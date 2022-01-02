Кількість політв'язнів у Білорусі зросла до 970, - правозахисники

Протягом грудня минулого року кількість політв'язнів у Білорусі збільшилася на 82 особи – до 970.

Як інформує Цензор.НЕТ, такі цифри оприлюднив Правозахисний центр "Весна".

"Кількість політв'язнів за місяць збільшилася на 82 особи і на 30 грудня становила 970 осіб, продовжуючи неухильно зростати", - йдеться у повідомленні.

Правозахисники вказують, що триває процес притягнення до кримінальної відповідальності учасників протестних виступів проти фальшування результатів президентських виборів, а також інакодумців та критиків влади. Залишається поширеною практика політично мотивованих звільнень з роботи прибічників демократичних змін.

За даними ПЦ "Весна", упродовж грудня до учасників мирних акцій протесту застосовано 29 адміністративних арештів загальною тривалістю 381 доба. Сюди ж відносяться затримання громадян за використання біло-червоно-білої символіки, у тому числі у приватних оселях.

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"Катування, як і раніше, застосовуються в ході розслідування політично мотивованих кримінальних справ", - додають правозахисники.