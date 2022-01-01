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Новости За рубежом
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Франция начинает председательство в Совете ЕС

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Франция начинает председательство в Совете ЕС

Франция 1 января взяла председательство в Совете ЕС от Словении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Французского председательства ЕС.

"С 1 января 2022 года Франция принимает председательство в Совете Европейского Союза на шесть месяцев. Правительство Франции объявило, что хотело бы строить свое председательство вокруг концепции "Восстановление, сила и чувство принадлежности". Свои действия Франция координирует с программой Трио председательства на следующие 18 месяцев и будет работать вместе с Чешской Республикой во второй половине 2022 года и со Швецией в первой половине 2023 года", - говорится в сообщении.

На сайте обнародовано приветственное слово президента Франции Эмманюэля Макрона, в котором он излагает направления деятельности в рамках ЕС на следующие шесть месяцев. Среди них – борьба с пандемией COVID-19, экономическое возрождение, координация усилий в преодолении климатических изменений и реагирование на все большую агрессивность "недружественных сил".

По его словам, коронакризис еще раз доказал, что ЕС достигает лучших результатов, когда вместе преодолевает общие вызовы. Благодаря этому Европа достигла одного из самых высоких показателей вакцинации и предоставила третьим странам наибольшее количество вакцин. В то же время, ЕС предпринял конкретные меры по защите собственных граждан от экономических последствий этого кризиса, от безработицы и банкротства.

Макрон отметил, что во время Французского председательства в Совете ЕС эта повестка дня, направленная на укрепление суверенности Европы, будет ускорена.

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Он также добавил, что Французское председательство станет для ЕС "моментом истины" во введении регуляторных правил и ответственности для цифровых платформ, в проработке "углеродной цены" для импортных товаров на европейских границах, в определении минимального уровня заработной платы европейцев, для дальнейшего развития отношений Евросоюза со странами Африки и т.д.
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Топ комментарии
+10
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01.01.2022 12:32
+7
Щас начнется *лядство с претензией на изысканность
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01.01.2022 12:24
+5
Во Франции всё прекрасно. И ландшафты с пейзажами, и кухня с климатом и театр с кинофильмами и багет, сыры, вино, круассаны. Единственное что отвратительно во Франции это французы. За последние полтора-два столетия они стали нацией падальщиков. Жируют на трупах преданных ими народов и стран.
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01.01.2022 12:39
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Щас начнется *лядство с претензией на изысканность
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01.01.2022 12:24 Ответить
Франція нас зіллє першими. Ми для неї зайвий баласт, який зовсім не потрібен Євросоюзу. Ху#ло за це вже давно їм заплатив, а зараз лише доплачує.
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01.01.2022 12:25 Ответить
Ми для них товар, на якому можна добре підзаробити.
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01.01.2022 13:06 Ответить
З Новим Роком! Все тільки починається, а вам вже все набридло!
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01.01.2022 14:17 Ответить
За всіх ніколи не розписуйся, товаром вважають себе слабохарактерні і не впевнені люди, у яких відсутня повага до самого себе
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01.01.2022 15:09 Ответить
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01.01.2022 12:32 Ответить
😁 з головою... ногами й цицьками.
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01.01.2022 13:06 Ответить
глядя на заглавие показалось(что франция начала голодування... сразу мысль...с чего бы это?! да... эти на управляют там в пользу рассеи жабоеды...., хоть в ОБСЕ поляк будет год возглавлять... так наверняка будет тол для них и УКРАИНЫ!
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01.01.2022 12:34 Ответить
Ну і кому це цікаво???


Сьогодні День Народження Степана Бандери, а на цензорі такої події нема ... Юра Бутусов проснися
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01.01.2022 12:38 Ответить
Степана Андрійовича вже привітали.
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01.01.2022 14:00 Ответить
Во Франции всё прекрасно. И ландшафты с пейзажами, и кухня с климатом и театр с кинофильмами и багет, сыры, вино, круассаны. Единственное что отвратительно во Франции это французы. За последние полтора-два столетия они стали нацией падальщиков. Жируют на трупах преданных ими народов и стран.
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01.01.2022 12:39 Ответить
А саме огидне у Франції - це французи при владі.
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01.01.2022 12:55 Ответить
Макрон еврей.
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01.01.2022 13:17 Ответить
Новая евротолерантность:
"Нравится-не нравится - ВСЕМ ЖРАТЬ ОЛИВЬЕ с Советским шампанским !"
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01.01.2022 13:22 Ответить
Ну вот, полтора года терпеть этих трусливых жабоедов...
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01.01.2022 13:57 Ответить
Знову политические бл.. ди будут рассказывать, что не стоит сопротивлятся кацапстану
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01.01.2022 14:29 Ответить
Короче, в новом году будут Омикрон и Эмакрон.
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01.01.2022 14:55 Ответить
 
 