении составляют до 18 месяцев", - говорится в документе.

Более подробно с указом главы государства можно ознакомиться по ссылке.

Автор: 

Зеленский Владимир (20268) СВР (130) указ (528) воинская повинность (77)


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Топ комментарии
+10
Выходцы с 95 Квартала принимаются без очереди и конкурса.
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31.12.2021 13:36
+9
забыл добавит пункт - что предпочтение будет отдаваться при приеме граждан на службу СЗР с российскими паспортами..

Что бы украинцы не отвлекались зря..
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31.12.2021 13:35
+6
разве косовороточный клоун-малорос может что-то путевое подписать?
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31.12.2021 13:33
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Правила форума Совет форумчан
А чого не вписав що пріоритет надається направлених Центрами зайнятості???
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31.12.2021 13:32 Ответить
Машка-шпійонка вже пристроєна
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31.12.2021 14:43 Ответить
разве косовороточный клоун-малорос может что-то путевое подписать?
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31.12.2021 13:33 Ответить
Устав СЗР

1. "Не працювати проти Москви".
2. "При агресії Москви див. пункт 1".
3. "В разі потреби допомагати спецслужбам Москви".
4....
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31.12.2021 14:08 Ответить
КАК Я ПОНИМАЮ УКАЗОМ ВОВА кловун ПО СУТИ ЛИКВИДИРОВАЛ СВР..КАК НЕУДОБНУЮ И НЕ НУЖНУЮ ЕГО ДРУЗЯКИ Х..ЛО...???????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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31.12.2021 14:31 Ответить
Он уже подписал. Уволил опытные кадры, которые получали образование в том числе и в Ми6
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31.12.2021 14:38 Ответить
забыл добавит пункт - что предпочтение будет отдаваться при приеме граждан на службу СЗР с российскими паспортами..

Что бы украинцы не отвлекались зря..
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31.12.2021 13:35 Ответить
Выходцы с 95 Квартала принимаются без очереди и конкурса.
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31.12.2021 13:36 Ответить
На руководящие должности !
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31.12.2021 14:02 Ответить
ермака назначит главным начальником разведки, а ленка у него будет секретарь.
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31.12.2021 14:26 Ответить
А потом окажется, что он служил в разведке, когда "кварталил" по кацапии...
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31.12.2021 13:37 Ответить
Все до чого доторнеться шмаркля перетворюеться в гуано. Капець зовнішій разведці!
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31.12.2021 14:01 Ответить
ВСЕ ТАКЕ МОЛОДЕЦЬ ЗЕЛЕНСЬКИЙ! А ЩЕ Я ХОТІВ БІ ЩОБ РАЗОМ З ПОРОШЕНКО В ОДНУ ДУДУ ДУЛИ! ОСОБЛИВО ЗАРАЗ!
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31.12.2021 15:49 Ответить
Десь в Ростові...
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31.12.2021 16:42 Ответить
".....
В военкомате мне сказали: "Старина,
Тебе броню дает родной завод "Компрессор"!"
Я отказался, - а Сережку Фомина
Спасал от армии отец его, профессор.
.....
…Но наконец закончилась война -
С плеч сбросили мы словно тонны груза, -
Встречаю я Сережку Фомина -
А он Герой Советского Союза…"(с) В.Высоцкий
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31.12.2021 14:09 Ответить
Отец Порошенко-Герой Украины !
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31.12.2021 16:42 Ответить
Я помню как слуги каломыйского обещали демилитаризовать спецслужбы на зразок западных без воинских званий а со званиями - инспектор, агент, детектив, эксперт и т.д., ну как в ЦРУ ФБР МИ5 МИ6 и т.д. Вы когда нибудь слышали звания (в фильмах) полковник ЦРУ или генерал ФБР? Ну вот и я о том же. Опять будем генералов армии (как маломуж или хорошковски или гелетей) плодить? А ведь это бабки и огромные….у нас страна так богата что запад с нас богатеньких буратин смеётся…
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31.12.2021 14:16 Ответить
А шо он еще не всех разведчиков выгнал?
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31.12.2021 14:24 Ответить
Но высшую школу разведчиков закрыл еще год назад
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31.12.2021 16:40 Ответить
Создано Спецподразделение боевых Клоунов разведчиков! Устав квартал 95...Крысы-Шпиёны.
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31.12.2021 14:27 Ответить
Злой клоун это самый опасный воин, потому что он не предсказуем, и может горло перегрызть даже лошади.
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31.12.2021 14:33 Ответить
Дайте ему кокса. Пусть ЗЕ ужрётся коксом и, может, здохнет наконец
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31.12.2021 15:13 Ответить
Не лезло бы оно лучше ни к чему...
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31.12.2021 15:48 Ответить
Смотрите ребята на Уклониста 4 раза и оНо ещё что-то выдаёт?
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31.12.2021 18:30 Ответить
 
 