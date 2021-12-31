РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
31902 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
2 159 41
Азаров (8183) санкции (9230) СБУ (16869) СНБО (4289) Окружной админсуд Киева (372)

Азаров через скандальный ОАСК хочет добиться снятия санкций СНБО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Азаров через скандальный ОАСК хочет добиться снятия санкций СНБО

Окружной административный суд города Киева зарегистрирован иск в Службу безопасности Украины и Совет национальной безопасности и обороны Украины. Истцом указан Николай Азаров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суду.

"Среди требований иска – признать противоправным бездействие СБУ, которое, по мнению истца, заключается в невнесении в СНБО Украины предложения об отмене в отношении него санкций и обязать СБУ внести в СНБО Украины такие предложения путем исключения п.2 из Приложения 1 решения СНБО Украины "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" от 19.03.2021 г., введенного в действие Указом Президента Украины от 9.04.2021г. №151/2021", - говорится в сообщении.

Также Азаров просит суд признать противоправным бездействие СНБО Украины по непринятию Решения об отмене санкций в отношении него и обязать СНБО Украины принять такое решение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Азарова заочно арестовали по делу о госизмене

Суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
 Поддержать Цензор.НЕТ
Топ комментарии
+8
Дибро пижилавить димой. Нарид.
показать весь комментарий
31.12.2021 14:47
+7
скоро Януковощь через ОАСК восстановит себя президентом
а убитых им майдановцев осудит
показать весь комментарий
31.12.2021 14:49
+6
"Один нарід"?
Цікава новорічна сітка телеканалу «1+1», де протягом майже усього дня 31 грудня має транслюватися серіал «Свати-7» російською мовою. Серіал вироблений студією, пов'язаною із президентом України Володимиром Зеленським, паралельно з українським каналом також транслюватиме канал «Росія-1»..Джерело:Детектор Медіа.
показать весь комментарий
31.12.2021 14:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дибро пижилавить димой. Нарид.
показать весь комментарий
31.12.2021 14:47 Ответить
скоро Януковощь через ОАСК восстановит себя президентом
а убитых им майдановцев осудит
показать весь комментарий
31.12.2021 14:49 Ответить
СИСЯ КРОВАВАЯ БЕРИ ЛОПАТУ И ИЙДЫТЬ ПРАЦЮВАТЫ ТА НЕМА ЧОМУ СКЫГЛЫТЫ...
показать весь комментарий
31.12.2021 14:55 Ответить
у нього уже і правнуки працювати не будуть - на всіх вистачить
показать весь комментарий
31.12.2021 14:59 Ответить
"Один нарід"?
Цікава новорічна сітка телеканалу «1+1», де протягом майже усього дня 31 грудня має транслюватися серіал «Свати-7» російською мовою. Серіал вироблений студією, пов'язаною із президентом України Володимиром Зеленським, паралельно з українським каналом також транслюватиме канал «Росія-1»..Джерело:Детектор Медіа.
показать весь комментарий
31.12.2021 14:56 Ответить
При такой воровской власти всё возможно и Януковощу стать опять призидентом😁😁
показать весь комментарий
31.12.2021 14:56 Ответить
що микІлко - фуево у золотій клітці пУтлера сидіти - згадуються часи як добре було в Україні ..... запроданці гребані - така ваша доля - тепер скигліть тільки , ще би награбоване вами конфіскувати - правда іншу знову украдуть ...
показать весь комментарий
31.12.2021 14:58 Ответить
Таді трєба і з рєшти ексчиновніків снімати санкціі. Нє мажліво с одного сняті , а з рєшти ні.
показать весь комментарий
31.12.2021 15:00 Ответить
Кіля Азіров, запроси ковідяку на свою сраку.
показать весь комментарий
31.12.2021 15:04 Ответить
Киля ,йди геть ))
показать весь комментарий
31.12.2021 15:04 Ответить
Мутація Азарова з Яценюком -
"Кіля в ліб, то кіля в ліб".
показать весь комментарий
31.12.2021 15:05 Ответить
ОАСК - антиукраїнський суд
Але, якщо дійде до Верховного, реформованого, то... Наприклад:
Порошенко виграв у Шарія справу у Верховному Суді
П'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко виграв у Верховному Суді у справі за позовом Анатолія Шарія. Відповідна Постанова оприлюднена у Реєстрі судових рішень.
Як відомо, Шарій вимагав від Петра Порошенка спростування заяви, що він - «не український журналіст» і «працює на Росію». Предметом позову стали слова Порошенка, сказані 10 січня 2019 року під час робочої поїздки у Рівне. Тоді п'ятого Президента України невідомий у юрбі людей запитав: «чому в Україні переслідуються українські журналісти, в тому числі відеоблогер Шарій?». Порошенко відповів: «Аж ніяк. Бо Шарій - не український журналіст… Тому що він працює на Росію».
13 травня 2020 року Печерський районний суд Києва задовольнив позов Шарія до Петра Порошенка про захист честі, гідності та ділової репутації. Печерський суд не побачив доказів, що блогер працює в інтересах Росії чи є російським журналістом. Суд зобов'язав Петра Порошенка спростовати цю інформацію, розмістивши спростування в «Урядовому кур'єрі», а також заплатити 1 537 гривень судового збору.
28 жовтня 2020 року Київський апеляційний суд скасував рішення Печерського суду.
Верховний Суд підтвердив позицію Київського апеляційного суду. 22 грудня Верховний Суд у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду постановив залишити касаційну скаргу без задоволення, а оскаржуване судове рішення суду апеляційної інстанції - без змін.
Як зазначає рух «ЧЕСНО», на президентських виборах 2019 року Анатолій Шарій у другому турі підтримав Володимира Зеленського. Прихильники Шарія неодноразово були задіяні в провокаційних акціях проти Петра Порошенка.
показать весь комментарий
31.12.2021 15:05 Ответить
комментарий отмечен как спам
А чего на самого успешного Премьера в истории Украины были наложены санкции? При лучше, чем при Азарове украинцы никогда не жили.
показать весь комментарий
31.12.2021 15:06 Ответить
Капуста дешевая была, сейчас скумбрия. В принципе очень неплохие перспективы...
показать весь комментарий
31.12.2021 15:23 Ответить
комментарий отмечен как спам
Не только капуста, всё было дешевле. Газ и электричество в 10 раз. Жить было в разы легче, особенно пенсионерам.
показать весь комментарий
31.12.2021 15:26 Ответить
И про доллар по 8 забыли написать.... Я подозреваю что при ссср жилось ещё лучше
показать весь комментарий
31.12.2021 15:29 Ответить
А напомни мне,если все так было зашибись,почему в Киеве,сотрудникам городского транспорта с лета 2014 года начали задерживать зарплату,к сентябрю задержка была уже 3 месяца.И почему если все так было зашибись,янык выпросил у ***** 3 лярда зелени?Или с памятью уже проблемы?😂🌷
показать весь комментарий
31.12.2021 15:47 Ответить
Не украинцы, а рыги лучше не жили, оьгинец.
показать весь комментарий
31.12.2021 15:23 Ответить
Придётся, ой придётся разгонять эту богадельню "оаск", вместе с её эпичными "судьями", так как поток бреда генерируемый ими слегка зашкаливает
показать весь комментарий
31.12.2021 15:10 Ответить
Вовк самий головний у цій країні, як захоче, так і зробить, бо навіть президенти його бояться, вовк все таки..
показать весь комментарий
31.12.2021 15:11 Ответить
Кто тебе такую муйню сказал? Этот старый гандон сжег все ЗВР на поддержание курса и набрал кредитов больше чем все остальные правительства вместе взятые!

И для сравнения - сейчас средние зарплаты в Украине в долларах выше чем были при этом гандоне
показать весь комментарий
31.12.2021 15:16 Ответить
комментарий отмечен как спам
Но на ту зарплату можно было нормально жить, не то что сейчас. Лучше получать 300 и у тебя на конец месяца остаётся 50, чем получать 500 и тебе не хватает на то, на что раньше хватало 250.
показать весь комментарий
31.12.2021 15:29 Ответить
А причем тут гривна?)) Я тебе секрет открою - доллар тоже инфлирует. И в последние два года просто стремительно, так как баблосики печатают на поддержание экономики в пандемию. И не только в США, но и в ЕС)) И да. раньше за 100$ можно было купить больше, чем сейчас за 200)))
показать весь комментарий
31.12.2021 15:46 Ответить
Всех едиотиков с Новым годом. Здоровья, добробуту и всего наилучшего.
показать весь комментарий
31.12.2021 15:24 Ответить
Ти забув додати літеру З поперед едіотиків! Шоб вони всі повиздихали, падли зелебенські!
показать весь комментарий
31.12.2021 16:13 Ответить
комментарий отмечен как спам
Сегодня в мире по данным МВФ только 2 страны, которые сегодня живут хуже, чем в 1991. Это Зимбабве и Украина.
показать весь комментарий
31.12.2021 15:33 Ответить
Ух-ты,вчера Янукович на сайтах появился,сегодня уже Азаров.Власть меняется братцы,пора шапку менять или существующую власть.Кто и что выбирает?
Продаю головные уборы недорого,теплые и властелюбивые пригодны для примененеия к любой власти.Оптовым учреждениям скидки до 110% на первую шапку.
показать весь комментарий
31.12.2021 15:41 Ответить
Есть отличное решение - раз зебил не ликвидирует ОАСК, хотя обещал)) то надо развесить судей ОАСК на столбах вокруг ОАСК и все вопросы с ОАСК будут решены раз и навсегда. Да и другим судьям будет наглядный урок.
показать весь комментарий
31.12.2021 15:43 Ответить
Сиди **** кровосіся в родной говені і не воняй!
показать весь комментарий
31.12.2021 15:51 Ответить
Предлагаю снять с Яновича все санкции и пристрелить. Пуля в череп - это же не санкции? Коля Янович, тащи сюда свою грязную старую задницу - на снятие с тебя санкций.....
показать весь комментарий
31.12.2021 15:53 Ответить
Зелені прихвостні скоро самі владу передадуть. Татаров з Портянкою не даремно стараються.
показать весь комментарий
31.12.2021 15:55 Ответить
Кіля, старе кацабське одаробло, згінь вже нах! Нам жидо-клована імбєцильного вистачає !
показать весь комментарий
31.12.2021 16:07 Ответить
Хто там суддю Вовка призначив?
показать весь комментарий
31.12.2021 16:25 Ответить
Кілю чомусь поперло!
Кіля щось відчуває?
показать весь комментарий
31.12.2021 16:46 Ответить
Кіля, здохни у 2022 році. І буде нам щастя.
"...Поховали москаля, як собаку,
Видно руки, видно ноги, видно сраку..."
https://www.youtube.com/watch?v=PV5WslMSeHI&ab_channel=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%B9
показать весь комментарий
31.12.2021 17:11 Ответить
Киля, твоя заява это же бимба для Украины! Шо ж ты делаешь Азиров ты жнас разоришь! Во волчара позорный!
показать весь комментарий
31.12.2021 17:46 Ответить
ДАЙТЕ ЗА ЕГО ГОЛОВУ ХОТЬ МИЛЛИОН И ОН ТРУП !!!
показать весь комментарий
31.12.2021 18:27 Ответить
а на якому наречии написана позовна заява? Непорядок портков з себе санкції зняв, а в Яновича залишись.
показать весь комментарий
31.12.2021 22:08 Ответить
При тобі ,Азаров,армія була гола і боса!І ти ще дякуй Богу,що не в юрмі сидиш!
показать весь комментарий
01.01.2022 09:36 Ответить
 
 