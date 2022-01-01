Внаслідок вибуху газу на Харківщині постраждало двоє людей, - Нацполіція. ФОТО

Від вибуху побутового газу в місті Богодухів Харківської області постраждало двоє людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області

"Повідомлення про подію у місті Богодухові надійшло до поліції 31 грудня о 20:39 від диспетчера Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За попередніми даними, у домоволодінні стався вибух газового балона. Внаслідок події постраждали 70-річна жінка та її донька 46 років. Вони доставлені до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. Вибухом зруйнована прибудова до будинку", - відзначається у повідомленні.

Проводиться досудове розслідування за ч. 1 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

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