Прихильники Саакашвілі в Грузії припинили голодування
Прихильники ув'язненого в Грузії екс-президента Михеіла Саакашвілі припинили масове голодування. Про це їх попросив сам Саакашвілі, повідомив голова опозиційної партії Єдиний національний рух Ніка Мелія.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Новости-Грузия.
Акція протесту розпочалася 21 грудня. Голодування оголосили близько 200 прихильників колишнього глави держави.
Періодично протестувальникам доводилося надавати медичну допомогу, декого госпіталізували.
Голодування припинено у відповідь на заклик Саакашвілі.
"Саакашвілі переживає за стан здоров'я кожного голодувальника і заявив, що сам буде змушений відновити голодування, чого ми не маємо права допустити, оскільки голодування Саакашвілі може призвести до фатального результату. Ми вирішили перейти на наступний етап боротьби", - сказав Мелія.
Про які саме методи йдеться, він не розповів.
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Олів'є перемогло принципи. Така вона політика!
Так что если Миша перекроет каналы финансирования, каждому "оппозиционному политику" конец. В конце декабря в Грузию приезжал из Украины его дядя - Темур Аласания (как говорят, кгб-шник высокого ранга) выяснял, куда делись деньги, выделенные на демонстрации, "голодовки" и др. беспорядки, спланированные к подпольному "возвращению" Миши в трейлере со сметаной.
Крадут ведь деньги не только из бюджета: Михо и его команда ввели тотальный террористический режим для бизнесменов. Они создали группы, в которые с налоговиками входили прокуроры, и которые в лучшем случае могли заставлять платить больше налогов, а в худшем - просто отнимали бизнес. Крупныч пример: компания "Галф" по импорту бензина, созданная на основе активов трех импортеров. У них отобрали компании, сети бензоколонок - купили по дешевке, или сажали в тюрьму и выпускали по "процессуальному договору", откуп составлял именно стоимость активов компаний. Ввел "Галф" кассир Миши Кезерашвили (двоечник, который в 2008 г. был министром обороны - о который был кстати в отпуске в августе). А Галф это сотни миллионов оборота в год.
У многих отнимали бизнес и еще заставляли брать кредит в банке в счет "процессуального откупа" (директор Банка Грузии - бывший премьер). До сих пор некоторые мои знакомые платят по тем кредитам, взятым 10 лет назад. А все по тому, что они задали вопрос: почему вы отнимаете у меня мой бизнес? А потом поздно согласились - ладно, забирайте, и им сказали: будете еще платить кредит.
Почему Миша у Зю на посылках: ему нужна политическая сцена, чтобы он был при деле. Ему просто нужен пиар.
Поэтому "Мечта" останется у власти - возвращение Миши большинство (до 70%) не хочет, оппозиция объективно не соперники и Мечту, несмотря на их различные проделки, все же считают приемлемой силой, которая не терроризирует население.
Мишины клоунские выходки в Одессе для нас неудивительны. К сожалению, Запад вам навязывал клоунов-реформаторов типа Миши и его команды (знали бы вы, кого из себя представляют субъекты типа деканоидзе и др.) из-за тотального бессилия вашей власти справиться с коррупцией / Беней и ко. А отсутствие результатов в Украине отражается на всем пост-советском пространстве, стремящемся в сторону запада. Мы все теряем очень много времени.
В результате наши северные соседи уже не стесняются заявлять, что они скоро приедут на танках, если им что-то не понравится. Так неспособность властей обеспечить минимальные условия соц. справедливости в опр. мере развязывают П.-у руки.
a priziv vjalikova mishki, dlia otvoda glaz toljko.
А є ще підробний. МадеінЧіна😂😂😂