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Новости Политика Украины
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Зеленский (16612) Катар (114)

Зеленский обсудил сотрудничество и инвестиции с представителями Катара

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с катарской делегацией, прибывшей в Украину во главе с членом правящей в Государстве Катар династии шейхом Фейсалом бин Кассимом Аль Тани и обсудил реализацию общих инвестиционных проектов в сфере инфраструктуры, агропромышленного комплекса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте главы государства.

Президент Украины отметил важность подписанных договоренностей в сфере аграрного сотрудничества и взаимодействия в гостинично-туристической отрасли.

"Важно, что уже есть первые результаты такой работы – подписание соответствующих меморандумов", – сказал Зеленский.

Президент Украины отметил существенную активизацию двусторонних отношений между странами, в частности увеличение показателей отечественного экспорта в Катар на 75%  и отметил готовность обеспечить продовольственную безопасность Катара путем поставки высококачественной аграрной продукции.

Зеленский также поприветствовал инициативу создания в Украине Университета гостеприимства на базе Катарского университета.

Зеленский обсудил сотрудничество и инвестиции с представителями Катара 01
Зеленский обсудил сотрудничество и инвестиции с представителями Катара 02
Зеленский обсудил сотрудничество и инвестиции с представителями Катара 03

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Топ комментарии
+18
Шо, инвестиции с Омана уже освоили, теперь очередь до Катара дошла?
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31.12.2021 19:45
+10
Оман?
Емірати?
Катар?
Явочні коспіративні квартири?
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31.12.2021 19:46
+6
з язика зняв...
поки писав, а тут ті ж самі регіони..
раз я не один так думаю, то ми переможемо.
СЛАВА УКРАЇНІ!!!!!!
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31.12.2021 19:51
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31.12.2021 19:44 Ответить
бо Лєнка то унікальна істота, ім'я наріцатєльное

Через це за граматичними правилами її можна писати із маленької літери як "лєнка"

Софа Кицькіна вважає себе журналістом ? 😂
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31.12.2021 20:25 Ответить
Най іде до початкової школи... 😕
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31.12.2021 20:26 Ответить
софочка все памятае як вона ставала "відомою" .... Василько Вірастюк проти нею "пісюнчик"...
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31.12.2021 20:49 Ответить
Шо, инвестиции с Омана уже освоили, теперь очередь до Катара дошла?
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31.12.2021 19:45 Ответить
о, по "оману" - маю надію ще все ще попереду - я собі уявляю як зЭля із тим "оманом" спить - інколе напевне і не до Ленки ...
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31.12.2021 20:54 Ответить
А ща полюбос ленка идет боком, бо тупо скололась на ровном месте(так подставить телепня с той скумбрией).
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31.12.2021 21:00 Ответить
Вовочка знатный сказочник.
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31.12.2021 23:06 Ответить
Вова, так ти валити у Катар збираєшся, Оман чи у Ростов?
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31.12.2021 19:46 Ответить
ЗЕ со всеми договаривается. Где-нибудь да примут
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31.12.2021 22:32 Ответить
З Оману вже дочекались...
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31.12.2021 19:46 Ответить
З Оману маємо чотирьох значні інвестиції :

00,00 оманьських тугриків 😂
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31.12.2021 20:28 Ответить
Оман?
Емірати?
Катар?
Явочні коспіративні квартири?
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31.12.2021 19:46 Ответить
з язика зняв...
поки писав, а тут ті ж самі регіони..
раз я не один так думаю, то ми переможемо.
СЛАВА УКРАЇНІ!!!!!!
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31.12.2021 19:51 Ответить
Героям слава!
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31.12.2021 20:47 Ответить
що його, суку, так туда тягне?
там мабудь можна сховати гроші.
а інакше, ЧОГО????
оман, емірати, катар?????
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31.12.2021 19:48 Ответить
Они уже там спрятаны. Катар - офшорная зона.
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31.12.2021 20:48 Ответить
Так само як і з Канадським інвестором?
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31.12.2021 19:50 Ответить
Этого и требовалось ожидать. Тварь .
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31.12.2021 20:02 Ответить
Инвестиции в аграрный сектор? Имеется ввиду продажа земли через какую-нибудь мутную схему? Это порноюморист умеет лучше всего....И казино катарцы откроют - налоги им не грозят... Налогов игорный бизнес не платит...
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31.12.2021 20:03 Ответить
з оману, 2 роки тому, інвестиції так поперли, що оуєлі не тільки українці, йсам зеля оуєл.
до цеї пори не знаєм куди гроші дівати.
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31.12.2021 20:13 Ответить
Катар, матар аби не забули, що найогидніший чимось займається
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31.12.2021 20:15 Ответить
МАбуть, ранее аферу провернул в Катаре(офшорную), теперь черноземным урожаем мае завдячувати.
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31.12.2021 20:56 Ответить
Щоб,воно,подоло поганою смертю
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31.12.2021 21:02 Ответить
Оманське брехло.
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31.12.2021 21:27 Ответить
Тепер вже омансько-катарське.
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31.12.2021 22:04 Ответить
Тільки но жид починає "дрючити" з мусульманами відразу тхне якимсь спердючим гешефтом...
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31.12.2021 21:53 Ответить
Уже оливье пора кушать
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31.12.2021 21:55 Ответить
Под сериал "Сваты"?
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31.12.2021 23:07 Ответить
А за газ спросить у катарцев забыл или чё?
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31.12.2021 23:31 Ответить
*****, хотя бы побрился и дерьмака разбудил...
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01.01.2022 08:48 Ответить
так це вже було- Л.Д. Кучма. добавлю від себе, про Оман забув, чи знову ролтон на вуха українців.
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01.01.2022 11:48 Ответить
 
 