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Новий рік (421) Укрзалізниця (2041) пасажиропотік (37)

Близько 10 тисяч пасажирів зустрінуть новий рік у поїздах, - Укрзалізниця

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Близько 10 тисяч пасажирів зустрінуть новий рік у поїздах, - Укрзалізниця

У новорічну ніч близько 10 тисяч пасажирів подорожуватимуть у 86 поїздах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт АТ "Укрзалізниця".

У компанії нагадують, що на період масових новорічних та Різдвяних свят призначено 17 додаткових пасажирських поїздів. Ще 2-м поїздам подовжено маршрут та 4-м збільшено періодичність курсування.

Залізничники фіксують 20% збільшення продажів квитків у порівнянні з сезоном 2020/2021 на пікові дати зимових перевезень: 29, 30 грудня 2021 року та 2, 8, 9 січня 2022 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безпеку у новорічну ніч забезпечуватимуть 10 тис. правоохоронців, - Нацполіція

Також спостерігається ріст пасажиропотоку до залізничних станцій, які знаходяться поблизу курортів Українських Карпат: Татарів (Буковель), Ворохта, Яремче та Ясіня.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+1
Він пірдульотом з ківєва па бєлай дарошкє до букавєля далітіть.
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31.12.2021 19:02
+1
А близько 5 тисяч в окопах. САМЕ в ОКОПАХ.
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31.12.2021 19:15
+1
бережи їх Боже від кулі кацапської. Гарного настрою та вдачі на полюванні.
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31.12.2021 19:35
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зеленський також в дорозі зустріне Новий Рік.
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31.12.2021 18:50 Відповісти
Він пірдульотом з ківєва па бєлай дарошкє до букавєля далітіть.
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31.12.2021 19:02 Відповісти
Хорошо встретить и хорошо доехать. З Новим Роком.
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31.12.2021 19:03 Відповісти
Андрій Карпов

4 год ·



Ситуація така. На 14:00 в Метро залишились тільки оливки, чай і морожені окорочка, в Епіцентрі шурупи, трохи линоліуму і два віника для бані. Їдьте скоріше бо і цього не купите!
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31.12.2021 19:04 Відповісти
А как же зубожиння?
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31.12.2021 19:34 Відповісти
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31.12.2021 19:13 Відповісти
А близько 5 тисяч в окопах. САМЕ в ОКОПАХ.
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31.12.2021 19:15 Відповісти
бережи їх Боже від кулі кацапської. Гарного настрою та вдачі на полюванні.
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31.12.2021 19:35 Відповісти
бога нема
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31.12.2021 20:18 Відповісти
ну зря. я думаю є.
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31.12.2021 20:28 Відповісти
який?
у кожній хаті в 32-33-х були сто іконок - давай, .... чцвак, скажи - який був там божок?
до речі - "бог" - це професія. поняв?
божків було тисячі та мільйони
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31.12.2021 20:37 Відповісти
ніхя не зрозумів тебе. іконки тут нах? з наступаючим, щастя, здоров"я, добробуту.
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31.12.2021 20:44 Відповісти
все голодающие имели иконки в хатах, чувак.
у меня даже бабка не голодающая - и то имела мешки с хлебом.
ты просто не знал что такое голод.
эх ты.
да иди ты. желаю тебе голода.
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31.12.2021 20:48 Відповісти
и тебе того же.
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31.12.2021 20:52 Відповісти
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31.12.2021 19:17 Відповісти
Это их проблема...причем личная...
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31.12.2021 21:41 Відповісти
В ночь на субботу, 1 января, в Киеве возможно закрытие нескольких станций метро.

Чтобы избежать скопления людей 31 декабря, 1 и 7 января могут закрыть станции метро "Золотые ворота", "Рынок", "Почтовая площадь", "Крещатик" и "Майдан Независимости".
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31.12.2021 22:20 Відповісти
 
 