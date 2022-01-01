РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4829 посетителей онлайн
Новости За рубежом Задержание Саакашвили в Грузии
4 082 33
голодовка (825) Грузия (4343) Саакашвили (3299)

Сторонники Саакашвили в Грузии прекратили голодовку

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Сторонники Саакашвили в Грузии прекратили голодовку

Сторонники заключённого в Грузии экс-президента Михеила Саакашвили прекратили массовую голодовку. Об этом их попросил сам Саакашвили, сообщил глава оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Новости-Грузия.

Акция протеста началась 21 декабря. Голодовку объявили около 200 сторонников бывшего главы государства.

Периодически протестующим приходилось оказывать медицинскую помощь, некоторых госпитализировали.

Голодовка прекращена в ответ на призыв Саакашвили.

"Саакашвили переживает за состояние здоровья каждого голодающего и заявил, что сам будет вынужден возобновить голодовку, чего мы не имеем права допустить, поскольку голодовка Саакашвили может привести к фатальному исходу. Мы решили перейти на следующий этап борьбы", - сказал Мелия.

О каких именно методах идет речь, он не рассказал.

Читайте также: Состояние Саакашвили тяжелое. Он практически не может принимать пищу, курс лечения не завершен, - адвокат Тутберидзе
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+20
Бо це опудало нікому вже не цікаве, спонсорська допомога завершена.
Олів'є перемогло принципи. Така вона політика!
показать весь комментарий
01.01.2022 21:11
+17
Не смішіть вже людей цим гризлюком. Воно нікому не цікаве.
показать весь комментарий
01.01.2022 21:15
+10
вообще интересно....то при смерти - то про внебрачную дочь вспомнил...то опять при смерти - просит не голодать... то никого не помнит - а ясько обидно...))) хитрое какое-то течение болезни...
показать весь комментарий
01.01.2022 21:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бо це опудало нікому вже не цікаве, спонсорська допомога завершена.
Олів'є перемогло принципи. Така вона політика!
показать весь комментарий
01.01.2022 21:11 Ответить
Не смішіть вже людей цим гризлюком. Воно нікому не цікаве.
показать весь комментарий
01.01.2022 21:15 Ответить
Ну почему а поржать? Чем дальше тем этот фарс смешнее!
показать весь комментарий
01.01.2022 21:32 Ответить
Мухуїл розраховував на мільйонні акції протестів своїх "прихильників" але тріумфу не відбулося : 200 "голодуючих"+Ясько і Денисова! Не густо! От влип довбойоб!
показать весь комментарий
02.01.2022 00:02 Ответить
Вообще-то он гражданин Украины. Не уподобляйтесь Зеленскому.
показать весь комментарий
02.01.2022 01:22 Ответить
взагалі то воно шмат лайна, і громадянство йому надали і повернули незаконно.
показать весь комментарий
02.01.2022 12:18 Ответить
Він казав Зеленському, що немає боротьби з корупцією, що контрабанда знекровлює країну, що реформи липові, що не так? Може і шмат, але громадянин України, і громадянства не позбавлений, а держава повинна бути неупередженою. Бо буде, як Зеленський пропонував - вийдіть на вулицю і спитайте громадян, і буде у нас суд Лінча. Докерувалися.
показать весь комментарий
03.01.2022 00:14 Ответить
те, що шмаркленского будуть гнати, це факт, але той гандон нічого не говорив, а отримував незрозуміло за що велику з/п. воно нікчемний шмат лайна, воно не має права називатись громадянином України.
показать весь комментарий
04.01.2022 22:53 Ответить
потужно... в свете незаконнорожденных спиногрызов карлсона это предсказуемо... а голодал ли кто-то?ясько,ау!
показать весь комментарий
01.01.2022 21:18 Ответить
Вот интересно, а его на прогулку по крышам выводят или нет? Или у него строгий режим?
показать весь комментарий
01.01.2022 21:21 Ответить
Срочная новость Михо перешел с полусладкой голодовки на креплённую!
показать весь комментарий
01.01.2022 21:31 Ответить
Ну раз колумбийский и венесуэльский порошок ему недоступен , остается только диета основанная на местных традициях.
показать весь комментарий
01.01.2022 21:34 Ответить
вообще интересно....то при смерти - то про внебрачную дочь вспомнил...то опять при смерти - просит не голодать... то никого не помнит - а ясько обидно...))) хитрое какое-то течение болезни...
показать весь комментарий
01.01.2022 21:32 Ответить
Тю , можно подумать у нас по другому было . Всех как только сажают , тут же при смерти становятся , вспомни Насирова на носилках, или Вону на лабутенах и в инвалидной коляске.
показать весь комментарий
01.01.2022 21:36 Ответить
Карлосон реально переоценил свою значимость , он даже грузинам по хер . Их оппозиции давно пора избавляться от этого наркомана , а то у кацапских прокладок они еще долго не смогут выиграть.
показать весь комментарий
01.01.2022 21:40 Ответить
Это невозможно - все награбленные деньги в его руках, МС содержит оппозицию последние 9 лет. По оценкам, Миша должен иметь до 10% ВВП Грузии - в принципе за 10 лет у власти вполне было возможно накопить пару миллиардов долларов. Они с людьми не церемонились: собственность отнимали у всех, кто им приглядывался.

Так что если Миша перекроет каналы финансирования, каждому "оппозиционному политику" конец. В конце декабря в Грузию приезжал из Украины его дядя - Темур Аласания (как говорят, кгб-шник высокого ранга) выяснял, куда делись деньги, выделенные на демонстрации, "голодовки" и др. беспорядки, спланированные к подпольному "возвращению" Миши в трейлере со сметаной.
показать весь комментарий
03.01.2022 12:03 Ответить
Чего ж Карлосон тогда у Зебила на посылках бегает , раз у него с баблом все нормально. Да и берут меня большие сомнения , про два лярда бакинских , у нас то же дебилы верещали , что Педро украл из бюджета 80 лярдов баксов при бюджете в 40 , а насколько я понимаю при 5 лярдах бюджета Грузии украсть почти половину годового бюджета и при этом рос ВВП страны еще не у кого в мире не получилось.
показать весь комментарий
03.01.2022 12:27 Ответить
Щас объясню.
Крадут ведь деньги не только из бюджета: Михо и его команда ввели тотальный террористический режим для бизнесменов. Они создали группы, в которые с налоговиками входили прокуроры, и которые в лучшем случае могли заставлять платить больше налогов, а в худшем - просто отнимали бизнес. Крупныч пример: компания "Галф" по импорту бензина, созданная на основе активов трех импортеров. У них отобрали компании, сети бензоколонок - купили по дешевке, или сажали в тюрьму и выпускали по "процессуальному договору", откуп составлял именно стоимость активов компаний. Ввел "Галф" кассир Миши Кезерашвили (двоечник, который в 2008 г. был министром обороны - о который был кстати в отпуске в августе). А Галф это сотни миллионов оборота в год.

У многих отнимали бизнес и еще заставляли брать кредит в банке в счет "процессуального откупа" (директор Банка Грузии - бывший премьер). До сих пор некоторые мои знакомые платят по тем кредитам, взятым 10 лет назад. А все по тому, что они задали вопрос: почему вы отнимаете у меня мой бизнес? А потом поздно согласились - ладно, забирайте, и им сказали: будете еще платить кредит.

Почему Миша у Зю на посылках: ему нужна политическая сцена, чтобы он был при деле. Ему просто нужен пиар.
показать весь комментарий
03.01.2022 14:58 Ответить
Не буду спорить , бо про Грузию , я мало что знаю . Про то как этот мудак был губернатором одесской области и что творил , знаю хорошо . Но вот то что оно со своим офисом ДЕБИЛЬНЫХ решений в Украине был даже не на вторых, а на двадцать пятых ролях это факт. И я до сих пор уверен , что чем быстрее ваша оппозиция избавиться от этого мудака , тем быстрее люди начнут за них голосовать.
показать весь комментарий
03.01.2022 15:14 Ответить
Проблема как раз в этом: у оппоз. партий был шанс в 2020. 7 партий прошли в парламент (барьер был опущен до 1%). Но Миша подмял их под себя (он хорошо понимал, что усиление маленьких игроков будет за его счет), и они полностью себя дискредитировали.

Поэтому "Мечта" останется у власти - возвращение Миши большинство (до 70%) не хочет, оппозиция объективно не соперники и Мечту, несмотря на их различные проделки, все же считают приемлемой силой, которая не терроризирует население.

Мишины клоунские выходки в Одессе для нас неудивительны. К сожалению, Запад вам навязывал клоунов-реформаторов типа Миши и его команды (знали бы вы, кого из себя представляют субъекты типа деканоидзе и др.) из-за тотального бессилия вашей власти справиться с коррупцией / Беней и ко. А отсутствие результатов в Украине отражается на всем пост-советском пространстве, стремящемся в сторону запада. Мы все теряем очень много времени.

В результате наши северные соседи уже не стесняются заявлять, что они скоро приедут на танках, если им что-то не понравится. Так неспособность властей обеспечить минимальные условия соц. справедливости в опр. мере развязывают П.-у руки.
показать весь комментарий
03.01.2022 18:52 Ответить
показать весь комментарий
01.01.2022 21:42 Ответить
срочно Гадю Хавченко бросить на подкрепление голодающим, с широтою жопы и сисек до пояса!
показать весь комментарий
01.01.2022 21:46 Ответить
Predateli, slabaki, vjalikij mishka tak staralsia, tak shchoki naduval at ut storonniki vsio, sdulis.
a priziv vjalikova mishki, dlia otvoda glaz toljko.
показать весь комментарий
01.01.2022 21:51 Ответить
показать весь комментарий
01.01.2022 22:01 Ответить
несчастный, он еще не знал ,что в Украине скумбрия по 8 гр.
показать весь комментарий
01.01.2022 22:10 Ответить
Брань на Михо тут забористей гораздо ,чем за поребриком.А мне в сегодняшнюю ночь понравилось очень грузинское игристое.Даже французское меркнет перед ним.Я в первый раз попробовал грузинское-бесподобное.Из настоящего винограда.
показать весь комментарий
01.01.2022 22:50 Ответить
😂😂😂😂. Вас на якому заводі штампують???
показать весь комментарий
01.01.2022 23:05 Ответить
Из настоящего винограда😂😂😂😂.
А є ще підробний. МадеінЧіна😂😂😂
показать весь комментарий
01.01.2022 23:06 Ответить
А у нас на столе было смородинное игристое, урожая 2021 года, с моего огорода.
показать весь комментарий
01.01.2022 23:53 Ответить
А Ясько тепер теж мінус прихильниця-після заяви про доньку від співачки -ну не вміє Міхо бути вірним і відданим -просто патологічно !
показать весь комментарий
02.01.2022 00:09 Ответить
Смеетесь. А это люди которые устроили первую антикацапскую Революцию в бывшем совке. Теперь над ними смеются за то что они ненавидят русских. Не боитесь оказаться на их месте?
показать весь комментарий
02.01.2022 02:40 Ответить
Бариги! Єто бариги
показать весь комментарий
02.01.2022 10:13 Ответить
притрималися посту
показать весь комментарий
02.01.2022 10:17 Ответить
 
 