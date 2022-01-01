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Днепропетровщина (2926) завод (490) Ярославский (182)

Металлургическая площадка днепровского завода Ярославского приостанавливает работу из-за нерентабельности продукта, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Металлургическая площадка днепровского завода Ярославского приостанавливает работу из-за нерентабельности продукта, - СМИ

С 1 января 2022 года металлургическая площадка Днепровского металлургического завода (в прошлом – завод имени Петровского), принадлежащая DCH Александра Ярославского, останавливает свою работу из-за нерентабельности продукта.

Об этом "Экономической правде" сообщил источник на предприятии, передает Цензор.НЕТ.

"Есть комплекс причин: неопределенность поставок угля из России, сложности с логистикой сырья из-за нехватки вагонного парка и стоимости энергоносителей. Это в комплексе заключается в себестоимости продукции, которая не позволяет быть предприятию рентабельным", - отметил он.

По его словам, точных сроков простоя еще нет, но предварительно остановка ожидается от одного месяца, а решение о возобновлении работы будет зависеть от конъюнктуры на рынке металлопроката.

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Напомним, завод состоит из металлургического и коксохимического блока. Второй сейчас работает.
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Топ комментарии
+41
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01.01.2022 14:52
+28
Что, не нравится, что ткнули носом в собственные фекалии? Чем теперь недовольны? Привыкайте, настало время "а мы же вас дебилов предупреждали".
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01.01.2022 15:10
+26
Угля нет, вагонов нет, електроенергии нет, всё результат грамотного руководства страной...
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01.01.2022 14:51
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Процесс пошел ((
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01.01.2022 15:37 Ответить
Так и есть - если бы Порошенко не дал отпор засРашке,то была бы цена как для Бацьки,но и Украина стала Белорусью
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01.01.2022 15:59 Ответить
Звісно, при Порошенку не знімали би протизаконно Коболєва з Голови Нафтогазу, при Порошенку не забирали би гроші на закупку газу влітку у Нафтогазу на Велике крадівництво
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01.01.2022 16:00 Ответить
Я так понимаю, Германия заключила с РФ долгосрочный контракт, закупает газ по дешёвке, и барыжит им на рынке ЕС чуть не в 10 раз дороже (в том числе, и Украине). Так она СП2 будет до следующей зимы запускать, ей такой ажиотаж на рынке - манна небесная. Чего бы не заработать на тех кто заранее не заключил долгосрочных контрактов??? Украина в этом случае наоборот должна молиться за запуск СП2.
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01.01.2022 16:00 Ответить
Все вугілля в ДБР
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01.01.2022 15:42 Ответить
Производству в 2022 - фсё?
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01.01.2022 15:45 Ответить
Вряд ли, газпрём долго цены высокими не продержит, обьемы продаж резко упадут и все начнут искать альтернативы. Попонтуются и отпустят цены.
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01.01.2022 16:23 Ответить
Цены поднял не газпром, а трейдеры. Мы получаем газ не с аукциона а по контракту.
А зачем другим сильно снижать цены, да и кто их пустит в Украину.
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01.01.2022 22:11 Ответить
ну да, ***** неуиновен его млять заставили поднять цены проклятые трейдеры!

откуда ты такой злонамеренный идиот? неужто из израйля?
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01.01.2022 22:55 Ответить
Тебя, умника, Гугл забанил?
Посмотри, кто выставляет газ на евроаукцион. Там даже газпром не росийский а немецкий. Налоги платит в Германии и прибыль тоже остается в Германии.
Для покупки европейских чиновников и политиков.
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02.01.2022 14:00 Ответить
рынок есть рынок. Их места займут другие производители.
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01.01.2022 15:46 Ответить
Ага, из за рубежа
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01.01.2022 16:01 Ответить
Займите это место Вы со своим предприятием. Что именно может сделать иностранец и не можете Вы? А.... Вы занимаетесь не этим... Понятно.
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01.01.2022 16:23 Ответить
Все правильно робиться - ціль Коломойського загнати перспективні держ. підприємства в мінуса руками зеленого наркомана й викупити за безцінь! Те що приватні під роздачєю то п"фіг!
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01.01.2022 16:00 Ответить
Гниды зеленые.
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01.01.2022 16:01 Ответить
Что-то не слышно нытья компаний с высокой добавленной стоимостью.

АУ! IT - шники! Вы почему не ноете? Работаете? Времени нету ныть? "Барыги"....

Понятно, что часть низкотехнологических компаний закроется. Вот и замечательно! Других предприятий нету? Хм... А были?
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01.01.2022 16:33 Ответить
Ага. Не слышно только тупым и глухим.

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01.01.2022 16:45 Ответить
И что? Где нытье? Перевелать туда, где СОБСТВЕННИК решил, что будет лучше.
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01.01.2022 16:52 Ответить
Так это предприятие с высокой добавочной стоимостью или нет?

И они не ноют, они просто поменяли страну для бизнеса
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01.01.2022 16:58 Ответить
Поменяли. Такое решение СОБСТВЕННИКА. Не очень понятно, что мы можем обсуждать?

Можно, конечно, пофантазировать о причинах такого решения.... Если совсем скучно....
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01.01.2022 18:00 Ответить
Ну и, а сказать то что хотели? Или абы тупо воздух испортить своим пистежем? Любое решение - это решение собственника, а не ваше тупое нытье когда ткнули носом в собственные фекалии.
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01.01.2022 18:45 Ответить
"призупиняє роботу через нерентабельність продукту "

Обычное дело. Рынок именно так и работает. Не всем удается создать для себя Ротердам+ и получать бабло за неоказанные услуги.
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01.01.2022 16:37 Ответить
Особенно если учитывать, что Роттердам (+) обеспечивал самую низкую цену энергетического угля для украинских государственных ТЭС и после его отмены цена на уголь в 2019 году подскочила сразу в 1.5 раза.

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01.01.2022 16:49 Ответить
И как это оправдывает выставление счета на оплату непредоставленных услуг?
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01.01.2022 16:54 Ответить
Это только доказывает, что Ротердам+ _легализовал_ дерибан.
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01.01.2022 16:56 Ответить
Это говорит только о том, что Роттердам навел порядок на энергетическим рынке, заставив всех играть по единым правилам, и понизил стоимость угля. И всего-лишь А ваши тупые фантазии оставьте при себе.
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01.01.2022 17:00 Ответить
Ти сперечаєшся з сєпаром ;serjdio;. Уже не раз деактивовували. Запитай його чий Крим і хто розв'язав війну на Донбасі.
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01.01.2022 17:38 Ответить
"Запитай його чий Крим і хто розв'язав війну на Донбасі."

А ти сам щось можеш зробити?

Те, що Крим - це Україна, знає навіть )(уйло, що розв'язав війну.

"Уже не раз деактивовували. "

Нічого не вдієш. Совки ще не перевелися.
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01.01.2022 18:04 Ответить
Молодець. Може, цього разу й довше протримаєшся. Якщо Небесну Сотню чіпати не будеш.
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01.01.2022 18:18 Ответить
Факт остается фактом - счет выставлялся за неоказанные услуги. Оплата за "доставку" из Ротердама шла прямо в карман тому, кто это уголь продавал.

Можно, конечно, называть это "наведением" порядка, если фантазия позволяет
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01.01.2022 18:11 Ответить
Никаких фактов, а только тупой пистеж. Вот просто тупой пистеж. И "в карман" шло намного меньше, чем без формулы. А все остальное -- опять-же тупой пистеж и не более.
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01.01.2022 18:42 Ответить
Верь....
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01.01.2022 18:45 Ответить
Мне верить или не верить не нужно. Я цифры стоимости угля вижу в 1650 и 2500.
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01.01.2022 18:52 Ответить
Мне проще заработать денег, чем выяснять, сколько именно стоит уголь в Ротердаме и Украине.

А коррупционная составляюща формулы вполне очевидна - мы платим за неоказанные услуги, независимо от того, какая именно цена.

Если в Украине цена должна быть высокой, то она ДОЛЖНА быть высокой, иначе, поставщиков угля не будет. Рынок... Если кто-то думает, что цена слишком высока - почему он не поставляет уголь? Ответ простой - патамушоБалабло.
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01.01.2022 19:01 Ответить
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01.01.2022 19:08 Ответить
В 80-х топили углем.
Выдавали по 2 тонны-16 руб.(деревяных).
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02.01.2022 19:47 Ответить
Не вписался в рынок ((
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01.01.2022 17:05 Ответить
а він туда і не записувався - плавив чугуній на совкових заводах, із совковими робітниками та совковою сировиною

єдині хто якось шевелииться із олігархів це Ахметка та Пінчук
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01.01.2022 21:00 Ответить
Тут ещё один важный вопрос назревает, кто заплатит разницу между "политической" ценой на газ для населения и реальной текущей ценой?
Из чьего кармана?
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01.01.2022 17:16 Ответить
Как и с электрикой - платить будет бизнес. Нам стоимость электрики повысили за год в 2.5 раза. А с 1 января газ предлагают туже по 73 грн.куб.

Но в реальности цену газа оплатит население, конечный потребитель, повышением цен товаров и стоимостью услуг.
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01.01.2022 17:26 Ответить
Дума.ть треба було весною 2019-го... Всім, хто біг задравши хвіст голосувати за блазня. Хай мені пробачать його посіпаки.
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01.01.2022 17:49 Ответить
Вот интересно, шо твой Петро сделал бы?
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01.01.2022 17:59 Ответить
Купил бы газ на выигранных в суде 3 млрд когда он был по 200 а не по 2000
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01.01.2022 23:00 Ответить
Через Метверчука договорился бы с Дырляндией о покупке угля за кеш.
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02.01.2022 08:52 Ответить
приклад отжатих заводів-шахт Тарути та самого (!!!) Ахметова нічому не вчить барижних олігархів БаблолМойського-Ярославського - все думають пропєтлять з рашкою та "договорится посредине".
з путькою "посредине" не вийде - забере все
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01.01.2022 20:57 Ответить
Зато есть Минский договор от продажного Порошенко.
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02.01.2022 05:00 Ответить
зеленые умудрились убить последнюю корову которая дает молоко...
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02.01.2022 05:00 Ответить
Головне, щоб англосаксы не сдохли
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02.01.2022 07:10 Ответить
Олігарх докерувався...
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02.01.2022 14:03 Ответить
При чём тут вагоны? В следующий раз будут виноваты клопы в раздевалке? Руководство при каждом удобном случае кричит на все стороны, что они не убыточные и платят налоги. При этом находятся на санации до начала процедуры банкротства и имеют долги даже перед Новой Почтой по 200-300 грн. (Дніпро Справа № 904/3325/20). За 2020 год убыток предприятия составил 394 091 000 грн. по данным opendatabot, 2019 год прошёл с чистым убытком в размере 1 млрд 284,378 млн. грн. При этом акции завода принадлежат компании на Кипре (оффшор). Для Украины показывают минус, а все деньги воруют на Кипр и в любой момент кинут завод и его рабочих, когда станет нерентабельно насиловать эту развалюху и платить заводским рабочим по 10К гривен зарплаты. Но при этом у работников не хватает духу предъявить претензии руководству и задать вопрос, почему завод не проводит экологизацию и не может получить разрешение на выбросы от Миндовкілля. Никаких фильтров уже нет, всё выпилили на металл, травят так, как никогда не было, при совке не слышали никаких запахов, а теперь вонище на весь город. И дело даже не в запахе, а в выбросе талоуолов, фенолов, формальдегида, нафталина, опасной графитовой пыли на весь город. Позор для некогда великого и древнего предприятия, до чего довели его и рабочих.
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10.01.2022 07:39 Ответить
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