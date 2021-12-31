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Неприкосновенность границ Украины исключительно важна, этот вопрос не подлежит обсуждению, – канцлер ФРГ Шольц в новогоднем обращении

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Неприкосновенность границ Украины исключительно важна, этот вопрос не подлежит обсуждению, – канцлер ФРГ Шольц в новогоднем обращении

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в своем новогоднем обращении к согражданам, которое будет транслироваться по телевидению вечером 31 декабря, называет борьбу с пандемией COVID-19 одной из важнейших задач 2022 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

По его словам, ближайшие две недели будут проходить под знаком борьбы с коронавирусом.

Говоря о вызовах, с которыми немецкое общество столкнулось в 2021 году, Шольц в первую очередь упоминает масштабное наводнение, в результате которого летом пострадали западные регионы страны.

Важной темой выступления канцлера Германии стала борьба с изменением климата и переход к возобновляемым источникам энергии.

При этом он отмечает, что ни одна страна не может самостоятельно добиться прогресса в построении лучшего мира. Именно для этого и необходимо международное сотрудничество. В январе 2022 года Германия начнет председательствовать в "Группе семи" (G7). В этот период, по словам Шольца, правительство ФРГ намерено придать теме защиты климата ключевую роль.

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Говоря о ситуации вокруг Украины, глава правительства ФРГ подчеркивает: "Здесь перед нами появляются новые вызовы". "Неприкосновенность границ исключительно важна, и этот вопрос не подлежит обсуждению", – подчеркнул Шольц.

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Шольц, так твої ж друзі кацапи вже не тільки доторкнулись, а й залізли. Чи за газом невидно?
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31.12.2021 14:39 Ответить
а вiн тобi скажe що нe його. а Мeркeль. а вiн просто з боку припьоку.
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31.12.2021 19:33 Ответить
а для этого мы заблокируем Украине все поставки оружия
что б кордоны были целее
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31.12.2021 14:50 Ответить
"Недоторканність кордонів виключно важлива, і це питання не підлягає обговоренню", - підкреслив Шольц В Мінську в 2014 році,екс-канцлер і російський агент Меркель ,по вказівці кремлівського шефа не тільки відрізали від України,частину суверенної території української держави,але і створили підконтрольне Москві ордло ,для ведення війни з Україною
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31.12.2021 16:13 Ответить
Вот он "обмен" на северный поток-2
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31.12.2021 16:16 Ответить
А Пуйло такой говорит: Отключим газ!
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31.12.2021 18:32 Ответить
Лучшая гарантия неприкосновенности границ Украины - это Бундесвер численностью 680 тысяч солдат и офицеров, как в 1984 году, а не 103 тыс. как сейчас.
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31.12.2021 19:20 Ответить
"Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц у своєму новорічному зверненні до співгромадян, яке буде транслюватися на телебаченні ввечері 31 грудня, називає боротьбу з пандемією COVID-19 одним з найважливіших завдань 2022 року."- та ти вийди з бундестагу і спитай своїх виборців куди найух!
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31.12.2021 19:45 Ответить
більше 400км кордонів вже у раші і шо?????????????????????????.
чергова стурбованість????????????.
німтура поставки боротьби з бпл зарізала.
сша сказали: ху.... вам а не нато.
на беспредел недоростка не реагує ніхто.
300 лямів на оборону, проти російських 60 ярдів, засуньте собі в ЖОП,Ю
ПІШЛИ НАХ,,,,,,,,,,,,,,,,,Й.
тільки досвід бойових дій Бандери збереже Україну
і проти такої оборони не вистоїть жодна економіка світу
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31.12.2021 20:00 Ответить
 
 