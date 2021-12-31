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Близько 10 тисяч пасажирів зустрінуть новий рік у поїздах, - Укрзалізниця
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
У новорічну ніч близько 10 тисяч пасажирів подорожуватимуть у 86 поїздах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт АТ "Укрзалізниця".
У компанії нагадують, що на період масових новорічних та Різдвяних свят призначено 17 додаткових пасажирських поїздів. Ще 2-м поїздам подовжено маршрут та 4-м збільшено періодичність курсування.
Залізничники фіксують 20% збільшення продажів квитків у порівнянні з сезоном 2020/2021 на пікові дати зимових перевезень: 29, 30 грудня 2021 року та 2, 8, 9 січня 2022 року.
Також спостерігається ріст пасажиропотоку до залізничних станцій, які знаходяться поблизу курортів Українських Карпат: Татарів (Буковель), Ворохта, Яремче та Ясіня.
Топ коментарі
+1 пан ніхто
показати весь коментар31.12.2021 19:02
+1 Ссс Ууук
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+1 And Kansay
показати весь коментар31.12.2021 19:35
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4 год ·
Ситуація така. На 14:00 в Метро залишились тільки оливки, чай і морожені окорочка, в Епіцентрі шурупи, трохи линоліуму і два віника для бані. Їдьте скоріше бо і цього не купите!
у кожній хаті в 32-33-х були сто іконок - давай, .... чцвак, скажи - який був там божок?
до речі - "бог" - це професія. поняв?
божків було тисячі та мільйони
у меня даже бабка не голодающая - и то имела мешки с хлебом.
ты просто не знал что такое голод.
эх ты.
да иди ты. желаю тебе голода.
Чтобы избежать скопления людей 31 декабря, 1 и 7 января могут закрыть станции метро "Золотые ворота", "Рынок", "Почтовая площадь", "Крещатик" и "Майдан Независимости".