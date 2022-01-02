Результативность судебной реформы будет видна летом 2022 года, - Шабунин

Реальную результативность судебной реформы в Украине можно увидеть уже к середине лета 2022 года. В случае ее успешности до конца года очищенный Высший совет правосудия начнет увольнять недобродетельных судей, а на должности будут выбирать квалифицированных профессионалов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорит в своей статье для ZN.UA руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

"2022 год станет годом имплементации судебной реформы, проголосованной летом 2021года. Уже к середине года мы увидим ее плоды. На то время Этический совет должен очистить действующий Высший совет правосудия, а конкурсная комиссия - избрать новую Высшую квалификационную комиссию судей", - отмечает Шабунин.

По его словам, реформа как таковая не представляет для окружения президента Владимира Зеленского немедленную экзистенциальную угрозу, поэтому имеет наибольшие шансы для реализации в антикоррупционном блоке.

"Основная угроза судебной реформе, по крайней мере сейчас, идет не столько от Банковой, сколько от старых судебных "элит". В руках последних остался частичный контроль над их главным оружием — Конституционным судом. …В случае ситуативного союза по ОП голосов для уничтожения судебной реформы им хватит. Так же, как, например, и для ликвидации Антикоррупционного суда. Соответствующее представление, кстати, КСУ как раз рассматривает", - отмечает он.

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