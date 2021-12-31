Азаров через скандальный ОАСК хочет добиться снятия санкций СНБО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Окружной административный суд города Киева зарегистрирован иск в Службу безопасности Украины и Совет национальной безопасности и обороны Украины. Истцом указан Николай Азаров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суду.
"Среди требований иска – признать противоправным бездействие СБУ, которое, по мнению истца, заключается в невнесении в СНБО Украины предложения об отмене в отношении него санкций и обязать СБУ внести в СНБО Украины такие предложения путем исключения п.2 из Приложения 1 решения СНБО Украины "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" от 19.03.2021 г., введенного в действие Указом Президента Украины от 9.04.2021г. №151/2021", - говорится в сообщении.
Также Азаров просит суд признать противоправным бездействие СНБО Украины по непринятию Решения об отмене санкций в отношении него и обязать СНБО Украины принять такое решение.
Суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.
Пожалуйста, подождите...
а убитых им майдановцев осудит
Цікава новорічна сітка телеканалу «1+1», де протягом майже усього дня 31 грудня має транслюватися серіал «Свати-7» російською мовою. Серіал вироблений студією, пов'язаною із президентом України Володимиром Зеленським, паралельно з українським каналом також транслюватиме канал «Росія-1»..Джерело:Детектор Медіа.
"Кіля в ліб, то кіля в ліб".
Але, якщо дійде до Верховного, реформованого, то... Наприклад:
Порошенко виграв у Шарія справу у Верховному Суді
П'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко виграв у Верховному Суді у справі за позовом Анатолія Шарія. Відповідна Постанова оприлюднена у Реєстрі судових рішень.
Як відомо, Шарій вимагав від Петра Порошенка спростування заяви, що він - «не український журналіст» і «працює на Росію». Предметом позову стали слова Порошенка, сказані 10 січня 2019 року під час робочої поїздки у Рівне. Тоді п'ятого Президента України невідомий у юрбі людей запитав: «чому в Україні переслідуються українські журналісти, в тому числі відеоблогер Шарій?». Порошенко відповів: «Аж ніяк. Бо Шарій - не український журналіст… Тому що він працює на Росію».
13 травня 2020 року Печерський районний суд Києва задовольнив позов Шарія до Петра Порошенка про захист честі, гідності та ділової репутації. Печерський суд не побачив доказів, що блогер працює в інтересах Росії чи є російським журналістом. Суд зобов'язав Петра Порошенка спростовати цю інформацію, розмістивши спростування в «Урядовому кур'єрі», а також заплатити 1 537 гривень судового збору.
28 жовтня 2020 року Київський апеляційний суд скасував рішення Печерського суду.
Верховний Суд підтвердив позицію Київського апеляційного суду. 22 грудня Верховний Суд у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду постановив залишити касаційну скаргу без задоволення, а оскаржуване судове рішення суду апеляційної інстанції - без змін.
Як зазначає рух «ЧЕСНО», на президентських виборах 2019 року Анатолій Шарій у другому турі підтримав Володимира Зеленського. Прихильники Шарія неодноразово були задіяні в провокаційних акціях проти Петра Порошенка.
И для сравнения - сейчас средние зарплаты в Украине в долларах выше чем были при этом гандоне
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Кіля щось відчуває?
"...Поховали москаля, як собаку,
Видно руки, видно ноги, видно сраку..."
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