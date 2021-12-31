Неприкосновенность границ Украины исключительно важна, этот вопрос не подлежит обсуждению, – канцлер ФРГ Шольц в новогоднем обращении
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в своем новогоднем обращении к согражданам, которое будет транслироваться по телевидению вечером 31 декабря, называет борьбу с пандемией COVID-19 одной из важнейших задач 2022 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
По его словам, ближайшие две недели будут проходить под знаком борьбы с коронавирусом.
Говоря о вызовах, с которыми немецкое общество столкнулось в 2021 году, Шольц в первую очередь упоминает масштабное наводнение, в результате которого летом пострадали западные регионы страны.
Важной темой выступления канцлера Германии стала борьба с изменением климата и переход к возобновляемым источникам энергии.
При этом он отмечает, что ни одна страна не может самостоятельно добиться прогресса в построении лучшего мира. Именно для этого и необходимо международное сотрудничество. В январе 2022 года Германия начнет председательствовать в "Группе семи" (G7). В этот период, по словам Шольца, правительство ФРГ намерено придать теме защиты климата ключевую роль.
Говоря о ситуации вокруг Украины, глава правительства ФРГ подчеркивает: "Здесь перед нами появляются новые вызовы". "Неприкосновенность границ исключительно важна, и этот вопрос не подлежит обсуждению", – подчеркнул Шольц.
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что б кордоны были целее
чергова стурбованість????????????.
німтура поставки боротьби з бпл зарізала.
сша сказали: ху.... вам а не нато.
на беспредел недоростка не реагує ніхто.
300 лямів на оборону, проти російських 60 ярдів, засуньте собі в ЖОП,Ю
ПІШЛИ НАХ,,,,,,,,,,,,,,,,,Й.
тільки досвід бойових дій Бандери збереже Україну
і проти такої оборони не вистоїть жодна економіка світу