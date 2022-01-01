Металлургическая площадка днепровского завода Ярославского приостанавливает работу из-за нерентабельности продукта, - СМИ
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С 1 января 2022 года металлургическая площадка Днепровского металлургического завода (в прошлом – завод имени Петровского), принадлежащая DCH Александра Ярославского, останавливает свою работу из-за нерентабельности продукта.
Об этом "Экономической правде" сообщил источник на предприятии, передает Цензор.НЕТ.
"Есть комплекс причин: неопределенность поставок угля из России, сложности с логистикой сырья из-за нехватки вагонного парка и стоимости энергоносителей. Это в комплексе заключается в себестоимости продукции, которая не позволяет быть предприятию рентабельным", - отметил он.
По его словам, точных сроков простоя еще нет, но предварительно остановка ожидается от одного месяца, а решение о возобновлении работы будет зависеть от конъюнктуры на рынке металлопроката.
Напомним, завод состоит из металлургического и коксохимического блока. Второй сейчас работает.
Пожалуйста, подождите...
А зачем другим сильно снижать цены, да и кто их пустит в Украину.
откуда ты такой злонамеренный идиот? неужто из израйля?
Посмотри, кто выставляет газ на евроаукцион. Там даже газпром не росийский а немецкий. Налоги платит в Германии и прибыль тоже остается в Германии.
Для покупки европейских чиновников и политиков.
АУ! IT - шники! Вы почему не ноете? Работаете? Времени нету ныть? "Барыги"....
Понятно, что часть низкотехнологических компаний закроется. Вот и замечательно! Других предприятий нету? Хм... А были?
И они не ноют, они просто поменяли страну для бизнеса
Можно, конечно, пофантазировать о причинах такого решения.... Если совсем скучно....
Обычное дело. Рынок именно так и работает. Не всем удается создать для себя Ротердам+ и получать бабло за неоказанные услуги.
А ти сам щось можеш зробити?
Те, що Крим - це Україна, знає навіть )(уйло, що розв'язав війну.
"Уже не раз деактивовували. "
Нічого не вдієш. Совки ще не перевелися.
Можно, конечно, называть это "наведением" порядка, если фантазия позволяет
А коррупционная составляюща формулы вполне очевидна - мы платим за неоказанные услуги, независимо от того, какая именно цена.
Если в Украине цена должна быть высокой, то она ДОЛЖНА быть высокой, иначе, поставщиков угля не будет. Рынок... Если кто-то думает, что цена слишком высока - почему он не поставляет уголь? Ответ простой - патамушоБалабло.
Выдавали по 2 тонны-16 руб.(деревяных).
єдині хто якось шевелииться із олігархів це Ахметка та Пінчук
Из чьего кармана?
Но в реальности цену газа оплатит население, конечный потребитель, повышением цен товаров и стоимостью услуг.
з путькою "посредине" не вийде - забере все