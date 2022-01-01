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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Прихильники Саакашвілі в Грузії припинили голодування

Прихильники Саакашвілі в Грузії припинили голодування

Прихильники ув'язненого в Грузії екс-президента Михеіла Саакашвілі припинили масове голодування. Про це їх попросив сам Саакашвілі, повідомив голова опозиційної партії Єдиний національний рух Ніка Мелія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Новости-Грузия.

Акція протесту розпочалася 21 грудня. Голодування оголосили близько 200 прихильників колишнього глави держави.

Періодично протестувальникам доводилося надавати медичну допомогу, декого госпіталізували.

Голодування припинено у відповідь на заклик Саакашвілі.

"Саакашвілі переживає за стан здоров'я кожного голодувальника і заявив, що сам буде змушений відновити голодування, чого ми не маємо права допустити, оскільки голодування Саакашвілі може призвести до фатального результату. Ми вирішили перейти на наступний етап боротьби", - сказав Мелія.

Про які саме методи йдеться, він не розповів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стан Саакашвілі важкий. Він практично не може приймати їжу, курс лікування не завершено, - адвокат Тутберідзе

голодування (426) Грузія (1844) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+20
Бо це опудало нікому вже не цікаве, спонсорська допомога завершена.
Олів'є перемогло принципи. Така вона політика!
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01.01.2022 21:11
+17
Не смішіть вже людей цим гризлюком. Воно нікому не цікаве.
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01.01.2022 21:15
+10
вообще интересно....то при смерти - то про внебрачную дочь вспомнил...то опять при смерти - просит не голодать... то никого не помнит - а ясько обидно...))) хитрое какое-то течение болезни...
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01.01.2022 21:32
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Бо це опудало нікому вже не цікаве, спонсорська допомога завершена.
Олів'є перемогло принципи. Така вона політика!
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01.01.2022 21:11 Відповісти
Не смішіть вже людей цим гризлюком. Воно нікому не цікаве.
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01.01.2022 21:15 Відповісти
Ну почему а поржать? Чем дальше тем этот фарс смешнее!
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01.01.2022 21:32 Відповісти
Мухуїл розраховував на мільйонні акції протестів своїх "прихильників" але тріумфу не відбулося : 200 "голодуючих"+Ясько і Денисова! Не густо! От влип довбойоб!
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02.01.2022 00:02 Відповісти
Вообще-то он гражданин Украины. Не уподобляйтесь Зеленскому.
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02.01.2022 01:22 Відповісти
взагалі то воно шмат лайна, і громадянство йому надали і повернули незаконно.
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02.01.2022 12:18 Відповісти
Він казав Зеленському, що немає боротьби з корупцією, що контрабанда знекровлює країну, що реформи липові, що не так? Може і шмат, але громадянин України, і громадянства не позбавлений, а держава повинна бути неупередженою. Бо буде, як Зеленський пропонував - вийдіть на вулицю і спитайте громадян, і буде у нас суд Лінча. Докерувалися.
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03.01.2022 00:14 Відповісти
те, що шмаркленского будуть гнати, це факт, але той гандон нічого не говорив, а отримував незрозуміло за що велику з/п. воно нікчемний шмат лайна, воно не має права називатись громадянином України.
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04.01.2022 22:53 Відповісти
потужно... в свете незаконнорожденных спиногрызов карлсона это предсказуемо... а голодал ли кто-то?ясько,ау!
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01.01.2022 21:18 Відповісти
Вот интересно, а его на прогулку по крышам выводят или нет? Или у него строгий режим?
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01.01.2022 21:21 Відповісти
Срочная новость Михо перешел с полусладкой голодовки на креплённую!
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01.01.2022 21:31 Відповісти
Ну раз колумбийский и венесуэльский порошок ему недоступен , остается только диета основанная на местных традициях.
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01.01.2022 21:34 Відповісти
вообще интересно....то при смерти - то про внебрачную дочь вспомнил...то опять при смерти - просит не голодать... то никого не помнит - а ясько обидно...))) хитрое какое-то течение болезни...
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01.01.2022 21:32 Відповісти
Тю , можно подумать у нас по другому было . Всех как только сажают , тут же при смерти становятся , вспомни Насирова на носилках, или Вону на лабутенах и в инвалидной коляске.
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01.01.2022 21:36 Відповісти
Карлосон реально переоценил свою значимость , он даже грузинам по хер . Их оппозиции давно пора избавляться от этого наркомана , а то у кацапских прокладок они еще долго не смогут выиграть.
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01.01.2022 21:40 Відповісти
Это невозможно - все награбленные деньги в его руках, МС содержит оппозицию последние 9 лет. По оценкам, Миша должен иметь до 10% ВВП Грузии - в принципе за 10 лет у власти вполне было возможно накопить пару миллиардов долларов. Они с людьми не церемонились: собственность отнимали у всех, кто им приглядывался.

Так что если Миша перекроет каналы финансирования, каждому "оппозиционному политику" конец. В конце декабря в Грузию приезжал из Украины его дядя - Темур Аласания (как говорят, кгб-шник высокого ранга) выяснял, куда делись деньги, выделенные на демонстрации, "голодовки" и др. беспорядки, спланированные к подпольному "возвращению" Миши в трейлере со сметаной.
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03.01.2022 12:03 Відповісти
Чего ж Карлосон тогда у Зебила на посылках бегает , раз у него с баблом все нормально. Да и берут меня большие сомнения , про два лярда бакинских , у нас то же дебилы верещали , что Педро украл из бюджета 80 лярдов баксов при бюджете в 40 , а насколько я понимаю при 5 лярдах бюджета Грузии украсть почти половину годового бюджета и при этом рос ВВП страны еще не у кого в мире не получилось.
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03.01.2022 12:27 Відповісти
Щас объясню.
Крадут ведь деньги не только из бюджета: Михо и его команда ввели тотальный террористический режим для бизнесменов. Они создали группы, в которые с налоговиками входили прокуроры, и которые в лучшем случае могли заставлять платить больше налогов, а в худшем - просто отнимали бизнес. Крупныч пример: компания "Галф" по импорту бензина, созданная на основе активов трех импортеров. У них отобрали компании, сети бензоколонок - купили по дешевке, или сажали в тюрьму и выпускали по "процессуальному договору", откуп составлял именно стоимость активов компаний. Ввел "Галф" кассир Миши Кезерашвили (двоечник, который в 2008 г. был министром обороны - о который был кстати в отпуске в августе). А Галф это сотни миллионов оборота в год.

У многих отнимали бизнес и еще заставляли брать кредит в банке в счет "процессуального откупа" (директор Банка Грузии - бывший премьер). До сих пор некоторые мои знакомые платят по тем кредитам, взятым 10 лет назад. А все по тому, что они задали вопрос: почему вы отнимаете у меня мой бизнес? А потом поздно согласились - ладно, забирайте, и им сказали: будете еще платить кредит.

Почему Миша у Зю на посылках: ему нужна политическая сцена, чтобы он был при деле. Ему просто нужен пиар.
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03.01.2022 14:58 Відповісти
Не буду спорить , бо про Грузию , я мало что знаю . Про то как этот мудак был губернатором одесской области и что творил , знаю хорошо . Но вот то что оно со своим офисом ДЕБИЛЬНЫХ решений в Украине был даже не на вторых, а на двадцать пятых ролях это факт. И я до сих пор уверен , что чем быстрее ваша оппозиция избавиться от этого мудака , тем быстрее люди начнут за них голосовать.
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03.01.2022 15:14 Відповісти
Проблема как раз в этом: у оппоз. партий был шанс в 2020. 7 партий прошли в парламент (барьер был опущен до 1%). Но Миша подмял их под себя (он хорошо понимал, что усиление маленьких игроков будет за его счет), и они полностью себя дискредитировали.

Поэтому "Мечта" останется у власти - возвращение Миши большинство (до 70%) не хочет, оппозиция объективно не соперники и Мечту, несмотря на их различные проделки, все же считают приемлемой силой, которая не терроризирует население.

Мишины клоунские выходки в Одессе для нас неудивительны. К сожалению, Запад вам навязывал клоунов-реформаторов типа Миши и его команды (знали бы вы, кого из себя представляют субъекты типа деканоидзе и др.) из-за тотального бессилия вашей власти справиться с коррупцией / Беней и ко. А отсутствие результатов в Украине отражается на всем пост-советском пространстве, стремящемся в сторону запада. Мы все теряем очень много времени.

В результате наши северные соседи уже не стесняются заявлять, что они скоро приедут на танках, если им что-то не понравится. Так неспособность властей обеспечить минимальные условия соц. справедливости в опр. мере развязывают П.-у руки.
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03.01.2022 18:52 Відповісти
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01.01.2022 21:42 Відповісти
срочно Гадю Хавченко бросить на подкрепление голодающим, с широтою жопы и сисек до пояса!
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01.01.2022 21:46 Відповісти
Predateli, slabaki, vjalikij mishka tak staralsia, tak shchoki naduval at ut storonniki vsio, sdulis.
a priziv vjalikova mishki, dlia otvoda glaz toljko.
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01.01.2022 21:51 Відповісти
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01.01.2022 22:01 Відповісти
несчастный, он еще не знал ,что в Украине скумбрия по 8 гр.
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01.01.2022 22:10 Відповісти
Брань на Михо тут забористей гораздо ,чем за поребриком.А мне в сегодняшнюю ночь понравилось очень грузинское игристое.Даже французское меркнет перед ним.Я в первый раз попробовал грузинское-бесподобное.Из настоящего винограда.
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01.01.2022 22:50 Відповісти
😂😂😂😂. Вас на якому заводі штампують???
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01.01.2022 23:05 Відповісти
Из настоящего винограда😂😂😂😂.
А є ще підробний. МадеінЧіна😂😂😂
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01.01.2022 23:06 Відповісти
А у нас на столе было смородинное игристое, урожая 2021 года, с моего огорода.
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01.01.2022 23:53 Відповісти
А Ясько тепер теж мінус прихильниця-після заяви про доньку від співачки -ну не вміє Міхо бути вірним і відданим -просто патологічно !
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02.01.2022 00:09 Відповісти
Смеетесь. А это люди которые устроили первую антикацапскую Революцию в бывшем совке. Теперь над ними смеются за то что они ненавидят русских. Не боитесь оказаться на их месте?
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02.01.2022 02:40 Відповісти
Бариги! Єто бариги
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02.01.2022 10:13 Відповісти
притрималися посту
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02.01.2022 10:17 Відповісти
 
 