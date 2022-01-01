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Кулеба поздравил Польшу с председательством в ОБСЕ: Ожидаю плодотворного сотрудничества
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
С сегодняшнего дня Польша начинает председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поздравил польского коллегу Збигнева Рау с этим.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер Кулебы.
"Приветствую коллегу и друга Збигнева Рау с началом председательства Польши в ОБСЕ. Ожидаю плодотворного сотрудничества для защиты принципов ОБСЕ, в частности права государств выбирать собственное будущее, восстановление уважения к международному праву и территориальной целостности Украины", - отметил Кулеба.
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Европе уже давно надо понять, что только полный или хотя бы максимальный бойкот нынешних кремлёвских отморозков может как-то на них повлиять. Необходимо, чтобы каждый европеец, особенно из тех, кто хочет "взаимовыгодной торговли" с Рашкой, понимал, что когда они покупают что-то русское, эти деньги пойдут на различные диверсии против них же, против Европы, потому что ныне всем надо осознать, что Рашка - это враг Европы, причём враг вековой, злобный, хамоватый, коварный, хоть и отсталый, но завистливый, мстительный из-за своей ущербности с завышенной самооценкой и петушачьей хвастливостью, а для этого, чтобы поддерживать свою лживую самооценку, как для типичного быдла, ему надо постоянно унижать других
Так что Путтолини и его прихлебаи должны винить в этом только себя!