Усі інфекційні лікарні, які не входять до складу багатопрофільних, закриються, - Голубовська
В Україні всі інфекційні лікарні, які не входять до складу багатопрофільних лікарень, закриються.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНН, про це заявила головний інфекціоніст, заслужений лікар Ольга Голубовська в ефірі ток-шоу "Народ проти з Наташею Влащенко".
"Ви зверніть увагу, які гоніння зараз на інфекціоністів. Ви почали зі Світлани Федорової. Мені телефонують лікарі з усієї України і кажуть, що вона говорить справжню правду щодо проблем. Їх же треба вирішувати", - сказала Голубовська.
Влащенко додала, що за словами Федорової, Миколаївська інфекційна лікарня в лютому може бути закрита, на що Голубовська сказала: "Так не тільки ж вона. Всі ті, хто стоять окремо, не входять до складу багатопрофільних лікарень, закриються. І вони не просто закриються, звільняться інфекціоністи, вони залишаться на вулиці, як залишилися свого часу епідеміологи".
Ексголовлікар Миколаївської інфекційної лікарні Світлана Федорова заявила, що вже до лютого-березня "ляжуть" всі інфекційні лікарні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І звинувачуватиме їх у всіх бідах. І з новим завзяттям бажатиме їхнього фізичного знищення, оскільки вони - "вороги України" (с) - топ-3 в коментиках - та "якнайшвидше здохнути" (с).
референдумвыборы голосовать против барыги, аж волосы назад. А теперь...
Вам же "борці" сказали: укольчик ЗАПОБІГАЄ шпиталізації. А за словами Ляшка, це - вакцина життя.
https://moz.gov.ua/article/news/vakcina-vid-covid-19---ne-na-vse-zhittja-ce-vakcina-dlja-zhittja---viktor-ljashko
Вакцина від COVID-19 - не на все життя, але це вакцина, щоб жити!
Вперед.
На фіга туалетній "еліті" інфекційні лікарні ?
А "здихають" (с) лише "антиваксер*ни" (с) за висловом туалетного фаворита редакції і ко.
на фронт в моргв сад мля.."
ЗеОленьпияда-95 по дебило-креативу в самом разгаре !!! пздц
Денег нет, денег не осталось даже на ковидлу.
А по таким инфекционным заболеваниям, как желтуха (болезнь Боткина), дизентерия, корь и прочие скарлатины Кузин с Ляшко хозяевам не отчитываются.
Ортопеди не бажали займатися ковідом, їх вимусили.