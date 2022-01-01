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Усі інфекційні лікарні, які не входять до складу багатопрофільних, закриються, - Голубовська

Усі інфекційні лікарні, які не входять до складу багатопрофільних, закриються, - Голубовська

В Україні всі інфекційні лікарні, які не входять до складу багатопрофільних лікарень, закриються.

 Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНН, про це заявила головний інфекціоніст, заслужений лікар Ольга Голубовська в ефірі ток-шоу "Народ проти з Наташею Влащенко".

"Ви зверніть увагу, які гоніння зараз на інфекціоністів. Ви почали зі Світлани Федорової. Мені телефонують лікарі з усієї України і кажуть, що вона говорить справжню правду щодо проблем. Їх же треба вирішувати", - сказала Голубовська.

Влащенко додала, що за словами Федорової, Миколаївська інфекційна лікарня в лютому може бути закрита, на що Голубовська сказала: "Так не тільки ж вона. Всі ті, хто стоять окремо, не входять до складу багатопрофільних лікарень, закриються. І вони не просто закриються, звільняться інфекціоністи, вони залишаться на вулиці, як залишилися свого часу епідеміологи".

Ексголовлікар Миколаївської інфекційної лікарні Світлана Федорова заявила, що вже до лютого-березня "ляжуть" всі інфекційні лікарні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нас очікує зростання захворюваності, яке загалом обіцяє бути не таким трагічним", - Голубовська про штам "Омікрон"

лікарня (1359) Голубовська Ольга (71)


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Топ коментарі
+33
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01.01.2022 21:45
+32
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01.01.2022 21:40
+22
У вас до сих пор министр Супрун? Что вы принимаете такое тяжелое? Сгорите так
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01.01.2022 21:59
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так фінансуйте також на місцевому рівні, а не волайте... для цього всім податки місцеві платити треба
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02.01.2022 07:36 Відповісти
Ковід переміг рак, мабуть.
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02.01.2022 10:21 Відповісти
А до чого тут рак?
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03.01.2022 09:53 Відповісти
Подумайте.
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03.01.2022 14:03 Відповісти
Порох почав розвалювати медицину, а клоун продовжує!
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01.01.2022 22:40 Відповісти
то правильно..будет куда втыкнуть осэрэдкы слуг хитрого народа...
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01.01.2022 22:45 Відповісти
Скоро так і до вчителів дійде, якщо почнуть вимагати свої 4 тим $
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01.01.2022 22:52 Відповісти
Голубовская -не власть.Чушь порет .Со спадом эпидемии Областные инфекционки могут взять на себя основной тягар борьбы с ковидом,а не так ,как Косивська ЦРБ.И потом ,никто не отменял другие инфекции.Я извиняюсь ,но детей даже с отитом направляют именно в инфекционку.А легких больных могут принимать и ковидные отделения опорных больниц.
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01.01.2022 23:04 Відповісти
вчера ссыклобородьки вам предлагали трижды подумать перед попыткой вызвать скорую на хаус...дали будэ...
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01.01.2022 23:52 Відповісти
А тоді туалетна "еліта" вищатиме і радітиме смертям "антивакс*рунів" (с).
І звинувачуватиме їх у всіх бідах. І з новим завзяттям бажатиме їхнього фізичного знищення, оскільки вони - "вороги України" (с) - топ-3 в коментиках - та "якнайшвидше здохнути" (с).
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01.01.2022 23:07 Відповісти
Скоро станут популярными видосики а-ля Крым. "Мы все бежали наперегонки на референдум выборы голосовать против барыги, аж волосы назад. А теперь...
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01.01.2022 23:15 Відповісти
Брешит ***** шЫколадная!
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01.01.2022 23:28 Відповісти
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01.01.2022 23:35 Відповісти
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02.01.2022 07:22 Відповісти
Зеленський хоче нас ще і КОВІДом вбивати. Справжній геноцид українського народу. Невже ми підемо на забій, як стадо баранів?
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01.01.2022 23:51 Відповісти
В чому проблема ?
Вам же "борці" сказали: укольчик ЗАПОБІГАЄ шпиталізації. А за словами Ляшка, це - вакцина життя.
https://moz.gov.ua/article/news/vakcina-vid-covid-19---ne-na-vse-zhittja-ce-vakcina-dlja-zhittja---viktor-ljashko

Вакцина від COVID-19 - не на все життя, але це вакцина, щоб жити!

Вперед.
На фіга туалетній "еліті" інфекційні лікарні ?

А "здихають" (с) лише "антиваксер*ни" (с) за висловом туалетного фаворита редакції і ко.
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02.01.2022 00:07 Відповісти
Це - впровадження "медреформи" авторства Супрун. Хіба зеля її міністром МОЗ зробив? Його банда тільки продовжує почае нею.
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02.01.2022 09:19 Відповісти
Обьявление - "Все больницы закрыты..Все ушли на фронт в морг в сад мля.."
ЗеОленьпияда-95 по дебило-креативу в самом разгаре !!! пздц
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02.01.2022 01:33 Відповісти
Супрун в действии. Эта реформа разрушает нашу медицину.
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02.01.2022 01:37 Відповісти
Якщо не помиляюся, Супрун вже 2 роки не при ділах. То ваш Зеленський міг вже щось краще вигадати, чи кеби немає?
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03.01.2022 09:55 Відповісти
Правильно. Багатопрофільна ліварня. Один головний лікар. Одна політика. А не головних лікарів і начмедів і бухгалтерів і електриків на кожне відділення, що окремо собі
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02.01.2022 02:53 Відповісти
Все верно, все правильно.
Денег нет, денег не осталось даже на ковидлу.
А по таким инфекционным заболеваниям, как желтуха (болезнь Боткина), дизентерия, корь и прочие скарлатины Кузин с Ляшко хозяевам не отчитываются.
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02.01.2022 04:08 Відповісти
Згадані інфекційні відділення і лікарні були створені для боротьби з ковідом? Так що ж ви хочете іншого? Чи вже зникли головні вбивці людей, зовсім інші захворювання? Чи для боротьби з ними гроші непотрібні?
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02.01.2022 06:05 Відповісти
Ці відділення всього лиш будуть введені в склад багатопрофільних. Тоді непотрібна буде вся адміністрація і допоміжний персонал. Величезна економія, не тому, щоб зекономити, а по-хазяйськи, раціонально. Інфекційне відділення не може бути окрамою республікою
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02.01.2022 07:53 Відповісти
Також не потрібні, наприклад , лікарні "залізничників" чи " моряків" чи якихось інших спеціальностей. Деградація лікарів, вони замкнуті на себе, дискримінація всіх інших, не залізничників, чим вони гірші. Просто у залізничників - надбавки, у моряків - тугрики, там можна створити " свой мирок" і гарно вращатися.
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02.01.2022 08:07 Відповісти
Йдеть ся не про відділення, а про інфекційні лікарні. Між ними велика різниця.
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02.01.2022 09:20 Відповісти
Яка?
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02.01.2022 09:30 Відповісти
Це окремі лікарні були, як і були окремі онколікарні, психологичні лікарні, туберкулезні, тощо. Тепер все це повісять на і так перевантажені звичайні багатопрофільні лікарні. Наприклад , я , коли хворів ковідом ,то мені повезло, що мене лікував терапевт у лікарні, у у терапенвтичному відділенні. А мого однокласника поклали у ту саму лікарню, у відділення ортопедіїї, і його лікували (ні) від ковіду травматологи і оротопеди, яких теж змусили лікувати. Чуть він не вмер, дзвонили всі у МОЗ, ледве у реанімації витягли. Далі буде.
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02.01.2022 18:55 Відповісти
Смію Вас запевнити, що той терапевт точно так же знав, як лікувати ковід, як і той ортопед: ніхто не знає, чим його лікувати, бо нІчим. Протоколи ж одні для всіх відділень. Ви бачите складне і неприступне, де воно просте і навпаки. Чим таким перевантажені багатопрофільні лікарні? Скрізь терапевт має вміти зробити підключичку, у нас ні. Бо людина то одне ціле. Лягає в інфекцію з діареєю, а вночі інфаркт. Так ніби він мав пропоноситися, витисатися, а тоді хватай інфаркт. Чи інсульт. І нема кому зробити чи прочитати ЕКГ, чи побачити інсульт, коли то прийде консультант з другої лікарні. Збуджений - запхнутт в психіатрію, а там мозковий крововилив зі збудженням. Нема кому ні спиномозкову, ні невролога, ні хірурга, бо вони лікарня окрема по інфекції або по психіці. Бо інфекція хтозна де, психіатрія в чорта десь за городом І в кожній: главний, підглавний , бухгалтер, економіст, начмед, секретар і шість лікарів.
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02.01.2022 20:09 Відповісти
Да ви шо?) У відділення терапії паціенти писали подяки, а у відділенніх ортопедії писали скарги.

Ортопеди не бажали займатися ковідом, їх вимусили.
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03.01.2022 00:09 Відповісти
Мене це в принципі не дуже обходить. Мене більше цікавить, чому медікам -науковцям заборонили займатися кліничною діяльністью?
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03.01.2022 00:13 Відповісти
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