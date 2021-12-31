УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9571 відвідувач онлайн
Новини Війна
9 845 24

Зеленський затвердив нове положення про проходження служби військовослужбовцями СЗР, - указ

Зеленський затвердив нове положення про проходження служби військовослужбовцями СЗР, - указ

Президент України Володимир Зеленський затвердив Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ №690/2021 глави держави.

"Це Положення визначає порядок проходження військової служби особами сержантського і старшинського складу, офіцерського складу Служби зовнішньої розвідки України, виконання військового обов’язку в запасі та особливості проходження військової служби в особливий період", - йдеться у документі.

Зазначається також, що це Положення застосовується до відносин, що виникають у зв’язку з проходженням у Службі зовнішньої розвідки України особами офіцерського складу кадрової військової служби до їх переходу в установленому порядку на військову службу за контрактом або звільнення з військової служби.

Уточнюється, що комплектування Служби зовнішньої розвідки України військовослужбовцями здійснюється шляхом:

- прийняття громадян України у добровільному порядку на військову службу за контрактом;

- призову громадян України на військову службу.

Також повідомляється, що військовослужбовці Служби зовнішньої розвідки України проходять такі види військової служби:

- військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу;

- військову службу за контрактом осіб офіцерського складу;

- військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;

- військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період;

- військову службу за призовом осіб офіцерського складу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони про петицію щодо скасування військового обліку: "Паніка та переляк безпідставні - це ніяк не змінить життя жінок"

"Для потреб Служби зовнішньої розвідки України в комплектуванні окремих посад за рішенням Голови Служби зовнішньої розвідки України на військову службу за призовом осіб офіцерського складу можуть бути прийняті громадяни України, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі, пройшли професійно-психологічний відбір, психофізіологічне дослідження із застосуванням технічних засобів фіксації реакцій людини, перевірку у зв’язку з призначенням на посади в розвідувальному органі в порядку, визначеному Головою Служби зовнішньої розвідки України, і відповідають установленим вимогам проходження військової служби у розвідувальних органах України.

Для громадян України, які проходять військову службу за призовом осіб офіцерського складу, строки військової служби в календарному обчисленні становлять до 18 місяців", - йдеться у документі.

Більш детально з указом глави держави можна ознайомитися за посиланням.

Автор: 

Зеленський Володимир (23729) СЗР (114) наказ (445) військовий обов’язок (92)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+10
Выходцы с 95 Квартала принимаются без очереди и конкурса.
показати весь коментар
31.12.2021 13:36
+9
забыл добавит пункт - что предпочтение будет отдаваться при приеме граждан на службу СЗР с российскими паспортами..

Что бы украинцы не отвлекались зря..
показати весь коментар
31.12.2021 13:35
+6
разве косовороточный клоун-малорос может что-то путевое подписать?
показати весь коментар
31.12.2021 13:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А чого не вписав що пріоритет надається направлених Центрами зайнятості???
показати весь коментар
31.12.2021 13:32 Відповісти
Машка-шпійонка вже пристроєна
показати весь коментар
31.12.2021 14:43 Відповісти
разве косовороточный клоун-малорос может что-то путевое подписать?
показати весь коментар
31.12.2021 13:33 Відповісти
Устав СЗР

1. "Не працювати проти Москви".
2. "При агресії Москви див. пункт 1".
3. "В разі потреби допомагати спецслужбам Москви".
4....
показати весь коментар
31.12.2021 14:08 Відповісти
КАК Я ПОНИМАЮ УКАЗОМ ВОВА кловун ПО СУТИ ЛИКВИДИРОВАЛ СВР..КАК НЕУДОБНУЮ И НЕ НУЖНУЮ ЕГО ДРУЗЯКИ Х..ЛО...???????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
31.12.2021 14:31 Відповісти
Он уже подписал. Уволил опытные кадры, которые получали образование в том числе и в Ми6
показати весь коментар
31.12.2021 14:38 Відповісти
забыл добавит пункт - что предпочтение будет отдаваться при приеме граждан на службу СЗР с российскими паспортами..

Что бы украинцы не отвлекались зря..
показати весь коментар
31.12.2021 13:35 Відповісти
Выходцы с 95 Квартала принимаются без очереди и конкурса.
показати весь коментар
31.12.2021 13:36 Відповісти
На руководящие должности !
показати весь коментар
31.12.2021 14:02 Відповісти
ермака назначит главным начальником разведки, а ленка у него будет секретарь.
показати весь коментар
31.12.2021 14:26 Відповісти
А потом окажется, что он служил в разведке, когда "кварталил" по кацапии...
показати весь коментар
31.12.2021 13:37 Відповісти
Все до чого доторнеться шмаркля перетворюеться в гуано. Капець зовнішій разведці!
показати весь коментар
31.12.2021 14:01 Відповісти
ВСЕ ТАКЕ МОЛОДЕЦЬ ЗЕЛЕНСЬКИЙ! А ЩЕ Я ХОТІВ БІ ЩОБ РАЗОМ З ПОРОШЕНКО В ОДНУ ДУДУ ДУЛИ! ОСОБЛИВО ЗАРАЗ!
показати весь коментар
31.12.2021 15:49 Відповісти
Десь в Ростові...
показати весь коментар
31.12.2021 16:42 Відповісти
".....
В военкомате мне сказали: "Старина,
Тебе броню дает родной завод "Компрессор"!"
Я отказался, - а Сережку Фомина
Спасал от армии отец его, профессор.
.....
…Но наконец закончилась война -
С плеч сбросили мы словно тонны груза, -
Встречаю я Сережку Фомина -
А он Герой Советского Союза…"(с) В.Высоцкий
показати весь коментар
31.12.2021 14:09 Відповісти
Отец Порошенко-Герой Украины !
показати весь коментар
31.12.2021 16:42 Відповісти
Я помню как слуги каломыйского обещали демилитаризовать спецслужбы на зразок западных без воинских званий а со званиями - инспектор, агент, детектив, эксперт и т.д., ну как в ЦРУ ФБР МИ5 МИ6 и т.д. Вы когда нибудь слышали звания (в фильмах) полковник ЦРУ или генерал ФБР? Ну вот и я о том же. Опять будем генералов армии (как маломуж или хорошковски или гелетей) плодить? А ведь это бабки и огромные….у нас страна так богата что запад с нас богатеньких буратин смеётся…
показати весь коментар
31.12.2021 14:16 Відповісти
А шо он еще не всех разведчиков выгнал?
показати весь коментар
31.12.2021 14:24 Відповісти
Но высшую школу разведчиков закрыл еще год назад
показати весь коментар
31.12.2021 16:40 Відповісти
Создано Спецподразделение боевых Клоунов разведчиков! Устав квартал 95...Крысы-Шпиёны.
показати весь коментар
31.12.2021 14:27 Відповісти
Злой клоун это самый опасный воин, потому что он не предсказуем, и может горло перегрызть даже лошади.
показати весь коментар
31.12.2021 14:33 Відповісти
Дайте ему кокса. Пусть ЗЕ ужрётся коксом и, может, здохнет наконец
показати весь коментар
31.12.2021 15:13 Відповісти
Не лезло бы оно лучше ни к чему...
показати весь коментар
31.12.2021 15:48 Відповісти
Смотрите ребята на Уклониста 4 раза и оНо ещё что-то выдаёт?
показати весь коментар
31.12.2021 18:30 Відповісти
 
 