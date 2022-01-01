Металлургическая площадка днепровского завода Ярославского приостанавливает работу из-за нерентабельности продукта, - СМИ

С 1 января 2022 года металлургическая площадка Днепровского металлургического завода (в прошлом – завод имени Петровского), принадлежащая DCH Александра Ярославского, останавливает свою работу из-за нерентабельности продукта.

Об этом "Экономической правде" сообщил источник на предприятии, передает Цензор.НЕТ.

"Есть комплекс причин: неопределенность поставок угля из России, сложности с логистикой сырья из-за нехватки вагонного парка и стоимости энергоносителей. Это в комплексе заключается в себестоимости продукции, которая не позволяет быть предприятию рентабельным", - отметил он.

По его словам, точных сроков простоя еще нет, но предварительно остановка ожидается от одного месяца, а решение о возобновлении работы будет зависеть от конъюнктуры на рынке металлопроката.

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Напомним, завод состоит из металлургического и коксохимического блока. Второй сейчас работает.