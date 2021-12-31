Зеленський затвердив нове положення про проходження служби військовослужбовцями СЗР, - указ

Президент України Володимир Зеленський затвердив Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ №690/2021 глави держави.

"Це Положення визначає порядок проходження військової служби особами сержантського і старшинського складу, офіцерського складу Служби зовнішньої розвідки України, виконання військового обов’язку в запасі та особливості проходження військової служби в особливий період", - йдеться у документі.

Зазначається також, що це Положення застосовується до відносин, що виникають у зв’язку з проходженням у Службі зовнішньої розвідки України особами офіцерського складу кадрової військової служби до їх переходу в установленому порядку на військову службу за контрактом або звільнення з військової служби.

Уточнюється, що комплектування Служби зовнішньої розвідки України військовослужбовцями здійснюється шляхом:

- прийняття громадян України у добровільному порядку на військову службу за контрактом;

- призову громадян України на військову службу.

Також повідомляється, що військовослужбовці Служби зовнішньої розвідки України проходять такі види військової служби:

- військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу;

- військову службу за контрактом осіб офіцерського складу;

- військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;

- військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період;

- військову службу за призовом осіб офіцерського складу.

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"Для потреб Служби зовнішньої розвідки України в комплектуванні окремих посад за рішенням Голови Служби зовнішньої розвідки України на військову службу за призовом осіб офіцерського складу можуть бути прийняті громадяни України, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі, пройшли професійно-психологічний відбір, психофізіологічне дослідження із застосуванням технічних засобів фіксації реакцій людини, перевірку у зв’язку з призначенням на посади в розвідувальному органі в порядку, визначеному Головою Служби зовнішньої розвідки України, і відповідають установленим вимогам проходження військової служби у розвідувальних органах України.

Для громадян України, які проходять військову службу за призовом осіб офіцерського складу, строки військової служби в календарному обчисленні становлять до 18 місяців", - йдеться у документі.

Більш детально з указом глави держави можна ознайомитися за посиланням.