Усі інфекційні лікарні, які не входять до складу багатопрофільних, закриються, - Голубовська

В Україні всі інфекційні лікарні, які не входять до складу багатопрофільних лікарень, закриються.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНН, про це заявила головний інфекціоніст, заслужений лікар Ольга Голубовська в ефірі ток-шоу "Народ проти з Наташею Влащенко".

"Ви зверніть увагу, які гоніння зараз на інфекціоністів. Ви почали зі Світлани Федорової. Мені телефонують лікарі з усієї України і кажуть, що вона говорить справжню правду щодо проблем. Їх же треба вирішувати", - сказала Голубовська.

Влащенко додала, що за словами Федорової, Миколаївська інфекційна лікарня в лютому може бути закрита, на що Голубовська сказала: "Так не тільки ж вона. Всі ті, хто стоять окремо, не входять до складу багатопрофільних лікарень, закриються. І вони не просто закриються, звільняться інфекціоністи, вони залишаться на вулиці, як залишилися свого часу епідеміологи".

Ексголовлікар Миколаївської інфекційної лікарні Світлана Федорова заявила, що вже до лютого-березня "ляжуть" всі інфекційні лікарні.

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