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Новости Политика Украины
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Днепропетровщина (2926) Канада (1897) инвесторы (331) Никополь (445)

Канадские инвесторы демонтируют солнечную электростанцию на Днепропетровщине из-за конфликта с олигархом Коломойским

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Канадские инвесторы демонтируют солнечную электростанцию на Днепропетровщине из-за конфликта с олигархом Коломойским

Канадская энергетическая компания TIU, которая три года назад запустила мощную солнечную электростанцию ​​вблизи Никополя, демонтирует оборудование и покидает Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

"Система правосудия оказалась неспособна защитить наши инвестиции в Никополе. Поэтому мы решили уйти оттуда", - отметил гендиректор TIU Canada Майкл Юркович.

Эта история иностранных инвестиций в Украину имела все шансы стать историей успеха, рассказывает Юркович. Сам президент Украины Владимир Зеленский давал TIU персональные гарантии, приветствуя их работу на инвестиционной конференции в Оттаве.

Читайте также: Украинское правительство дискриминирует крупнейшего инвестора в "зеленую" энергетику ДТЭК – ведущее американское издание The Hill

Канадские бизнесмены заявляют, что стали жертвой рейдерской атаки олигархов. Солнечная электростанция работала на территории Никопольского ферросплавного завода. Два года назад их отсоединили от заводских электросетей, сославшись на необходимость ремонта. Простой идет, ремонт никто не ведет, жалуется Юркович. А между тем от владельцев ферросплавного раздалось предложение продать объект за бесценок, возмущается инвестор.

Попытка обжаловать в судах провалилась. Суд первой инстанции требований истца не удовлетворил, апелляционный суд постановил ни нашим, ни вашим. В то же время, судьи один за другим брали самоотводы, рассказывает гендиректор TIU. По его словам, никто не решается перейти дорогу олигархам.

Ответчик – Никопольский ферросплавный – свою позицию объясняет так: канадские инвесторы шантажируют завод, не дают металлургическому гиганту ремонтировать собственные электросети. Мол, срочный ремонт необходим, в противном случае существует угроза аварийного отключения.

В организации, занимающейся медиацией бизнес споров, говорят: знают о деле канадской компании, получали от инвесторов жалобу. Но не могут вмешиваться, пока суд не поставит последнюю точку.

В TIU сняли видеоролик, адресованный президенту Зеленскому. Однако ответа от главы государства в TIU не дождались.

Следовательно канадские бизнесмены после долгих скитаний в судах и миллионных потерь из-за простоя решили, что лучше будет солнечную электростанцию ​​в Никополе разобрать. Так она "по крайней мере, не достанется олигархам как приз", говорит Юркович.

Журналисты обратились в Никопольский ферросплавный завод, а также в Офис президента с просьбой прокомментировать ситуацию. Однако ответа так и не получили.

Отметим, что компания TIU Canada работает на рынке Украины с 2016 года. Никопольский завод ферросплавов принадлежит группе "Приват" олигарха Игоря Коломойского.
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Топ комментарии
+59
госпідарі продовжують госпідарювати...
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28.12.2021 16:40
+48
Інвестиційні няні ЗЄлємойського в дії.
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28.12.2021 16:45
+47
Зеленский - чмо.
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28.12.2021 16:42
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Як лопата лайна на вентілятор, так Бутусов та його потрохоботський сайт!
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28.12.2021 17:15 Ответить
У ЗЕнаркомана,что не день,то обосраные штаны.
Зелебобик!ты обиделся?Или закладку ненашел?😁
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28.12.2021 17:24 Ответить
А шо ж тут робиш кловун? Лайно прийшов їсти? Так поспитай зєльца нехай тобі дасть у нього лайна багато..
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28.12.2021 17:25 Ответить
"Сам президент Украины Владимир Зеленский давал TIU персональные гарантии " - канадцам невдомек что гарантии клоуна стоят ...... вообще ни ху .. не стоят
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28.12.2021 17:16 Ответить
гарантии чего?
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28.12.2021 17:17 Ответить
njanju bleha muha, celuju krasivuju njanju a okazals blja....u
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28.12.2021 17:19 Ответить
Интересная информация про Канадского инвестора _https://antikor.com.ua/articles/323234-kanadtsy_strojashchie_solnechnye_elektrostantsii_v_ukraine_zameshany_v_korruptsionnyh_shemah
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28.12.2021 17:17 Ответить
Prezident Estoniji bila prava - ne investiruite v Ukrainu, tam net zakonnosti i sudebnoi zashchiti, tak shto, torgovatj budem a investici da luchshih vremjon. Prikoljno zhe, ne nahodite zebili blj...
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28.12.2021 17:18 Ответить
Она говорила про историю где эстонских инвесторов парашенковские друзья кинули
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28.12.2021 17:26 Ответить
ona govorila o situacije v Ukraine.
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28.12.2021 18:38 Ответить
в семи інвестиційних нянь - дитина без ока
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28.12.2021 17:18 Ответить
Скільки убили українців по калічили ваші так звані добрі граждані а віноват захід або українці може то ваше ******* правітільство і добрі граждані?що вас перестали любити вот один псіх віщав у вас недавно що Україну нужно бомбить а потом кажете що вас не ******* кароче ідіть на ***.
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28.12.2021 17:45 Ответить
Заняньчили суки ЗЕленые.
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28.12.2021 17:22 Ответить
При зекрысе полная срака везде...Кстати ,Запад уже настолько не доверяет зелупе,что сомневается нужна ли украинцам военная помощь оружием ,т к понимает ,что зекрысе уж точно не нужна -поэтому весь зескот точно должен встать на учёт в военкомате)
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28.12.2021 17:24 Ответить
Меркель ще при Петі була проти озброєння України імпортною зброєю
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28.12.2021 17:56 Ответить
А теперь вообще все,т к уверены ,что зекрыса собирается задаваться ...поэтому вы,зебилы,должны быть все в военкомате -будем отвечать свинособакам хотя бы вашим мясом )
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28.12.2021 18:01 Ответить
Шо за стиль? ПМС замучив?
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28.12.2021 18:04 Ответить
таки должен стать на воинский учет вместе с литинантом. А то Главкомверх и не состоит на учете.
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28.12.2021 18:54 Ответить
коли зелене гівно спливе вниз по Літі, як відновлювати все, що позасрали кловани?
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28.12.2021 17:25 Ответить
скоро не только инвесторы все убегут, а и сами граждане все уже свалят из Украины. Олигархи - агенты Кремля - довели Украину до состояния руины. Зачем выживать в Украине, если можно просто свалить нахер с этой гнилой страны на всех уровнях...
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28.12.2021 17:25 Ответить
Це не країна (страна) гнила, а держава (государство). Країна у нас хороша. Гівнюки правлять.
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29.12.2021 10:40 Ответить
І не держава гнила, а влада і політики взагалі. Майже всі наші політики корінням з бувшої мерзенної номенклатури СССР, створеної для нас москвою із зрадників і мерзотників.
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13.01.2022 17:30 Ответить
Неужели нету в Украине снайперов, которые могут зачистить страну от этих мафиозных гнид захвативших страну.
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28.12.2021 17:27 Ответить
У нас все активисты (в том числе те кто могут быть снайперами) уже (и наверно уже давно) на зарплате у Коломойши. Коломойша ВСЕ подмял под себя.
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13.01.2022 17:34 Ответить
Так и хочется спросить у избирателя - Хоть поржали ?
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28.12.2021 17:29 Ответить
бл@, Бубочку не хочу, от парашенки - рвота. у страны реально нет национального лидера. Я *** ан муров, стрелков и прочей шыкаладной нечисти выше нсписал, идите мимо
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28.12.2021 17:29 Ответить
Так може в тебе срачка ????
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28.12.2021 17:58 Ответить
козуб, в мене срачка виключно на проізводне фірми рошен
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28.12.2021 18:41 Ответить
ясное дело ты ведь привыкло блины с навазной лопаты жрать!
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28.12.2021 19:31 Ответить
Ти що , зелений дибіл охринів 😡?
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28.12.2021 18:40 Ответить
Настала епоха потужних інвестицій!
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28.12.2021 17:32 Ответить
Та й хто з цими ідіотами матиме справу...
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28.12.2021 17:33 Ответить
Це "ми" ідіоти. Вони роблять гендель в Україні і розвалюють її з середини.
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28.12.2021 18:07 Ответить
Не без того...
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28.12.2021 21:44 Ответить
Пусть православной сволочи Новинскому скажут спасибо и пожмут руку ЗЕ, который берет его денежку и потакает ему.
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28.12.2021 17:43 Ответить
Вы глубже зрите в корень. Обширнее.
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28.12.2021 18:05 Ответить
Вы идиот...?
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28.12.2021 18:57 Ответить
Нет, я украинец которому виднее больше чем вам. Я сказал, а вы думайте что с инфой делать. Ничего не можете с ней сделать, ну тогда молча запейте водой. А оскорбления оставьте себе.
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28.12.2021 19:01 Ответить
Пинчук(интертайп) и коломойский(приват и консорциум Приднепровье) продолжают рвать Украину 😤😤😤😤😤
Пока не начнется борьба с олигорхатом, никаких изменений нам не светит.
Ни при каком президенте. Ни при какой власти...
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28.12.2021 17:45 Ответить
Инвестиционный фон уже выше Чернобыльского...
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28.12.2021 17:46 Ответить
инвесторы демонтируют солнечную электростанцию .-Давно пора. Какая доля зеленой энергетики в тарифе-10, 50 копеек, 1 гривна или ещё больше власть украинцам не сообщает, темнит. Раз так -зеленую энергетику разломать к едрене-фене, инвесторов обматерить и вытолкать взашей. И тогда может оказаться, что доля зелёной энергетики в тарифе настолько велика, что не Иван Петрович Сидоров будет платить за электроэнергию а ему за неё будут доплачивать.
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28.12.2021 17:47 Ответить
а в чем заключалась инвестиция "инвесторов" если они оборудование забрали? я, типа, пойду поживу в твоей хате, поработаю, продам тебе же что-то ненужное в десять раз дороже, а потом заберу свои вещи и свалю. че-то так навскидку такие иностранные инвесторы не очень. да и отечественные судя по всему - тем более (потому что более наглые, жадные и т.п.). имхо, если что-то поменяется в адекватную сторону Ахметов и ко не моргнув глазом аналогично все продадут и свалят. и "зеленая энергетика" останется в глубокой ж... впрочем, как и была.
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29.12.2021 01:36 Ответить
а в чем заключалась инвестиция "инвесторов" если они оборудование забрали? -Иванов в долг купил мерс но долг не отдаёт-на деньги у него нарисовались другие планы. Пришли дяди-коллекторы, мерс отобрали и по шее Иванову настучали.
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29.12.2021 11:47 Ответить
только вместо мерса тут "зеленая энергия" в 10 раз дороже рынка, а не панели и аккумуляторы, хотя им срок тоже лет 10 плюс минус. идея любой - нормальной - зеленой энергетики от государства в том, что оборудование остается у народа и продолжает \бесплатно\ работать чтобы хотя бы окупить себя полностью. а когда приехал, поставил нефтяную вышку, выкачал, продал нефть, дороже чем на рынке, а при шухере забрал все оборудование и уехал это какое-то ноу-хау, а не "инвестиции". у нас этим конечно очень широко пользуются не только в "зеленой энергетике" (тут просто очень явно) но это также очевидно ведет известно куда.
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29.12.2021 21:46 Ответить
Зеленые кацапы показали свое рылоюОчередной раз.
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28.12.2021 17:49 Ответить
на этом не попиаришься..., один раз попиарились и хватит, дальше вы никому не интересны..., еще раз захотите вложить свои инвестиции, обязательно скажите об этом президенту, он перережет вам ленточку..., ну а дальше рядовая практика - пинок под зад с приветом от инвестняни...
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28.12.2021 17:56 Ответить
Как і пріказал таваріщ Путєн
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28.12.2021 17:56 Ответить
Все как обещал президент, очереди из инвесторов, на выезд😁😁😁
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28.12.2021 18:02 Ответить
Глобальна українська інвестиційнаолігархічна няня надійно боронить неньку від іноземних інвестицій вже три десятиліття.
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28.12.2021 18:06 Ответить
Чи багато олігархів українці ? Мабудь з цього варто почати?
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28.12.2021 18:10 Ответить
Чим тобі Порох не олігарх-українець?
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28.12.2021 18:11 Ответить
Стране нужны миллионеры, а не олигархи.
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28.12.2021 18:22 Ответить
Если станция построена с нарушениями то чего они тогда хотят?
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28.12.2021 18:08 Ответить
"На городі бузина, а в Києві дядько". ЛЕГАТО
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28.12.2021 18:12 Ответить
Развивай мысль, дура?
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28.12.2021 18:14 Ответить
С ЗЕленым болотом Украина теряет доверие в мире..Какой нах ЕС.....
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28.12.2021 18:13 Ответить
и идите в жопу со своей энергией за 20 гр квт
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28.12.2021 18:31 Ответить
Не олігархам, а олігарху, чи язик не повертається назвати прізвище клопомойський?
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28.12.2021 18:31 Ответить
А шо там инвестняня от зеко манды, почему не работает.
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28.12.2021 18:37 Ответить
Так это именно няня и отработала.
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28.12.2021 20:32 Ответить
Парадокс, но Зеленский лидирует в гонке кандидатов в Президенты ...
Президент Саакашвили тоже был впереди, но за преступления, пришлось оказаться на нарах...
За нарушение Конституции, обвал Энергетической Системы страны, слива операций разведки, преследование оппозиции, коррупцию ... Зеленский получит более солидный срок, чем его коллега Саакашвили....
Увы, оба будут завидовать Президенту Януковичу, который сообразил, во что могут вылиться его преступления...
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28.12.2021 18:44 Ответить
Как там, в Канаде, после жаркого Израиля, курорт? Не курорт? Не холодно? Вчера в Канаде было минус 50. Обещали сегодня потепление до минус 40. Действительно потеплело?
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28.12.2021 18:54 Ответить
В прошлом году Шмыгаль растолковал: папиредники понастроили слишком много ветровых и солнечных электростанций- аж 3,7 % по выработанной электроэнергии. Стоимость электроэнергии ВЭС и СЭС втрое выше и поэтому вся энергетика Украины накрылась медным тазом. Воры Коломойский, Пинчук и примкнувший к ним Ахметов ни при чём. Виновата зелёная энергетика . И специалисты здесь сидящие разъяснили: чем больше зелёной энергетики тем больше выбросы от ТЭС 19.01.2021 13:36
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28.12.2021 18:44 Ответить
Зелена влада обіцяла великий поток інвестицій,правда не сказала в яку сторону Вона ж не збрехала --потк з УРАЇНИ скоро перетвориться на бурхливу лавину. Неучі і шпанюки знищать державу,адже при владі "наймудріша нація"
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28.12.2021 18:51 Ответить
Найбрудніша,й найогидніша
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28.12.2021 22:55 Ответить
Чтобы не делали зеленые гниды за ними тянится поносный след, все их действия это разрушение страны, моей страны, вывод один эта зеленая плесень должна исчезнуть из нашей жизни, но не сбежать а жить на каторге, пожизнено искуплять свою вину перед страной
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28.12.2021 18:54 Ответить
разбюирать то разбирают но вряд ли вывезут, шас беня предьявит упущенную выгоду, покажут договори как в 17 году - было ваше стало наше. И шо тогда будут говорить канадийцы. А.... а таки да.
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28.12.2021 19:00 Ответить
Позор
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28.12.2021 19:51 Ответить
Інвестняня відсмоктала в олігархів. 🤣
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28.12.2021 20:05 Ответить
бородатая инвест няня сработала на "пять"....
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28.12.2021 20:21 Ответить
Похоже что инвест няня от ЗЕшоблы няньчит только местных олигархов..Ну ничего..главное громче визжать по Г+Г про борьбу с олигархами и деолигархизацию...ведь ЗЕбилам можно любые помои в тупые бошки заливать, они всё сожрут. ЗЕбил даже хуже кацапа.
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28.12.2021 22:58 Ответить
повірили фіздосікам від нелоха?
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29.12.2021 00:20 Ответить
а якщо електроенергія виробляється - а той завод її не потребує - продайте іншим споживачам !!!
Ринкова економіка має бути ринковою
Єдина тут фігня - що під приводом "енергетики Зеленого" її на завод постачали втридорога , а інші споживачі у т.ч. населення - таку ціну платити не хотіли . А наглі інвестори не хотіли продавати електрику нище своїх бізнеспланових розрахунків
Ну а де тут робота ринкової економіки
Хтось скаже - нема ліній передачі електоренергії ... , ну на завод раніше були ?
А навіть як ті скажуть що нема чи не дадуть ... То киньте максимум 20 км - і торгуйте собі своєю електроенергією
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29.12.2021 00:38 Ответить
то есть три года неизвестные "инвесторы" (бесплатно?) пользовались украинской землей и продавали добытые у нас ресурсы в десять раз дороже нам же (и видимо все было очень выгодно). а как что-то пошло не так так забрали все оборудование и свалили. просто ах*ительный бизнес. только в чем профит государства - непонятно. что имели - то и осталось (ну возможно +похеренные площади) +отдали "инвесторам" госбабла немерянно. судя по всему это таки именно мы "инвесторы".
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29.12.2021 01:28 Ответить
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