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Результативность судебной реформы будет видна летом 2022 года, - Шабунин

Результативность судебной реформы будет видна летом 2022 года, - Шабунин

Реальную результативность судебной реформы в Украине можно увидеть уже к середине лета 2022 года. В случае ее успешности до конца года очищенный Высший совет правосудия начнет увольнять недобродетельных судей, а на должности будут выбирать квалифицированных профессионалов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорит в своей статье для ZN.UA руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

"2022 год станет годом имплементации судебной реформы, проголосованной летом 2021года. Уже к середине года мы увидим ее плоды. На то время Этический совет должен очистить действующий Высший совет правосудия, а конкурсная комиссия - избрать новую Высшую квалификационную комиссию судей", - отмечает Шабунин.

По его словам, реформа как таковая не представляет для окружения президента Владимира Зеленского немедленную экзистенциальную угрозу, поэтому имеет наибольшие шансы для реализации в антикоррупционном блоке.

"Основная угроза судебной реформе, по крайней мере сейчас, идет не столько от Банковой, сколько от старых судебных "элит". В руках последних остался частичный контроль над их главным оружием — Конституционным судом. …В случае ситуативного союза по ОП голосов для уничтожения судебной реформы им хватит. Так же, как, например, и для ликвидации Антикоррупционного суда. Соответствующее представление, кстати, КСУ как раз рассматривает", - отмечает он.

Читайте также: Офис Президента попытается сорвать конкурс на директора НАБУ, как уже больше года препятствует избранию руководителя САП, - Шабунин

Автор: 

суд (25086) судебная реформа (1802) Шабунин Виталий (535)


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Топ комментарии
+10
Шабунін знову займається самообманом..
Зеленський допустить створення незалежної і чесної судової системи??
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02.01.2022 09:58
+7
На могилі надцятої судової реформи можна вже зараз садити мільярд садженців.
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02.01.2022 09:16
+6
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02.01.2022 09:40
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Розмовляв з юристом, каже якщо цю справу будуть у місцевому суді розглядати, то це аж влітку, суддя один на 50 тисячне місто, якщо в областному господарчому суді, то він дуже корумпований.
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02.01.2022 09:12 Ответить
На могилі надцятої судової реформи можна вже зараз садити мільярд садженців.
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02.01.2022 09:16 Ответить
Что тебе еще не видно?
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02.01.2022 09:14 Ответить
"За його словами, реформа як така не становить для оточення президента Володимира Зеленського негайної екзистенційної загрози, тому має найбільші шанси для реалізації у антикорупційному блоці."

Да, Шабунин все-таки идиот...
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02.01.2022 09:22 Ответить
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02.01.2022 09:40 Ответить
Я так понял что здесь и дальше будут пиарить этого соросенка.
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02.01.2022 09:40 Ответить
Аж допоки він не отримає посаду як серлєщ і внайом.
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02.01.2022 09:59 Ответить
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02.01.2022 09:42 Ответить
Шабунін знову займається самообманом..
Зеленський допустить створення незалежної і чесної судової системи??
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02.01.2022 09:58 Ответить
Це з царини ненаукової фатастики...
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02.01.2022 10:06 Ответить
Ми про Зеленського вже не говоримо. Майбутнє країни буде без нього.
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02.01.2022 13:06 Ответить
то есть уже этим летом верстовые столбы найдут своих хероев... от Одессы до Чернигова и от Львова до Донецка...
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02.01.2022 10:10 Ответить
серлещ внайом - отлично ! Таки да, работает Сергей Лещенко по найму. и душой и телом. Просто напросто простой иудушка с перебитым носом, как там в пословице - любопытному на днях поломали нос в дверях.
Сам Шибунин устроился было эскурсоводом у Богдана, того что Андрей, но..... эскурсбюро по корупции приказало долго жить и опять заламывает руки и носится по ефирах - антикорупционному льву мяса не додают. Как когда то не могли прогнать с ефира человека с нотками металла в голосе, Егорку Соболева, а спалился сам - поздравили с Деревянкиным известного "русского философа" Суркова с днюхой и нету в ефире поздравителей.
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02.01.2022 12:01 Ответить
Если бы я был западным инвестром, то всего два вопиющих факта остановили бы меня от решения инвестировать в Украину.
1. Канадский инвестор разбирает оборудование солнечной электростанции в Никополе. После двух!!! лет судебного беспредела инвестор, понеся гигантские убытки, уходит из страны дураков.
Этот инвестор зашёл в Украину под личные гарантии Зе, данные в Оттаве.
Инвестор обращался к Зе во время судебного беспредела - в ответ тишина.
Образцово-показательная ситуация для инвестров всего мира.
2. Эта ситуация за гранью. Зе лично обещал Байдену назначить прокурора САП до нового года. Это же условие прописано в меморандуме с МВФ. Там дед-лайн был прлписан 21 ноября 2021 года. Позорный фарс с назначением прокурора САП произошёл в присутствии послов G7 и при трансляции позора в прямом эфире на весь мир.
Репутации страны нанесён колоссальный репутационный ущерб, на восстановление которого уйдут годы.
При этом экономическое положение страны Украина неминуемо ухудшиться. Но у Бени, как мы помним, есть ещё один рецепт решения проблемы - дефолт
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02.01.2022 12:03 Ответить
Мабуть зомбо-Сорос нарешті вже склеїть ласти цього року.
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02.01.2022 12:23 Ответить
Якщо зробимо Майдан, то буде видно.
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02.01.2022 13:03 Ответить
 
 