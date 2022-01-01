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Новини
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Франція розпочинає головування у Раді ЄС

Франція розпочинає головування у Раді ЄС

Франція 1 січня перебрала головування в Раді ЄС від Словенії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на на сайті Французького головування ЄС.

"З 1 січня 2022 року Франція приймає головування в Раді Європейського Союзу на шість місяців. Уряд Франції оголосив, що хотів би будувати своє головування навколо концепції "Відновлення, сила та почуття приналежності". Свої дії Франція координує з програмою Тріо головування на наступні 18 місяців і працюватиме разом із Чеською Республікою у другій половині 2022 року та зі Швецією у першій половині 2023 року", - йдеться у повідомленні.

На сайті оприлюднено вітальне слово президента Франції Емманюеля Макрона, в якому він викладає напрямки діяльності в межах ЄС на наступні шість місяців. Серед них – боротьба з пандемією COVID-19, економічне відродження, координація зусиль у подоланні кліматичних змін та реагування на дедалі більшу агресивність "недружніх сил".

За його словами, коронакриза ще раз довела, що ЄС досягає кращих результатів, коли разом долає спільні виклики. Завдяки цьому Європа досягла одного з найвищих показників вакцинації та змогла надати третім країнам найбільшу кількість вакцин. Водночас ЄС здійснив конкретні заходи для захисту власних громадян від економічних наслідків цієї кризи, від безробіття та банкрутства.

Макрон наголосив на тому, що під час Французького головування в Раді ЄС цей порядок денний, спрямований на зміцнення суверенності Європи, буде прискорений.

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Він також додав, що Французьке головування стане для ЄС "моментом істини" у введенні регуляторних правил та відповідальності для цифрових платформ, в опрацюванні "вуглецевої ціни" для імпортних товарів на європейських кордонах, у визначенні мінімального рівня заробітної плати європейців, для подальшого розвитку відносин Євросоюзу з країнами Африки тощо.

Автор: 

Франція (3053) Євросоюз (13374) Макрон Емманюель (1454)


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Топ коментарі
+10
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01.01.2022 12:32
+7
Щас начнется *лядство с претензией на изысканность
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01.01.2022 12:24
+5
Во Франции всё прекрасно. И ландшафты с пейзажами, и кухня с климатом и театр с кинофильмами и багет, сыры, вино, круассаны. Единственное что отвратительно во Франции это французы. За последние полтора-два столетия они стали нацией падальщиков. Жируют на трупах преданных ими народов и стран.
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01.01.2022 12:39
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Щас начнется *лядство с претензией на изысканность
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01.01.2022 12:24 Відповісти
Франція нас зіллє першими. Ми для неї зайвий баласт, який зовсім не потрібен Євросоюзу. Ху#ло за це вже давно їм заплатив, а зараз лише доплачує.
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01.01.2022 12:25 Відповісти
Ми для них товар, на якому можна добре підзаробити.
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01.01.2022 13:06 Відповісти
З Новим Роком! Все тільки починається, а вам вже все набридло!
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01.01.2022 14:17 Відповісти
За всіх ніколи не розписуйся, товаром вважають себе слабохарактерні і не впевнені люди, у яких відсутня повага до самого себе
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01.01.2022 15:09 Відповісти
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01.01.2022 12:32 Відповісти
😁 з головою... ногами й цицьками.
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01.01.2022 13:06 Відповісти
глядя на заглавие показалось(что франция начала голодування... сразу мысль...с чего бы это?! да... эти на управляют там в пользу рассеи жабоеды...., хоть в ОБСЕ поляк будет год возглавлять... так наверняка будет тол для них и УКРАИНЫ!
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01.01.2022 12:34 Відповісти
Ну і кому це цікаво???


Сьогодні День Народження Степана Бандери, а на цензорі такої події нема ... Юра Бутусов проснися
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01.01.2022 12:38 Відповісти
Степана Андрійовича вже привітали.
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01.01.2022 14:00 Відповісти
Во Франции всё прекрасно. И ландшафты с пейзажами, и кухня с климатом и театр с кинофильмами и багет, сыры, вино, круассаны. Единственное что отвратительно во Франции это французы. За последние полтора-два столетия они стали нацией падальщиков. Жируют на трупах преданных ими народов и стран.
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01.01.2022 12:39 Відповісти
А саме огидне у Франції - це французи при владі.
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01.01.2022 12:55 Відповісти
Макрон еврей.
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01.01.2022 13:17 Відповісти
Новая евротолерантность:
"Нравится-не нравится - ВСЕМ ЖРАТЬ ОЛИВЬЕ с Советским шампанским !"
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01.01.2022 13:22 Відповісти
Ну вот, полтора года терпеть этих трусливых жабоедов...
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01.01.2022 13:57 Відповісти
Знову политические бл.. ди будут рассказывать, что не стоит сопротивлятся кацапстану
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01.01.2022 14:29 Відповісти
Короче, в новом году будут Омикрон и Эмакрон.
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01.01.2022 14:55 Відповісти
 
 