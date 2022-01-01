Вследствие взрыва газа на Харьковщине пострадали два человека, - Нацполиция. ФОТО

От взрыва бытового газа в городе Богодухов Харьковской области пострадали два человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Сообщение о происшествии в городе Богодухове поступило в полицию 31 декабря в 20:39 от диспетчера Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям".

По предварительным данным, в домовладении произошел взрыв газового баллона. Вследствие происшествия пострадали 70-летняя женщина и ее дочь 46 лет. Они доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Взрывом разрушена пристройка к дому", – отмечается в сообщении.

Проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

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