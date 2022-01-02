Дзвін Пам’яті загиблих воїнів відкрили в Івано-Франківську. ФОТО

У Меморіальному сквері Івано-Франківська відбулася церемонія відкриття Дзвона Пам’яті та молитва за загиблими воїнами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про у Фейсбуці повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.

"Розпочинаємо рік з молитви за загиблими воїнами. У перший день нового року, у Меморіальному сквері Івано-Франківська урочисто відкрили та освятили Дзвін Пам’яті", - написала Онищук.

Вона зазначила, що відтепер тут щомісяця відбуватиметься церемоніал вшанування захисників та захисниць України, які загинули за свободу, незалежність і територіальну цілісність нашої держави.

Як пояснила очільниця ОДА, Дзвін Пам’яті лунатиме стільки разів, скільки жителів Прикарпаття загинули від початку бойових дій на сході України в тому чи іншому місяці.

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