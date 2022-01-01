Сторонники Саакашвили в Грузии прекратили голодовку

Сторонники заключённого в Грузии экс-президента Михеила Саакашвили прекратили массовую голодовку. Об этом их попросил сам Саакашвили, сообщил глава оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Новости-Грузия.

Акция протеста началась 21 декабря. Голодовку объявили около 200 сторонников бывшего главы государства.

Периодически протестующим приходилось оказывать медицинскую помощь, некоторых госпитализировали.

Голодовка прекращена в ответ на призыв Саакашвили.

"Саакашвили переживает за состояние здоровья каждого голодающего и заявил, что сам будет вынужден возобновить голодовку, чего мы не имеем права допустить, поскольку голодовка Саакашвили может привести к фатальному исходу. Мы решили перейти на следующий этап борьбы", - сказал Мелия.

О каких именно методах идет речь, он не рассказал.

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