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Новини Політика України
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Дніпропетровщина (2407) Канада (1511) Коломойський (1414) інвестори (146) Нікополь (566)

Канадські інвестори демонтують сонячну електростанцію на Дніпропетровщині через конфлікт із олігархом Коломойським

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Канадські інвестори демонтують сонячну електростанцію на Дніпропетровщині через конфлікт із олігархом Коломойським

Канадська енергетична компанія TIU, яка три роки тому запустила потужну сонячну електростанцію поблизу Нікополя, демонтує обладнання й залишає Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

"Система правосуддя виявилась неспроможною захистити наші інвестиції в Нікополі. Тож ми вирішили піти звідти", - зазначив гендиректор TIU Canada Майкл Юркович.

Ця історія закордонних інвестицій в Україну мала всі шанси стати історією успіху, розповідає Юркович. Адже сам президент України Володимир Зеленський давав TIU персональні гарантії, вітаючи їхню роботу на інвестиційній конференції в Оттаві.

Канадські бізнесмени заявляють, що стали жертвою рейдерської атаки олігархів. Сонячна електростанція працювала на території Нікопольського феросплавного заводу. Два роки тому їх від’єднали від заводських електромереж, пославшись на необхідність ремонту. Простій триває, ремонт ніхто не веде, скаржиться Юркович. А тим часом від власників феросплавного пролунала пропозиція продати об’єкт за безцінь, обурюється інвестор.

Також читайте: Бельгійський інвестор у ВДЕ звинуватив Україну в порушенні зобов'язань та подав до суду

Спроба оскаржити в судах провалилась. Суд першої інстанції вимог позивача не задовольнив, апеляційний суд постановив ні нашим, ні вашим. Водночас судді один за одним брали самовідводи, розповідає гендиректор TIU. За його словами, ніхто не наважується перейти дорогу олігархам.

Відповідач - Нікопольський феросплавний - свою позицію пояснює так: канадські інвестори шантажують завод, не дають металургійному гіганту ремонтувати власні електромережі. Мовляв, терміновий ремонт необхідний, інакше існує загроза аварійного відключення.

В організації, що займається медіацією бізнесових суперечок, кажуть: знають про справу канадської компанії, отримували від інвесторів скаргу. Але не можуть втручатися, доки суд не поставить останньої крапки.

У TIU зняли відеоролик, адресований президентові Зеленському. Однак відповіді від глави держави в TIU не дочекались.

Відтак канадські бізнесмени після довгих поневірянь у судах та мільйонних втрат через простій вирішили, що краще буде сонячну електростанцію в Нікополі розібрати. Так вона "принаймні не дістанеться олігархам як приз", каже Юркович. 

Журналісти звернулись до Нікопольського феросплавного за воду, а також до Офісу Президента із проханням прокоментувати ситуацію. Проте відповіді так і не отримали.

Зазначимо, компанія TIU Canada працює на ринку України з 2016 року. Нікопольський завод феросплавів належить групі "Приват" олігарха Ігоря Коломойського.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Український уряд дискримінує найбільшого інвестора у "зелену" енергетику ДТЕК, – провідне американське видання The Hill

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+59
госпідарі продовжують госпідарювати...
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28.12.2021 16:40
+48
Інвестиційні няні ЗЄлємойського в дії.
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28.12.2021 16:45
+47
Зеленский - чмо.
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28.12.2021 16:42
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Як лопата лайна на вентілятор, так Бутусов та його потрохоботський сайт!
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28.12.2021 17:15 Відповісти
У ЗЕнаркомана,что не день,то обосраные штаны.
Зелебобик!ты обиделся?Или закладку ненашел?😁
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28.12.2021 17:24 Відповісти
А шо ж тут робиш кловун? Лайно прийшов їсти? Так поспитай зєльца нехай тобі дасть у нього лайна багато..
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28.12.2021 17:25 Відповісти
"Сам президент Украины Владимир Зеленский давал TIU персональные гарантии " - канадцам невдомек что гарантии клоуна стоят ...... вообще ни ху .. не стоят
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28.12.2021 17:16 Відповісти
гарантии чего?
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28.12.2021 17:17 Відповісти
njanju bleha muha, celuju krasivuju njanju a okazals blja....u
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28.12.2021 17:19 Відповісти
Интересная информация про Канадского инвестора _https://antikor.com.ua/articles/323234-kanadtsy_strojashchie_solnechnye_elektrostantsii_v_ukraine_zameshany_v_korruptsionnyh_shemah
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28.12.2021 17:17 Відповісти
Prezident Estoniji bila prava - ne investiruite v Ukrainu, tam net zakonnosti i sudebnoi zashchiti, tak shto, torgovatj budem a investici da luchshih vremjon. Prikoljno zhe, ne nahodite zebili blj...
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28.12.2021 17:18 Відповісти
Она говорила про историю где эстонских инвесторов парашенковские друзья кинули
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28.12.2021 17:26 Відповісти
ona govorila o situacije v Ukraine.
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28.12.2021 18:38 Відповісти
в семи інвестиційних нянь - дитина без ока
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28.12.2021 17:18 Відповісти
Скільки убили українців по калічили ваші так звані добрі граждані а віноват захід або українці може то ваше ******* правітільство і добрі граждані?що вас перестали любити вот один псіх віщав у вас недавно що Україну нужно бомбить а потом кажете що вас не ******* кароче ідіть на ***.
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28.12.2021 17:45 Відповісти
Заняньчили суки ЗЕленые.
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28.12.2021 17:22 Відповісти
При зекрысе полная срака везде...Кстати ,Запад уже настолько не доверяет зелупе,что сомневается нужна ли украинцам военная помощь оружием ,т к понимает ,что зекрысе уж точно не нужна -поэтому весь зескот точно должен встать на учёт в военкомате)
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28.12.2021 17:24 Відповісти
Меркель ще при Петі була проти озброєння України імпортною зброєю
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28.12.2021 17:56 Відповісти
А теперь вообще все,т к уверены ,что зекрыса собирается задаваться ...поэтому вы,зебилы,должны быть все в военкомате -будем отвечать свинособакам хотя бы вашим мясом )
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28.12.2021 18:01 Відповісти
Шо за стиль? ПМС замучив?
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28.12.2021 18:04 Відповісти
таки должен стать на воинский учет вместе с литинантом. А то Главкомверх и не состоит на учете.
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28.12.2021 18:54 Відповісти
коли зелене гівно спливе вниз по Літі, як відновлювати все, що позасрали кловани?
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28.12.2021 17:25 Відповісти
скоро не только инвесторы все убегут, а и сами граждане все уже свалят из Украины. Олигархи - агенты Кремля - довели Украину до состояния руины. Зачем выживать в Украине, если можно просто свалить нахер с этой гнилой страны на всех уровнях...
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28.12.2021 17:25 Відповісти
Це не країна (страна) гнила, а держава (государство). Країна у нас хороша. Гівнюки правлять.
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29.12.2021 10:40 Відповісти
І не держава гнила, а влада і політики взагалі. Майже всі наші політики корінням з бувшої мерзенної номенклатури СССР, створеної для нас москвою із зрадників і мерзотників.
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13.01.2022 17:30 Відповісти
Неужели нету в Украине снайперов, которые могут зачистить страну от этих мафиозных гнид захвативших страну.
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28.12.2021 17:27 Відповісти
У нас все активисты (в том числе те кто могут быть снайперами) уже (и наверно уже давно) на зарплате у Коломойши. Коломойша ВСЕ подмял под себя.
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13.01.2022 17:34 Відповісти
Так и хочется спросить у избирателя - Хоть поржали ?
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28.12.2021 17:29 Відповісти
бл@, Бубочку не хочу, от парашенки - рвота. у страны реально нет национального лидера. Я *** ан муров, стрелков и прочей шыкаладной нечисти выше нсписал, идите мимо
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28.12.2021 17:29 Відповісти
Так може в тебе срачка ????
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28.12.2021 17:58 Відповісти
козуб, в мене срачка виключно на проізводне фірми рошен
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28.12.2021 18:41 Відповісти
ясное дело ты ведь привыкло блины с навазной лопаты жрать!
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28.12.2021 19:31 Відповісти
Ти що , зелений дибіл охринів 😡?
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28.12.2021 18:40 Відповісти
Настала епоха потужних інвестицій!
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28.12.2021 17:32 Відповісти
Та й хто з цими ідіотами матиме справу...
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28.12.2021 17:33 Відповісти
Це "ми" ідіоти. Вони роблять гендель в Україні і розвалюють її з середини.
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28.12.2021 18:07 Відповісти
Не без того...
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28.12.2021 21:44 Відповісти
Пусть православной сволочи Новинскому скажут спасибо и пожмут руку ЗЕ, который берет его денежку и потакает ему.
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28.12.2021 17:43 Відповісти
Вы глубже зрите в корень. Обширнее.
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28.12.2021 18:05 Відповісти
Вы идиот...?
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28.12.2021 18:57 Відповісти
Нет, я украинец которому виднее больше чем вам. Я сказал, а вы думайте что с инфой делать. Ничего не можете с ней сделать, ну тогда молча запейте водой. А оскорбления оставьте себе.
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28.12.2021 19:01 Відповісти
Пинчук(интертайп) и коломойский(приват и консорциум Приднепровье) продолжают рвать Украину 😤😤😤😤😤
Пока не начнется борьба с олигорхатом, никаких изменений нам не светит.
Ни при каком президенте. Ни при какой власти...
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28.12.2021 17:45 Відповісти
Инвестиционный фон уже выше Чернобыльского...
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28.12.2021 17:46 Відповісти
инвесторы демонтируют солнечную электростанцию .-Давно пора. Какая доля зеленой энергетики в тарифе-10, 50 копеек, 1 гривна или ещё больше власть украинцам не сообщает, темнит. Раз так -зеленую энергетику разломать к едрене-фене, инвесторов обматерить и вытолкать взашей. И тогда может оказаться, что доля зелёной энергетики в тарифе настолько велика, что не Иван Петрович Сидоров будет платить за электроэнергию а ему за неё будут доплачивать.
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28.12.2021 17:47 Відповісти
а в чем заключалась инвестиция "инвесторов" если они оборудование забрали? я, типа, пойду поживу в твоей хате, поработаю, продам тебе же что-то ненужное в десять раз дороже, а потом заберу свои вещи и свалю. че-то так навскидку такие иностранные инвесторы не очень. да и отечественные судя по всему - тем более (потому что более наглые, жадные и т.п.). имхо, если что-то поменяется в адекватную сторону Ахметов и ко не моргнув глазом аналогично все продадут и свалят. и "зеленая энергетика" останется в глубокой ж... впрочем, как и была.
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29.12.2021 01:36 Відповісти
а в чем заключалась инвестиция "инвесторов" если они оборудование забрали? -Иванов в долг купил мерс но долг не отдаёт-на деньги у него нарисовались другие планы. Пришли дяди-коллекторы, мерс отобрали и по шее Иванову настучали.
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29.12.2021 11:47 Відповісти
только вместо мерса тут "зеленая энергия" в 10 раз дороже рынка, а не панели и аккумуляторы, хотя им срок тоже лет 10 плюс минус. идея любой - нормальной - зеленой энергетики от государства в том, что оборудование остается у народа и продолжает \бесплатно\ работать чтобы хотя бы окупить себя полностью. а когда приехал, поставил нефтяную вышку, выкачал, продал нефть, дороже чем на рынке, а при шухере забрал все оборудование и уехал это какое-то ноу-хау, а не "инвестиции". у нас этим конечно очень широко пользуются не только в "зеленой энергетике" (тут просто очень явно) но это также очевидно ведет известно куда.
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29.12.2021 21:46 Відповісти
Зеленые кацапы показали свое рылоюОчередной раз.
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28.12.2021 17:49 Відповісти
на этом не попиаришься..., один раз попиарились и хватит, дальше вы никому не интересны..., еще раз захотите вложить свои инвестиции, обязательно скажите об этом президенту, он перережет вам ленточку..., ну а дальше рядовая практика - пинок под зад с приветом от инвестняни...
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28.12.2021 17:56 Відповісти
Как і пріказал таваріщ Путєн
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28.12.2021 17:56 Відповісти
Все как обещал президент, очереди из инвесторов, на выезд😁😁😁
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28.12.2021 18:02 Відповісти
Глобальна українська інвестиційнаолігархічна няня надійно боронить неньку від іноземних інвестицій вже три десятиліття.
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28.12.2021 18:06 Відповісти
Чи багато олігархів українці ? Мабудь з цього варто почати?
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28.12.2021 18:10 Відповісти
Чим тобі Порох не олігарх-українець?
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28.12.2021 18:11 Відповісти
Стране нужны миллионеры, а не олигархи.
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28.12.2021 18:22 Відповісти
Если станция построена с нарушениями то чего они тогда хотят?
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28.12.2021 18:08 Відповісти
"На городі бузина, а в Києві дядько". ЛЕГАТО
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28.12.2021 18:12 Відповісти
Развивай мысль, дура?
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28.12.2021 18:14 Відповісти
С ЗЕленым болотом Украина теряет доверие в мире..Какой нах ЕС.....
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28.12.2021 18:13 Відповісти
и идите в жопу со своей энергией за 20 гр квт
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28.12.2021 18:31 Відповісти
Не олігархам, а олігарху, чи язик не повертається назвати прізвище клопомойський?
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28.12.2021 18:31 Відповісти
А шо там инвестняня от зеко манды, почему не работает.
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28.12.2021 18:37 Відповісти
Так это именно няня и отработала.
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28.12.2021 20:32 Відповісти
Парадокс, но Зеленский лидирует в гонке кандидатов в Президенты ...
Президент Саакашвили тоже был впереди, но за преступления, пришлось оказаться на нарах...
За нарушение Конституции, обвал Энергетической Системы страны, слива операций разведки, преследование оппозиции, коррупцию ... Зеленский получит более солидный срок, чем его коллега Саакашвили....
Увы, оба будут завидовать Президенту Януковичу, который сообразил, во что могут вылиться его преступления...
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28.12.2021 18:44 Відповісти
Как там, в Канаде, после жаркого Израиля, курорт? Не курорт? Не холодно? Вчера в Канаде было минус 50. Обещали сегодня потепление до минус 40. Действительно потеплело?
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28.12.2021 18:54 Відповісти
В прошлом году Шмыгаль растолковал: папиредники понастроили слишком много ветровых и солнечных электростанций- аж 3,7 % по выработанной электроэнергии. Стоимость электроэнергии ВЭС и СЭС втрое выше и поэтому вся энергетика Украины накрылась медным тазом. Воры Коломойский, Пинчук и примкнувший к ним Ахметов ни при чём. Виновата зелёная энергетика . И специалисты здесь сидящие разъяснили: чем больше зелёной энергетики тем больше выбросы от ТЭС 19.01.2021 13:36
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28.12.2021 18:44 Відповісти
Зелена влада обіцяла великий поток інвестицій,правда не сказала в яку сторону Вона ж не збрехала --потк з УРАЇНИ скоро перетвориться на бурхливу лавину. Неучі і шпанюки знищать державу,адже при владі "наймудріша нація"
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28.12.2021 18:51 Відповісти
Найбрудніша,й найогидніша
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28.12.2021 22:55 Відповісти
Чтобы не делали зеленые гниды за ними тянится поносный след, все их действия это разрушение страны, моей страны, вывод один эта зеленая плесень должна исчезнуть из нашей жизни, но не сбежать а жить на каторге, пожизнено искуплять свою вину перед страной
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28.12.2021 18:54 Відповісти
разбюирать то разбирают но вряд ли вывезут, шас беня предьявит упущенную выгоду, покажут договори как в 17 году - было ваше стало наше. И шо тогда будут говорить канадийцы. А.... а таки да.
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28.12.2021 19:00 Відповісти
Позор
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28.12.2021 19:51 Відповісти
Інвестняня відсмоктала в олігархів. 🤣
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28.12.2021 20:05 Відповісти
бородатая инвест няня сработала на "пять"....
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28.12.2021 20:21 Відповісти
Похоже что инвест няня от ЗЕшоблы няньчит только местных олигархов..Ну ничего..главное громче визжать по Г+Г про борьбу с олигархами и деолигархизацию...ведь ЗЕбилам можно любые помои в тупые бошки заливать, они всё сожрут. ЗЕбил даже хуже кацапа.
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28.12.2021 22:58 Відповісти
повірили фіздосікам від нелоха?
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29.12.2021 00:20 Відповісти
а якщо електроенергія виробляється - а той завод її не потребує - продайте іншим споживачам !!!
Ринкова економіка має бути ринковою
Єдина тут фігня - що під приводом "енергетики Зеленого" її на завод постачали втридорога , а інші споживачі у т.ч. населення - таку ціну платити не хотіли . А наглі інвестори не хотіли продавати електрику нище своїх бізнеспланових розрахунків
Ну а де тут робота ринкової економіки
Хтось скаже - нема ліній передачі електоренергії ... , ну на завод раніше були ?
А навіть як ті скажуть що нема чи не дадуть ... То киньте максимум 20 км - і торгуйте собі своєю електроенергією
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29.12.2021 00:38 Відповісти
то есть три года неизвестные "инвесторы" (бесплатно?) пользовались украинской землей и продавали добытые у нас ресурсы в десять раз дороже нам же (и видимо все было очень выгодно). а как что-то пошло не так так забрали все оборудование и свалили. просто ах*ительный бизнес. только в чем профит государства - непонятно. что имели - то и осталось (ну возможно +похеренные площади) +отдали "инвесторам" госбабла немерянно. судя по всему это таки именно мы "инвесторы".
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29.12.2021 01:28 Відповісти
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