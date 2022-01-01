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Кулеба привітав Польщу із головуванням у ОБСЄ: Очікую на плідну співпрацю

Кулеба привітав Польщу із головуванням у ОБСЄ: Очікую на плідну співпрацю

Із сьогоднішнього дня Польща починає головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). Голова МЗС України Дмитро Кулеба привітав польського колегу Збігнєва Рау із цим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твітер Кулеби.

"Вітаю колегу та друга Збігнєва Рау з початком головування Польщі в ОБСЄ. Очікую на плідну співпрацю задля захисту принципів ОБСЄ, зокрема права держав обирати власне майбутнє, відновлення поваги до міжнародного права та територіальної цілісності України", - зазначив Кулеба.

Читайте також: Дещиця про очікування від головування Польщі в ОБСЄ: Важливим завданням є деескалація ситуації навколо кордонів України

Автор: 

ОБСЄ (3503) Польща (8489) Кулеба Дмитро (3604) Рау Збіґнев (105)


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Топ коментарі
+3
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01.01.2022 11:30
+1
В последнее время Кремль осуществляет массированную атаку на ОБСЕ , говоря о неєффективности и ненужности данной организации . Значит , организация нужная , Украине нужно ее поддерживать !
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01.01.2022 11:30
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01.01.2022 11:30 Відповісти
В последнее время Кремль осуществляет массированную атаку на ОБСЕ , говоря о неєффективности и ненужности данной организации . Значит , организация нужная , Украине нужно ее поддерживать !
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01.01.2022 11:30 Відповісти
Насчёт пограничных диверсий для Польши. Очевидно, что как и ранее, сейчас кризис с мигрантами для Польши и Европы устроили именно кремлёвские гопники, ботоксный фюрер Путлер и его хунта. Так же как и теракты в Европе совершались по их заказу, исполнители вербовались через спонсируемого Кремлём людоеда Асада или через кадыровцев.
Европе уже давно надо понять, что только полный или хотя бы максимальный бойкот нынешних кремлёвских отморозков может как-то на них повлиять. Необходимо, чтобы каждый европеец, особенно из тех, кто хочет "взаимовыгодной торговли" с Рашкой, понимал, что когда они покупают что-то русское, эти деньги пойдут на различные диверсии против них же, против Европы, потому что ныне всем надо осознать, что Рашка - это враг Европы, причём враг вековой, злобный, хамоватый, коварный, хоть и отсталый, но завистливый, мстительный из-за своей ущербности с завышенной самооценкой и петушачьей хвастливостью, а для этого, чтобы поддерживать свою лживую самооценку, как для типичного быдла, ему надо постоянно унижать других
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01.01.2022 11:40 Відповісти
Когда кремлёвский Путтолини жалобно причитает о "расширении" оборонительного блока НАТО, он как обычно ведёт себя бесстыдно лицемерно. Например, забывая упомянуть, что ранее страны восточной Европы были оккупированы СССР с его людоедским тоталитарным режимом. Разве эти страны когда-либо были " исторически подконтрольными России"? Нет, СССР/Россией эти страны были получены под контроль после 2-ой мировой войны в результате ослабленности послевоенной Европы, чем и воспользовались тогдашние обитатели Кремля. Далее произошло, что СССР, держа этим страны в фактической своей оккупации, осуществлял её в основном насильственными методами, регулярно проводя карательно-репрессивные операции против местного населения, чем, соответственно, и настроил эти страны против себя. После чего, в результате ослабления и развала соцлагеря, эти страны поспешили защитить себя от возможного повторения этой оккупации со стороны восточного соседа. Что и привело к расширению оборонительного блока НАТО, включающего в себя и защищающего наиболее цивилизованные страны мира.
Так что Путтолини и его прихлебаи должны винить в этом только себя!
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01.01.2022 11:42 Відповісти
Слава, Богу, не фрицы или жабоеды.
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01.01.2022 11:51 Відповісти
"Плодотворную"- шо плодиться будут?
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01.01.2022 12:53 Відповісти
Алиев выкинул этих наблюдателей на мороз. Иначе эти вуайеристы еще тридцать лет наблюдали.
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01.01.2022 12:57 Відповісти
Сомневаюсь что поляки смогут заставить работать этих дармоедов.
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01.01.2022 13:06 Відповісти
Поляки надежные союзники. Познавшие на себе всю прелесть рашистско-комуняцкой оккупации. Они тем более заинтересованы в нераспространении этой заразы до своих границ.
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01.01.2022 13:35 Відповісти
 
 