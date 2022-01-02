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Новини
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Кількість політв'язнів у Білорусі зросла до 970, - правозахисники

Протягом грудня минулого року кількість політв'язнів у Білорусі збільшилася на 82 особи – до 970.

Як інформує Цензор.НЕТ, такі цифри оприлюднив Правозахисний центр "Весна".

"Кількість політв'язнів за місяць збільшилася на 82 особи і на 30 грудня становила 970 осіб, продовжуючи неухильно зростати", - йдеться у повідомленні.

Правозахисники вказують, що триває процес притягнення до кримінальної відповідальності учасників протестних виступів проти фальшування результатів президентських виборів, а також інакодумців та критиків влади. Залишається поширеною практика політично мотивованих звільнень з роботи прибічників демократичних змін.

За даними ПЦ "Весна", упродовж грудня до учасників мирних акцій протесту застосовано 29 адміністративних арештів загальною тривалістю 381 доба. Сюди ж відносяться затримання громадян за використання біло-червоно-білої символіки, у тому числі у приватних оселях.

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"Катування, як і раніше, застосовуються в ході розслідування політично мотивованих кримінальних справ", - додають правозахисники.

Автор: 

Білорусь (7927) правозахисники (377) репресії (1621) політв’язні (1355)


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Топ коментарі
+1
Так, зейло фанат Лукашенки. Страждущий за союзом ватан.
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02.01.2022 10:01
+1
лучше бы украинцы так думали о себе, а не о всяком-всяком... только в дебильной стране может существовать лозунг - сам помирай, а товарища выручай... дебилизм вперемешку с маразмом и болезнью альцгеймера...
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02.01.2022 10:08
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Тільки 970, а де ж усі інші?

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02.01.2022 09:00 Відповісти
Не вмешивайтесь они сами разберутся
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02.01.2022 09:20 Відповісти
Да там вся страна политзаключенные. Рано или поздно все в лагеря сядут. Может даже в Магадан поедут, так как Лука лег под кремль. Как говорит Европа, мирный план Штанмайера в действии, реинтегрировались в Рашку, получили Особый статус, минский договор выполнен и как там еще. То же самое и нам предлогают лишьбынебылавайны
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02.01.2022 09:30 Відповісти
так як нагло діе 3елена влада у нас скоро буде більше політвя3нів чим в в рб люди будьте пильні
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02.01.2022 09:35 Відповісти
Так, зейло фанат Лукашенки. Страждущий за союзом ватан.
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02.01.2022 10:01 Відповісти
после "союза" вообще в любимый "русский" север начнут отправлять....
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02.01.2022 09:48 Відповісти
Треба було будь-що скидати луку.
Всіма методами, інакше суцільні репресії.
Не змогли зберегти країну...
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02.01.2022 10:00 Відповісти
Українська історія свідчить, що малі жертви здатні відвернути великі втрати. Саме протистояння на майдані відвернуло суспільство від наступу реакції, як це відбулось в Білорусі. А військові втрати на сході бережуть від нового голодомору. Так само 200 тисячне військо в 1919-20 могло б зберегти мільйони життів в 133.
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02.01.2022 16:32 Відповісти
1933
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02.01.2022 16:33 Відповісти
Не так жертви, як боротьба.
Не можна здаватись.
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02.01.2022 17:07 Відповісти
Здатність на боротьбу не тотожня здатності до жертви.
Білорусам не можливо відмовити в тому що вони вели боротьбу. Але до жертви готові не були. Мабуть, у випадку ескалації, вони б отримали значно більшу кількість жертв, аніж українці. І як на майдані - бо лука б почав війну проти власного народу. І з боку москви у разі перемоги над лукою. Але, яку кількість жертв сябри отримають через той відступ, поки що важко оцінити. Війна - складна штука, тому сам відсуп не означає кінцевої поразки. Перемога лукашенка виявилась піровою, бо зберігши Мінськ він, натомість, відступає перед москвою, яка поступово поглинає країну. Але нарід отримує подвійну поразку - як громада і як нація.
Тому я спираюсь на нашу історію, як на приклад. Який свідчить про можливі руйнівні наслідки.
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02.01.2022 20:39 Відповісти
Чи має сенс боротьба без жертви ?
Це нонсенс.
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02.01.2022 20:57 Відповісти
Так. У світі достатньо прикладів мирних перемог. Але протистояння із москвою - поганий для цього випадок. І здатність до жертви не виникає одразу. Ті, хто лише приступають, не мають тої відчайтушності. Тож білорусам треба проходити свій шлях.
Успіхи майданів, серед іншого, полягали в тому, що вони були здатні протриматись довгий час. Бо суспільство одразу не було готове прийняти ескалацію. Але час протистояння мобілізовував і робив причетними ширші верстви. А безпосередні учасники спочатку лише танцювали, потім захищалися. І ставали готовими йти у наступ і на жертви.
У порівнянні з 14, в 21му українці вже зробили крок вперед, коли стихїійно розмалювали Банкову. Це мінімальна форма агресії, на яку, поза тим, будь яка влада зважає. Гадаю, що повторення змусить Зеленського відступити від будь якої зради через сприйняття персональної загрози.
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02.01.2022 21:45 Відповісти
лучше бы украинцы так думали о себе, а не о всяком-всяком... только в дебильной стране может существовать лозунг - сам помирай, а товарища выручай... дебилизм вперемешку с маразмом и болезнью альцгеймера...
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02.01.2022 10:08 Відповісти
 
 