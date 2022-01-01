Прихильники Саакашвілі в Грузії припинили голодування

Прихильники ув'язненого в Грузії екс-президента Михеіла Саакашвілі припинили масове голодування. Про це їх попросив сам Саакашвілі, повідомив голова опозиційної партії Єдиний національний рух Ніка Мелія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Новости-Грузия.

Акція протесту розпочалася 21 грудня. Голодування оголосили близько 200 прихильників колишнього глави держави.

Періодично протестувальникам доводилося надавати медичну допомогу, декого госпіталізували.

Голодування припинено у відповідь на заклик Саакашвілі.

"Саакашвілі переживає за стан здоров'я кожного голодувальника і заявив, що сам буде змушений відновити голодування, чого ми не маємо права допустити, оскільки голодування Саакашвілі може призвести до фатального результату. Ми вирішили перейти на наступний етап боротьби", - сказав Мелія.

Про які саме методи йдеться, він не розповів.

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