Кулеба привітав Польщу із головуванням у ОБСЄ: Очікую на плідну співпрацю

Із сьогоднішнього дня Польща починає головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). Голова МЗС України Дмитро Кулеба привітав польського колегу Збігнєва Рау із цим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твітер Кулеби.

"Вітаю колегу та друга Збігнєва Рау з початком головування Польщі в ОБСЄ. Очікую на плідну співпрацю задля захисту принципів ОБСЄ, зокрема права держав обирати власне майбутнє, відновлення поваги до міжнародного права та територіальної цілісності України", - зазначив Кулеба.

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