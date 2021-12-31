Азаров через скандальный ОАСК хочет добиться снятия санкций СНБО

Окружной административный суд города Киева зарегистрирован иск в Службу безопасности Украины и Совет национальной безопасности и обороны Украины. Истцом указан Николай Азаров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суду.

"Среди требований иска – признать противоправным бездействие СБУ, которое, по мнению истца, заключается в невнесении в СНБО Украины предложения об отмене в отношении него санкций и обязать СБУ внести в СНБО Украины такие предложения путем исключения п.2 из Приложения 1 решения СНБО Украины "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" от 19.03.2021 г., введенного в действие Указом Президента Украины от 9.04.2021г. №151/2021", - говорится в сообщении.

Также Азаров просит суд признать противоправным бездействие СНБО Украины по непринятию Решения об отмене санкций в отношении него и обязать СНБО Украины принять такое решение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Азарова заочно арестовали по делу о госизмене

Суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.