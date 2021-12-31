Азаров через скандальний ОАСК хоче домогтися зняття санкцій РНБО

Окружним адміністративним судом міста Києва зареєстровано позов до Служби безпеки України та Ради національної безпеки і оборони України. Позивачем зазначений Микола Азаров.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

"Серед вимог позову – визнати протиправною бездіяльність СБУ, яка, на думку позивача, полягає у невнесення до РНБО України пропозиції про скасування щодо нього санкцій та зобов’язати СБУ внести до РНБО України такі пропозиції шляхом виключення п.2 з Додатку 1 рішення РНБО України "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" від 19.03.2021р, введеного в дію Указом Президента України від 9.04.2021р. №151/2021", - йдеться у повідомленні.

Також Азаров просить суд визнати протиправною бездіяльність РНБО України щодо неприйняття Рішення про скасування санкцій відносно нього та зобов’язати РНБО України прийняти таке рішення.

Наразі суд вирішує питання стосовно відкриття провадження в адміністративній справі.

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