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Азаров через скандальний ОАСК хоче домогтися зняття санкцій РНБО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Азаров через скандальний ОАСК хоче домогтися зняття санкцій РНБО

Окружним адміністративним судом міста Києва зареєстровано позов до Служби безпеки України та Ради національної безпеки і оборони України. Позивачем зазначений Микола Азаров.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

"Серед вимог позову – визнати протиправною бездіяльність СБУ, яка, на думку позивача, полягає у невнесення до РНБО України пропозиції про скасування щодо нього санкцій та зобов’язати СБУ внести до РНБО України такі пропозиції шляхом виключення п.2 з Додатку 1 рішення РНБО України "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" від 19.03.2021р, введеного в дію Указом Президента України від 9.04.2021р. №151/2021", - йдеться у повідомленні.

Також Азаров просить суд визнати протиправною бездіяльність РНБО України щодо неприйняття Рішення про скасування санкцій відносно нього та зобов’язати РНБО України прийняти таке рішення.

Наразі суд вирішує питання стосовно відкриття провадження в адміністративній справі.

Також читайте: Зеленський ввів в дію рішення РНБО про санкції проти Януковича, Азарова та інших ексчиновників

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Топ коментарі
+8
Дибро пижилавить димой. Нарид.
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31.12.2021 14:47
+7
скоро Януковощь через ОАСК восстановит себя президентом
а убитых им майдановцев осудит
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31.12.2021 14:49
+6
"Один нарід"?
Цікава новорічна сітка телеканалу «1+1», де протягом майже усього дня 31 грудня має транслюватися серіал «Свати-7» російською мовою. Серіал вироблений студією, пов'язаною із президентом України Володимиром Зеленським, паралельно з українським каналом також транслюватиме канал «Росія-1»..Джерело:Детектор Медіа.
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31.12.2021 14:56
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Дибро пижилавить димой. Нарид.
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31.12.2021 14:47 Відповісти
скоро Януковощь через ОАСК восстановит себя президентом
а убитых им майдановцев осудит
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31.12.2021 14:49 Відповісти
СИСЯ КРОВАВАЯ БЕРИ ЛОПАТУ И ИЙДЫТЬ ПРАЦЮВАТЫ ТА НЕМА ЧОМУ СКЫГЛЫТЫ...
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31.12.2021 14:55 Відповісти
у нього уже і правнуки працювати не будуть - на всіх вистачить
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31.12.2021 14:59 Відповісти
"Один нарід"?
Цікава новорічна сітка телеканалу «1+1», де протягом майже усього дня 31 грудня має транслюватися серіал «Свати-7» російською мовою. Серіал вироблений студією, пов'язаною із президентом України Володимиром Зеленським, паралельно з українським каналом також транслюватиме канал «Росія-1»..Джерело:Детектор Медіа.
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31.12.2021 14:56 Відповісти
При такой воровской власти всё возможно и Януковощу стать опять призидентом😁😁
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31.12.2021 14:56 Відповісти
що микІлко - фуево у золотій клітці пУтлера сидіти - згадуються часи як добре було в Україні ..... запроданці гребані - така ваша доля - тепер скигліть тільки , ще би награбоване вами конфіскувати - правда іншу знову украдуть ...
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31.12.2021 14:58 Відповісти
Таді трєба і з рєшти ексчиновніків снімати санкціі. Нє мажліво с одного сняті , а з рєшти ні.
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31.12.2021 15:00 Відповісти
Кіля Азіров, запроси ковідяку на свою сраку.
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31.12.2021 15:04 Відповісти
Киля ,йди геть ))
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31.12.2021 15:04 Відповісти
Мутація Азарова з Яценюком -
"Кіля в ліб, то кіля в ліб".
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31.12.2021 15:05 Відповісти
ОАСК - антиукраїнський суд
Але, якщо дійде до Верховного, реформованого, то... Наприклад:
Порошенко виграв у Шарія справу у Верховному Суді
П'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко виграв у Верховному Суді у справі за позовом Анатолія Шарія. Відповідна Постанова оприлюднена у Реєстрі судових рішень.
Як відомо, Шарій вимагав від Петра Порошенка спростування заяви, що він - «не український журналіст» і «працює на Росію». Предметом позову стали слова Порошенка, сказані 10 січня 2019 року під час робочої поїздки у Рівне. Тоді п'ятого Президента України невідомий у юрбі людей запитав: «чому в Україні переслідуються українські журналісти, в тому числі відеоблогер Шарій?». Порошенко відповів: «Аж ніяк. Бо Шарій - не український журналіст… Тому що він працює на Росію».
13 травня 2020 року Печерський районний суд Києва задовольнив позов Шарія до Петра Порошенка про захист честі, гідності та ділової репутації. Печерський суд не побачив доказів, що блогер працює в інтересах Росії чи є російським журналістом. Суд зобов'язав Петра Порошенка спростовати цю інформацію, розмістивши спростування в «Урядовому кур'єрі», а також заплатити 1 537 гривень судового збору.
28 жовтня 2020 року Київський апеляційний суд скасував рішення Печерського суду.
Верховний Суд підтвердив позицію Київського апеляційного суду. 22 грудня Верховний Суд у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду постановив залишити касаційну скаргу без задоволення, а оскаржуване судове рішення суду апеляційної інстанції - без змін.
Як зазначає рух «ЧЕСНО», на президентських виборах 2019 року Анатолій Шарій у другому турі підтримав Володимира Зеленського. Прихильники Шарія неодноразово були задіяні в провокаційних акціях проти Петра Порошенка.
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31.12.2021 15:05 Відповісти
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А чего на самого успешного Премьера в истории Украины были наложены санкции? При лучше, чем при Азарове украинцы никогда не жили.
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31.12.2021 15:06 Відповісти
Капуста дешевая была, сейчас скумбрия. В принципе очень неплохие перспективы...
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31.12.2021 15:23 Відповісти
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Не только капуста, всё было дешевле. Газ и электричество в 10 раз. Жить было в разы легче, особенно пенсионерам.
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31.12.2021 15:26 Відповісти
И про доллар по 8 забыли написать.... Я подозреваю что при ссср жилось ещё лучше
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31.12.2021 15:29 Відповісти
А напомни мне,если все так было зашибись,почему в Киеве,сотрудникам городского транспорта с лета 2014 года начали задерживать зарплату,к сентябрю задержка была уже 3 месяца.И почему если все так было зашибись,янык выпросил у ***** 3 лярда зелени?Или с памятью уже проблемы?😂🌷
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31.12.2021 15:47 Відповісти
Не украинцы, а рыги лучше не жили, оьгинец.
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31.12.2021 15:23 Відповісти
Придётся, ой придётся разгонять эту богадельню "оаск", вместе с её эпичными "судьями", так как поток бреда генерируемый ими слегка зашкаливает
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31.12.2021 15:10 Відповісти
Вовк самий головний у цій країні, як захоче, так і зробить, бо навіть президенти його бояться, вовк все таки..
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31.12.2021 15:11 Відповісти
Кто тебе такую муйню сказал? Этот старый гандон сжег все ЗВР на поддержание курса и набрал кредитов больше чем все остальные правительства вместе взятые!

И для сравнения - сейчас средние зарплаты в Украине в долларах выше чем были при этом гандоне
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31.12.2021 15:16 Відповісти
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Но на ту зарплату можно было нормально жить, не то что сейчас. Лучше получать 300 и у тебя на конец месяца остаётся 50, чем получать 500 и тебе не хватает на то, на что раньше хватало 250.
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31.12.2021 15:29 Відповісти
А причем тут гривна?)) Я тебе секрет открою - доллар тоже инфлирует. И в последние два года просто стремительно, так как баблосики печатают на поддержание экономики в пандемию. И не только в США, но и в ЕС)) И да. раньше за 100$ можно было купить больше, чем сейчас за 200)))
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31.12.2021 15:46 Відповісти
Всех едиотиков с Новым годом. Здоровья, добробуту и всего наилучшего.
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31.12.2021 15:24 Відповісти
Ти забув додати літеру З поперед едіотиків! Шоб вони всі повиздихали, падли зелебенські!
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31.12.2021 16:13 Відповісти
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Сегодня в мире по данным МВФ только 2 страны, которые сегодня живут хуже, чем в 1991. Это Зимбабве и Украина.
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31.12.2021 15:33 Відповісти
Ух-ты,вчера Янукович на сайтах появился,сегодня уже Азаров.Власть меняется братцы,пора шапку менять или существующую власть.Кто и что выбирает?
Продаю головные уборы недорого,теплые и властелюбивые пригодны для примененеия к любой власти.Оптовым учреждениям скидки до 110% на первую шапку.
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31.12.2021 15:41 Відповісти
Есть отличное решение - раз зебил не ликвидирует ОАСК, хотя обещал)) то надо развесить судей ОАСК на столбах вокруг ОАСК и все вопросы с ОАСК будут решены раз и навсегда. Да и другим судьям будет наглядный урок.
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31.12.2021 15:43 Відповісти
Сиди **** кровосіся в родной говені і не воняй!
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31.12.2021 15:51 Відповісти
Предлагаю снять с Яновича все санкции и пристрелить. Пуля в череп - это же не санкции? Коля Янович, тащи сюда свою грязную старую задницу - на снятие с тебя санкций.....
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31.12.2021 15:53 Відповісти
Зелені прихвостні скоро самі владу передадуть. Татаров з Портянкою не даремно стараються.
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31.12.2021 15:55 Відповісти
Кіля, старе кацабське одаробло, згінь вже нах! Нам жидо-клована імбєцильного вистачає !
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31.12.2021 16:07 Відповісти
Хто там суддю Вовка призначив?
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31.12.2021 16:25 Відповісти
Кілю чомусь поперло!
Кіля щось відчуває?
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31.12.2021 16:46 Відповісти
Кіля, здохни у 2022 році. І буде нам щастя.
"...Поховали москаля, як собаку,
Видно руки, видно ноги, видно сраку..."
https://www.youtube.com/watch?v=PV5WslMSeHI&ab_channel=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%B9
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31.12.2021 17:11 Відповісти
Киля, твоя заява это же бимба для Украины! Шо ж ты делаешь Азиров ты жнас разоришь! Во волчара позорный!
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31.12.2021 17:46 Відповісти
ДАЙТЕ ЗА ЕГО ГОЛОВУ ХОТЬ МИЛЛИОН И ОН ТРУП !!!
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31.12.2021 18:27 Відповісти
а на якому наречии написана позовна заява? Непорядок портков з себе санкції зняв, а в Яновича залишись.
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31.12.2021 22:08 Відповісти
При тобі ,Азаров,армія була гола і боса!І ти ще дякуй Богу,що не в юрмі сидиш!
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01.01.2022 09:36 Відповісти
 
 