Зеленский утвердил новое положение о прохождении службы военнослужащими СВР, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Положение о прохождении военной службы военнослужащими Службы внешней разведки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ №690/2021 главы государства.

"Это Положение определяет порядок прохождения военной службы лицами сержантского и старшинского состава, офицерского состава Службы внешней разведки Украины, исполнения воинского долга в запасе и особенности прохождения военной службы в особый период", - говорится в документе.

Отмечается также, что это Положение применимо к отношениям, возникающим в связи с прохождением в Службе внешней разведки Украины лицами офицерского состава кадровой военной службы до их перехода в установленном порядке на военную службу по контракту или увольнения с военной службы.

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Уточняется, что комплектование Службы внешней разведки военнослужащими осуществляется путем:

- принятия граждан Украины в добровольном порядке на военную службу по контракту;

- призыва граждан Украины на военную службу.

Также сообщается, что военнослужащие Службы внешней разведки Украины проходят следующие виды военной службы:

- военную службу по контракту лиц сержантского и старшинского состава;

- военную службу по контракту лиц офицерского состава;

- военную службу по призыву во время мобилизации на особый период;

- военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период;

- военную службу по призыву лиц офицерского состава.

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"Для нужд Службы внешней разведки Украины в комплектовании отдельных должностей по решению Председателя Службы внешней разведки Украины на военную службу по призыву лиц офицерского состава могут быть приняты граждане Украины, не достигшие предельного возраста пребывания на военной службе, прошедшие профессионально-психологический отбор, психофизиологическое исследование с применением технических средств фиксации реакций человека, проверку в связи с назначением на должности в разведывательном органе в порядке, определенном Председателем Службы внешней разведки Украины, и отвечающие установленным требованиям прохождения военной службы в разведывательных органах Украины.

Для граждан Украины, которые проходят военную службу по призыву лиц офицерского состава, сроки военной службы в календарном исчислении составляют до 18 месяцев", - говорится в документе.

Более подробно с указом главы государства можно ознакомиться по ссылке.