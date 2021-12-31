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Порошенко в Верховном Суде выиграл дело у Шария, - пресс-служба "ЕС"

Порошенко в Верховном Суде выиграл дело у Шария, - пресс-служба

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко выиграл в Верховном Суде дело по иску Анатолия Шария.

Соответствующее постановление обнародовано в Реестре судебных решений, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Как известно, Шарий требовал от Петра Порошенко опровержения заявления, что он – "не украинский журналист" и "работает на Россию".

Предметом иска стали слова Порошенко, сказанные 10 января 2019 во время рабочей поездки в Ровно. Тогда пятого президента Украины неизвестный в толпе людей спросил, почему в Украине преследуют украинских журналистов, в качестве примера назвав пророссийского пропагандиста Шария. Порошенко ответил: "Отнюдь. Потому что Шарий – не украинский журналист…Он работает на Россию".

Читайте также: Новая ложь пророссийского пропагандиста Шария: приехал к своим хозяевам в Москву. ФОТО

13 мая 2020 Печерский районный суд Киева удовлетворил иск Шария к Порошенко о защите чести, достоинства и деловой репутации. Печерский суд не увидел доказательств, что блоггер работает в интересах России или является российским журналистом. Суд обязал Петра Порошенко опровергнуть эту информацию, разместив опровержение в "Правительственном курьере", а также уплатить 1537 гривен судебного сбора.

28 октября 2020 Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского суда.

Верховный суд подтвердил позицию Киевского апелляционного суда. 22 декабря Верховный Суд в составе коллегии судей Третьей судебной палаты Кассационного гражданского суда постановил оставить кассационную жалобу без удовлетворения, а обжалованное судебное решение суда апелляционной инстанции – без изменений.

Автор: 

Верховный Суд (1096) Порошенко Петр (19594) Шарий Анатолий (227) Европейская Солидарность (1051)


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Топ комментарии
+86
У Шария, у Портнова, у Бигуса, у Дубинского - у всех зеленых говноедов.
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31.12.2021 17:08
+71
Выиграет и у Зеленского.
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31.12.2021 17:04
+51
Та яке воно журналіст?!
Це путінська оральна шльондра.
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31.12.2021 17:06
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Выиграет и у Зеленского.
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31.12.2021 17:04 Ответить
У Шария, у Портнова, у Бигуса, у Дубинского - у всех зеленых говноедов.
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31.12.2021 17:08 Ответить
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31.12.2021 18:01 Ответить
Боюсь представить тупого Зе в качестве свидетеля и его прихвостней,в протокол такой бред не запишут,дай бог,чтоб оно без ошибки сказало ФИО и год рождения
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31.12.2021 17:10 Ответить
уяви його в якості відповідача
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31.12.2021 17:14 Ответить
Подаруйте йому ці місяці ганби. Нехай одразу рушає до буцигарні.
Швидше сяде - швидше вийде.
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31.12.2021 17:23 Ответить
))) https://youtu.be/8dfKPSqaXqs якось приблизно так у нього буде усе ось оце. І https://youtu.be/l0Wd2QhOfTU ще один подібний персонаж...
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31.12.2021 18:05 Ответить
Занадто потужно судову реформу зробив, тому й не виграє
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31.12.2021 19:41 Ответить
Дай Боже!
У 00.00. слухаємо на Прямому привітання Пороха!
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31.12.2021 22:14 Ответить
О 23:55 на телеканалах Прямий, 5 та Еспрессо!
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31.12.2021 23:11 Ответить
Так он, подлец такой, подаст с суд где-нибудь в Европе. А расценки там совсем другие.
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31.12.2021 17:05 Ответить
Та яке воно журналіст?!
Це путінська оральна шльондра.
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31.12.2021 17:06 Ответить
А че только оральная?
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01.01.2022 09:43 Ответить
Шарик-лошарик сдулся !!! А ЗЕ -скисне !!!
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31.12.2021 17:06 Ответить
нужно добавить, что в Печерском суде решение в пользу Шария "порешал" антиукраинская гнида Портнов..
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31.12.2021 17:10 Ответить
Есть такое. Печерский суд не Лондон и не Панама.
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31.12.2021 17:12 Ответить
вони тоді ще дружили, обнімались, цілувались, а тепер могилки риют, як кроти, один одному. Нічого в світі злоби та провокаторства не вічне.
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31.12.2021 21:59 Ответить
порошенко це сил виграв у шарія виграе всі суди у 3е шаріковиx
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31.12.2021 17:10 Ответить
И это при том,что Шарий на пару рангов выше нашего идиота Зе
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31.12.2021 17:11 Ответить
Вітаю шановне панство !!!
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31.12.2021 17:13 Ответить
На превеликий жаль всіх зелених.
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31.12.2021 17:15 Ответить
Отак...Колись у нас був уже в президентах зек, який знімав шапки, а потім мудрий наріт обрав мужика, який на сцені знімав штани.
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31.12.2021 17:16 Ответить
мощная геополитическая победа нашего Гетмана !!!

Аллилуйя !!

- но стесняюсь спросить, это не тот самый шарий, который педофил и петух?
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31.12.2021 17:20 Ответить
Той самий педік, помічник зеленського.
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31.12.2021 17:22 Ответить
вот все таки Мир не прерывно меняется к худшему
- празднуем победу Президента над каким то педиком..
Или президенты измельчали, или педики выросли
Жах...
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31.12.2021 17:26 Ответить
А чого чекати від країни, яка обрала президентом членограя, та ще й у такий час.
Бути нормальним та адекватним тут напевно заборонено.
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31.12.2021 17:42 Ответить
А до чого тут зеленограй? Річ про три, чи чотири суди найвищі, які сказали, що Петько - патріот до мозга костєй! А ці суди точно не наш найрозумніший народ вибирав! Бо зарплатня в них дуже висока і пенсія, чи як там- довічне грошове утримання складає сотні тисяч гривень за місяць!
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31.12.2021 17:53 Ответить
Ви, напевно, очікували іншого результату, що українські суди визнають Порошенка не правим.
То ви не вважаєте, що шмарій пердить по кремлівських нотах?
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31.12.2021 18:16 Ответить
Очікував? Хто такий Шмалій не знаю і сам не палю! Та це чергова перемога Петра над дрібнесеньким, але ворогом України, здається, чи хто він там! Нажаль, Петро далеко і не може відсвяткувати це дійство з патріотичними громадянами України, які чекають його повернення з великим нетерпінням. Навіть мадам Бєнєдіктова привітає його з поверненням!
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31.12.2021 21:42 Ответить
Якщо ви і справді не знаєте, що таке - шмарій, то як ви знаєте що це треба писати з великої літери? Брешете? - Не дивує. Зелені брешуть із кожним подихом. І їх поціновувачі поступово пристають до того берега. Тож, знаєте, але, мабуть, не вважаєте кремлівським посіпакою, тому і прямої відповіді уникаєте. Ну то ваша совість і не мені там копирсатися. На вашу думку, не кремль є головною загрозою, а Порошенко. Тож ви заснути ви не здатні, якщо не порадієте черговій свині, яку підклали зелені. А Бенедіктова і вас якось може привітати. Не зарікайтесь.
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31.12.2021 23:06 Ответить
Он сейчас его ругает,как и все.
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31.12.2021 18:10 Ответить
Якого біса ви шарія ставите вище за пітухів?
Як на мене, недоторкані значно менші підари за ублюдка.
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31.12.2021 17:25 Ответить
та да он очень любит деток, родная сестра в суд на ****** подала.
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31.12.2021 18:01 Ответить
З наступаючим усіх Українців , хай буде доробут у вашій хаті та мир в кожну оселю, хай поздоровить з Новим Роком пан Турчинов!!! Як в цему році поздоровив пан Зеленьский
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31.12.2021 17:33 Ответить
Що Шарій, що Зеля - одно поля ягоди, обоє і їм подібні обсирал за гроші, Україну і українців. Рублями теж не гребували, Зеля рублики любить)))
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31.12.2021 17:53 Ответить
Кстати, очень хорошо замечено. Тема кровавых фублей, которые зарабатывало наркоманское чучело унижая Украину и украинцев на своих говнокварталах, по методичке из кремля, еще никто из журналистов не раскрыл. Там будет контент просто бомба.
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31.12.2021 18:22 Ответить
Не пропустить Новорічне привітання Президента України Петра Порошенко та Першої леді Маріни Порошенко.

О 23:55 на телеканалах Прямий, 5 та Еспрессо!
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31.12.2021 17:58 Ответить
Клас!
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31.12.2021 18:00 Ответить
Хорошая новость. А то не хотелось портить себе праздник смотря на наркоманскую рожу в косоворотке.
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31.12.2021 18:19 Ответить
на шо на це дивитись
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31.12.2021 19:45 Ответить
Ну да смотри лаптеногое на своего ботоксного карликового педофила!
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31.12.2021 20:06 Ответить
шАрій =бУзина ....- питання до кінця ще не вирішено ..., хочу вірити що воно в "процесі"...
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31.12.2021 18:14 Ответить
Ківу доплюсуйте ...
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31.12.2021 18:25 Ответить
о - я би стільки "доплюсував" , що в Киеві Каштанів би не вистачило ...- але !!!, там би висіли не за бото ферми "уподобанням "партейним" - а по "діянім" їх ....
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31.12.2021 18:42 Ответить
эх!! даже не интересно!!судебный марафон пороха!! как игра в одни ворота!!вытирает ноги в эту зелёную хрень!!не накосячь в своё время ,,мудрий нарид" сегодня бы уже и муйла либо размазывал либо так же об него ноги вытирал.
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31.12.2021 18:15 Ответить
капско-фашисткого пропагандона - петушария отправили на его привычное место - на парашу! бугагага
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31.12.2021 18:17 Ответить
А ПОЗОВНИК БУВ НА СУДІ !?) БО ЯКЩО НЕМА ТІЛА - НЕМА ДІЛА !)
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31.12.2021 18:20 Ответить
Зеленский не видит скорее всего себя в тюрьме - миллионы долларов не дадут ему туда попасть. Может и так, но что тогда не так с Пиночетом, Усамой, Саддамом, Каддафи и другими такими коллегами по цеху? Было Каддафи шатер в Киеве размещал.... уверен был в себе, шатре и охране из женщин, женщины может и выжили.
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31.12.2021 18:32 Ответить
А яка різниця між Шарієм та Порошенко? Що їм ділити, два кремлівських пацюка, одна кішеня...)))
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31.12.2021 18:58 Ответить
Порошенко съел брата шария, кремлевского пацюка, и тебя, сцучку, съест)))
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31.12.2021 19:52 Ответить
Нифига не поняла. Отменили, потом подтвердили, потом что-то опять отменили и подтвердили, но что не указали
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31.12.2021 19:04 Ответить
Печерські судді мають надію, що їх мене народний суд на майдані?
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31.12.2021 19:13 Ответить
Какой суд, когда его нет.
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31.12.2021 21:07 Ответить
Очередная потужная пэремога сывочолого, или очередная ложь
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31.12.2021 21:52 Ответить
 
 