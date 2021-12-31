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Новости Политика Украины
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декларация (1313) подарок (128) электронное декларирование (1013) НАПК (1162)

НАПК напомнило чиновникам, чтобы не забывали декларировать ценные подарки

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

НАПК напомнило чиновникам, чтобы не забывали декларировать ценные подарки

Национальное агентство по предотвращению коррупции накануне нового 2022 года напомнило чиновникам о требованиях к декларированию подарков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом НАПК сообщило в Телеграмме .

"Новогодние праздники — это время домашнего семейного уюта, настоящих чудес и, конечно же, подарков. И если в детстве о подарках мы писали Святому Николаю, то во взрослой жизни добропорядочные чиновники не забывают сообщить о дорогих гостинцах от родных и близких НАПК", – говорится в сообщении.

В НАПК напомнили, что в декларации за 2021 год должностным лицам необходимо указать подарки от родных и близких на сумму свыше 11 895 грн (5 прожиточных минимумов).

Если новогодний подарок стоит свыше 113 500 грн (50 прожиточных минимумов), то в течение 10 дней с момента получения добродетельные декларанты должны подать уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Получать подарки на сумму свыше 2 379 грн (1 прожиточный минимум) от лица (группы лиц), которое не является близким, должностным лицам запрещено, согласно Закону "О предотвращении коррупции".

"НАПК искренне желает вам в следующем 2022 году, чтобы все ваши надежды сбылись, близкие были здоровы, а вас окружали только добродетельные люди", - подчеркнули в Нацгагентстве.

Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции подготовило обновленную редакцию разъяснений, охватывающую более 200 наиболее распространенных вопросов к кампании декларирования 2022 года.

В разъяснениях можно найти ответы как на традиционные вопросы, так и на те, что начали возникать у декларантов только в прошлом году, в частности, относительно "ковидной тысячи".

В обновленной редакции есть также разъяснения по поводу правильного заполнения новых и измененных блоков в новой форме декларации, которая заработала с 1 декабря. Кроме того, есть ответы на новые вопросы, которые чаще всего поступают в НАПК от декларантов, в частности, как узнать название территориальной общины для заполнения адресных блоков, как декларировать имущество, взятое в лизинг, нужно ли декларировать алименты и т.д.
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Т.е. телеканал от мамы или виллу от бабушки нужно все-таки указать? А автопарк от мамы тоже?
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31.12.2021 22:39 Ответить
автопарк не обязательно
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31.12.2021 22:52 Ответить
Автопарк обязательно - мама любит скорость.
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31.12.2021 22:57 Ответить
Скумбрію можна не декларувати!
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31.12.2021 22:56 Ответить
Бегут со всей скоростью волосы назад
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31.12.2021 23:19 Ответить
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31.12.2021 23:22 Ответить
заява тягне на ті мільярди які виділені на боротьбу з корупцією і які просрали за 2019-2020 та 2021 рік.
в кінці 2022 нагадають що красти не можна.
в кінці 2023 оголосять амністію для тих хто не почув цієї ху...ні.
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31.12.2021 23:24 Ответить
С 1 января всем чиновникам в Украине повысят зарплаты: кому будут платить больше всего

Правительство предусмотрело рост окладов для всех категорий работников в органах государственной власти.

самый высокий оклад предусмотрен для руководителей Аппарата Верховной Рады, Секретариата Кабинета министров, Офиса президента, аппарата Совета нацбезопасности и обороны, Центральной избирательной комиссии, Счетной палаты, Конституционного суда, Офиса генпрокурора, Нацсовета по телевидению и радиовещанию - 41 300 грн.

Главам министерств, центральных органов исполнительной власти со специальным статусом запланирован рост оклада с 33 600 до 36 700 грн.

Стоит отметить, что указаны только оклады, а возможны еще и надбавки.

Так, правительство запланировано повышение окладов для чиновников всех госструктур. Постановление вступает в силу с момента его публикации и применяется с 1 января 2022 года.

https://ubr.ua/labor-market/ukrainian-labor-market/s-1-janvarja-vsem-chinovnikam-v-ukraine-povysjat-zarplaty-komu-platjat-bolshe-vseho-4011020
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31.12.2021 23:46 Ответить
А военным повысят зарплаты чрез год... может быть...
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31.12.2021 23:51 Ответить
Ключове слово-"нагадало"..а так можна і "забути"... один хрен нічого тобі не буде. Красота!
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01.01.2022 09:29 Ответить
"Получать подарки на сумму свыше 2 379 грн (1 прожиточный минимум) от лица (группы лиц), которое не является близким, должностным лицам запрещено"

Минуточку!
А кто будет определять степень близости?
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01.01.2022 12:25 Ответить
"Первый муж, моей второй жены..."
Вилли Токарев, если что.
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02.01.2022 10:18 Ответить
Ну, задекларируют и шо дальше? А ничего! Им " амнистия" не нужна!
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01.01.2022 20:19 Ответить
 
 