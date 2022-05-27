Зеленський обговорив співробітництво та інвестиції з представниками Катару
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із катарською делегацією, що прибула в Україну на чолі з членом правлячої в Державі Катар династії шейхом Фейсалом бін Касімом Аль Тані, та обговорив реалізацію спільних інвестиційних проєктів у сфері інфраструктури, агропромислового комплексу.
Як передаэ Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті глави держави.
Президент України наголосив на важливості підписаних домовленостей у сфері аграрного співробітництва та взаємодії у готельно-туристичній галузі.
"Важливо, що вже маємо перші результати такої роботи – підписання відповідних меморандумів", – сказав Зеленський.
Президент відзначив суттєву активізацію двосторонніх відносин між двома країнами, зокрема збільшення показників українського експорту до Катару на 75%, та наголосив на готовності забезпечити продовольчу безпеку Катару шляхом постачання високоякісної аграрної продукції.
Зеленський також привітав ініціативу створення в Україні Університету гостинності на базі Катарського університету.
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Через це за граматичними правилами її можна писати із маленької літери як "лєнка"
Софа Кицькіна вважає себе журналістом ? 😂
00,00 оманьських тугриків 😂
Емірати?
Катар?
Явочні коспіративні квартири?
поки писав, а тут ті ж самі регіони..
раз я не один так думаю, то ми переможемо.
СЛАВА УКРАЇНІ!!!!!!
там мабудь можна сховати гроші.
а інакше, ЧОГО????
оман, емірати, катар?????
до цеї пори не знаєм куди гроші дівати.