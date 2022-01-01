Найближчі кілька тижнів будуть "важкими" для Франції, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон висловив впевненість у тому, що найближчі кілька тижнів будуть "важкими" для Франції.

Про це Макрон заявив у новорічному зверненні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters

Повідомляється, що за добу до Нового року в країні зафіксували 232 200 нових випадків COVID-19. Це найвищий показник за увесь час пандемії. Клькість нових випадків за останню добу перевищує 200 тисячі третій день поспіль.

За даними Reuters, такі показники роблять Францію одним з епіцентрів пандемії. Інфікування у Франції значно перевищили показники, зафіксовані в Італії та Великобританії, які також повідомили про нові рекорди в п’ятницю.

Зазначається, що Макрон повторив свій заклик до масової вакцинації, назвавши щеплення надійним рішенням для виходу із пандемії, який, на його думку, можливий у 2022 році.

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"Ми минемо поточний виклик, дотримуючись тих же принципів, що й у перший день (пандемії)", - зазначив він.