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НАЗК нагадало чиновникам, щоб не забували декларувати коштовні подарунки

Новини Цензор.НЕТ Політика України

НАЗК нагадало чиновникам, щоб не забували декларувати коштовні подарунки

Національне агентство з питань запобігання корупції напередодні нового 2022 року нагадало чиновникам про вимоги до декларування подарунків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це НАЗК повідомило в Телеграмі.

"Новорічні свята — це час домашнього сімейного затишку, справжніх чудес та, звісно ж, подарунків. І якщо в дитинстві про подарунки ми писали до Святого Миколая, то в дорослому житті доброчесні посадовці не забувають повідомити про коштовні гостинці від рідних та близьких до НАЗК", - ідеться в повідомленні.

У НАЗК нагадали, що в декларації за 2021 рік посадовцям необхідно вказати подарунки від рідних та близьких на суму понад 11 895 грн (5 прожиткових мінімумів).

Якщо новорічний подарунок коштує понад 113 500 грн (50 прожиткових мінімумів), то впродовж 10 днів з моменту отримання доброчесні декларанти мають подати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Ковальов задекларував купівлю "4 каналу" як подарунок від батьків (оновлено)

Отримувати подарунки на суму понад 2 379 грн (1 прожитковий мінімум) від особи (групи осіб), яка не є близькою, посадовцям заборонено, згідно із Законом "Про запобігання корупції".

"НАЗК щиро бажає вам у наступному 2022 році, щоб усі ваші надії справдилися, близькі були здорові, а вас оточували лише доброчесні люди", - наголосили у Нацґагентстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчук не вказав у декларації майно на 73 млн, - НАЗК

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції підготувало оновлену редакцію роз’яснень, що охоплює понад 200 найпоширеніших питань до кампанії декларування 2022 року.

У роз’ясненнях можна знайти відповіді як на традиційні питання, так і на ті, що почали виникати в декларантів лише минулого року, зокрема щодо "ковідної тисячі".

В оновленій редакції є також роз'яснення щодо правильного заповнення нових та змінених блоків у новій формі декларації, яка запрацювала з 1 грудня. Крім того, наявні відповіді на нові питання, що найчастіше надходять до НАЗК від декларантів, зокрема, як дізнатися назву територіальної громади для заповнення адресних блоків, як декларувати майно, яке взяте в лізинг, чи потрібно декларувати аліменти тощо.

Автор: Вадим Куц
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Т.е. телеканал от мамы или виллу от бабушки нужно все-таки указать? А автопарк от мамы тоже?
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31.12.2021 22:39 Відповісти
автопарк не обязательно
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31.12.2021 22:52 Відповісти
Автопарк обязательно - мама любит скорость.
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31.12.2021 22:57 Відповісти
Скумбрію можна не декларувати!
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31.12.2021 22:56 Відповісти
Бегут со всей скоростью волосы назад
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31.12.2021 23:19 Відповісти
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31.12.2021 23:22 Відповісти
заява тягне на ті мільярди які виділені на боротьбу з корупцією і які просрали за 2019-2020 та 2021 рік.
в кінці 2022 нагадають що красти не можна.
в кінці 2023 оголосять амністію для тих хто не почув цієї ху...ні.
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31.12.2021 23:24 Відповісти
С 1 января всем чиновникам в Украине повысят зарплаты: кому будут платить больше всего

Правительство предусмотрело рост окладов для всех категорий работников в органах государственной власти.

самый высокий оклад предусмотрен для руководителей Аппарата Верховной Рады, Секретариата Кабинета министров, Офиса президента, аппарата Совета нацбезопасности и обороны, Центральной избирательной комиссии, Счетной палаты, Конституционного суда, Офиса генпрокурора, Нацсовета по телевидению и радиовещанию - 41 300 грн.

Главам министерств, центральных органов исполнительной власти со специальным статусом запланирован рост оклада с 33 600 до 36 700 грн.

Стоит отметить, что указаны только оклады, а возможны еще и надбавки.

Так, правительство запланировано повышение окладов для чиновников всех госструктур. Постановление вступает в силу с момента его публикации и применяется с 1 января 2022 года.

https://ubr.ua/labor-market/ukrainian-labor-market/s-1-janvarja-vsem-chinovnikam-v-ukraine-povysjat-zarplaty-komu-platjat-bolshe-vseho-4011020
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31.12.2021 23:46 Відповісти
А военным повысят зарплаты чрез год... может быть...
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31.12.2021 23:51 Відповісти
Ключове слово-"нагадало"..а так можна і "забути"... один хрен нічого тобі не буде. Красота!
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01.01.2022 09:29 Відповісти
"Получать подарки на сумму свыше 2 379 грн (1 прожиточный минимум) от лица (группы лиц), которое не является близким, должностным лицам запрещено"

Минуточку!
А кто будет определять степень близости?
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01.01.2022 12:25 Відповісти
"Первый муж, моей второй жены..."
Вилли Токарев, если что.
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02.01.2022 10:18 Відповісти
Ну, задекларируют и шо дальше? А ничего! Им " амнистия" не нужна!
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01.01.2022 20:19 Відповісти
 
 