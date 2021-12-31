Порошенко у Верховному Суді виграв справу у Шарія, - пресслужба "ЄС"

П’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко виграв у Верховному Суді у справі за позовом Анатолія Шарія.

Відповідна постанова оприлюднена у Реєстрі судових рішень, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Як відомо, Шарій вимагав від Петра Порошенка спростування заяви, що він - "не український журналіст" і "працює на Росію".

Предметом позову стали слова Порошенка, сказані 10 січня 2019 року під час робочої поїздки у Рівне. Тоді п’ятого президента України невідомий у юрбі людей запитав, чому в Україні переслідують українських журналістів, як приклад назвавши проросійського пропагандиста Шарія. Порошенко відповів: "Аж ніяк. Бо Шарій - не український журналіст… Тому що він працює на Росію".

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13 травня 2020 року Печерський районний суд Києва задовольнив позов Шарія до Порошенка про захист честі, гідності та ділової репутації. Печерський суд не побачив доказів, що блогер працює в інтересах Росії чи є російським журналістом. Суд зобов’язав Петра Порошенка спростувати цю інформацію, розмістивши спростування в "Урядовому кур’єрі", а також сплатити 1 537 гривень судового збору.

28 жовтня 2020 року Київський апеляційний суд скасував рішення Печерського суду.

Верховний Суд підтвердив позицію Київського апеляційного суду. 22 грудня Верховний Суд у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду постановив залишити касаційну скаргу без задоволення, а оскаржуване судове рішення суду апеляційної інстанції - без змін.