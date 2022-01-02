Кількість політв'язнів у Білорусі зросла до 970, - правозахисники
Протягом грудня минулого року кількість політв'язнів у Білорусі збільшилася на 82 особи – до 970.
Як інформує Цензор.НЕТ, такі цифри оприлюднив Правозахисний центр "Весна".
"Кількість політв'язнів за місяць збільшилася на 82 особи і на 30 грудня становила 970 осіб, продовжуючи неухильно зростати", - йдеться у повідомленні.
Правозахисники вказують, що триває процес притягнення до кримінальної відповідальності учасників протестних виступів проти фальшування результатів президентських виборів, а також інакодумців та критиків влади. Залишається поширеною практика політично мотивованих звільнень з роботи прибічників демократичних змін.
За даними ПЦ "Весна", упродовж грудня до учасників мирних акцій протесту застосовано 29 адміністративних арештів загальною тривалістю 381 доба. Сюди ж відносяться затримання громадян за використання біло-червоно-білої символіки, у тому числі у приватних оселях.
"Катування, як і раніше, застосовуються в ході розслідування політично мотивованих кримінальних справ", - додають правозахисники.
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Всіма методами, інакше суцільні репресії.
Не змогли зберегти країну...
Не можна здаватись.
Білорусам не можливо відмовити в тому що вони вели боротьбу. Але до жертви готові не були. Мабуть, у випадку ескалації, вони б отримали значно більшу кількість жертв, аніж українці. І як на майдані - бо лука б почав війну проти власного народу. І з боку москви у разі перемоги над лукою. Але, яку кількість жертв сябри отримають через той відступ, поки що важко оцінити. Війна - складна штука, тому сам відсуп не означає кінцевої поразки. Перемога лукашенка виявилась піровою, бо зберігши Мінськ він, натомість, відступає перед москвою, яка поступово поглинає країну. Але нарід отримує подвійну поразку - як громада і як нація.
Тому я спираюсь на нашу історію, як на приклад. Який свідчить про можливі руйнівні наслідки.
Це нонсенс.
Успіхи майданів, серед іншого, полягали в тому, що вони були здатні протриматись довгий час. Бо суспільство одразу не було готове прийняти ескалацію. Але час протистояння мобілізовував і робив причетними ширші верстви. А безпосередні учасники спочатку лише танцювали, потім захищалися. І ставали готовими йти у наступ і на жертви.
У порівнянні з 14, в 21му українці вже зробили крок вперед, коли стихїійно розмалювали Банкову. Це мінімальна форма агресії, на яку, поза тим, будь яка влада зважає. Гадаю, що повторення змусить Зеленського відступити від будь якої зради через сприйняття персональної загрози.