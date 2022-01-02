Количество политзаключенных в Беларуси возросло до 970, - правозащитники
В течение декабря прошлого года количество политзаключенных в Беларуси увеличилось на 82 человека – до 970 человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, такие цифры обнародовал Правозащитный центр "Весна".
"Количество политзаключенных за месяц увеличилось на 82 человека и на 30 декабря составило 970 человек, продолжая неуклонно расти", - говорится в сообщении.
Правозащитники отмечают, что идет процесс привлечения к уголовной ответственности участников протестных выступлений против фальсификации результатов президентских выборов, а также инакомыслящих и критиков власти. Остается распространенной практика политически мотивированных увольнений с работы сторонников демократических перемен.
По данным ПЦ "Весна", в течение декабря к участникам мирных акций протеста применено 29 административных арестов общей продолжительностью 381 сутки. Сюда же относятся задержания граждан за использование бело-красно-белой символики, в том числе в частных домах.
"Пытки по-прежнему применяются в ходе расследования политически мотивированных уголовных дел", - добавляют правозащитники.
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Всіма методами, інакше суцільні репресії.
Не змогли зберегти країну...
Не можна здаватись.
Білорусам не можливо відмовити в тому що вони вели боротьбу. Але до жертви готові не були. Мабуть, у випадку ескалації, вони б отримали значно більшу кількість жертв, аніж українці. І як на майдані - бо лука б почав війну проти власного народу. І з боку москви у разі перемоги над лукою. Але, яку кількість жертв сябри отримають через той відступ, поки що важко оцінити. Війна - складна штука, тому сам відсуп не означає кінцевої поразки. Перемога лукашенка виявилась піровою, бо зберігши Мінськ він, натомість, відступає перед москвою, яка поступово поглинає країну. Але нарід отримує подвійну поразку - як громада і як нація.
Тому я спираюсь на нашу історію, як на приклад. Який свідчить про можливі руйнівні наслідки.
Це нонсенс.
Успіхи майданів, серед іншого, полягали в тому, що вони були здатні протриматись довгий час. Бо суспільство одразу не було готове прийняти ескалацію. Але час протистояння мобілізовував і робив причетними ширші верстви. А безпосередні учасники спочатку лише танцювали, потім захищалися. І ставали готовими йти у наступ і на жертви.
У порівнянні з 14, в 21му українці вже зробили крок вперед, коли стихїійно розмалювали Банкову. Це мінімальна форма агресії, на яку, поза тим, будь яка влада зважає. Гадаю, що повторення змусить Зеленського відступити від будь якої зради через сприйняття персональної загрози.