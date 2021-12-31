Порошенко в Верховном Суде выиграл дело у Шария, - пресс-служба "ЕС"
Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко выиграл в Верховном Суде дело по иску Анатолия Шария.
Соответствующее постановление обнародовано в Реестре судебных решений, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
Как известно, Шарий требовал от Петра Порошенко опровержения заявления, что он – "не украинский журналист" и "работает на Россию".
Предметом иска стали слова Порошенко, сказанные 10 января 2019 во время рабочей поездки в Ровно. Тогда пятого президента Украины неизвестный в толпе людей спросил, почему в Украине преследуют украинских журналистов, в качестве примера назвав пророссийского пропагандиста Шария. Порошенко ответил: "Отнюдь. Потому что Шарий – не украинский журналист…Он работает на Россию".
13 мая 2020 Печерский районный суд Киева удовлетворил иск Шария к Порошенко о защите чести, достоинства и деловой репутации. Печерский суд не увидел доказательств, что блоггер работает в интересах России или является российским журналистом. Суд обязал Петра Порошенко опровергнуть эту информацию, разместив опровержение в "Правительственном курьере", а также уплатить 1537 гривен судебного сбора.
28 октября 2020 Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского суда.
Верховный суд подтвердил позицию Киевского апелляционного суда. 22 декабря Верховный Суд в составе коллегии судей Третьей судебной палаты Кассационного гражданского суда постановил оставить кассационную жалобу без удовлетворения, а обжалованное судебное решение суда апелляционной инстанции – без изменений.
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Швидше сяде - швидше вийде.
У 00.00. слухаємо на Прямому привітання Пороха!
Це путінська оральна шльондра.
Аллилуйя !!
- но стесняюсь спросить, это не тот самый шарий, который педофил и петух?
- празднуем победу Президента над каким то педиком..
Или президенты измельчали, или педики выросли
Жах...
Бути нормальним та адекватним тут напевно заборонено.
То ви не вважаєте, що шмарій пердить по кремлівських нотах?
Як на мене, недоторкані значно менші підари за ублюдка.
О 23:55 на телеканалах Прямий, 5 та Еспрессо!