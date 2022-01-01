Все инфекционные больницы, не входящие в состав многопрофильных, закроются, - Голубовская

В Украине все инфекционные больницы, не входящие в состав многопрофильных больниц, закроются.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН, об этом заявила главный инфекционист, заслуженный врач Ольга Голубовская в эфире ток-шоу "Народ против с Наташей Влащенко".

"Вы обратите внимание, какие гонения сейчас на инфекционистов. Вы начали со Светланы Федоровой. Мне звонят врачи со всей Украины и говорят, что она говорит истинную правду по поводу проблем. Их же надо решать", - сказала Голубовская.

Влащенко добавила, что, по словам Федоровой, Николаевская инфекционная больница в феврале может быть закрыта, на что Голубовская сказала: "Так не только ж она. Все те, кто стоят отдельно, не входят в состав многопрофильных больниц, закроются. И они не просто закроются, уволятся инфекционисты, они останутся на улице, как остались в свое время эпидемиологи".

Экс-главврач Николаевской инфекционной больницы Светлана Федорова заявила, что уже к февралю-марту "лягут" все инфекционные больницы.

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