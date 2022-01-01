Ближайшие несколько недель будут "трудными" для Франции, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил уверенность в том, что ближайшие несколько недель будут "трудными" для Франции.

Об этом Макрон заявил в новогоднем обращении, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что за сутки до Нового года в стране зафиксировали 232 200 новых случаев COVID-19. Это самый высокий показатель за все время пандемии. Количество новых случаев за последние сутки превышает 200 тысяч третий день подряд.

По данным Reuters, подобные показатели делают Францию одним из эпицентров пандемии. Инфицирование во Франции значительно превысили показатели, зафиксированные в Италии и Великобритании, также сообщили о новых рекордах в пятницу.

Отмечается, что Макрон повторил свой призыв к массовой вакцинации, назвав прививку надежным решением для выхода из пандемии, который, по его мнению, возможен в 2022 году.

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"Мы пройдем текущий вызов, соблюдая те же принципы, что и в первый день (пандемии)", - отметил он.