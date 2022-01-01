Франція розпочинає головування у Раді ЄС

Франція 1 січня перебрала головування в Раді ЄС від Словенії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на на сайті Французького головування ЄС.

"З 1 січня 2022 року Франція приймає головування в Раді Європейського Союзу на шість місяців. Уряд Франції оголосив, що хотів би будувати своє головування навколо концепції "Відновлення, сила та почуття приналежності". Свої дії Франція координує з програмою Тріо головування на наступні 18 місяців і працюватиме разом із Чеською Республікою у другій половині 2022 року та зі Швецією у першій половині 2023 року", - йдеться у повідомленні.

На сайті оприлюднено вітальне слово президента Франції Емманюеля Макрона, в якому він викладає напрямки діяльності в межах ЄС на наступні шість місяців. Серед них – боротьба з пандемією COVID-19, економічне відродження, координація зусиль у подоланні кліматичних змін та реагування на дедалі більшу агресивність "недружніх сил".

За його словами, коронакриза ще раз довела, що ЄС досягає кращих результатів, коли разом долає спільні виклики. Завдяки цьому Європа досягла одного з найвищих показників вакцинації та змогла надати третім країнам найбільшу кількість вакцин. Водночас ЄС здійснив конкретні заходи для захисту власних громадян від економічних наслідків цієї кризи, від безробіття та банкрутства.

Макрон наголосив на тому, що під час Французького головування в Раді ЄС цей порядок денний, спрямований на зміцнення суверенності Європи, буде прискорений.

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Він також додав, що Французьке головування стане для ЄС "моментом істини" у введенні регуляторних правил та відповідальності для цифрових платформ, в опрацюванні "вуглецевої ціни" для імпортних товарів на європейських кордонах, у визначенні мінімального рівня заробітної плати європейців, для подальшого розвитку відносин Євросоюзу з країнами Африки тощо.