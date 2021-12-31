Азаров через скандальний ОАСК хоче домогтися зняття санкцій РНБО
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Окружним адміністративним судом міста Києва зареєстровано позов до Служби безпеки України та Ради національної безпеки і оборони України. Позивачем зазначений Микола Азаров.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.
"Серед вимог позову – визнати протиправною бездіяльність СБУ, яка, на думку позивача, полягає у невнесення до РНБО України пропозиції про скасування щодо нього санкцій та зобов’язати СБУ внести до РНБО України такі пропозиції шляхом виключення п.2 з Додатку 1 рішення РНБО України "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" від 19.03.2021р, введеного в дію Указом Президента України від 9.04.2021р. №151/2021", - йдеться у повідомленні.
Також Азаров просить суд визнати протиправною бездіяльність РНБО України щодо неприйняття Рішення про скасування санкцій відносно нього та зобов’язати РНБО України прийняти таке рішення.
Наразі суд вирішує питання стосовно відкриття провадження в адміністративній справі.
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а убитых им майдановцев осудит
Цікава новорічна сітка телеканалу «1+1», де протягом майже усього дня 31 грудня має транслюватися серіал «Свати-7» російською мовою. Серіал вироблений студією, пов'язаною із президентом України Володимиром Зеленським, паралельно з українським каналом також транслюватиме канал «Росія-1»..Джерело:Детектор Медіа.
"Кіля в ліб, то кіля в ліб".
Але, якщо дійде до Верховного, реформованого, то... Наприклад:
Порошенко виграв у Шарія справу у Верховному Суді
П'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко виграв у Верховному Суді у справі за позовом Анатолія Шарія. Відповідна Постанова оприлюднена у Реєстрі судових рішень.
Як відомо, Шарій вимагав від Петра Порошенка спростування заяви, що він - «не український журналіст» і «працює на Росію». Предметом позову стали слова Порошенка, сказані 10 січня 2019 року під час робочої поїздки у Рівне. Тоді п'ятого Президента України невідомий у юрбі людей запитав: «чому в Україні переслідуються українські журналісти, в тому числі відеоблогер Шарій?». Порошенко відповів: «Аж ніяк. Бо Шарій - не український журналіст… Тому що він працює на Росію».
13 травня 2020 року Печерський районний суд Києва задовольнив позов Шарія до Петра Порошенка про захист честі, гідності та ділової репутації. Печерський суд не побачив доказів, що блогер працює в інтересах Росії чи є російським журналістом. Суд зобов'язав Петра Порошенка спростовати цю інформацію, розмістивши спростування в «Урядовому кур'єрі», а також заплатити 1 537 гривень судового збору.
28 жовтня 2020 року Київський апеляційний суд скасував рішення Печерського суду.
Верховний Суд підтвердив позицію Київського апеляційного суду. 22 грудня Верховний Суд у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду постановив залишити касаційну скаргу без задоволення, а оскаржуване судове рішення суду апеляційної інстанції - без змін.
Як зазначає рух «ЧЕСНО», на президентських виборах 2019 року Анатолій Шарій у другому турі підтримав Володимира Зеленського. Прихильники Шарія неодноразово були задіяні в провокаційних акціях проти Петра Порошенка.
И для сравнения - сейчас средние зарплаты в Украине в долларах выше чем были при этом гандоне
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Кіля щось відчуває?
"...Поховали москаля, як собаку,
Видно руки, видно ноги, видно сраку..."
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