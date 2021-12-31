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Новый год (804) Укрзализныця (2635) пассажиропоток (37)

Около 10 тысяч пассажиров встретят новый год в поездах, - Укрзализныця

Новости Цензор.НЕТ Общество

Около 10 тысяч пассажиров встретят новый год в поездах, - Укрзализныця

В новогоднюю ночь около 10 тысяч пассажиров будут путешествовать в 86 поездах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт АО "Укрзализныця".

В компании напоминают, что на период массовых новогодних и рождественских праздников назначено 17 дополнительных пассажирских поездов. Еще 2-м поездам продлен маршрут и 4-м увеличена периодичность курсирования.

Железнодорожники фиксируют 20% увеличения продаж билетов по сравнению с сезоном 2020/2021 на пиковые даты зимних перевозок: 29, 30 декабря 2021 и 2, 8, 9 января 2022 года.

Также наблюдается рост пассажиропотока к железнодорожным станциям, которые находятся вблизи курортов Украинских Карпат: Татаров (Буковель), Ворохта, Яремче и Ясиня.

Читайте также: "Укрзализныця" запустила экспресс в туристические места Карпат - "Львов - Ясиня - Львов". ВИДЕО
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Топ комментарии
+1
Він пірдульотом з ківєва па бєлай дарошкє до букавєля далітіть.
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31.12.2021 19:02
+1
А близько 5 тисяч в окопах. САМЕ в ОКОПАХ.
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31.12.2021 19:15
+1
бережи їх Боже від кулі кацапської. Гарного настрою та вдачі на полюванні.
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31.12.2021 19:35
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зеленський також в дорозі зустріне Новий Рік.
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31.12.2021 18:50 Ответить
Він пірдульотом з ківєва па бєлай дарошкє до букавєля далітіть.
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31.12.2021 19:02 Ответить
Хорошо встретить и хорошо доехать. З Новим Роком.
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31.12.2021 19:03 Ответить
Андрій Карпов

4 год ·



Ситуація така. На 14:00 в Метро залишились тільки оливки, чай і морожені окорочка, в Епіцентрі шурупи, трохи линоліуму і два віника для бані. Їдьте скоріше бо і цього не купите!
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31.12.2021 19:04 Ответить
А как же зубожиння?
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31.12.2021 19:34 Ответить
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31.12.2021 19:13 Ответить
А близько 5 тисяч в окопах. САМЕ в ОКОПАХ.
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31.12.2021 19:15 Ответить
бережи їх Боже від кулі кацапської. Гарного настрою та вдачі на полюванні.
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31.12.2021 19:35 Ответить
бога нема
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31.12.2021 20:18 Ответить
ну зря. я думаю є.
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31.12.2021 20:28 Ответить
який?
у кожній хаті в 32-33-х були сто іконок - давай, .... чцвак, скажи - який був там божок?
до речі - "бог" - це професія. поняв?
божків було тисячі та мільйони
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31.12.2021 20:37 Ответить
ніхя не зрозумів тебе. іконки тут нах? з наступаючим, щастя, здоров"я, добробуту.
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31.12.2021 20:44 Ответить
все голодающие имели иконки в хатах, чувак.
у меня даже бабка не голодающая - и то имела мешки с хлебом.
ты просто не знал что такое голод.
эх ты.
да иди ты. желаю тебе голода.
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31.12.2021 20:48 Ответить
и тебе того же.
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31.12.2021 20:52 Ответить
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31.12.2021 19:17 Ответить
Это их проблема...причем личная...
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31.12.2021 21:41 Ответить
В ночь на субботу, 1 января, в Киеве возможно закрытие нескольких станций метро.

Чтобы избежать скопления людей 31 декабря, 1 и 7 января могут закрыть станции метро "Золотые ворота", "Рынок", "Почтовая площадь", "Крещатик" и "Майдан Независимости".
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31.12.2021 22:20 Ответить
 
 