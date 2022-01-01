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Новини Коронавірус і карантин
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Найближчі кілька тижнів будуть "важкими" для Франції, - Макрон

Найближчі кілька тижнів будуть

Президент Франції Емманюель Макрон висловив впевненість у тому, що найближчі кілька тижнів будуть "важкими" для Франції.

Про це Макрон заявив у новорічному зверненні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters

Повідомляється, що за добу до Нового року в країні зафіксували 232 200 нових випадків COVID-19. Це найвищий показник за увесь час пандемії. Клькість нових випадків за останню добу перевищує 200 тисячі третій день поспіль.

За даними Reuters, такі показники роблять Францію одним з епіцентрів пандемії. Інфікування у Франції значно перевищили показники, зафіксовані в Італії та Великобританії, які також повідомили про нові рекорди в п’ятницю.

Зазначається, що Макрон повторив свій заклик до масової вакцинації, назвавши щеплення надійним рішенням для виходу із пандемії, який, на його думку, можливий у 2022 році.

Читайте також: Франція не закриває кордони для вакцинованих громадян України, - Кулеба

"Ми минемо поточний виклик, дотримуючись тих же принципів, що й у перший день (пандемії)", - зазначив він.

Автор: 

карантин (18172) Франція (3053) Макрон Емманюель (1454) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+23
Счастливые, трудности исчисляются неделями. Здесь они исчисляются десятилетиями без какого-либо просвета Зебобики, с Годом перемёрзшей скумбрии. Надеюсь, что похмелье у вас будет нелегким
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01.01.2022 09:08
+17
Если сытой Франции тяжело, то представте как нам. Хотя чего это я, у нас же скумбриЯ по 8 гривен за кило. Ленка так казала
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01.01.2022 09:07
+11
Во Франции почти 81% населения полностью вакцинирован, и более 200 000 заражений третьи сутки подряд... Пора колоть третью дозу животворящей жижи, - смертность низкая, естественно, архитекторы нового мирового порядка недовольны результатом...
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01.01.2022 09:58
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Если сытой Франции тяжело, то представте как нам. Хотя чего это я, у нас же скумбриЯ по 8 гривен за кило. Ленка так казала
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01.01.2022 09:07 Відповісти
ВЫ читали статью, шо во Франции уже началось , как на каазлабаде.
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01.01.2022 09:09 Відповісти
Во Франции мудрого нариту лишень на 20 миллионов больше чем у нас, ауровень жизни и медицины такой что это тоже самое что сравнивать член с пальцем, так шо хай не скиглит, а бирет у руки лопати
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01.01.2022 09:15 Відповісти
Больше-меньше... По ковиду, как у каZапов, а это намного больше , чем у нас и сегодня. С Новым годом - всех!!!
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01.01.2022 09:29 Відповісти
З такою кількістю наріту в Світі вам треба валити з Землі у Всесвіт.
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01.01.2022 09:48 Відповісти
А виходить так, що вірусу на рівень медицини начхати.
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01.01.2022 11:35 Відповісти
Нет, поделитесь пожалуйста
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01.01.2022 11:00 Відповісти
Счастливые, трудности исчисляются неделями. Здесь они исчисляются десятилетиями без какого-либо просвета Зебобики, с Годом перемёрзшей скумбрии. Надеюсь, что похмелье у вас будет нелегким
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01.01.2022 09:08 Відповісти
Клоун, что ты несешь? Эти трудности исчисляются человеческими жизнями.
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01.01.2022 12:44 Відповісти
Похмелье? Это правда.
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01.01.2022 12:59 Відповісти
А нефиг макарону вариться в кацапском котелке , где ковид бьет все рекорды.
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01.01.2022 09:08 Відповісти
21 тысяча это разве рекорд?
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01.01.2022 09:21 Відповісти
На фоне, когда у всехэта цифра меньше... - это раз. Если бы вам показали бы истинную цифру, вы бы головой в дуба ударились...ю Ща на каазлабаде ковидники продолжают работать , бо им нет замены.
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01.01.2022 09:32 Відповісти
На каком фоне у всех? Какие вам нужны цифры, когда в Европе сотни тысяч официально заболевших. Значит ихние пфайзеры ни фига не работают. А если в кацапском котле больные продолжают работать, значит они могут дышать, шевелить руками и мозги у них в порядке. А раз так, то почему Вы причисляете их к больным? А если нет замены работающим, то это положительный признак отсутствия безработицы. Мне кажется Вы сами больны. У вас желчь растеклась по всему организму и отключила логическое мышление.
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01.01.2022 10:48 Відповісти
А если провести независимый аудит всей этих "цыфр" - что от них останется ? Отрицательная величина наверное.
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01.01.2022 09:30 Відповісти
Найближчі тижні будуть "важкими"...
кілька.
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01.01.2022 09:12 Відповісти
Интересно. Они все запели синхронно одну и ту же песню с Гебрейсиусом. Похоже что на эту афёру у них заканчиваются бабки.
От афёры им в итоге придётся отказаться, ввиду дефицита финансов. Однако репутация режима апартеида у Франции останется навсегда. И будет навсегда связана с именем этого президента.
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01.01.2022 09:29 Відповісти
они готовились долго. у них всё получилось
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01.01.2022 09:40 Відповісти
По-моему далеко не всё. Они собирались объявить 15-го декабря (в день рождения Рене Ротшильда - автора всей этой афёры) о начале "нового мирового порядка" и создании "мирового правительства" во главе с китайской компартией. Всё пошло совсем не так: сокрушить Америку им не удалось, сценарий спущенный Байдену в основном провален, а в ноябре республиканцы должны вернуть себе контроль над Конгрессом, и с того момента продолжится выполнение программы MAGA. Но, конечно, драка и дальше предстоит нешуточная. Я вот не понимаю почему власти Австралии (на уровне штатов) действуют под копирку с того же сценария: население просто замордовано и пинками загнано на "вакцинацию"; отказавшиеся в ней участвовать лишены большинства базовых гражданских прав.
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01.01.2022 09:48 Відповісти
Дай посилання на цю інформацію.
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01.01.2022 10:39 Відповісти
На какую именно ? Я изложил результаты длительных наблюдений и анализа ситуации.
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01.01.2022 10:50 Відповісти
Не зрозуміло, хто такі "они", які "собирались объявить 15-го декабря (в день рождения Рене Ротшильда - автора всей этой афёры) о начале "нового мирового порядка" и создании "мирового правительства" во главе с китайской компартией." Конкретні прізвища є?
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01.01.2022 10:58 Відповісти
Ищите: Римский Клуб, Мировой Экон.Форум, Клаус Шваб, Жак Аттали и проч.
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01.01.2022 11:06 Відповісти
Ясно. Кацапский бред под шапочками из фольги
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01.01.2022 11:27 Відповісти
Ну а как иначе. Ротшильдов они такие, уже 150 лет гадят снигерии.
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01.01.2022 13:09 Відповісти
Извини, это всё утешительные отмазки. Они загнали всё стадо вкидом одного созданного рогатого вирусняка. Что им стоит делать жти вбросы ежедневно? Что в общем то и происходит.
Стадо разобщено, напугано, дезориентировано. Что, в общем то , и понятно. Ибо вирус страшнючий.
Многие просто не понимают ситуации. Абсолютно. И насмехаються над теми, кто в теме, кто понимает.

Организаторы праздника захотели уколоть человечество - запросто укололи. Только единицы еще отбрыкиваются. И будут укалывать дальше.
САмое отвратное, что всякие там власти и привластные жополизы, скорее, уколоты настоящей вакциной. Ведь НИКТО из них не откинул копыта. Никто. Даже в захланной ВР в Украине.
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01.01.2022 10:40 Відповісти
Я пока вижу что их план провалился где-то на 50%, и для его продолжения нет достаточных фондов. А в остальном - согласен. Население в подавляющем большинстве (везде) - овощи.
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01.01.2022 10:42 Відповісти
По-моему часть вашего правящего класса недовольна происходящим, и откровенно потроллила Макрона (не является ли его жена "трансгендером" или что-то в этом роде). Возможно это намёк клану Ротшильдов что весь этот происходящий трэш всем остальным очень надоел.
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01.01.2022 10:49 Відповісти
весь правящий класс есть одним целым. И все видимые терки между ними - это цирк для бедных.
Никто на верх не допускается без разрешения "хозяев".

Ркомендую Вам найти на ютубе видео Вадима Шегалова. Очень познавательно.
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01.01.2022 11:05 Відповісти
Снимите уже номер, но обязательно с клеткой Фарадея чтоб был
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01.01.2022 11:28 Відповісти
Дулацьок, в клетке ты. В клетке своей зашоренности.
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01.01.2022 11:32 Відповісти
Пане Олександре,

Вітаю Вас і Ваших рідних з Новим Роком !
Бажаю, щоб він був добрим і щасливим ! І усім - здоров'я !
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01.01.2022 21:29 Відповісти
Дуже Дякую Вам !
Хочу Вам пожелать того же, уважаемая !

Xaй

"Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм i ми, браття, у своїй сторонці.

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду."
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01.01.2022 22:09 Відповісти
Я не полишаю надії приїхати в Австралію, побачити кенгуру і купити прикраси з опалом.
Тоді побачимося !
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01.01.2022 23:59 Відповісти
У нас в Мельбурне кенгуру - только в зоопарке.
Или нужно ехать за сотню с гаком километров (у нас тут маленькие кенгуру: Wallaby).
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02.01.2022 01:21 Відповісти
Ну, добре, хай буде в зоопарку.
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03.01.2022 00:49 Відповісти
Если хотите встретить Wallaby лично (они любопытны, но пугливы), Вам нужно сюда:

https://www.visitphillipisland.com.au/ Visit Phillip Island - Official Tourism Website
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03.01.2022 01:04 Відповісти
Честно - я не очень верю в перемены к лучшему в ближайшие несколько лет. В Австралию сейчас въехать очень трудно; страна де-факто разделена на бантустаны, переезд между которыми либо невозможен, либо крайне затруднён. "Невакцинированных" приезжих сажают в карантин на две недели, хотя эти люди абсолютно здоровы, и ни для кого опасности не представляют. Апартеид никто не отменял; я по-прежнему не имею права сходить в парикмахерскую.
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02.01.2022 04:42 Відповісти
Я хочу сподіватися, що цього року цей сказ скінчиться. Хоч і складно.
Тут невколотим вже не можна ні виїхати, ні в'їхати. Я встигла, кинула все, коли вони мусили ввести перехідний період, бо ніхто не знав, розпорядження пройшло непоміченим. А тоді вибухнув скандал. Сиділа на карантині після повернення. Здорова. Це була ціла сага. З тестами онлайн. І з тим, як з тобою розмовляють, коли дзвонять з перевіркою ... А загалом - бардак повний. І звіт тоді другий вийшов про те, як "борються" - розгромний, як і перший. Навіть один депутат сказав - бордель.

Але багато людей залишили країну з квитком в один кінець. Різних національностей. Одна газетка навіть (на диво) написала про це. Це - незручна правда і лише частинка.

Читаю цю туалетну вколоту "еліту" на даному ресурсі, яка верещить про нашивки для невколотих з позначками "заразний", "небезпечний" і т.д. Як таврують їх вбивцями.

Я нікого не заразила, від мене ніхто не захворів, хоча я спілкувалася зі щепленими в Україні і спілкуюся тут. Без маски, на близькій дистанції. Але подібне тупе бидло долдонить свою мантру.

Знайомі переказували виступ головного "борця" на прес-конференції (з підставними питаннячками - місцеві в коментам самі про це писали, бо ж видно) 30.12. о 17:00, коли анонсував чергову фігню. В шоці були: він молов, що хотів зробити локдаун лише для невколотих, як в Європі - я Вам наведу лінк з цифрами по укольчиках в провінції, бо в усьому винні саме та жменька, яка лишилася і яку практично нікуди не пускають. Правда, в торг.центри можна і до перукарів - так). Але для поліції це буде важко - відстежувати, тому обмеження будуть для всіх. Розказувала не раз, як тут погіршилася криміногенна ситуація, поліцаї, видно, сказали, що їм вже просто не до цього.

Але вони все одно думають, що ж таке зробити, щоб заборонити "ізгоям", бо вколоті повинні мати відчуття привілейованості - не дарма ж вони кололися. Це - слова прем'єра провінції !!! Я не знаю, яким треба бути дебілом, щоб не вкурити до цих пір. З іншого боку, чути вереск про "законність" цієї "боротьби" ... Хотіла б побачити, в якій конституції чи законах йдеться про привілеї одним громадянам щодо інших через укольчик.

https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees/vaccination

Інфа на 30,12.

12+ - 91,7% - 1 укольчик і більше
89,5% - двічі вколоті 12+.
Не знаходжу статистики по 5-11, кілька десятків тисяч вони вже обкололи.
Зараз шпигають третьою дозою.

Зберігайте спокій і позитив, без цього - погано. Тримайтеся ! Переживемо цю прикрість.
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03.01.2022 01:12 Відповісти
План, задуманный глобалистами, переплюнул по своим масштабам всё что планировали Гитлер, Сталин, Мао, Пол Пот и ещё масса отморозков, дорвавшихся до власти на этой планете.
Мира не будет пока авторы этого плана не наказаны в соответствии рецептами Нюрнберга.
Это не месть. Это justice.

У нас в Австралии начались подвижки в умонастроениях населения:
https://www.youtube.com/watch?v=TYftHr5Y2k0
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03.01.2022 08:40 Відповісти
Молодці !

А в нас уже ж армія від сьогодні штрикати 3м укольчиком почала.

І щойно прочитала статейку чергового фашиста-проститута, який вважає себе журналістом =обов*язкова уколізація чи комендантська година=: падаль (вже не перша) просуває цю тезу (газетка коментики вимкнула: бо 1го ж січня люди протестували проти ком.години рівно в 22:00, як вона почалася, поліцаї 1 арештували і 57 виписали штраф).

Цифри я Вам наводила. Але треба уколізувати всіх. Будь-якими методами.
Готові на все, виродки.

Так - справедливість. Тільки якще їх покарати, коли абсолютна б-ть населення в усіх країнах - тупе стадо.

Сьогодні -23, стоять, дебіли, годинами на морозі, щоб тестик здати ...
Так само стадом спішать на 3тю ширку: дві ж уже дуже "допомогли".

Сил нам ! І здоров'я !
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03.01.2022 22:24 Відповісти
Mи переможемо, шановна. Бо у них немає грошей.
Локдануны - это очень дорого, и у них сейчас выбора нет: усиливать террор - означает что экономика остановится, и гипернфляция смоет весь правящий класс в унитаз. Такое уже было в истории не раз.
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03.01.2022 23:38 Відповісти
Добрий день !
Це я Вам скопіюю з іншої гілки (розійшлася !!!), а згодом додам деталі. Не завтра, завтра - Святвечір.

Ви б "борцям" переслали заяву, бо цю всю істерію вже неможливо витримувати.
Щодня нові "директиви", заборони, "заходи", навіть тих, хто весь час слухняно мовчав - прориває.

Сьогодні з кількох сторін критика пішла, відкрито кажуть, що "борці", як курки без голови, бігають і не знають, що робити. А головний санітарний лікарчук робить conflicting proposals.

Проте головне завдання - боротьба з "ізгоями" і завтра ще одне чучало (міністЕр "охорони здоров'я") буде оголошувати чергові заборони для них. То люди питають: а коли воно оголосить про заходи щодо покращення власне системи охорони здоров'я.

А головний прикол: скасували тестики плр, бо їх нема. "Доборолися". "Все під контролем" (с).
Людина не може тепер прийти в центр тестування і його здати, щоб, наприклад, підтвердити чи анулювати позитивний результатик експрес-тестику.

Їх робитимуть тільки стареньким людям в резиденціях, ув'язненим, індіанцям на півночі, в шпиталях. Хіба що в приватній лабораторії, але це коштує 200 баксів.

Тепер, якщо є симптоми, людина важається ковідною. Вуаля.
Ну, побачимо, які циферки малюватимуть.
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06.01.2022 08:49 Відповісти
Новости которые Вы рассказали - часть сценария, к сожалению. Он продолжает реализовываться во всём мире.
ПЦР-тесты преднамеренно закончены. Цель: накрутить истерию как можно выше; об этом говорит ключевая фраза: "Тепер, якщо є симптоми, людина важається ковідною. " То есть все кто подхватили обычное ОРЗ, будут записываться в "ковидные".
Обратите внимание, как "внезапно" и везде цифры стали абсолютно дикими: в Британии - 200000 "заражённых" в сутки, в Штатах - миллион (!). У нас в Австралии эти "цифры" взлетели от сотен до десятков тысяч буквально за неделю.
Разумеется, все эти "цифры" - фикция, выдумка. Они нужны для следующей фазы террора. А в чём она состоит - легко понять если следить за событиями в Австрии (их в 1945-м от фашизма, очевидно, не вылечили):
"С 1 февраля 2022 года инициированный Шалленбергом закон о вакцинации вступит в силу. Непривитые будут штрафоваться на сумму до 2000 евро единоразово, причём штрафы могут быть многократными. За отказ платить штраф правонарушители будут брошены в специальную тюрьму для непривитых людей на срок до одного года. За исполнением закона, в первую очередь, должна следить полиция, но не исключены случаи массового сопротивления. Тогда могут потребоваться военные."
https://newsland.com/user/4296757178/content/professor-valentin-katasonov-silovoi-variant-vaktsinatsii-ot-kovida/7530873
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06.01.2022 09:11 Відповісти
А вот то что у вас к этому безобразию привлекли армию - это преступление чудовищных масштабов. У армии есть только одна миссия: защитить страну от иностранного военного вторжения. Всё.
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04.01.2022 00:04 Відповісти
На козлиную тему собрались козлы со всего Цензора, Новый Год у них, праздник.
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01.01.2022 09:42 Відповісти
Коли у країні війна...
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01.01.2022 09:49 Відповісти
У меня нет никакого праздника.
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01.01.2022 09:50 Відповісти
Во Франции почти 81% населения полностью вакцинирован, и более 200 000 заражений третьи сутки подряд... Пора колоть третью дозу животворящей жижи, - смертность низкая, естественно, архитекторы нового мирового порядка недовольны результатом...
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01.01.2022 09:58 Відповісти
Сама по себе цифра 200000 является абсурдной. Для того чтобы её получить, им нужно было в предновогодний день протестировать несколько миллионов человек. Кто это согласится такой х*нёй заниматься 31-го декабря ?
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01.01.2022 10:01 Відповісти
Во-первых, - это тенденция последних трех суток; во-вторых, - не сказано, вошло ли 31 число в оную. Но факт остается фактом, - в Европе, где полностью вакцинировано 75-80 %% населения колоссальный скачек заболевания. Тем 44% умственно-ущербных в Украине, которые укололись уже не помочь, а вот тем 56%, есть ещё о чем подумать.
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01.01.2022 10:16 Відповісти
Ну не верю я в этих цифры "случаев"; это статистически невозможно - протестировать в предновогодний день несколько миллионов человек.
По последнему пункту - абсолютно согласен. Пусть думают (те кто ещё могут).
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01.01.2022 10:36 Відповісти
А посчитать тех кто в больницу обратились - возможно?
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01.01.2022 11:29 Відповісти
Koнечно. Можно им даже на входе давать носовой платок, пачку аспирина, и отправить домой.
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01.01.2022 12:34 Відповісти
Ну вот ты и ответил на свой вопрос "как посчитали 200000"
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01.01.2022 15:05 Відповісти
Двести тысяч в один день обратились в больницы ?
Ты себе примерно представляешь толпу размером в двести тысяч человек ?
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01.01.2022 15:08 Відповісти
Не знаю, як у Франції, але тут в к-ть "нових випадків" / "заражОнних" записують всі контакти тих, кому тестик показав позитивний результат.
Одна пані писала, що в її доньки таких набралося 31.

От і рахуйте.
До того ж, "точність" тестиків дуже і дуже неоднозначна, про що неодноразово було заявлено - мусили визнати.
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01.01.2022 21:32 Відповісти
Нижче відписала Гонті.
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01.01.2022 21:33 Відповісти
Та нікого ж зараз не цікавить чим ви захворіли і від чого. Утирки виконують завдання заокеанських керманичів по програмі залякування і примусу до т.з. вакцинації. Є план, який їм довели, - вони його тупо виконують, а яка насправді дія того лайна на організм людини і для чого воно призначено, про це можуть не знати і ті, що це лайно виготовляють. Тому рішення лишень одне, - якщо ви зрозуміли, що вас намагаються вбити чи покалічити, ви маєте повне право на адекватну відповідь...
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02.01.2022 07:07 Відповісти
Виражаю глубачяйшую азабочєнность і абєспакоєнность. Ось так!
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01.01.2022 10:00 Відповісти
Можемо жаб підкинуть,в обмін на зброю!
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01.01.2022 10:21 Відповісти
у макрона омикрон!
Суровые годы уходят!

за ними другие приходят

они будут тоже трудны!

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01.01.2022 10:13 Відповісти
згідно графіку розпилу бюджету ЄС, черга від Італії плавно переходить до Франції
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01.01.2022 10:46 Відповісти
Положительным моментом этой псевдоэпидемии является то, что она заставила проявиться продажных политиков лоббирующих интересы транснациональных коорпораций.
В Германии одно время начали расследование,что в вакцинах обнаружено то, что быть не должно, приостановили вакцинацию,через некоторое время продолжили, как будто ничего не произошло, паралельно нагнетая панику.
В Англии аналогично, смертностьот вакцинации, побочки... и заглохло, снова нагнетание паники.
Италия. Массовые протесты. Информация строго дозированная, и резкие вспышки т.н. короновируса.
Франция. Макрон,банкир Ротшильдов, неоднократно заключал контракты с Пфайзер.
США, здесь все ясно, свои коорпорации без куска хлеба они не оставят.
Канада и Израиль. Здесь полная власть Моссада.
Украина. Слуга многих господ, нахваталась всех эксперементальных отрав, в надежде срубить бабло.
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01.01.2022 12:05 Відповісти
Концентрат маразма.
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01.01.2022 13:13 Відповісти
не сцы Макарон, путлер тебе зарплату повысит в новом году !
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01.01.2022 13:20 Відповісти
Да пофик, улиткоедов стало много, хай без круассссссанов поживут.
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01.01.2022 14:10 Відповісти
Вакцинировались вакцинировались...и до лампочки всё. Прикидую как брешут эти статисты. Увидеть бы реально настоящую статистику по смертности среди вакцинированных..что то мне подсказывает что циферки там совсем не такие радужные как об этот трубят лже СМИ придворные.
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01.01.2022 14:21 Відповісти
"Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны"©
Это "визнаному поціновувачу грудей стареньких бабусь"® Макрону любимая школьная учительница Брижит Жановна надавала по жопе за плохую подготовку к уроку по предмету "Зарубежная литература" на тему "Роман Булгакова «Собачье сердце»".
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01.01.2022 14:24 Відповісти
В стране 75% вакцинированных и за сутки 232 200 заболевших? У нас 33%.

Капля никотина убивает лошадь!
Хомячка разносит на мелкие кусочки.
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01.01.2022 15:54 Відповісти
слишком разношерстное население во Франции. Это плод вековых колониальных традиций - так называемых рантье. Проблемы у жабоедов начались через отказ от свертывания колониальной политики, они до конца держались за Индокитай, Ливию,Алжир и т.д.Даже сейчас Микрон просил фюрера взять участие в ЦАР, Ливии ну а Сирия туда же. Но везде обосрались, и сердятся сейчас на Путина за зверства вагнеровцев в ЦАР и Ливии. В Ливии закончилось тем, что османы спалили все что может ездить. Так же как и в Сирии. И Микрон с Путиным сдулись. А османы в свою очередь предупредили фюрера о будущей помощи Украине-вот так только надо "решать" вопрос с гуннами, которые уже выкопали топор войны.
в 1919 году именно Жабоеды не взиврая на союзников заложили основы второй мировой. ВМВ еще не окончилась но их гусак пошел на сепаратный договор со Сталиным. Плоды которого пожинают досегодня. А тут плачется, и нашего плаксу возбудил-созваниваются
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01.01.2022 16:34 Відповісти
они и сейчас держатся за негров с арабами. Политика у них такая.
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01.01.2022 17:51 Відповісти
Очевидно,что их вакцины приводят к заражениям, ничего у них все ещё впереди. Жду супер вирус когда они всех уколят
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02.01.2022 10:41 Відповісти
Де ждеш? На московських болотах?

Запам'ятай, та іншим розкажи: від вакцини неможливо заразитися!!!
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02.01.2022 12:20 Відповісти
 
 