Результативность судебной реформы будет видна летом 2022 года, - Шабунин
Реальную результативность судебной реформы в Украине можно увидеть уже к середине лета 2022 года. В случае ее успешности до конца года очищенный Высший совет правосудия начнет увольнять недобродетельных судей, а на должности будут выбирать квалифицированных профессионалов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорит в своей статье для ZN.UA руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.
"2022 год станет годом имплементации судебной реформы, проголосованной летом 2021года. Уже к середине года мы увидим ее плоды. На то время Этический совет должен очистить действующий Высший совет правосудия, а конкурсная комиссия - избрать новую Высшую квалификационную комиссию судей", - отмечает Шабунин.
По его словам, реформа как таковая не представляет для окружения президента Владимира Зеленского немедленную экзистенциальную угрозу, поэтому имеет наибольшие шансы для реализации в антикоррупционном блоке.
"Основная угроза судебной реформе, по крайней мере сейчас, идет не столько от Банковой, сколько от старых судебных "элит". В руках последних остался частичный контроль над их главным оружием — Конституционным судом. …В случае ситуативного союза по ОП голосов для уничтожения судебной реформы им хватит. Так же, как, например, и для ликвидации Антикоррупционного суда. Соответствующее представление, кстати, КСУ как раз рассматривает", - отмечает он.
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Да, Шабунин все-таки идиот...
Зеленський допустить створення незалежної і чесної судової системи??
Сам Шибунин устроился было эскурсоводом у Богдана, того что Андрей, но..... эскурсбюро по корупции приказало долго жить и опять заламывает руки и носится по ефирах - антикорупционному льву мяса не додают. Как когда то не могли прогнать с ефира человека с нотками металла в голосе, Егорку Соболева, а спалился сам - поздравили с Деревянкиным известного "русского философа" Суркова с днюхой и нету в ефире поздравителей.
1. Канадский инвестор разбирает оборудование солнечной электростанции в Никополе. После двух!!! лет судебного беспредела инвестор, понеся гигантские убытки, уходит из страны дураков.
Этот инвестор зашёл в Украину под личные гарантии Зе, данные в Оттаве.
Инвестор обращался к Зе во время судебного беспредела - в ответ тишина.
Образцово-показательная ситуация для инвестров всего мира.
2. Эта ситуация за гранью. Зе лично обещал Байдену назначить прокурора САП до нового года. Это же условие прописано в меморандуме с МВФ. Там дед-лайн был прлписан 21 ноября 2021 года. Позорный фарс с назначением прокурора САП произошёл в присутствии послов G7 и при трансляции позора в прямом эфире на весь мир.
Репутации страны нанесён колоссальный репутационный ущерб, на восстановление которого уйдут годы.
При этом экономическое положение страны Украина неминуемо ухудшиться. Но у Бени, как мы помним, есть ещё один рецепт решения проблемы - дефолт