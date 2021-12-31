Около 10 тысяч пассажиров встретят новый год в поездах, - Укрзализныця
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В новогоднюю ночь около 10 тысяч пассажиров будут путешествовать в 86 поездах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт АО "Укрзализныця".
В компании напоминают, что на период массовых новогодних и рождественских праздников назначено 17 дополнительных пассажирских поездов. Еще 2-м поездам продлен маршрут и 4-м увеличена периодичность курсирования.
Железнодорожники фиксируют 20% увеличения продаж билетов по сравнению с сезоном 2020/2021 на пиковые даты зимних перевозок: 29, 30 декабря 2021 и 2, 8, 9 января 2022 года.
Также наблюдается рост пассажиропотока к железнодорожным станциям, которые находятся вблизи курортов Украинских Карпат: Татаров (Буковель), Ворохта, Яремче и Ясиня.
Топ комментарии
+1 пан ніхто
показать весь комментарий31.12.2021 19:02
+1 Ссс Ууук
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+1 And Kansay
показать весь комментарий31.12.2021 19:35
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4 год ·
Ситуація така. На 14:00 в Метро залишились тільки оливки, чай і морожені окорочка, в Епіцентрі шурупи, трохи линоліуму і два віника для бані. Їдьте скоріше бо і цього не купите!
у кожній хаті в 32-33-х були сто іконок - давай, .... чцвак, скажи - який був там божок?
до речі - "бог" - це професія. поняв?
божків було тисячі та мільйони
у меня даже бабка не голодающая - и то имела мешки с хлебом.
ты просто не знал что такое голод.
эх ты.
да иди ты. желаю тебе голода.
Чтобы избежать скопления людей 31 декабря, 1 и 7 января могут закрыть станции метро "Золотые ворота", "Рынок", "Почтовая площадь", "Крещатик" и "Майдан Независимости".