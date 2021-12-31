Зеленский обсудил сотрудничество и инвестиции с представителями Катара
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с катарской делегацией, прибывшей в Украину во главе с членом правящей в Государстве Катар династии шейхом Фейсалом бин Кассимом Аль Тани и обсудил реализацию общих инвестиционных проектов в сфере инфраструктуры, агропромышленного комплекса.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте главы государства.
Президент Украины отметил важность подписанных договоренностей в сфере аграрного сотрудничества и взаимодействия в гостинично-туристической отрасли.
"Важно, что уже есть первые результаты такой работы – подписание соответствующих меморандумов", – сказал Зеленский.
Президент Украины отметил существенную активизацию двусторонних отношений между странами, в частности увеличение показателей отечественного экспорта в Катар на 75% и отметил готовность обеспечить продовольственную безопасность Катара путем поставки высококачественной аграрной продукции.
Зеленский также поприветствовал инициативу создания в Украине Университета гостеприимства на базе Катарского университета.
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Через це за граматичними правилами її можна писати із маленької літери як "лєнка"
Софа Кицькіна вважає себе журналістом ? 😂
00,00 оманьських тугриків 😂
Емірати?
Катар?
Явочні коспіративні квартири?
поки писав, а тут ті ж самі регіони..
раз я не один так думаю, то ми переможемо.
СЛАВА УКРАЇНІ!!!!!!
там мабудь можна сховати гроші.
а інакше, ЧОГО????
оман, емірати, катар?????
до цеї пори не знаєм куди гроші дівати.