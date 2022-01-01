Франция начинает председательство в Совете ЕС

Франция 1 января взяла председательство в Совете ЕС от Словении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Французского председательства ЕС.

"С 1 января 2022 года Франция принимает председательство в Совете Европейского Союза на шесть месяцев. Правительство Франции объявило, что хотело бы строить свое председательство вокруг концепции "Восстановление, сила и чувство принадлежности". Свои действия Франция координирует с программой Трио председательства на следующие 18 месяцев и будет работать вместе с Чешской Республикой во второй половине 2022 года и со Швецией в первой половине 2023 года", - говорится в сообщении.

На сайте обнародовано приветственное слово президента Франции Эмманюэля Макрона, в котором он излагает направления деятельности в рамках ЕС на следующие шесть месяцев. Среди них – борьба с пандемией COVID-19, экономическое возрождение, координация усилий в преодолении климатических изменений и реагирование на все большую агрессивность "недружественных сил".

По его словам, коронакризис еще раз доказал, что ЕС достигает лучших результатов, когда вместе преодолевает общие вызовы. Благодаря этому Европа достигла одного из самых высоких показателей вакцинации и предоставила третьим странам наибольшее количество вакцин. В то же время, ЕС предпринял конкретные меры по защите собственных граждан от экономических последствий этого кризиса, от безработицы и банкротства.

Макрон отметил, что во время Французского председательства в Совете ЕС эта повестка дня, направленная на укрепление суверенности Европы, будет ускорена.

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Он также добавил, что Французское председательство станет для ЕС "моментом истины" во введении регуляторных правил и ответственности для цифровых платформ, в проработке "углеродной цены" для импортных товаров на европейских границах, в определении минимального уровня заработной платы европейцев, для дальнейшего развития отношений Евросоюза со странами Африки и т.д.