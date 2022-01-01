Ближайшие несколько недель будут "трудными" для Франции, - Макрон
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Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил уверенность в том, что ближайшие несколько недель будут "трудными" для Франции.
Об этом Макрон заявил в новогоднем обращении, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Сообщается, что за сутки до Нового года в стране зафиксировали 232 200 новых случаев COVID-19. Это самый высокий показатель за все время пандемии. Количество новых случаев за последние сутки превышает 200 тысяч третий день подряд.
По данным Reuters, подобные показатели делают Францию одним из эпицентров пандемии. Инфицирование во Франции значительно превысили показатели, зафиксированные в Италии и Великобритании, также сообщили о новых рекордах в пятницу.
Отмечается, что Макрон повторил свой призыв к массовой вакцинации, назвав прививку надежным решением для выхода из пандемии, который, по его мнению, возможен в 2022 году.
"Мы пройдем текущий вызов, соблюдая те же принципы, что и в первый день (пандемии)", - отметил он.
Пожалуйста, подождите...
кілька.
От афёры им в итоге придётся отказаться, ввиду дефицита финансов. Однако репутация режима апартеида у Франции останется навсегда. И будет навсегда связана с именем этого президента.
Стадо разобщено, напугано, дезориентировано. Что, в общем то , и понятно. Ибо вирус страшнючий.
Многие просто не понимают ситуации. Абсолютно. И насмехаються над теми, кто в теме, кто понимает.
Организаторы праздника захотели уколоть человечество - запросто укололи. Только единицы еще отбрыкиваются. И будут укалывать дальше.
САмое отвратное, что всякие там власти и привластные жополизы, скорее, уколоты настоящей вакциной. Ведь НИКТО из них не откинул копыта. Никто. Даже в захланной ВР в Украине.
Никто на верх не допускается без разрешения "хозяев".
Ркомендую Вам найти на ютубе видео Вадима Шегалова. Очень познавательно.
Вітаю Вас і Ваших рідних з Новим Роком !
Бажаю, щоб він був добрим і щасливим ! І усім - здоров'я !
Хочу Вам пожелать того же, уважаемая !
Xaй
"Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм i ми, браття, у своїй сторонці.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду."
Тоді побачимося !
Или нужно ехать за сотню с гаком километров (у нас тут маленькие кенгуру: Wallaby).
Visit Phillip Island - Official Tourism Website
Тут невколотим вже не можна ні виїхати, ні в'їхати. Я встигла, кинула все, коли вони мусили ввести перехідний період, бо ніхто не знав, розпорядження пройшло непоміченим. А тоді вибухнув скандал. Сиділа на карантині після повернення. Здорова. Це була ціла сага. З тестами онлайн. І з тим, як з тобою розмовляють, коли дзвонять з перевіркою ... А загалом - бардак повний. І звіт тоді другий вийшов про те, як "борються" - розгромний, як і перший. Навіть один депутат сказав - бордель.
Але багато людей залишили країну з квитком в один кінець. Різних національностей. Одна газетка навіть (на диво) написала про це. Це - незручна правда і лише частинка.
Читаю цю туалетну вколоту "еліту" на даному ресурсі, яка верещить про нашивки для невколотих з позначками "заразний", "небезпечний" і т.д. Як таврують їх вбивцями.
Я нікого не заразила, від мене ніхто не захворів, хоча я спілкувалася зі щепленими в Україні і спілкуюся тут. Без маски, на близькій дистанції. Але подібне тупе бидло долдонить свою мантру.
Знайомі переказували виступ головного "борця" на прес-конференції (з підставними питаннячками - місцеві в коментам самі про це писали, бо ж видно) 30.12. о 17:00, коли анонсував чергову фігню. В шоці були: він молов, що хотів зробити локдаун лише для невколотих, як в Європі - я Вам наведу лінк з цифрами по укольчиках в провінції, бо в усьому винні саме та жменька, яка лишилася і яку практично нікуди не пускають. Правда, в торг.центри можна і до перукарів - так). Але для поліції це буде важко - відстежувати, тому обмеження будуть для всіх. Розказувала не раз, як тут погіршилася криміногенна ситуація, поліцаї, видно, сказали, що їм вже просто не до цього.
Але вони все одно думають, що ж таке зробити, щоб заборонити "ізгоям", бо вколоті повинні мати відчуття привілейованості - не дарма ж вони кололися. Це - слова прем'єра провінції !!! Я не знаю, яким треба бути дебілом, щоб не вкурити до цих пір. З іншого боку, чути вереск про "законність" цієї "боротьби" ... Хотіла б побачити, в якій конституції чи законах йдеться про привілеї одним громадянам щодо інших через укольчик.
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees/vaccination
Інфа на 30,12.
12+ - 91,7% - 1 укольчик і більше
89,5% - двічі вколоті 12+.
Не знаходжу статистики по 5-11, кілька десятків тисяч вони вже обкололи.
Зараз шпигають третьою дозою.
Зберігайте спокій і позитив, без цього - погано. Тримайтеся ! Переживемо цю прикрість.
Мира не будет пока авторы этого плана не наказаны в соответствии рецептами Нюрнберга.
Это не месть. Это justice.
У нас в Австралии начались подвижки в умонастроениях населения:
https://www.youtube.com/watch?v=TYftHr5Y2k0
А в нас уже ж армія від сьогодні штрикати 3м укольчиком почала.
І щойно прочитала статейку чергового фашиста-проститута, який вважає себе журналістом =обов*язкова уколізація чи комендантська година=: падаль (вже не перша) просуває цю тезу (газетка коментики вимкнула: бо 1го ж січня люди протестували проти ком.години рівно в 22:00, як вона почалася, поліцаї 1 арештували і 57 виписали штраф).
Цифри я Вам наводила. Але треба уколізувати всіх. Будь-якими методами.
Готові на все, виродки.
Так - справедливість. Тільки якще їх покарати, коли абсолютна б-ть населення в усіх країнах - тупе стадо.
Сьогодні -23, стоять, дебіли, годинами на морозі, щоб тестик здати ...
Так само стадом спішать на 3тю ширку: дві ж уже дуже "допомогли".
Сил нам ! І здоров'я !
Локдануны - это очень дорого, и у них сейчас выбора нет: усиливать террор - означает что экономика остановится, и гипернфляция смоет весь правящий класс в унитаз. Такое уже было в истории не раз.
Це я Вам скопіюю з іншої гілки (розійшлася !!!), а згодом додам деталі. Не завтра, завтра - Святвечір.
Ви б "борцям" переслали заяву, бо цю всю істерію вже неможливо витримувати.
Щодня нові "директиви", заборони, "заходи", навіть тих, хто весь час слухняно мовчав - прориває.
Сьогодні з кількох сторін критика пішла, відкрито кажуть, що "борці", як курки без голови, бігають і не знають, що робити. А головний санітарний лікарчук робить conflicting proposals.
Проте головне завдання - боротьба з "ізгоями" і завтра ще одне чучало (міністЕр "охорони здоров'я") буде оголошувати чергові заборони для них. То люди питають: а коли воно оголосить про заходи щодо покращення власне системи охорони здоров'я.
А головний прикол: скасували тестики плр, бо їх нема. "Доборолися". "Все під контролем" (с).
Людина не може тепер прийти в центр тестування і його здати, щоб, наприклад, підтвердити чи анулювати позитивний результатик експрес-тестику.
Їх робитимуть тільки стареньким людям в резиденціях, ув'язненим, індіанцям на півночі, в шпиталях. Хіба що в приватній лабораторії, але це коштує 200 баксів.
Тепер, якщо є симптоми, людина важається ковідною. Вуаля.
Ну, побачимо, які циферки малюватимуть.
ПЦР-тесты преднамеренно закончены. Цель: накрутить истерию как можно выше; об этом говорит ключевая фраза: "Тепер, якщо є симптоми, людина важається ковідною. " То есть все кто подхватили обычное ОРЗ, будут записываться в "ковидные".
Обратите внимание, как "внезапно" и везде цифры стали абсолютно дикими: в Британии - 200000 "заражённых" в сутки, в Штатах - миллион (!). У нас в Австралии эти "цифры" взлетели от сотен до десятков тысяч буквально за неделю.
Разумеется, все эти "цифры" - фикция, выдумка. Они нужны для следующей фазы террора. А в чём она состоит - легко понять если следить за событиями в Австрии (их в 1945-м от фашизма, очевидно, не вылечили):
"С 1 февраля 2022 года инициированный Шалленбергом закон о вакцинации вступит в силу. Непривитые будут штрафоваться на сумму до 2000 евро единоразово, причём штрафы могут быть многократными. За отказ платить штраф правонарушители будут брошены в специальную тюрьму для непривитых людей на срок до одного года. За исполнением закона, в первую очередь, должна следить полиция, но не исключены случаи массового сопротивления. Тогда могут потребоваться военные."
https://newsland.com/user/4296757178/content/professor-valentin-katasonov-silovoi-variant-vaktsinatsii-ot-kovida/7530873
По последнему пункту - абсолютно согласен. Пусть думают (те кто ещё могут).
Ты себе примерно представляешь толпу размером в двести тысяч человек ?
Одна пані писала, що в її доньки таких набралося 31.
От і рахуйте.
До того ж, "точність" тестиків дуже і дуже неоднозначна, про що неодноразово було заявлено - мусили визнати.
Суровые годы уходят!
за ними другие приходят
они будут тоже трудны!
В Германии одно время начали расследование,что в вакцинах обнаружено то, что быть не должно, приостановили вакцинацию,через некоторое время продолжили, как будто ничего не произошло, паралельно нагнетая панику.
В Англии аналогично, смертностьот вакцинации, побочки... и заглохло, снова нагнетание паники.
Италия. Массовые протесты. Информация строго дозированная, и резкие вспышки т.н. короновируса.
Франция. Макрон,банкир Ротшильдов, неоднократно заключал контракты с Пфайзер.
США, здесь все ясно, свои коорпорации без куска хлеба они не оставят.
Канада и Израиль. Здесь полная власть Моссада.
Украина. Слуга многих господ, нахваталась всех эксперементальных отрав, в надежде срубить бабло.
Борьбы за свободу страны
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны"©
Это "визнаному поціновувачу грудей стареньких бабусь"® Макрону любимая школьная учительница Брижит Жановна надавала по жопе за плохую подготовку к уроку по предмету "Зарубежная литература" на тему "Роман Булгакова «Собачье сердце»".
Капля никотина убивает лошадь!
Хомячка разносит на мелкие кусочки.
в 1919 году именно Жабоеды не взиврая на союзников заложили основы второй мировой. ВМВ еще не окончилась но их гусак пошел на сепаратный договор со Сталиным. Плоды которого пожинают досегодня. А тут плачется, и нашего плаксу возбудил-созваниваются
Запам'ятай, та іншим розкажи: від вакцини неможливо заразитися!!!