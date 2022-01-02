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Количество политзаключенных в Беларуси возросло до 970, - правозащитники

В течение декабря прошлого года количество политзаключенных в Беларуси увеличилось на 82 человека – до 970 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такие цифры обнародовал Правозащитный центр "Весна".

"Количество политзаключенных за месяц увеличилось на 82 человека и на 30 декабря составило 970 человек, продолжая неуклонно расти", - говорится в сообщении.

Правозащитники отмечают, что идет процесс привлечения к уголовной ответственности участников протестных выступлений против фальсификации результатов президентских выборов, а также инакомыслящих и критиков власти. Остается распространенной практика политически мотивированных увольнений с работы сторонников демократических перемен.

По данным ПЦ "Весна", в течение декабря к участникам мирных акций протеста применено 29 административных арестов общей продолжительностью 381 сутки. Сюда же относятся задержания граждан за использование бело-красно-белой символики, в том числе в частных домах.

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"Пытки по-прежнему применяются в ходе расследования политически мотивированных уголовных дел", - добавляют правозащитники.

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Беларусь (7888) правозащитники (678) репрессии (2766) политзаключенные (1622)


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Топ комментарии
+1
Так, зейло фанат Лукашенки. Страждущий за союзом ватан.
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02.01.2022 10:01
+1
лучше бы украинцы так думали о себе, а не о всяком-всяком... только в дебильной стране может существовать лозунг - сам помирай, а товарища выручай... дебилизм вперемешку с маразмом и болезнью альцгеймера...
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02.01.2022 10:08
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Тільки 970, а де ж усі інші?

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02.01.2022 09:00 Ответить
Не вмешивайтесь они сами разберутся
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02.01.2022 09:20 Ответить
Да там вся страна политзаключенные. Рано или поздно все в лагеря сядут. Может даже в Магадан поедут, так как Лука лег под кремль. Как говорит Европа, мирный план Штанмайера в действии, реинтегрировались в Рашку, получили Особый статус, минский договор выполнен и как там еще. То же самое и нам предлогают лишьбынебылавайны
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02.01.2022 09:30 Ответить
так як нагло діе 3елена влада у нас скоро буде більше політвя3нів чим в в рб люди будьте пильні
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02.01.2022 09:35 Ответить
Так, зейло фанат Лукашенки. Страждущий за союзом ватан.
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02.01.2022 10:01 Ответить
после "союза" вообще в любимый "русский" север начнут отправлять....
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02.01.2022 09:48 Ответить
Треба було будь-що скидати луку.
Всіма методами, інакше суцільні репресії.
Не змогли зберегти країну...
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02.01.2022 10:00 Ответить
Українська історія свідчить, що малі жертви здатні відвернути великі втрати. Саме протистояння на майдані відвернуло суспільство від наступу реакції, як це відбулось в Білорусі. А військові втрати на сході бережуть від нового голодомору. Так само 200 тисячне військо в 1919-20 могло б зберегти мільйони життів в 133.
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02.01.2022 16:32 Ответить
1933
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02.01.2022 16:33 Ответить
Не так жертви, як боротьба.
Не можна здаватись.
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02.01.2022 17:07 Ответить
Здатність на боротьбу не тотожня здатності до жертви.
Білорусам не можливо відмовити в тому що вони вели боротьбу. Але до жертви готові не були. Мабуть, у випадку ескалації, вони б отримали значно більшу кількість жертв, аніж українці. І як на майдані - бо лука б почав війну проти власного народу. І з боку москви у разі перемоги над лукою. Але, яку кількість жертв сябри отримають через той відступ, поки що важко оцінити. Війна - складна штука, тому сам відсуп не означає кінцевої поразки. Перемога лукашенка виявилась піровою, бо зберігши Мінськ він, натомість, відступає перед москвою, яка поступово поглинає країну. Але нарід отримує подвійну поразку - як громада і як нація.
Тому я спираюсь на нашу історію, як на приклад. Який свідчить про можливі руйнівні наслідки.
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02.01.2022 20:39 Ответить
Чи має сенс боротьба без жертви ?
Це нонсенс.
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02.01.2022 20:57 Ответить
Так. У світі достатньо прикладів мирних перемог. Але протистояння із москвою - поганий для цього випадок. І здатність до жертви не виникає одразу. Ті, хто лише приступають, не мають тої відчайтушності. Тож білорусам треба проходити свій шлях.
Успіхи майданів, серед іншого, полягали в тому, що вони були здатні протриматись довгий час. Бо суспільство одразу не було готове прийняти ескалацію. Але час протистояння мобілізовував і робив причетними ширші верстви. А безпосередні учасники спочатку лише танцювали, потім захищалися. І ставали готовими йти у наступ і на жертви.
У порівнянні з 14, в 21му українці вже зробили крок вперед, коли стихїійно розмалювали Банкову. Це мінімальна форма агресії, на яку, поза тим, будь яка влада зважає. Гадаю, що повторення змусить Зеленського відступити від будь якої зради через сприйняття персональної загрози.
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02.01.2022 21:45 Ответить
лучше бы украинцы так думали о себе, а не о всяком-всяком... только в дебильной стране может существовать лозунг - сам помирай, а товарища выручай... дебилизм вперемешку с маразмом и болезнью альцгеймера...
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02.01.2022 10:08 Ответить
 
 