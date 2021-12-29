Канадские инвесторы демонтируют солнечную электростанцию на Днепропетровщине из-за конфликта с олигархом Коломойским
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Канадская энергетическая компания TIU, которая три года назад запустила мощную солнечную электростанцию вблизи Никополя, демонтирует оборудование и покидает Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".
"Система правосудия оказалась неспособна защитить наши инвестиции в Никополе. Поэтому мы решили уйти оттуда", - отметил гендиректор TIU Canada Майкл Юркович.
Эта история иностранных инвестиций в Украину имела все шансы стать историей успеха, рассказывает Юркович. Сам президент Украины Владимир Зеленский давал TIU персональные гарантии, приветствуя их работу на инвестиционной конференции в Оттаве.
Канадские бизнесмены заявляют, что стали жертвой рейдерской атаки олигархов. Солнечная электростанция работала на территории Никопольского ферросплавного завода. Два года назад их отсоединили от заводских электросетей, сославшись на необходимость ремонта. Простой идет, ремонт никто не ведет, жалуется Юркович. А между тем от владельцев ферросплавного раздалось предложение продать объект за бесценок, возмущается инвестор.
Попытка обжаловать в судах провалилась. Суд первой инстанции требований истца не удовлетворил, апелляционный суд постановил ни нашим, ни вашим. В то же время, судьи один за другим брали самоотводы, рассказывает гендиректор TIU. По его словам, никто не решается перейти дорогу олигархам.
Ответчик – Никопольский ферросплавный – свою позицию объясняет так: канадские инвесторы шантажируют завод, не дают металлургическому гиганту ремонтировать собственные электросети. Мол, срочный ремонт необходим, в противном случае существует угроза аварийного отключения.
В организации, занимающейся медиацией бизнес споров, говорят: знают о деле канадской компании, получали от инвесторов жалобу. Но не могут вмешиваться, пока суд не поставит последнюю точку.
В TIU сняли видеоролик, адресованный президенту Зеленскому. Однако ответа от главы государства в TIU не дождались.
Следовательно канадские бизнесмены после долгих скитаний в судах и миллионных потерь из-за простоя решили, что лучше будет солнечную электростанцию в Никополе разобрать. Так она "по крайней мере, не достанется олигархам как приз", говорит Юркович.
Журналисты обратились в Никопольский ферросплавный завод, а также в Офис президента с просьбой прокомментировать ситуацию. Однако ответа так и не получили.
Отметим, что компания TIU Canada работает на рынке Украины с 2016 года. Никопольский завод ферросплавов принадлежит группе "Приват" олигарха Игоря Коломойского.
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Зелебобик!ты обиделся?Или закладку ненашел?😁
Пока не начнется борьба с олигорхатом, никаких изменений нам не светит.
Ни при каком президенте. Ни при какой власти...
у народаи продолжает \бесплатно\ работать чтобы хотя бы окупить себя полностью. а когда приехал, поставил нефтяную вышку, выкачал, продал нефть, дороже чем на рынке, а при шухере забрал все оборудование и уехал это какое-то ноу-хау, а не "инвестиции". у нас этим конечно очень широко пользуются не только в "зеленой энергетике" (тут просто очень явно) но это также очевидно ведет известно куда. інвестиційнаолігархічна няня надійно боронить неньку від іноземних інвестицій вже три десятиліття.
Президент Саакашвили тоже был впереди, но за преступления, пришлось оказаться на нарах...
За нарушение Конституции, обвал Энергетической Системы страны, слива операций разведки, преследование оппозиции, коррупцию ... Зеленский получит более солидный срок, чем его коллега Саакашвили....
Увы, оба будут завидовать Президенту Януковичу, который сообразил, во что могут вылиться его преступления...
Ринкова економіка має бути ринковою
Єдина тут фігня - що під приводом "енергетики Зеленого" її на завод постачали втридорога , а інші споживачі у т.ч. населення - таку ціну платити не хотіли . А наглі інвестори не хотіли продавати електрику нище своїх бізнеспланових розрахунків
Ну а де тут робота ринкової економіки
Хтось скаже - нема ліній передачі електоренергії ... , ну на завод раніше були ?
А навіть як ті скажуть що нема чи не дадуть ... То киньте максимум 20 км - і торгуйте собі своєю електроенергією
неизвестные"инвесторы" (бесплатно?) пользовались украинской землей и продавали добытые у нас ресурсы в десять раз дороже нам же (и видимо все было очень выгодно). а как что-то пошло не так так забрали все оборудование и свалили. просто ах*ительный бизнес. только в чем профит государства - непонятно. что имели - то и осталось (ну возможно +похеренные площади) +отдали "инвесторам" госбабла немерянно. судя по всему это таки именно мы "инвесторы".