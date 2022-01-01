Металургійний майданчик дніпровського заводу Ярославського призупиняє роботу через нерентабельність продукту, - ЗМІ

З 1 січня 2022 року металургійний майданчик Дніпровського металургійного заводу (у минулому - завод імені Петровського), що належить DCH Олександра Ярославського, зупиняє свою роботу через нерентабельність продукту.

Про це "Економічній правді" повідомило джерело на підприємстві, передає Цензор.НЕТ.

"Є комплекс причин: невизначеність постачання вугілля з Росії, складності з логістикою сировини через нестачу вагонного парку та вартість енергоносіїв. Це у комплексі складається у собівартість продукції, що не дозволяє бути підприємству рентабельним", - зазначив він.

За його словами, точних термінів простою ще немає, але заздалегідь зупинка очікується від одного місяця, а рішення про відновлення роботи залежатиме від кон'юнктури на ринку металопрокату.

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Нагадуємо, завод складається з металургійного та коксохімічного блоку. Другий зараз працює.