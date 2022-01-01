Кулеба привітав Польщу із головуванням у ОБСЄ: Очікую на плідну співпрацю
Із сьогоднішнього дня Польща починає головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). Голова МЗС України Дмитро Кулеба привітав польського колегу Збігнєва Рау із цим.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твітер Кулеби.
"Вітаю колегу та друга Збігнєва Рау з початком головування Польщі в ОБСЄ. Очікую на плідну співпрацю задля захисту принципів ОБСЄ, зокрема права держав обирати власне майбутнє, відновлення поваги до міжнародного права та територіальної цілісності України", - зазначив Кулеба.
Топ коментарі
+3 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар01.01.2022 11:30
+1 Александр Ивашин #418386
показати весь коментар01.01.2022 11:30
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Европе уже давно надо понять, что только полный или хотя бы максимальный бойкот нынешних кремлёвских отморозков может как-то на них повлиять. Необходимо, чтобы каждый европеец, особенно из тех, кто хочет "взаимовыгодной торговли" с Рашкой, понимал, что когда они покупают что-то русское, эти деньги пойдут на различные диверсии против них же, против Европы, потому что ныне всем надо осознать, что Рашка - это враг Европы, причём враг вековой, злобный, хамоватый, коварный, хоть и отсталый, но завистливый, мстительный из-за своей ущербности с завышенной самооценкой и петушачьей хвастливостью, а для этого, чтобы поддерживать свою лживую самооценку, как для типичного быдла, ему надо постоянно унижать других
Так что Путтолини и его прихлебаи должны винить в этом только себя!