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Порошенко у Верховному Суді виграв справу у Шарія, - пресслужба "ЄС"

Порошенко у Верховному Суді виграв справу у Шарія, - пресслужба

П’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко виграв у Верховному Суді у справі за позовом Анатолія Шарія.

Відповідна постанова оприлюднена у Реєстрі судових рішень, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Як відомо, Шарій вимагав від Петра Порошенка спростування заяви, що він - "не український журналіст" і "працює на Росію".

Предметом позову стали слова Порошенка, сказані 10 січня 2019 року під час робочої поїздки у Рівне. Тоді п’ятого президента України невідомий у юрбі людей запитав, чому в Україні переслідують українських журналістів, як приклад назвавши проросійського пропагандиста Шарія. Порошенко відповів: "Аж ніяк. Бо Шарій - не український журналіст… Тому що він працює на Росію".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Облрада Чернівців просить Зеленського заборонити "Партію Шарія" та ОПЗЖ: "Захищають інтереси російського агресора"

13 травня 2020 року Печерський районний суд Києва задовольнив позов Шарія до Порошенка про захист честі, гідності та ділової репутації. Печерський суд не побачив доказів, що блогер працює в інтересах Росії чи є російським журналістом. Суд зобов’язав Петра Порошенка спростувати цю інформацію, розмістивши спростування в "Урядовому кур’єрі", а також сплатити 1 537 гривень судового збору.

28 жовтня 2020 року Київський апеляційний суд скасував рішення Печерського суду.

Верховний Суд підтвердив позицію Київського апеляційного суду. 22 грудня Верховний Суд у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду постановив залишити касаційну скаргу без задоволення, а оскаржуване судове рішення суду апеляційної інстанції - без змін.

Автор: 

Верховний Суд (1188) Порошенко Петро (15166) Шарій Анатолій (227) Європейська Солідарність (1081)


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Топ коментарі
+86
У Шария, у Портнова, у Бигуса, у Дубинского - у всех зеленых говноедов.
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31.12.2021 17:08
+71
Выиграет и у Зеленского.
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31.12.2021 17:04
+51
Та яке воно журналіст?!
Це путінська оральна шльондра.
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31.12.2021 17:06
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Выиграет и у Зеленского.
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31.12.2021 17:04 Відповісти
У Шария, у Портнова, у Бигуса, у Дубинского - у всех зеленых говноедов.
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31.12.2021 17:08 Відповісти
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31.12.2021 18:01 Відповісти
Боюсь представить тупого Зе в качестве свидетеля и его прихвостней,в протокол такой бред не запишут,дай бог,чтоб оно без ошибки сказало ФИО и год рождения
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31.12.2021 17:10 Відповісти
уяви його в якості відповідача
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31.12.2021 17:14 Відповісти
Подаруйте йому ці місяці ганби. Нехай одразу рушає до буцигарні.
Швидше сяде - швидше вийде.
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31.12.2021 17:23 Відповісти
))) https://youtu.be/8dfKPSqaXqs якось приблизно так у нього буде усе ось оце. І https://youtu.be/l0Wd2QhOfTU ще один подібний персонаж...
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31.12.2021 18:05 Відповісти
Занадто потужно судову реформу зробив, тому й не виграє
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31.12.2021 19:41 Відповісти
Дай Боже!
У 00.00. слухаємо на Прямому привітання Пороха!
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31.12.2021 22:14 Відповісти
О 23:55 на телеканалах Прямий, 5 та Еспрессо!
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31.12.2021 23:11 Відповісти
Так он, подлец такой, подаст с суд где-нибудь в Европе. А расценки там совсем другие.
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31.12.2021 17:05 Відповісти
Та яке воно журналіст?!
Це путінська оральна шльондра.
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31.12.2021 17:06 Відповісти
А че только оральная?
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01.01.2022 09:43 Відповісти
Шарик-лошарик сдулся !!! А ЗЕ -скисне !!!
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31.12.2021 17:06 Відповісти
нужно добавить, что в Печерском суде решение в пользу Шария "порешал" антиукраинская гнида Портнов..
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31.12.2021 17:10 Відповісти
Есть такое. Печерский суд не Лондон и не Панама.
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31.12.2021 17:12 Відповісти
вони тоді ще дружили, обнімались, цілувались, а тепер могилки риют, як кроти, один одному. Нічого в світі злоби та провокаторства не вічне.
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31.12.2021 21:59 Відповісти
порошенко це сил виграв у шарія виграе всі суди у 3е шаріковиx
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31.12.2021 17:10 Відповісти
И это при том,что Шарий на пару рангов выше нашего идиота Зе
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31.12.2021 17:11 Відповісти
Вітаю шановне панство !!!
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31.12.2021 17:13 Відповісти
На превеликий жаль всіх зелених.
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31.12.2021 17:15 Відповісти
Отак...Колись у нас був уже в президентах зек, який знімав шапки, а потім мудрий наріт обрав мужика, який на сцені знімав штани.
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31.12.2021 17:16 Відповісти
мощная геополитическая победа нашего Гетмана !!!

Аллилуйя !!

- но стесняюсь спросить, это не тот самый шарий, который педофил и петух?
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31.12.2021 17:20 Відповісти
Той самий педік, помічник зеленського.
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31.12.2021 17:22 Відповісти
вот все таки Мир не прерывно меняется к худшему
- празднуем победу Президента над каким то педиком..
Или президенты измельчали, или педики выросли
Жах...
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31.12.2021 17:26 Відповісти
А чого чекати від країни, яка обрала президентом членограя, та ще й у такий час.
Бути нормальним та адекватним тут напевно заборонено.
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31.12.2021 17:42 Відповісти
А до чого тут зеленограй? Річ про три, чи чотири суди найвищі, які сказали, що Петько - патріот до мозга костєй! А ці суди точно не наш найрозумніший народ вибирав! Бо зарплатня в них дуже висока і пенсія, чи як там- довічне грошове утримання складає сотні тисяч гривень за місяць!
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31.12.2021 17:53 Відповісти
Ви, напевно, очікували іншого результату, що українські суди визнають Порошенка не правим.
То ви не вважаєте, що шмарій пердить по кремлівських нотах?
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31.12.2021 18:16 Відповісти
Очікував? Хто такий Шмалій не знаю і сам не палю! Та це чергова перемога Петра над дрібнесеньким, але ворогом України, здається, чи хто він там! Нажаль, Петро далеко і не може відсвяткувати це дійство з патріотичними громадянами України, які чекають його повернення з великим нетерпінням. Навіть мадам Бєнєдіктова привітає його з поверненням!
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31.12.2021 21:42 Відповісти
Якщо ви і справді не знаєте, що таке - шмарій, то як ви знаєте що це треба писати з великої літери? Брешете? - Не дивує. Зелені брешуть із кожним подихом. І їх поціновувачі поступово пристають до того берега. Тож, знаєте, але, мабуть, не вважаєте кремлівським посіпакою, тому і прямої відповіді уникаєте. Ну то ваша совість і не мені там копирсатися. На вашу думку, не кремль є головною загрозою, а Порошенко. Тож ви заснути ви не здатні, якщо не порадієте черговій свині, яку підклали зелені. А Бенедіктова і вас якось може привітати. Не зарікайтесь.
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31.12.2021 23:06 Відповісти
Он сейчас его ругает,как и все.
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31.12.2021 18:10 Відповісти
Якого біса ви шарія ставите вище за пітухів?
Як на мене, недоторкані значно менші підари за ублюдка.
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31.12.2021 17:25 Відповісти
та да он очень любит деток, родная сестра в суд на ****** подала.
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31.12.2021 18:01 Відповісти
З наступаючим усіх Українців , хай буде доробут у вашій хаті та мир в кожну оселю, хай поздоровить з Новим Роком пан Турчинов!!! Як в цему році поздоровив пан Зеленьский
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31.12.2021 17:33 Відповісти
Що Шарій, що Зеля - одно поля ягоди, обоє і їм подібні обсирал за гроші, Україну і українців. Рублями теж не гребували, Зеля рублики любить)))
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31.12.2021 17:53 Відповісти
Кстати, очень хорошо замечено. Тема кровавых фублей, которые зарабатывало наркоманское чучело унижая Украину и украинцев на своих говнокварталах, по методичке из кремля, еще никто из журналистов не раскрыл. Там будет контент просто бомба.
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31.12.2021 18:22 Відповісти
Не пропустить Новорічне привітання Президента України Петра Порошенко та Першої леді Маріни Порошенко.

О 23:55 на телеканалах Прямий, 5 та Еспрессо!
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31.12.2021 17:58 Відповісти
Клас!
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31.12.2021 18:00 Відповісти
Хорошая новость. А то не хотелось портить себе праздник смотря на наркоманскую рожу в косоворотке.
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31.12.2021 18:19 Відповісти
на шо на це дивитись
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31.12.2021 19:45 Відповісти
Ну да смотри лаптеногое на своего ботоксного карликового педофила!
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31.12.2021 20:06 Відповісти
шАрій =бУзина ....- питання до кінця ще не вирішено ..., хочу вірити що воно в "процесі"...
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31.12.2021 18:14 Відповісти
Ківу доплюсуйте ...
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31.12.2021 18:25 Відповісти
о - я би стільки "доплюсував" , що в Киеві Каштанів би не вистачило ...- але !!!, там би висіли не за бото ферми "уподобанням "партейним" - а по "діянім" їх ....
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31.12.2021 18:42 Відповісти
эх!! даже не интересно!!судебный марафон пороха!! как игра в одни ворота!!вытирает ноги в эту зелёную хрень!!не накосячь в своё время ,,мудрий нарид" сегодня бы уже и муйла либо размазывал либо так же об него ноги вытирал.
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31.12.2021 18:15 Відповісти
капско-фашисткого пропагандона - петушария отправили на его привычное место - на парашу! бугагага
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31.12.2021 18:17 Відповісти
А ПОЗОВНИК БУВ НА СУДІ !?) БО ЯКЩО НЕМА ТІЛА - НЕМА ДІЛА !)
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31.12.2021 18:20 Відповісти
Зеленский не видит скорее всего себя в тюрьме - миллионы долларов не дадут ему туда попасть. Может и так, но что тогда не так с Пиночетом, Усамой, Саддамом, Каддафи и другими такими коллегами по цеху? Было Каддафи шатер в Киеве размещал.... уверен был в себе, шатре и охране из женщин, женщины может и выжили.
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31.12.2021 18:32 Відповісти
А яка різниця між Шарієм та Порошенко? Що їм ділити, два кремлівських пацюка, одна кішеня...)))
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31.12.2021 18:58 Відповісти
Порошенко съел брата шария, кремлевского пацюка, и тебя, сцучку, съест)))
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31.12.2021 19:52 Відповісти
Нифига не поняла. Отменили, потом подтвердили, потом что-то опять отменили и подтвердили, но что не указали
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31.12.2021 19:04 Відповісти
Печерські судді мають надію, що їх мене народний суд на майдані?
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31.12.2021 19:13 Відповісти
Какой суд, когда его нет.
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31.12.2021 21:07 Відповісти
Очередная потужная пэремога сывочолого, или очередная ложь
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31.12.2021 21:52 Відповісти
 
 