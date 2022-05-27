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Новини Політика України
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Зеленський (17522) Катар (85)

Зеленський обговорив співробітництво та інвестиції з представниками Катару

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із катарською делегацією, що прибула в Україну на чолі з членом правлячої в Державі Катар династії шейхом Фейсалом бін Касімом Аль Тані, та обговорив реалізацію спільних інвестиційних проєктів у сфері інфраструктури, агропромислового комплексу.

Як передаэ Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті глави держави.

Президент України наголосив на важливості підписаних домовленостей у сфері аграрного співробітництва та взаємодії у готельно-туристичній галузі.

"Важливо, що вже маємо перші результати такої роботи – підписання відповідних меморандумів", – сказав Зеленський.

Президент відзначив суттєву активізацію двосторонніх відносин між двома країнами, зокрема збільшення показників українського експорту до Катару на 75%, та наголосив на готовності забезпечити продовольчу безпеку Катару шляхом постачання високоякісної аграрної продукції.

Зеленський також привітав ініціативу створення в Україні Університету гостинності на базі Катарського університету.

Зеленський обговорив співробітництво та інвестиції з представниками Катару 01
Зеленський обговорив співробітництво та інвестиції з представниками Катару 02
Зеленський обговорив співробітництво та інвестиції з представниками Катару 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський у Глазго зустрівся з еміром Катару: обговорили постачання скрапленого газу, - ОП

Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+18
Шо, инвестиции с Омана уже освоили, теперь очередь до Катара дошла?
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31.12.2021 19:45
+10
Оман?
Емірати?
Катар?
Явочні коспіративні квартири?
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31.12.2021 19:46
+6
з язика зняв...
поки писав, а тут ті ж самі регіони..
раз я не один так думаю, то ми переможемо.
СЛАВА УКРАЇНІ!!!!!!
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31.12.2021 19:51
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31.12.2021 19:44 Відповісти
бо Лєнка то унікальна істота, ім'я наріцатєльное

Через це за граматичними правилами її можна писати із маленької літери як "лєнка"

Софа Кицькіна вважає себе журналістом ? 😂
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31.12.2021 20:25 Відповісти
Най іде до початкової школи... 😕
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31.12.2021 20:26 Відповісти
софочка все памятае як вона ставала "відомою" .... Василько Вірастюк проти нею "пісюнчик"...
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31.12.2021 20:49 Відповісти
Шо, инвестиции с Омана уже освоили, теперь очередь до Катара дошла?
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31.12.2021 19:45 Відповісти
о, по "оману" - маю надію ще все ще попереду - я собі уявляю як зЭля із тим "оманом" спить - інколе напевне і не до Ленки ...
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31.12.2021 20:54 Відповісти
А ща полюбос ленка идет боком, бо тупо скололась на ровном месте(так подставить телепня с той скумбрией).
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31.12.2021 21:00 Відповісти
Вовочка знатный сказочник.
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31.12.2021 23:06 Відповісти
Вова, так ти валити у Катар збираєшся, Оман чи у Ростов?
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31.12.2021 19:46 Відповісти
ЗЕ со всеми договаривается. Где-нибудь да примут
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31.12.2021 22:32 Відповісти
З Оману вже дочекались...
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31.12.2021 19:46 Відповісти
З Оману маємо чотирьох значні інвестиції :

00,00 оманьських тугриків 😂
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31.12.2021 20:28 Відповісти
Оман?
Емірати?
Катар?
Явочні коспіративні квартири?
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31.12.2021 19:46 Відповісти
з язика зняв...
поки писав, а тут ті ж самі регіони..
раз я не один так думаю, то ми переможемо.
СЛАВА УКРАЇНІ!!!!!!
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31.12.2021 19:51 Відповісти
Героям слава!
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31.12.2021 20:47 Відповісти
що його, суку, так туда тягне?
там мабудь можна сховати гроші.
а інакше, ЧОГО????
оман, емірати, катар?????
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31.12.2021 19:48 Відповісти
Они уже там спрятаны. Катар - офшорная зона.
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31.12.2021 20:48 Відповісти
Так само як і з Канадським інвестором?
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31.12.2021 19:50 Відповісти
Этого и требовалось ожидать. Тварь .
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31.12.2021 20:02 Відповісти
Инвестиции в аграрный сектор? Имеется ввиду продажа земли через какую-нибудь мутную схему? Это порноюморист умеет лучше всего....И казино катарцы откроют - налоги им не грозят... Налогов игорный бизнес не платит...
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31.12.2021 20:03 Відповісти
з оману, 2 роки тому, інвестиції так поперли, що оуєлі не тільки українці, йсам зеля оуєл.
до цеї пори не знаєм куди гроші дівати.
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31.12.2021 20:13 Відповісти
Катар, матар аби не забули, що найогидніший чимось займається
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31.12.2021 20:15 Відповісти
МАбуть, ранее аферу провернул в Катаре(офшорную), теперь черноземным урожаем мае завдячувати.
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31.12.2021 20:56 Відповісти
Щоб,воно,подоло поганою смертю
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31.12.2021 21:02 Відповісти
Оманське брехло.
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31.12.2021 21:27 Відповісти
Тепер вже омансько-катарське.
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31.12.2021 22:04 Відповісти
Тільки но жид починає "дрючити" з мусульманами відразу тхне якимсь спердючим гешефтом...
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31.12.2021 21:53 Відповісти
Уже оливье пора кушать
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31.12.2021 21:55 Відповісти
Под сериал "Сваты"?
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31.12.2021 23:07 Відповісти
А за газ спросить у катарцев забыл или чё?
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31.12.2021 23:31 Відповісти
*****, хотя бы побрился и дерьмака разбудил...
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01.01.2022 08:48 Відповісти
так це вже було- Л.Д. Кучма. добавлю від себе, про Оман забув, чи знову ролтон на вуха українців.
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01.01.2022 11:48 Відповісти
 
 