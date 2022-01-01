Кулеба поздравил Польшу с председательством в ОБСЕ: Ожидаю плодотворного сотрудничества

С сегодняшнего дня Польша начинает председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поздравил польского коллегу Збигнева Рау с этим.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер Кулебы.

"Приветствую коллегу и друга Збигнева Рау с началом председательства Польши в ОБСЕ. Ожидаю плодотворного сотрудничества для защиты принципов ОБСЕ, в частности права государств выбирать собственное будущее, восстановление уважения к международному праву и территориальной целостности Украины", - отметил Кулеба.

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