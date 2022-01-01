Все инфекционные больницы, не входящие в состав многопрофильных, закроются, - Голубовская
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
В Украине все инфекционные больницы, не входящие в состав многопрофильных больниц, закроются.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН, об этом заявила главный инфекционист, заслуженный врач Ольга Голубовская в эфире ток-шоу "Народ против с Наташей Влащенко".
"Вы обратите внимание, какие гонения сейчас на инфекционистов. Вы начали со Светланы Федоровой. Мне звонят врачи со всей Украины и говорят, что она говорит истинную правду по поводу проблем. Их же надо решать", - сказала Голубовская.
Влащенко добавила, что, по словам Федоровой, Николаевская инфекционная больница в феврале может быть закрыта, на что Голубовская сказала: "Так не только ж она. Все те, кто стоят отдельно, не входят в состав многопрофильных больниц, закроются. И они не просто закроются, уволятся инфекционисты, они останутся на улице, как остались в свое время эпидемиологи".
Экс-главврач Николаевской инфекционной больницы Светлана Федорова заявила, что уже к февралю-марту "лягут" все инфекционные больницы.
Пожалуйста, подождите...
І звинувачуватиме їх у всіх бідах. І з новим завзяттям бажатиме їхнього фізичного знищення, оскільки вони - "вороги України" (с) - топ-3 в коментиках - та "якнайшвидше здохнути" (с).
референдумвыборы голосовать против барыги, аж волосы назад. А теперь...
Вам же "борці" сказали: укольчик ЗАПОБІГАЄ шпиталізації. А за словами Ляшка, це - вакцина життя.
https://moz.gov.ua/article/news/vakcina-vid-covid-19---ne-na-vse-zhittja-ce-vakcina-dlja-zhittja---viktor-ljashko
Вакцина від COVID-19 - не на все життя, але це вакцина, щоб жити!
Вперед.
На фіга туалетній "еліті" інфекційні лікарні ?
А "здихають" (с) лише "антиваксер*ни" (с) за висловом туалетного фаворита редакції і ко.
на фронт в моргв сад мля.."
ЗеОленьпияда-95 по дебило-креативу в самом разгаре !!! пздц
Денег нет, денег не осталось даже на ковидлу.
А по таким инфекционным заболеваниям, как желтуха (болезнь Боткина), дизентерия, корь и прочие скарлатины Кузин с Ляшко хозяевам не отчитываются.
Ортопеди не бажали займатися ковідом, їх вимусили.