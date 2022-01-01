Металургійний майданчик дніпровського заводу Ярославського призупиняє роботу через нерентабельність продукту, - ЗМІ
З 1 січня 2022 року металургійний майданчик Дніпровського металургійного заводу (у минулому - завод імені Петровського), що належить DCH Олександра Ярославського, зупиняє свою роботу через нерентабельність продукту.
Про це "Економічній правді" повідомило джерело на підприємстві, передає Цензор.НЕТ.
"Є комплекс причин: невизначеність постачання вугілля з Росії, складності з логістикою сировини через нестачу вагонного парку та вартість енергоносіїв. Це у комплексі складається у собівартість продукції, що не дозволяє бути підприємству рентабельним", - зазначив він.
За його словами, точних термінів простою ще немає, але заздалегідь зупинка очікується від одного місяця, а рішення про відновлення роботи залежатиме від кон'юнктури на ринку металопрокату.
Нагадуємо, завод складається з металургійного та коксохімічного блоку. Другий зараз працює.
Будь ласка, зачекайте...
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А зачем другим сильно снижать цены, да и кто их пустит в Украину.
откуда ты такой злонамеренный идиот? неужто из израйля?
Посмотри, кто выставляет газ на евроаукцион. Там даже газпром не росийский а немецкий. Налоги платит в Германии и прибыль тоже остается в Германии.
Для покупки европейских чиновников и политиков.
АУ! IT - шники! Вы почему не ноете? Работаете? Времени нету ныть? "Барыги"....
Понятно, что часть низкотехнологических компаний закроется. Вот и замечательно! Других предприятий нету? Хм... А были?
И они не ноют, они просто поменяли страну для бизнеса
Можно, конечно, пофантазировать о причинах такого решения.... Если совсем скучно....
Обычное дело. Рынок именно так и работает. Не всем удается создать для себя Ротердам+ и получать бабло за неоказанные услуги.
А ти сам щось можеш зробити?
Те, що Крим - це Україна, знає навіть )(уйло, що розв'язав війну.
"Уже не раз деактивовували. "
Нічого не вдієш. Совки ще не перевелися.
Можно, конечно, называть это "наведением" порядка, если фантазия позволяет
А коррупционная составляюща формулы вполне очевидна - мы платим за неоказанные услуги, независимо от того, какая именно цена.
Если в Украине цена должна быть высокой, то она ДОЛЖНА быть высокой, иначе, поставщиков угля не будет. Рынок... Если кто-то думает, что цена слишком высока - почему он не поставляет уголь? Ответ простой - патамушоБалабло.
Выдавали по 2 тонны-16 руб.(деревяных).
єдині хто якось шевелииться із олігархів це Ахметка та Пінчук
Из чьего кармана?
Но в реальности цену газа оплатит население, конечный потребитель, повышением цен товаров и стоимостью услуг.
з путькою "посредине" не вийде - забере все