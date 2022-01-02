Колокол Памяти погибших воинов открыли в Ивано-Франковске. ФОТО

В Мемориальном сквере Ивано-Франковска состоялась церемония открытия Колокола Памяти и молитва о павших воинах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщила председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук.

"Начинаем год с молитвы за погибшими воинами. В первый день нового года в Мемориальном сквере Ивано-Франковска торжественно открыли и освятили Колокол Памяти", - написала Онищук.

Она отметила, что отныне здесь будет ежемесячно проходить церемониал чествования защитников и защитниц Украины, погибших за свободу, независимость и территориальную целостность нашего государства.

Как пояснила глава ОГА, Колокол Памяти будет звучать столько раз, сколько жителей Прикарпатья погибли с начала боевых действий на востоке Украины в том или ином месяце.

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