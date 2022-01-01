Сторонники Саакашвили в Грузии прекратили голодовку
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Сторонники заключённого в Грузии экс-президента Михеила Саакашвили прекратили массовую голодовку. Об этом их попросил сам Саакашвили, сообщил глава оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Новости-Грузия.
Акция протеста началась 21 декабря. Голодовку объявили около 200 сторонников бывшего главы государства.
Периодически протестующим приходилось оказывать медицинскую помощь, некоторых госпитализировали.
Голодовка прекращена в ответ на призыв Саакашвили.
"Саакашвили переживает за состояние здоровья каждого голодающего и заявил, что сам будет вынужден возобновить голодовку, чего мы не имеем права допустить, поскольку голодовка Саакашвили может привести к фатальному исходу. Мы решили перейти на следующий этап борьбы", - сказал Мелия.
О каких именно методах идет речь, он не рассказал.
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Олів'є перемогло принципи. Така вона політика!
Так что если Миша перекроет каналы финансирования, каждому "оппозиционному политику" конец. В конце декабря в Грузию приезжал из Украины его дядя - Темур Аласания (как говорят, кгб-шник высокого ранга) выяснял, куда делись деньги, выделенные на демонстрации, "голодовки" и др. беспорядки, спланированные к подпольному "возвращению" Миши в трейлере со сметаной.
Крадут ведь деньги не только из бюджета: Михо и его команда ввели тотальный террористический режим для бизнесменов. Они создали группы, в которые с налоговиками входили прокуроры, и которые в лучшем случае могли заставлять платить больше налогов, а в худшем - просто отнимали бизнес. Крупныч пример: компания "Галф" по импорту бензина, созданная на основе активов трех импортеров. У них отобрали компании, сети бензоколонок - купили по дешевке, или сажали в тюрьму и выпускали по "процессуальному договору", откуп составлял именно стоимость активов компаний. Ввел "Галф" кассир Миши Кезерашвили (двоечник, который в 2008 г. был министром обороны - о который был кстати в отпуске в августе). А Галф это сотни миллионов оборота в год.
У многих отнимали бизнес и еще заставляли брать кредит в банке в счет "процессуального откупа" (директор Банка Грузии - бывший премьер). До сих пор некоторые мои знакомые платят по тем кредитам, взятым 10 лет назад. А все по тому, что они задали вопрос: почему вы отнимаете у меня мой бизнес? А потом поздно согласились - ладно, забирайте, и им сказали: будете еще платить кредит.
Почему Миша у Зю на посылках: ему нужна политическая сцена, чтобы он был при деле. Ему просто нужен пиар.
Поэтому "Мечта" останется у власти - возвращение Миши большинство (до 70%) не хочет, оппозиция объективно не соперники и Мечту, несмотря на их различные проделки, все же считают приемлемой силой, которая не терроризирует население.
Мишины клоунские выходки в Одессе для нас неудивительны. К сожалению, Запад вам навязывал клоунов-реформаторов типа Миши и его команды (знали бы вы, кого из себя представляют субъекты типа деканоидзе и др.) из-за тотального бессилия вашей власти справиться с коррупцией / Беней и ко. А отсутствие результатов в Украине отражается на всем пост-советском пространстве, стремящемся в сторону запада. Мы все теряем очень много времени.
В результате наши северные соседи уже не стесняются заявлять, что они скоро приедут на танках, если им что-то не понравится. Так неспособность властей обеспечить минимальные условия соц. справедливости в опр. мере развязывают П.-у руки.
a priziv vjalikova mishki, dlia otvoda glaz toljko.
А є ще підробний. МадеінЧіна😂😂😂