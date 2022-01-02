Количество политзаключенных в Беларуси возросло до 970, - правозащитники

В течение декабря прошлого года количество политзаключенных в Беларуси увеличилось на 82 человека – до 970 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такие цифры обнародовал Правозащитный центр "Весна".

"Количество политзаключенных за месяц увеличилось на 82 человека и на 30 декабря составило 970 человек, продолжая неуклонно расти", - говорится в сообщении.

Правозащитники отмечают, что идет процесс привлечения к уголовной ответственности участников протестных выступлений против фальсификации результатов президентских выборов, а также инакомыслящих и критиков власти. Остается распространенной практика политически мотивированных увольнений с работы сторонников демократических перемен.

По данным ПЦ "Весна", в течение декабря к участникам мирных акций протеста применено 29 административных арестов общей продолжительностью 381 сутки. Сюда же относятся задержания граждан за использование бело-красно-белой символики, в том числе в частных домах.

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"Пытки по-прежнему применяются в ходе расследования политически мотивированных уголовных дел", - добавляют правозащитники.