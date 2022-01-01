Найближчі кілька тижнів будуть "важкими" для Франції, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон висловив впевненість у тому, що найближчі кілька тижнів будуть "важкими" для Франції.
Про це Макрон заявив у новорічному зверненні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters
Повідомляється, що за добу до Нового року в країні зафіксували 232 200 нових випадків COVID-19. Це найвищий показник за увесь час пандемії. Клькість нових випадків за останню добу перевищує 200 тисячі третій день поспіль.
За даними Reuters, такі показники роблять Францію одним з епіцентрів пандемії. Інфікування у Франції значно перевищили показники, зафіксовані в Італії та Великобританії, які також повідомили про нові рекорди в п’ятницю.
Зазначається, що Макрон повторив свій заклик до масової вакцинації, назвавши щеплення надійним рішенням для виходу із пандемії, який, на його думку, можливий у 2022 році.
"Ми минемо поточний виклик, дотримуючись тих же принципів, що й у перший день (пандемії)", - зазначив він.
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кілька.
От афёры им в итоге придётся отказаться, ввиду дефицита финансов. Однако репутация режима апартеида у Франции останется навсегда. И будет навсегда связана с именем этого президента.
Стадо разобщено, напугано, дезориентировано. Что, в общем то , и понятно. Ибо вирус страшнючий.
Многие просто не понимают ситуации. Абсолютно. И насмехаються над теми, кто в теме, кто понимает.
Организаторы праздника захотели уколоть человечество - запросто укололи. Только единицы еще отбрыкиваются. И будут укалывать дальше.
САмое отвратное, что всякие там власти и привластные жополизы, скорее, уколоты настоящей вакциной. Ведь НИКТО из них не откинул копыта. Никто. Даже в захланной ВР в Украине.
Никто на верх не допускается без разрешения "хозяев".
Ркомендую Вам найти на ютубе видео Вадима Шегалова. Очень познавательно.
Вітаю Вас і Ваших рідних з Новим Роком !
Бажаю, щоб він був добрим і щасливим ! І усім - здоров'я !
Хочу Вам пожелать того же, уважаемая !
Xaй
"Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм i ми, браття, у своїй сторонці.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду."
Тоді побачимося !
Или нужно ехать за сотню с гаком километров (у нас тут маленькие кенгуру: Wallaby).
https://www.visitphillipisland.com.au/ Visit Phillip Island - Official Tourism Website
Тут невколотим вже не можна ні виїхати, ні в'їхати. Я встигла, кинула все, коли вони мусили ввести перехідний період, бо ніхто не знав, розпорядження пройшло непоміченим. А тоді вибухнув скандал. Сиділа на карантині після повернення. Здорова. Це була ціла сага. З тестами онлайн. І з тим, як з тобою розмовляють, коли дзвонять з перевіркою ... А загалом - бардак повний. І звіт тоді другий вийшов про те, як "борються" - розгромний, як і перший. Навіть один депутат сказав - бордель.
Але багато людей залишили країну з квитком в один кінець. Різних національностей. Одна газетка навіть (на диво) написала про це. Це - незручна правда і лише частинка.
Читаю цю туалетну вколоту "еліту" на даному ресурсі, яка верещить про нашивки для невколотих з позначками "заразний", "небезпечний" і т.д. Як таврують їх вбивцями.
Я нікого не заразила, від мене ніхто не захворів, хоча я спілкувалася зі щепленими в Україні і спілкуюся тут. Без маски, на близькій дистанції. Але подібне тупе бидло долдонить свою мантру.
Знайомі переказували виступ головного "борця" на прес-конференції (з підставними питаннячками - місцеві в коментам самі про це писали, бо ж видно) 30.12. о 17:00, коли анонсував чергову фігню. В шоці були: він молов, що хотів зробити локдаун лише для невколотих, як в Європі - я Вам наведу лінк з цифрами по укольчиках в провінції, бо в усьому винні саме та жменька, яка лишилася і яку практично нікуди не пускають. Правда, в торг.центри можна і до перукарів - так). Але для поліції це буде важко - відстежувати, тому обмеження будуть для всіх. Розказувала не раз, як тут погіршилася криміногенна ситуація, поліцаї, видно, сказали, що їм вже просто не до цього.
Але вони все одно думають, що ж таке зробити, щоб заборонити "ізгоям", бо вколоті повинні мати відчуття привілейованості - не дарма ж вони кололися. Це - слова прем'єра провінції !!! Я не знаю, яким треба бути дебілом, щоб не вкурити до цих пір. З іншого боку, чути вереск про "законність" цієї "боротьби" ... Хотіла б побачити, в якій конституції чи законах йдеться про привілеї одним громадянам щодо інших через укольчик.
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees/vaccination
Інфа на 30,12.
12+ - 91,7% - 1 укольчик і більше
89,5% - двічі вколоті 12+.
Не знаходжу статистики по 5-11, кілька десятків тисяч вони вже обкололи.
Зараз шпигають третьою дозою.
Зберігайте спокій і позитив, без цього - погано. Тримайтеся ! Переживемо цю прикрість.
Мира не будет пока авторы этого плана не наказаны в соответствии рецептами Нюрнберга.
Это не месть. Это justice.
У нас в Австралии начались подвижки в умонастроениях населения:
https://www.youtube.com/watch?v=TYftHr5Y2k0
А в нас уже ж армія від сьогодні штрикати 3м укольчиком почала.
І щойно прочитала статейку чергового фашиста-проститута, який вважає себе журналістом =обов*язкова уколізація чи комендантська година=: падаль (вже не перша) просуває цю тезу (газетка коментики вимкнула: бо 1го ж січня люди протестували проти ком.години рівно в 22:00, як вона почалася, поліцаї 1 арештували і 57 виписали штраф).
Цифри я Вам наводила. Але треба уколізувати всіх. Будь-якими методами.
Готові на все, виродки.
Так - справедливість. Тільки якще їх покарати, коли абсолютна б-ть населення в усіх країнах - тупе стадо.
Сьогодні -23, стоять, дебіли, годинами на морозі, щоб тестик здати ...
Так само стадом спішать на 3тю ширку: дві ж уже дуже "допомогли".
Сил нам ! І здоров'я !
Локдануны - это очень дорого, и у них сейчас выбора нет: усиливать террор - означает что экономика остановится, и гипернфляция смоет весь правящий класс в унитаз. Такое уже было в истории не раз.
Це я Вам скопіюю з іншої гілки (розійшлася !!!), а згодом додам деталі. Не завтра, завтра - Святвечір.
Ви б "борцям" переслали заяву, бо цю всю істерію вже неможливо витримувати.
Щодня нові "директиви", заборони, "заходи", навіть тих, хто весь час слухняно мовчав - прориває.
Сьогодні з кількох сторін критика пішла, відкрито кажуть, що "борці", як курки без голови, бігають і не знають, що робити. А головний санітарний лікарчук робить conflicting proposals.
Проте головне завдання - боротьба з "ізгоями" і завтра ще одне чучало (міністЕр "охорони здоров'я") буде оголошувати чергові заборони для них. То люди питають: а коли воно оголосить про заходи щодо покращення власне системи охорони здоров'я.
А головний прикол: скасували тестики плр, бо їх нема. "Доборолися". "Все під контролем" (с).
Людина не може тепер прийти в центр тестування і його здати, щоб, наприклад, підтвердити чи анулювати позитивний результатик експрес-тестику.
Їх робитимуть тільки стареньким людям в резиденціях, ув'язненим, індіанцям на півночі, в шпиталях. Хіба що в приватній лабораторії, але це коштує 200 баксів.
Тепер, якщо є симптоми, людина важається ковідною. Вуаля.
Ну, побачимо, які циферки малюватимуть.
ПЦР-тесты преднамеренно закончены. Цель: накрутить истерию как можно выше; об этом говорит ключевая фраза: "Тепер, якщо є симптоми, людина важається ковідною. " То есть все кто подхватили обычное ОРЗ, будут записываться в "ковидные".
Обратите внимание, как "внезапно" и везде цифры стали абсолютно дикими: в Британии - 200000 "заражённых" в сутки, в Штатах - миллион (!). У нас в Австралии эти "цифры" взлетели от сотен до десятков тысяч буквально за неделю.
Разумеется, все эти "цифры" - фикция, выдумка. Они нужны для следующей фазы террора. А в чём она состоит - легко понять если следить за событиями в Австрии (их в 1945-м от фашизма, очевидно, не вылечили):
"С 1 февраля 2022 года инициированный Шалленбергом закон о вакцинации вступит в силу. Непривитые будут штрафоваться на сумму до 2000 евро единоразово, причём штрафы могут быть многократными. За отказ платить штраф правонарушители будут брошены в специальную тюрьму для непривитых людей на срок до одного года. За исполнением закона, в первую очередь, должна следить полиция, но не исключены случаи массового сопротивления. Тогда могут потребоваться военные."
https://newsland.com/user/4296757178/content/professor-valentin-katasonov-silovoi-variant-vaktsinatsii-ot-kovida/7530873
По последнему пункту - абсолютно согласен. Пусть думают (те кто ещё могут).
Ты себе примерно представляешь толпу размером в двести тысяч человек ?
Одна пані писала, що в її доньки таких набралося 31.
От і рахуйте.
До того ж, "точність" тестиків дуже і дуже неоднозначна, про що неодноразово було заявлено - мусили визнати.
Суровые годы уходят!
за ними другие приходят
они будут тоже трудны!
В Германии одно время начали расследование,что в вакцинах обнаружено то, что быть не должно, приостановили вакцинацию,через некоторое время продолжили, как будто ничего не произошло, паралельно нагнетая панику.
В Англии аналогично, смертностьот вакцинации, побочки... и заглохло, снова нагнетание паники.
Италия. Массовые протесты. Информация строго дозированная, и резкие вспышки т.н. короновируса.
Франция. Макрон,банкир Ротшильдов, неоднократно заключал контракты с Пфайзер.
США, здесь все ясно, свои коорпорации без куска хлеба они не оставят.
Канада и Израиль. Здесь полная власть Моссада.
Украина. Слуга многих господ, нахваталась всех эксперементальных отрав, в надежде срубить бабло.
Борьбы за свободу страны
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны"©
Это "визнаному поціновувачу грудей стареньких бабусь"® Макрону любимая школьная учительница Брижит Жановна надавала по жопе за плохую подготовку к уроку по предмету "Зарубежная литература" на тему "Роман Булгакова «Собачье сердце»".
Капля никотина убивает лошадь!
Хомячка разносит на мелкие кусочки.
в 1919 году именно Жабоеды не взиврая на союзников заложили основы второй мировой. ВМВ еще не окончилась но их гусак пошел на сепаратный договор со Сталиным. Плоды которого пожинают досегодня. А тут плачется, и нашего плаксу возбудил-созваниваются
Запам'ятай, та іншим розкажи: від вакцини неможливо заразитися!!!